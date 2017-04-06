Псалмы Давида - 50 избранных псалмов в хоральном переложении - Борис Аркадьев

1.Блажен тот муж, что не идет

В неправедный совет,

Кто не вступил на путь греха,

Отступникам вослед;

2.Кто не сидит с развратными,

Но волей погружен

В Закон Господень; день и ночь

О Боге мыслит он.

3.И будет он, как дерево,

Что при потоках вод,

Чей не увянет лист вовек

И в срок родится плод;

4.И что ни делает — всегда

Успешен он в делах.

А нечестивые — не так;

Мчит ветер их, как прах.

5.He устоит нечестие

Пред Божиим судом,

И грешным устоять невмочь

В собрании святом.

6.Ведь знает Бог пути святых,

Пред Ним они всегда,

А грешных путь, презрев Закон,

Погибнет без следа.

Борис Аркадьев - Псалмы Давида - 50 избранных псалмов в хоральном переложении

В 3 ч. СПб.: Шандал, 2003. Ч. 1.: 112 с.

Стихотворный перевод псалмов Бориса Аркадьева

ISBN 5-93925-040-8

Псалмы Давида: 50 избранных псалмов в хоральном переложении - Оглавление

Предисловие

Псалом 1-9

Псалом 11-16

Псалом 18

Псалом 20

Псалом 22

Псалом 25-29

Псалом 35

Псалом 38

Псалом 41

Псалом 44

Псалом 46

Псалом 47

Псалом 51

Псалом 63

Псалом 64

Псалом 97

Псалом 99

Псалом 100

Псалом 114

Псалом 120-124

Псалом 126

Псалом 129

Псалом 130

Псалом 133

Псалом 135

Псалом 136

Псалом 140

Псалом 141

Псалом 145

Алфавитный указатель

Аркадьев - Псалмы Давида: 50 избранных псалмов в хоральном переложении - Предисловие

О Книге Псалмов написаны тысячи страниц. Книга божественных хвалений, Псалтирь - может быть, более чем какая-либо другая из книг Ветхого Завета — соединяет в себе историческую, учительную и пророческую ипостаси Библии, являя миру высочайшие образцы духовной поэзии. Не случайно псалмопение стало важнейшей (после таинств) частью богослужения всех без исключения христианских конфессий. О многоразличных духовных и художественных смыслах Псалтири можно говорить бесконечно, а ее поэтические красоты и сегодня, как встарь, вдохновляют музыкантов и поэтов. В России — начиная с Симеона Полоцкого (1629-1680) — к стихотворным переводам псалмов обращались неоднократно.

Среди авторов находим имена Сумарокова, Тредиаковского, Ломоносова, Державина, Жуковского, Пушкина, Хомякова, Языкова, Наума Гребнева и других. Однако несмотря на высокое художественное достоинство многих из этих переводов в российской литургической практике они востребованы не были. В Западной Церкви, напротив, метрическое исполнение Псалтири получило широкое распространение. Реформация дала мощный толчок развитию духовной поэзии, и псалмы Давида оказались в центре внимания. Уже в XVI в. Клеманом Маро (1496-1544) и Теодором де Беза (1519-1605) был осуществлен полный стихотворный перевод Псалтири на французский язык.

Луи Буржуа (1523-1600), а позднее - Клод Гудимель (1514-1572) написали мелодии для этих французских псалмов. Завершенный в 1562 году, этот сборник вошел в историю под именем «Женевской Псалтири». Примерно в то же время был выполнен и полный метрический перевод Псалтири на английский язык (1556, Стернхолд и Хопкинс).

Так закладывалась традиция метрического псалмопения в протестантской церкви. В дальнейшем, усилиями европейских поэтов и музыкантов XVI-XX вв. был создан целый свод псалмовых песнопений, многие из которых оказали влияние не только на церковную, но и на светскую музыкальную культуру Европы.

Российская протестантская церковь — законный правопреемник этого богатейшего, ныне уже классического наследия. Однако из-за отсутствия до последнего времени сколько-нибудь полного эквиритмического (т. е. соответствующего хоральной метрике) переложения, большая часть песнопений оставалась недоступной для русскоязычных церквей.

Инициатива публикуемой транскрипции была продиктована прежде всего этой насущной потребностью. В процессе работы автор стремился всюду оставаться верным духу и, насколько возможно, букве Писания, стараясь максимально полно и отчетливо передавать смысл священного текста. Большая часть хоральных мелодий, использованных в настоящем издании, заимствована из «The Book of Psalms» (Pittsburgh, Pennsylvania, 1991). Мелодии псалмов № 44,46, 51, 97 и 136 взяты из «Trinity Himnal» (Atlanta, Philadelphia, 1998), a № 3, 26, 28, 41, 47 и 124 — из «Psalter Hymnal» (Grand Rapids, Michigan, 1987).

Их легко найти в упомянутых сборниках по названиям, приведенным в начале каждого хорала и в алфавитном указателе. Как это принято в изданиях метрических переводов Библии, в стихотворном тексте приводится не только нумерация строф (куплетов), но также и библейских стихов, номера которых набраны мелким шрифтом. Автор приносит свою глубокую признательность инициатору и вдохновителю проекта пастору Реформатской Церкви Санкт-Петербурга преподобному Блейку Пурселлу, консультантам-филологам профессору СПбГУ А. Л. Берлинскому, доцентам Г. А. Анпетковой-Шаровой и В. В. Зельченко, а также всем, оказавшим поддержку в осуществлении этой трудной, но нужной работы.

Б. Аркадьев, декабрь 2002