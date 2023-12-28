1. Зарождение психологического знания

Свое название и первое определение психология черпает в красивом древнегреческом мифе: Эрот, сын Афродиты, влюбился в молодую женщину Психею. Разумеется, перспектива соединения божественного сына с простой смертной женщиной не радовала Афродиту, и она, стремясь разлучить влюбленных, устроила Психее ряд труднейших испытаний. Но любовь Психеи была так сильна, а душа ее так чиста и прекрасна, что покорила богинь и богов Олимпа, и те помогли ей справиться со всеми требованиями Афродиты. Более того, Психея заслужила бессмертие, тоже став богиней. А именем ее люди нарекли то вечное, таинственное и красивое, что было в каждом человеке — душу. «Псюхе» в переводе с греческого означает «душа».

Что касается слова «психология», образованного из греческих слов «psyche» (душа) и «logos» (учение, наука), то оно впервые стало употребляться только в XVIII веке немецким философом Христианом Вольфом (1679—1754) в книгах «Рациональная психология» и «Эмпирическая психология», опубликованных в 1732 — 1734 годах.

Донаучная психология

Первоначально, зародившись в недрах философского знания, психология считалась наукой о душе.

Первое толкование души мы находим еще у древнегреческого философа Демокрита (ок. 460 — ок. 371 гг. до н. э.). Он понимал душу как материальное вещество, состоящее из подвижных шарообразных огненных атомов. Атомы души приводятся в движение атомами воздуха или атомами, непосредственно «истекающими» из предметов. Таким образом, душа и получает ощущения из внешнего мира, т. е. явления душевной жизни. Душевные явления, или другими словами, факты психической жизни, Демокрит объясняет физическими и механическими причинами. Очевидно, что подобное объяснение явлений наивно и носит наивно-механистический характер.

По убеждению древнегреческого философа Платона (427 — 374 гг. до н. э.), существует некий идеальный мир, в котором расположены души или идеи вещей, т. е. совершенные образцы, становящиеся прообразом реальных вещей и предметов. Реальные предметы являются результатом соединения души (идеи) с неодушевленной материей.

Першина Л.А. - Общая психология: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений

М.: Академический проект, 2020. — 448 с. — («Gaudeamus»).

ISBN 978-5-8291-2815-9

Першина Л.А. - Общая психология – Содержание

Тема 1. Введение в общую психологию

Тема 2. Методы психологии

Тема 3. Эволюция психики

Тема 4. Психология сознания

Тема 5. Психология деятельности

Тема 6. Психология внимания

Тема 7. Сенсорно-перцептивная характеристика человека

Тема 8. Психология памяти

Тема 9. Психологическая характеристика мышления

Тема 10. Психология речи и речевой деятельности

Тема 11. Психология воображения

Тема 12. Эмоционально-чувственная сфера человека

Тема 13. Психические состояния

Тема 14. Психология воли

Тема 15. Психология личности

Тема 16. Мотивационно-потребностная сфера человека

Тема 17. Психология темперамента

Тема 18. Психология характера

Тема 19. Способности

Терминологический словарь

Список литературы