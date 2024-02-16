Таайсон - Психоаналитические теории развития

Общеизвестно, что в современном психоанализе существует огромное множество различных теоретических точек зрения. Не к этому стремился и не этого ожидал его гениальный создатель Зигмунд Фрейд. В действительности всю свою жизнь он напряженно стремился четко определить параметры новой науки о психике и в противодействии с внешними деструктивными или выхолащивающими силами или искушениями, а также с внутренней склонностью людей к распрям сохранить целостность и единство своего предприятия.

Но нам также известна история неудачи в реализации Фрейдом этого намерения. Тяжелая и мучительная борьба привела к обособлению его одаренных последователей, пытавшихся оставить в психоанализе след собственных представлений. Создание знаменитого Комитета носителей семи колец, которые благодаря силе своей коллективной убежденности, преданности и достигнутым ведущим позициям должны были обеспечить стабильность главной психоаналитической доктрины Фрейда, своей цели не выполнило. Уже при его жизни возникла альтернативная кляйнианская метапсихология, в которой основное внимание стало уделяться самым ранним детским переживаниям в рамках диадических отношений привязанности между матерью и ребенком и господству на этой арене агрессивных влечений (или влечения к смерти). Благодаря такому расширению психологической теории и смещению в ней акцентов на переживания доэдиповой жизни кляйнианцы получили возможность работать с больными, страдающими более тяжелой патологией, чем пациенты ближайших последователей метапсихологии Фрейда, в которой делается акцент на эдиповой фазе и разрешении эдипова конфликта. По их мнению, только психоневротические пациенты, у которых развивается так называемый невроз переноса, поддаются лечению.

Дальнейшая история хорошо известна. Потом в качестве новой независимой, или промежуточной школы, занявшей некое среднее положение между фрейдистами и кляйнианцами, появилась британская школа объектных отношений с ее совершенно новой метапсихологией Эго, в которой основное внимание уделялось не разрядке влечения, а поиску объекта. Затем возникла школа Биона, развивавшая идеи кляйнианцев, и школа Лакана — исключительно французский, лингвистически ориентированный психоанализ. Да и в Америке (до того времени единственном в мире месте, где идея Фрейда о едином психоанализе продолжала осуществляться через гегемонию метапсихологической парадигмы Эго-психологии, сформулированной, как было заявлено, в русле идей, непосредственно вытекающих из разрабатывавшейся в поздние годы Фрейдом психологии развивающегося Эго) появилась психология самости Хайнца Кохута, в которой основное внимание уделялось преобразованиям нарциссизма. Существуют и другие, не столь новые направления, такие, как концепция развития Маргарет Малер, новая психоана литическая идиома Шафера («язык действия») и т. д.

Для всех этих соперничающих теоретических направлений в психоанализе, которым мы привержены и лояльны, характерно то, что каждое из них заявляет о себе как о более пригодном для всего диапазона подвергающихся лечению пациентов и более эффективном в осмыслении симптомов и терапии по сравнению с его конкурентами. Психоанализ Фрейда, первоначально представлявший собой психологию влечений и впоследствии развившийся также в Эго-психологию, рассматривали как первый научно обоснованный психотерапевтический подход, способный объяснить природу психоневрозов и используемый в лечении всех доступных терапии психоневротических пациентов. Кляйнианцы, первоначально сосредоточившиеся на работе с детьми, а затем со взрослыми, страдавшими более серьезными нарушениями, чем простая психоневротическая симптоматика, разработали метапсихологию и вытекающий из нее терапевтический подход, который, кроме того, был объявлен лучшим (более основательным и глубоким) способом лечения также и классических неврозов. Аналогичным образом разработанная Кохутом психология самости возникла в результате соприкосновения с неразрешимыми на первый взгляд проблемами терапии пациентов с нарциссическими нарушениями личности. Однако технические приемы, а также объяснительные теоретические построения, первоначально ориентированные на понимание терапевтических нужд данного специфического сегмента психопатологического спектра — больных с нарциссическими расстройствами, — впоследствии были также объявлены более подходящими для лечения классических психоневрозов. Все дело в том, что каждое конкурирующее направление в психоанализе, какой бы узкой в рамках психоанализа ни была его исходная область исследования и применения, в скором времени расширяется и провозглашается высшей по рангу метапсихологией и наилучшей терапевтической системой для всех тех, кого психические и эмоциональные расстройства вовлекли в орбиту профессионального психоанализа.

