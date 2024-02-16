Таайсон - Психоаналитические теории развития
Общеизвестно, что в современном психоанализе существует огромное множество различных теоретических точек зрения. Не к этому стремился и не этого ожидал его гениальный создатель Зигмунд Фрейд. В действительности всю свою жизнь он напряженно стремился четко определить параметры новой науки о психике и в противодействии с внешними деструктивными или выхолащивающими силами или искушениями, а также с внутренней склонностью людей к распрям сохранить целостность и единство своего предприятия.
Но нам также известна история неудачи в реализации Фрейдом этого намерения. Тяжелая и мучительная борьба привела к обособлению его одаренных последователей, пытавшихся оставить в психоанализе след собственных представлений. Создание знаменитого Комитета носителей семи колец, которые благодаря силе своей коллективной убежденности, преданности и достигнутым ведущим позициям должны были обеспечить стабильность главной психоаналитической доктрины Фрейда, своей цели не выполнило. Уже при его жизни возникла альтернативная кляйнианская метапсихология, в которой основное внимание стало уделяться самым ранним детским переживаниям в рамках диадических отношений привязанности между матерью и ребенком и господству на этой арене агрессивных влечений (или влечения к смерти). Благодаря такому расширению психологической теории и смещению в ней акцентов на переживания доэдиповой жизни кляйнианцы получили возможность работать с больными, страдающими более тяжелой патологией, чем пациенты ближайших последователей метапсихологии Фрейда, в которой делается акцент на эдиповой фазе и разрешении эдипова конфликта. По их мнению, только психоневротические пациенты, у которых развивается так называемый невроз переноса, поддаются лечению.
Дальнейшая история хорошо известна. Потом в качестве новой независимой, или промежуточной школы, занявшей некое среднее положение между фрейдистами и кляйнианцами, появилась британская школа объектных отношений с ее совершенно новой метапсихологией Эго, в которой основное внимание уделялось не разрядке влечения, а поиску объекта. Затем возникла школа Биона, развивавшая идеи кляйнианцев, и школа Лакана — исключительно французский, лингвистически ориентированный психоанализ. Да и в Америке (до того времени единственном в мире месте, где идея Фрейда о едином психоанализе продолжала осуществляться через гегемонию метапсихологической парадигмы Эго-психологии, сформулированной, как было заявлено, в русле идей, непосредственно вытекающих из разрабатывавшейся в поздние годы Фрейдом психологии развивающегося Эго) появилась психология самости Хайнца Кохута, в которой основное внимание уделялось преобразованиям нарциссизма. Существуют и другие, не столь новые направления, такие, как концепция развития Маргарет Малер, новая психоана литическая идиома Шафера («язык действия») и т. д.
Для всех этих соперничающих теоретических направлений в психоанализе, которым мы привержены и лояльны, характерно то, что каждое из них заявляет о себе как о более пригодном для всего диапазона подвергающихся лечению пациентов и более эффективном в осмыслении симптомов и терапии по сравнению с его конкурентами. Психоанализ Фрейда, первоначально представлявший собой психологию влечений и впоследствии развившийся также в Эго-психологию, рассматривали как первый научно обоснованный психотерапевтический подход, способный объяснить природу психоневрозов и используемый в лечении всех доступных терапии психоневротических пациентов. Кляйнианцы, первоначально сосредоточившиеся на работе с детьми, а затем со взрослыми, страдавшими более серьезными нарушениями, чем простая психоневротическая симптоматика, разработали метапсихологию и вытекающий из нее терапевтический подход, который, кроме того, был объявлен лучшим (более основательным и глубоким) способом лечения также и классических неврозов. Аналогичным образом разработанная Кохутом психология самости возникла в результате соприкосновения с неразрешимыми на первый взгляд проблемами терапии пациентов с нарциссическими нарушениями личности. Однако технические приемы, а также объяснительные теоретические построения, первоначально ориентированные на понимание терапевтических нужд данного специфического сегмента психопатологического спектра — больных с нарциссическими расстройствами, — впоследствии были также объявлены более подходящими для лечения классических психоневрозов. Все дело в том, что каждое конкурирующее направление в психоанализе, какой бы узкой в рамках психоанализа ни была его исходная область исследования и применения, в скором времени расширяется и провозглашается высшей по рангу метапсихологией и наилучшей терапевтической системой для всех тех, кого психические и эмоциональные расстройства вовлекли в орбиту профессионального психоанализа.
