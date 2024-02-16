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Таайсон - Психоаналитические теории развития

Таайсон Ф., Тайсон Р. Л. - Психоаналитические теории развития
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Category ESXATOS BOOKS, UNIVERSITY TEXTBOOK, Psychology Psychotherapy, **Analytical/Depth Psychology
Общеизвестно, что в современном психоанализе существует огромное множество различных теоретических точек зрения. Не к этому стремился и не этого ожидал его гениальный создатель Зигмунд Фрейд. В действительности всю свою жизнь он напряженно стремился четко определить параметры новой науки о психике и в противодействии с внешними деструктивными или выхолащивающими силами или искушениями, а также с внутренней склонностью людей к распрям сохранить целостность и единство своего предприятия.
Но нам также известна история неудачи в реализации Фрейдом этого намерения. Тяжелая и мучительная борьба привела к обособлению его одаренных последователей, пытавшихся оставить в психоанализе след собственных представлений. Создание знаменитого Комитета носителей семи колец, которые благодаря силе своей коллективной убежденности, преданности и достигнутым ведущим позициям должны были обеспечить стабильность главной психоаналитической доктрины Фрейда, своей цели не выполнило. Уже при его жизни возникла альтернативная кляйнианская метапсихология, в которой основное внимание стало уделяться самым ранним детским переживаниям в рамках диадических отношений привязанности между матерью и ребенком и господству на этой арене агрессивных влечений (или влечения к смерти). Благодаря такому расширению психологической теории и смещению в ней акцентов на переживания доэдиповой жизни кляйнианцы получили возможность работать с больными, страдающими более тяжелой патологией, чем пациенты ближайших последователей метапсихологии Фрейда, в которой делается акцент на эдиповой фазе и разрешении эдипова конфликта. По их мнению, только психоневротические пациенты, у которых развивается так называемый невроз переноса, поддаются лечению.
Дальнейшая история хорошо известна. Потом в качестве новой независимой, или промежуточной школы, занявшей некое среднее положение между фрейдистами и кляйнианцами, появилась британская школа объектных отношений с ее совершенно новой метапсихологией Эго, в которой основное внимание уделялось не разрядке влечения, а поиску объекта. Затем возникла школа Биона, развивавшая идеи кляйнианцев, и школа Лакана — исключительно французский, лингвистически ориентированный психоанализ. Да и в Америке (до того времени единственном в мире месте, где идея Фрейда о едином психоанализе продолжала осуществляться через гегемонию метапсихологической парадигмы Эго-психологии, сформулированной, как было заявлено, в русле идей, непосредственно вытекающих из разрабатывавшейся в поздние годы Фрейдом психологии развивающегося Эго) появилась психология самости Хайнца Кохута, в которой основное внимание уделялось преобразованиям нарциссизма. Существуют и другие, не столь новые направления, такие, как концепция развития Маргарет Малер, новая психоана литическая идиома Шафера («язык действия») и т. д.
Для всех этих соперничающих теоретических направлений в психоанализе, которым мы привержены и лояльны, характерно то, что каждое из них заявляет о себе как о более пригодном для всего диапазона подвергающихся лечению пациентов и более эффективном в осмыслении симптомов и терапии по сравнению с его конкурентами. Психоанализ Фрейда, первоначально представлявший собой психологию влечений и впоследствии развившийся также в Эго-психологию, рассматривали как первый научно обоснованный психотерапевтический подход, способный объяснить природу психоневрозов и используемый в лечении всех доступных терапии психоневротических пациентов. Кляйнианцы, первоначально сосредоточившиеся на работе с детьми, а затем со взрослыми, страдавшими более серьезными нарушениями, чем простая психоневротическая симптоматика, разработали метапсихологию и вытекающий из нее терапевтический подход, который, кроме того, был объявлен лучшим (более основательным и глубоким) способом лечения также и классических неврозов. Аналогичным образом разработанная Кохутом психология самости возникла в результате соприкосновения с неразрешимыми на первый взгляд проблемами терапии пациентов с нарциссическими нарушениями личности. Однако технические приемы, а также объяснительные теоретические построения, первоначально ориентированные на понимание терапевтических нужд данного специфического сегмента психопатологического спектра — больных с нарциссическими расстройствами, — впоследствии были также объявлены более подходящими для лечения классических психоневрозов. Все дело в том, что каждое конкурирующее направление в психоанализе, какой бы узкой в рамках психоанализа ни была его исходная область исследования и применения, в скором времени расширяется и провозглашается высшей по рангу метапсихологией и наилучшей терапевтической системой для всех тех, кого психические и эмоциональные расстройства вовлекли в орбиту профессионального психоанализа.