Таайсон Ф., Тайсон Р. Л. - Психоаналитические теории развития

Пер. с англ. – М.: Когито Центр, 2023. – 407 с. (Университетское образование)

ISBN 978-5-89353-400-9 (рус.)

ISBN 0-300-04578-6 (cloth), 0-300-05510-2 (pbk) (англ.)

Таайсон Ф., Тайсон Р. Л. - Психоаналитические теории развития - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

БЛАГОДАРНОСТИ

ВВЕДЕНИЕ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ПРОЦЕСС РАЗВИТИЯ

ГЛАВА 1. ИСТОРИЯ ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О РАЗВИТИИ ЭВОЛЮЦИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О РАЗВИТИИ ТЕОРИИ ПРОЦЕССА РАЗВИТИЯ Жан Пиаже Рене Шпиц Анна Фрейд ОБСУЖДЕНИЕ

ГЛАВА 2. ТЕОРИЯ ПРОЦЕССА РАЗВИТИЯ ВРОЖДЕННЫЕ ЗАДАТКИ ПЕРЕЖИВАНИЯ ФОРМИРОВАНИЕ ПСИХИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ ПРОЦЕСС РАЗВИТИЯ ПРЕДЛАГАЕМАЯ ТОЧКА ЗРЕНИЯ



ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПСИХОСЕКСУАЛЬНОСТЬ

ГЛАВА 3. ПСИХОСЕКСУАЛЬНОСТЬ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ТЕОРИИ ЛИБИДО ДУАЛИСТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ВЛЕЧЕНИЙ СТРУКТУРНАЯ МОДЕЛЬ И ПСИХОСЕКСУАЛЬНОСТЬ

ГЛАВА 4. СТАДИИ ПСИХОСЕКСУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ОРАЛЬНАЯ ФАЗА АНАЛЬНАЯ ФАЗА ИНФАНТИЛЬНАЯ ГЕНИТАЛЬНАЯ ФАЗА ЛАТЕНТНЫЙ ПЕРИОД ПРИМАТ ГЕНИТАЛИЙ И ПОДРОСТКОВЫЙ ВОЗРАСТ Доподростковый возраст Подростковый возраст



ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ОБЪЕКТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

ГЛАВА 5. ОБЗОР ТЕОРИЙ ОБЪЕКТНЫХ ОТНОШЕНИЙ РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТНЫХ ОТНОШЕНИЙ С ПОЗИЦИИ ФРЕЙДА МЕЛАНИ КЛЯЙН АННА ФРЕЙД ДЖОН БОУЛБИ БРИТАНСКАЯ ШКОЛА РЕНЕ ШПИЦ РАБОТА ЭГО-ПСИХОЛОГОВ ХАЙНЦ КОХУТ ОТТО КЕРНБЕРГ ГАНС ЛЁВАЛЬД МАРГАРЕТ МАЛЕР ДАНИЕЛЬ ШТЕРН РЕЗЮМЕ

ГЛАВА 6. РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПЕРВИЧНАЯ РЕЦИПРОКНОСТЬ: ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ПРЕЛЮДИЯ К ОБЪЕКТНЫМ ОТНОШЕНИЯМ НАЧАЛЬНЫЕ СТАДИИ ДИАЛОГА СТАДИЯ СЕПАРАЦИИ–ИНДИВИДУАЦИИ Дифференциации либидинозного объекта Фаза упражнения Примирение Начальная стадия константности либидинозного объекта РОЛЬ ОТЦА В РАННЕМ ДЕТСТВЕ ТРИАДИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ ОБЪЕКТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ЛАТЕНТНЫЙ ПЕРИОД ОБЪЕКТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ РЕЗЮМЕ