Таайсон Ф., Тайсон Р. Л. - Психоаналитические теории развития
Пер. с англ. – М.: Когито Центр, 2023. – 407 с. (Университетское образование)
ISBN 978-5-89353-400-9 (рус.)
ISBN 0-300-04578-6 (cloth), 0-300-05510-2 (pbk) (англ.)
Таайсон Ф., Тайсон Р. Л. - Психоаналитические теории развития - Содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ
БЛАГОДАРНОСТИ
ВВЕДЕНИЕ
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ПРОЦЕСС РАЗВИТИЯ
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ГЛАВА 1. ИСТОРИЯ ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О РАЗВИТИИ
- ЭВОЛЮЦИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О РАЗВИТИИ
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ТЕОРИИ ПРОЦЕССА РАЗВИТИЯ
- Жан Пиаже
- Рене Шпиц
- Анна Фрейд
- ОБСУЖДЕНИЕ
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ГЛАВА 2. ТЕОРИЯ ПРОЦЕССА РАЗВИТИЯ
- ВРОЖДЕННЫЕ ЗАДАТКИ
- ПЕРЕЖИВАНИЯ
- ФОРМИРОВАНИЕ ПСИХИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ
- ПРОЦЕСС РАЗВИТИЯ
- ПРЕДЛАГАЕМАЯ ТОЧКА ЗРЕНИЯ
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПСИХОСЕКСУАЛЬНОСТЬ
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ГЛАВА 3. ПСИХОСЕКСУАЛЬНОСТЬ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
- ТЕОРИИ ЛИБИДО
- ДУАЛИСТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ВЛЕЧЕНИЙ
- СТРУКТУРНАЯ МОДЕЛЬ И ПСИХОСЕКСУАЛЬНОСТЬ
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ГЛАВА 4. СТАДИИ ПСИХОСЕКСУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
- ОРАЛЬНАЯ ФАЗА
- АНАЛЬНАЯ ФАЗА
- ИНФАНТИЛЬНАЯ ГЕНИТАЛЬНАЯ ФАЗА
- ЛАТЕНТНЫЙ ПЕРИОД
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ПРИМАТ ГЕНИТАЛИЙ И ПОДРОСТКОВЫЙ ВОЗРАСТ
- Доподростковый возраст
- Подростковый возраст
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ОБЪЕКТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
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ГЛАВА 5. ОБЗОР ТЕОРИЙ ОБЪЕКТНЫХ ОТНОШЕНИЙ
- РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТНЫХ ОТНОШЕНИЙ С ПОЗИЦИИ ФРЕЙДА
- МЕЛАНИ КЛЯЙН
- АННА ФРЕЙД
- ДЖОН БОУЛБИ
- БРИТАНСКАЯ ШКОЛА
- РЕНЕ ШПИЦ
- РАБОТА ЭГО-ПСИХОЛОГОВ
- ХАЙНЦ КОХУТ
- ОТТО КЕРНБЕРГ
- ГАНС ЛЁВАЛЬД
- МАРГАРЕТ МАЛЕР
- ДАНИЕЛЬ ШТЕРН
- РЕЗЮМЕ
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ГЛАВА 6. РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТНЫХ ОТНОШЕНИЙ
- ПЕРВИЧНАЯ РЕЦИПРОКНОСТЬ: ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ПРЕЛЮДИЯ К ОБЪЕКТНЫМ ОТНОШЕНИЯМ
- НАЧАЛЬНЫЕ СТАДИИ ДИАЛОГА
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СТАДИЯ СЕПАРАЦИИ–ИНДИВИДУАЦИИ
- Дифференциации либидинозного объекта