Таайсон Ф., Тайсон Р. Л. - Психоаналитические теории развития

Пер. с англ. – М.: Когито Центр, 2023. – 407 с. (Университетское образование)
ISBN 978-5-89353-400-9 (рус.)
ISBN 0-300-04578-6 (cloth), 0-300-05510-2 (pbk) (англ.)

Таайсон Ф., Тайсон Р. Л. - Психоаналитические теории развития - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ
БЛАГОДАРНОСТИ
ВВЕДЕНИЕ
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ПРОЦЕСС РАЗВИТИЯ
  • ГЛАВА 1. ИСТОРИЯ ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О РАЗВИТИИ
    • ЭВОЛЮЦИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О РАЗВИТИИ
    • ТЕОРИИ ПРОЦЕССА РАЗВИТИЯ
      • Жан Пиаже
      • Рене Шпиц
      • Анна Фрейд
    • ОБСУЖДЕНИЕ
  • ГЛАВА 2. ТЕОРИЯ ПРОЦЕССА РАЗВИТИЯ
    • ВРОЖДЕННЫЕ ЗАДАТКИ
    • ПЕРЕЖИВАНИЯ
    • ФОРМИРОВАНИЕ ПСИХИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ
    • ПРОЦЕСС РАЗВИТИЯ
    • ПРЕДЛАГАЕМАЯ ТОЧКА ЗРЕНИЯ
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПСИХОСЕКСУАЛЬНОСТЬ
  • ГЛАВА 3. ПСИХОСЕКСУАЛЬНОСТЬ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
    • ТЕОРИИ ЛИБИДО
    • ДУАЛИСТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ВЛЕЧЕНИЙ
    • СТРУКТУРНАЯ МОДЕЛЬ И ПСИХОСЕКСУАЛЬНОСТЬ
  • ГЛАВА 4. СТАДИИ ПСИХОСЕКСУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
    • ОРАЛЬНАЯ ФАЗА
    • АНАЛЬНАЯ ФАЗА
    • ИНФАНТИЛЬНАЯ ГЕНИТАЛЬНАЯ ФАЗА
    • ЛАТЕНТНЫЙ ПЕРИОД
    • ПРИМАТ ГЕНИТАЛИЙ И ПОДРОСТКОВЫЙ ВОЗРАСТ
      • Доподростковый возраст
      • Подростковый возраст
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ОБЪЕКТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
  • ГЛАВА 5. ОБЗОР ТЕОРИЙ ОБЪЕКТНЫХ ОТНОШЕНИЙ
    • РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТНЫХ ОТНОШЕНИЙ С ПОЗИЦИИ ФРЕЙДА
    • МЕЛАНИ КЛЯЙН
    • АННА ФРЕЙД
    • ДЖОН БОУЛБИ
    • БРИТАНСКАЯ ШКОЛА
    • РЕНЕ ШПИЦ
    • РАБОТА ЭГО-ПСИХОЛОГОВ
    • ХАЙНЦ КОХУТ
    • ОТТО КЕРНБЕРГ
    • ГАНС ЛЁВАЛЬД
    • МАРГАРЕТ МАЛЕР
    • ДАНИЕЛЬ ШТЕРН
    • РЕЗЮМЕ
  • ГЛАВА 6. РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТНЫХ ОТНОШЕНИЙ
    • ПЕРВИЧНАЯ РЕЦИПРОКНОСТЬ: ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ПРЕЛЮДИЯ К ОБЪЕКТНЫМ ОТНОШЕНИЯМ
    • НАЧАЛЬНЫЕ СТАДИИ ДИАЛОГА
    • СТАДИЯ СЕПАРАЦИИ–ИНДИВИДУАЦИИ
      • Дифференциации либидинозного объекта
      • Фаза упражнения
      • Примирение
      • Начальная стадия константности либидинозного объекта
    • РОЛЬ ОТЦА В РАННЕМ ДЕТСТВЕ
    • ТРИАДИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
    • ОБЪЕКТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ЛАТЕНТНЫЙ ПЕРИОД
    • ОБЪЕКТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ
    • РЕЗЮМЕ
  • ГЛАВА 7. РАЗВИТИЕ ЧУВСТВА САМОСТИ
    • ИСТОРИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ
    • ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЧУВСТВА САМОСТИ
    • РАЗВИТИЕ ЧУВСТВА САМОСТИ
    • Начальные стадии
    • Начальные стадии диалога и формирование ядра самости
    • Телесная самость или первичное самоощущение
    • Чувство себя — реальное и психически репрезентированное
    • Либидинозная константность самости
    • Интегрированная идентичность и ответственность за себя
    • Подростковый возраст и стабильная идентичность
    • РЕЗЮМЕ
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. АФФЕКТ
  • ГЛАВА 8. ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ТЕОРИИ АФФЕКТОВ
    • ИСТОРИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ АФФЕКТОВ
    • ФРЕЙДОВСКАЯ ТЕОРИЯ АФФЕКТОВ
    • СОВРЕМЕННЫЕ ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ АФФЕКТЕ
      • Аффекты и влечения
      • Аффекты и Эго
      • Аффекты и объектные отношения
    • РЕЗЮМЕ
  • ГЛАВА 9. ЭВОЛЮЦИЯ АФФЕКТОВ В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ
    • УЛЫБКА
    • ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ И ПАМЯТЬ
    • НЕГАТИВНЫЕ РЕАКЦИИ НА ПОСТОРОННЕГО
    • АФФЕКТЫ КАК МНОГОГРАННЫЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПЕРЕЖИВАНИЯ
    • СИГНАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ
    • ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ
    • РЕЗЮМЕ
ЧАСТЬ ПЯТАЯ. КОГНИТИВНОЕ РАЗВИТИЕ
  • ГЛАВА 10. КОГНИТИВНОЕ РАЗВИТИЕ С ПОЗИЦИИ ПСИХОАНАЛИЗА
    • ПЕРВИЧНЫЙ И ВТОРИЧНЫЙ ПРОЦЕССЫ
    • ОБСУЖДЕНИЕ
      • Теория энергии или когнитивная теория?
      • Смешение первичного и вторичного процессов
      • Дальнейшая корректировка базисной теории
    • РЕЗЮМЕ
  • ГЛАВА 11. СТАДИИ КОГНИТИВНОГО РАЗВИТИЯ
    • СЕНСОМОТОРНАЯ ФАЗА
    • СИМВОЛИЗАЦИЯ И ИСТОКИ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ РЕАЛЬНОСТИ
    • ЛАТЕНТНЫЙ ПЕРИОД
    • ПОДРОСТКОВЫЙ ВОЗРАСТ И ОПЕРАЦИОНАЛЬНЫЙ СИНТЕЗ
    • РЕЗЮМЕ
ЧАСТЬ ШЕСТАЯ. СУПЕР-ЭГО
  • ГЛАВА 12. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
    • РАЗВИТИЕ ФРЕЙДОМ ПОНЯТИЯ СУПЕР-ЭГО
    • ПОНЯТИЙНЫЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ В ТЕОРИИ ФРЕЙДА
    • КОМПОНЕНТЫ СУПЕР-ЭГО
      • Интроекты
      • Идеалы
    • ФУНКЦИИ СУПЕР-ЭГО
  • ГЛАВА 13. РАЗВИТИЕ СУПЕР-ЭГО
    • САМЫЕ РАННИЕ СТАДИИ
    • ФОРМИРОВАНИЕ ИНТРОЕКТОВ И ИДЕАЛОВ
    • СОГЛАСИЕ С ОБЪЕКТОМ
    • ИНТЕРНАЛИЗИРОВАННЫЙ КОНФЛИКТ И СОГЛАСИЕ С ИНТРОЕКТОМ
    • ВНУТРИСИСТЕМНЫЙ КОНФЛИКТ: НЕСОВМЕСТИМЫЕ ИДЕАЛЫ И ИНТРОЕКТЫ