ГЛАВА 7. РАЗВИТИЕ ЧУВСТВА САМОСТИ ИСТОРИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЧУВСТВА САМОСТИ РАЗВИТИЕ ЧУВСТВА САМОСТИ Начальные стадии Начальные стадии диалога и формирование ядра самости Телесная самость или первичное самоощущение Чувство себя — реальное и психически репрезентированное Либидинозная константность самости Интегрированная идентичность и ответственность за себя Подростковый возраст и стабильная идентичность РЕЗЮМЕ



ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. АФФЕКТ

ГЛАВА 8. ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ТЕОРИИ АФФЕКТОВ ИСТОРИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ АФФЕКТОВ ФРЕЙДОВСКАЯ ТЕОРИЯ АФФЕКТОВ СОВРЕМЕННЫЕ ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ АФФЕКТЕ Аффекты и влечения Аффекты и Эго Аффекты и объектные отношения РЕЗЮМЕ

ГЛАВА 9. ЭВОЛЮЦИЯ АФФЕКТОВ В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ УЛЫБКА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ И ПАМЯТЬ НЕГАТИВНЫЕ РЕАКЦИИ НА ПОСТОРОННЕГО АФФЕКТЫ КАК МНОГОГРАННЫЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПЕРЕЖИВАНИЯ СИГНАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ РЕЗЮМЕ



ЧАСТЬ ПЯТАЯ. КОГНИТИВНОЕ РАЗВИТИЕ

ГЛАВА 10. КОГНИТИВНОЕ РАЗВИТИЕ С ПОЗИЦИИ ПСИХОАНАЛИЗА ПЕРВИЧНЫЙ И ВТОРИЧНЫЙ ПРОЦЕССЫ ОБСУЖДЕНИЕ Теория энергии или когнитивная теория? Смешение первичного и вторичного процессов Дальнейшая корректировка базисной теории РЕЗЮМЕ

ГЛАВА 11. СТАДИИ КОГНИТИВНОГО РАЗВИТИЯ СЕНСОМОТОРНАЯ ФАЗА СИМВОЛИЗАЦИЯ И ИСТОКИ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ РЕАЛЬНОСТИ ЛАТЕНТНЫЙ ПЕРИОД ПОДРОСТКОВЫЙ ВОЗРАСТ И ОПЕРАЦИОНАЛЬНЫЙ СИНТЕЗ РЕЗЮМЕ



ЧАСТЬ ШЕСТАЯ. СУПЕР-ЭГО

ГЛАВА 12. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ОБЗОР РАЗВИТИЕ ФРЕЙДОМ ПОНЯТИЯ СУПЕР-ЭГО ПОНЯТИЙНЫЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ В ТЕОРИИ ФРЕЙДА КОМПОНЕНТЫ СУПЕР-ЭГО Интроекты Идеалы ФУНКЦИИ СУПЕР-ЭГО

ГЛАВА 13. РАЗВИТИЕ СУПЕР-ЭГО САМЫЕ РАННИЕ СТАДИИ ФОРМИРОВАНИЕ ИНТРОЕКТОВ И ИДЕАЛОВ СОГЛАСИЕ С ОБЪЕКТОМ ИНТЕРНАЛИЗИРОВАННЫЙ КОНФЛИКТ И СОГЛАСИЕ С ИНТРОЕКТОМ ВНУТРИСИСТЕМНЫЙ КОНФЛИКТ: НЕСОВМЕСТИМЫЕ ИДЕАЛЫ И ИНТРОЕКТЫ ИДЕНТИФИКАЦИЯ С ИНТРОЕКТАМИ И ИДЕАЛАМИ — ЧУВСТВО ВИНЫ РАЗРЕШЕНИЕ ЭДИПОВА КОНФЛИКТА И СПАЯННОСТЬ СУПЕР-ЭГО ЛАТЕНТНЫЙ ПЕРИОД И СУПЕР-ЭГО КАК ВНУТРЕННИЙ АВТОРИТЕТ СУПЕР-ЭГО В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ РЕЗЮМЕ