- Фаза упражнения
- Примирение
- Начальная стадия константности либидинозного объекта
- РОЛЬ ОТЦА В РАННЕМ ДЕТСТВЕ
- ТРИАДИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
- ОБЪЕКТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ЛАТЕНТНЫЙ ПЕРИОД
- ОБЪЕКТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ
- РЕЗЮМЕ
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ГЛАВА 7. РАЗВИТИЕ ЧУВСТВА САМОСТИ
- ИСТОРИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ
- ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЧУВСТВА САМОСТИ
- РАЗВИТИЕ ЧУВСТВА САМОСТИ
- Начальные стадии
- Начальные стадии диалога и формирование ядра самости
- Телесная самость или первичное самоощущение
- Чувство себя — реальное и психически репрезентированное
- Либидинозная константность самости
- Интегрированная идентичность и ответственность за себя
- Подростковый возраст и стабильная идентичность
- РЕЗЮМЕ
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. АФФЕКТ
-
ГЛАВА 8. ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ТЕОРИИ АФФЕКТОВ
- ИСТОРИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ АФФЕКТОВ
- ФРЕЙДОВСКАЯ ТЕОРИЯ АФФЕКТОВ
-
СОВРЕМЕННЫЕ ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ АФФЕКТЕ
- Аффекты и влечения
- Аффекты и Эго
- Аффекты и объектные отношения
- РЕЗЮМЕ
-
ГЛАВА 9. ЭВОЛЮЦИЯ АФФЕКТОВ В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ
- УЛЫБКА
- ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ И ПАМЯТЬ
- НЕГАТИВНЫЕ РЕАКЦИИ НА ПОСТОРОННЕГО
- АФФЕКТЫ КАК МНОГОГРАННЫЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПЕРЕЖИВАНИЯ
- СИГНАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ
- ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ
- РЕЗЮМЕ
ЧАСТЬ ПЯТАЯ. КОГНИТИВНОЕ РАЗВИТИЕ
-
ГЛАВА 10. КОГНИТИВНОЕ РАЗВИТИЕ С ПОЗИЦИИ ПСИХОАНАЛИЗА
- ПЕРВИЧНЫЙ И ВТОРИЧНЫЙ ПРОЦЕССЫ
-
ОБСУЖДЕНИЕ
- Теория энергии или когнитивная теория?
- Смешение первичного и вторичного процессов
- Дальнейшая корректировка базисной теории
- РЕЗЮМЕ
-
ГЛАВА 11. СТАДИИ КОГНИТИВНОГО РАЗВИТИЯ
- СЕНСОМОТОРНАЯ ФАЗА
- СИМВОЛИЗАЦИЯ И ИСТОКИ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ РЕАЛЬНОСТИ
- ЛАТЕНТНЫЙ ПЕРИОД
- ПОДРОСТКОВЫЙ ВОЗРАСТ И ОПЕРАЦИОНАЛЬНЫЙ СИНТЕЗ
- РЕЗЮМЕ
ЧАСТЬ ШЕСТАЯ. СУПЕР-ЭГО
-
ГЛАВА 12. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
- РАЗВИТИЕ ФРЕЙДОМ ПОНЯТИЯ СУПЕР-ЭГО
- ПОНЯТИЙНЫЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ В ТЕОРИИ ФРЕЙДА
-
КОМПОНЕНТЫ СУПЕР-ЭГО
- Интроекты
- Идеалы
- ФУНКЦИИ СУПЕР-ЭГО
-
ГЛАВА 13. РАЗВИТИЕ СУПЕР-ЭГО
- САМЫЕ РАННИЕ СТАДИИ
- ФОРМИРОВАНИЕ ИНТРОЕКТОВ И ИДЕАЛОВ