    • ИДЕНТИФИКАЦИЯ С ИНТРОЕКТАМИ И ИДЕАЛАМИ — ЧУВСТВО ВИНЫ
    • РАЗРЕШЕНИЕ ЭДИПОВА КОНФЛИКТА И СПАЯННОСТЬ СУПЕР-ЭГО
    • ЛАТЕНТНЫЙ ПЕРИОД И СУПЕР-ЭГО КАК ВНУТРЕННИЙ АВТОРИТЕТ
    • СУПЕР-ЭГО В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ
    • РЕЗЮМЕ
  • ГЛАВА 14. ПОЛОВЫЕ РАЗЛИЧИЯ В РАЗВИТИИ СУПЕР-ЭГО
    • ТЕОРИИ РАЗВИТИЯ СУПЕР-ЭГО У ЖЕНЩИНЫ
    • ОБСУЖДЕНИЕ
    • РАЗВИТИЕ СУПЕР-ЭГО У МУЖЧИНЫ
    • РЕЗЮМЕ
ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ. ПОЛ
  • ГЛАВА 15. ПОЛОВОЕ РАЗВИТИЕ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
    • ПОЛОВАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ
    • ПОЛО-РОЛЕВАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ
    • СЕКСУАЛЬНО-ПАРТНЕРСКАЯ ОРИЕНТАЦИЯ
    • ОБСУЖДЕНИЕ
    • РЕЗЮМЕ
  • ГЛАВА 16. ПОЛОВОЕ РАЗВИТИЕ: ДЕВОЧКИ
    • ЯДРО ПОЛОВОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
    • НАРЦИССИЗМ И ПОЛОВАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ
    • РАННЯЯ ГЕНИТАЛЬНАЯ ФАЗА И УСИЛЕНИЕ ЧУВСТВА ЖЕНСТВЕННОСТИ
    • ПОЛО-РОЛЕВАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ
    • ЭДИПОВ КОМПЛЕКС И ОСНОВА СЕКСУАЛЬНО-ПАРТНЕРСКОЙ ОРИЕНТАЦИИ
    • ЛАТЕНТНЫЙ ПЕРИОД
    • ПОДРОСТКОВЫЙ ВОЗРАСТ
    • РЕЗЮМЕ
  • ГЛАВА 17. ПОЛОВОЕ РАЗВИТИЕ: МАЛЬЧИКИ
    • ЯДРО ПОЛОВОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
    • ФАЛЛИЧЕСКИЙ НАРЦИССИЗМ И ПОЛОВАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ
    • ПОЛО-РОЛЕВАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ
    • ЭДИПОВ КОМПЛЕКС И ПОЛОВАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ
    • СЕКСУАЛЬНО-ПАРТНЕРСКАЯ ОРИЕНТАЦИЯ
    • ИДЕНТИФИКАЦИЯ С ОТЦОМ
    • ЛАТЕНТНЫЙ ПЕРИОД
    • ПОДРОСТКОВЫЙ ВОЗРАСТ
    • РЕЗЮМЕ
ЧАСТЬ ВОСЬМАЯ. ЭГО
  • ГЛАВА 18. РАЗВИТИЕ ЭГО
    • НЕДИФФЕРЕНЦИРОВАННАЯ ФАЗА
    • СОЦИАЛЬНАЯ УЛЫБКА
    • НЕГАТИВНАЯ РЕАКЦИЯ НА ПОСТОРОННЕГО
    • НЕГАТИВИЗМ В ЖЕСТАХ И В РЕЧИ
    • ИНТЕРНАЛИЗАЦИЯ КОНФЛИКТА: ФОРМИРОВАНИЕ СУПЕР-ЭГО
    • КОНСТАНТНОСТЬ ЛИБИДИНОЗНОГО ОБЪЕКТА И СИГНАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ АФФЕКТОВ
    • ЭДИПОВ КОМПЛЕКС И ИНФАНТИЛЬНЫЙ НЕВРОЗ: ЧУВСТВО ВИНЫ
    • ЛАТЕНТНЫЙ ПЕРИОД И УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ УСЕРДИЯ
    • ПОДРОСТКОВЫЙ ВОЗРАСТ: АФФЕКТИВНАЯ ЛАБИЛЬНОСТЬ И РЕСТРУКТУРИРОВАНИЕ ПСИХИКИ
    • ПОЗДНИЙ ПОДРОСТКОВЫЙ ВОЗРАСТ: ВЕРХОВЕНСТВО ЭГО И СТАБИЛЬНОСТЬ НАСТРОЕНИЯ
    • РЕЗЮМЕ
ЭПИЛОГ
СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ
Views 307
Rating 5.0 / 5
Added 16.02.2024
Author brat Vadim
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5.0/5 (2)

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