ГЛАВА 14. ПОЛОВЫЕ РАЗЛИЧИЯ В РАЗВИТИИ СУПЕР-ЭГО ТЕОРИИ РАЗВИТИЯ СУПЕР-ЭГО У ЖЕНЩИНЫ ОБСУЖДЕНИЕ РАЗВИТИЕ СУПЕР-ЭГО У МУЖЧИНЫ РЕЗЮМЕ



ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ. ПОЛ

ГЛАВА 15. ПОЛОВОЕ РАЗВИТИЕ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ПОЛОВАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ ПОЛО-РОЛЕВАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ СЕКСУАЛЬНО-ПАРТНЕРСКАЯ ОРИЕНТАЦИЯ ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗЮМЕ

ГЛАВА 16. ПОЛОВОЕ РАЗВИТИЕ: ДЕВОЧКИ ЯДРО ПОЛОВОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ НАРЦИССИЗМ И ПОЛОВАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ РАННЯЯ ГЕНИТАЛЬНАЯ ФАЗА И УСИЛЕНИЕ ЧУВСТВА ЖЕНСТВЕННОСТИ ПОЛО-РОЛЕВАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ ЭДИПОВ КОМПЛЕКС И ОСНОВА СЕКСУАЛЬНО-ПАРТНЕРСКОЙ ОРИЕНТАЦИИ ЛАТЕНТНЫЙ ПЕРИОД ПОДРОСТКОВЫЙ ВОЗРАСТ РЕЗЮМЕ

ГЛАВА 17. ПОЛОВОЕ РАЗВИТИЕ: МАЛЬЧИКИ ЯДРО ПОЛОВОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ ФАЛЛИЧЕСКИЙ НАРЦИССИЗМ И ПОЛОВАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ ПОЛО-РОЛЕВАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ ЭДИПОВ КОМПЛЕКС И ПОЛОВАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ СЕКСУАЛЬНО-ПАРТНЕРСКАЯ ОРИЕНТАЦИЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ С ОТЦОМ ЛАТЕНТНЫЙ ПЕРИОД ПОДРОСТКОВЫЙ ВОЗРАСТ РЕЗЮМЕ



ЧАСТЬ ВОСЬМАЯ. ЭГО

ГЛАВА 18. РАЗВИТИЕ ЭГО НЕДИФФЕРЕНЦИРОВАННАЯ ФАЗА СОЦИАЛЬНАЯ УЛЫБКА НЕГАТИВНАЯ РЕАКЦИЯ НА ПОСТОРОННЕГО НЕГАТИВИЗМ В ЖЕСТАХ И В РЕЧИ ИНТЕРНАЛИЗАЦИЯ КОНФЛИКТА: ФОРМИРОВАНИЕ СУПЕР-ЭГО КОНСТАНТНОСТЬ ЛИБИДИНОЗНОГО ОБЪЕКТА И СИГНАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ АФФЕКТОВ ЭДИПОВ КОМПЛЕКС И ИНФАНТИЛЬНЫЙ НЕВРОЗ: ЧУВСТВО ВИНЫ ЛАТЕНТНЫЙ ПЕРИОД И УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ УСЕРДИЯ ПОДРОСТКОВЫЙ ВОЗРАСТ: АФФЕКТИВНАЯ ЛАБИЛЬНОСТЬ И РЕСТРУКТУРИРОВАНИЕ ПСИХИКИ ПОЗДНИЙ ПОДРОСТКОВЫЙ ВОЗРАСТ: ВЕРХОВЕНСТВО ЭГО И СТАБИЛЬНОСТЬ НАСТРОЕНИЯ РЕЗЮМЕ



ЭПИЛОГ

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