- СОГЛАСИЕ С ОБЪЕКТОМ
- ИНТЕРНАЛИЗИРОВАННЫЙ КОНФЛИКТ И СОГЛАСИЕ С ИНТРОЕКТОМ
- ВНУТРИСИСТЕМНЫЙ КОНФЛИКТ: НЕСОВМЕСТИМЫЕ ИДЕАЛЫ И ИНТРОЕКТЫ
- ИДЕНТИФИКАЦИЯ С ИНТРОЕКТАМИ И ИДЕАЛАМИ — ЧУВСТВО ВИНЫ
- РАЗРЕШЕНИЕ ЭДИПОВА КОНФЛИКТА И СПАЯННОСТЬ СУПЕР-ЭГО
- ЛАТЕНТНЫЙ ПЕРИОД И СУПЕР-ЭГО КАК ВНУТРЕННИЙ АВТОРИТЕТ
- СУПЕР-ЭГО В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ
- РЕЗЮМЕ
-
ГЛАВА 14. ПОЛОВЫЕ РАЗЛИЧИЯ В РАЗВИТИИ СУПЕР-ЭГО
- ТЕОРИИ РАЗВИТИЯ СУПЕР-ЭГО У ЖЕНЩИНЫ
- ОБСУЖДЕНИЕ
- РАЗВИТИЕ СУПЕР-ЭГО У МУЖЧИНЫ
- РЕЗЮМЕ
ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ. ПОЛ
-
ГЛАВА 15. ПОЛОВОЕ РАЗВИТИЕ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
- ПОЛОВАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ
- ПОЛО-РОЛЕВАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ
- СЕКСУАЛЬНО-ПАРТНЕРСКАЯ ОРИЕНТАЦИЯ
- ОБСУЖДЕНИЕ
- РЕЗЮМЕ
-
ГЛАВА 16. ПОЛОВОЕ РАЗВИТИЕ: ДЕВОЧКИ
- ЯДРО ПОЛОВОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
- НАРЦИССИЗМ И ПОЛОВАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ
- РАННЯЯ ГЕНИТАЛЬНАЯ ФАЗА И УСИЛЕНИЕ ЧУВСТВА ЖЕНСТВЕННОСТИ
- ПОЛО-РОЛЕВАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ
- ЭДИПОВ КОМПЛЕКС И ОСНОВА СЕКСУАЛЬНО-ПАРТНЕРСКОЙ ОРИЕНТАЦИИ
- ЛАТЕНТНЫЙ ПЕРИОД
- ПОДРОСТКОВЫЙ ВОЗРАСТ
- РЕЗЮМЕ
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ГЛАВА 17. ПОЛОВОЕ РАЗВИТИЕ: МАЛЬЧИКИ
- ЯДРО ПОЛОВОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
- ФАЛЛИЧЕСКИЙ НАРЦИССИЗМ И ПОЛОВАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ
- ПОЛО-РОЛЕВАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ
- ЭДИПОВ КОМПЛЕКС И ПОЛОВАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ
- СЕКСУАЛЬНО-ПАРТНЕРСКАЯ ОРИЕНТАЦИЯ
- ИДЕНТИФИКАЦИЯ С ОТЦОМ
- ЛАТЕНТНЫЙ ПЕРИОД
- ПОДРОСТКОВЫЙ ВОЗРАСТ
- РЕЗЮМЕ
ЧАСТЬ ВОСЬМАЯ. ЭГО
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ГЛАВА 18. РАЗВИТИЕ ЭГО
- НЕДИФФЕРЕНЦИРОВАННАЯ ФАЗА
- СОЦИАЛЬНАЯ УЛЫБКА
- НЕГАТИВНАЯ РЕАКЦИЯ НА ПОСТОРОННЕГО
- НЕГАТИВИЗМ В ЖЕСТАХ И В РЕЧИ
- ИНТЕРНАЛИЗАЦИЯ КОНФЛИКТА: ФОРМИРОВАНИЕ СУПЕР-ЭГО
- КОНСТАНТНОСТЬ ЛИБИДИНОЗНОГО ОБЪЕКТА И СИГНАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ АФФЕКТОВ
- ЭДИПОВ КОМПЛЕКС И ИНФАНТИЛЬНЫЙ НЕВРОЗ: ЧУВСТВО ВИНЫ
- ЛАТЕНТНЫЙ ПЕРИОД И УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ УСЕРДИЯ
- ПОДРОСТКОВЫЙ ВОЗРАСТ: АФФЕКТИВНАЯ ЛАБИЛЬНОСТЬ И РЕСТРУКТУРИРОВАНИЕ ПСИХИКИ
- ПОЗДНИЙ ПОДРОСТКОВЫЙ ВОЗРАСТ: ВЕРХОВЕНСТВО ЭГО И СТАБИЛЬНОСТЬ НАСТРОЕНИЯ
- РЕЗЮМЕ
ЭПИЛОГ
СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ
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