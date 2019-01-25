О возможности потери спасения и покаяния для отступников - Птицын Александр

Птицын Александр - О возможности потери спасения и покаяния для отступников - Богословско-экзегетический анализ Послания к Евреям 6:4-6 и 10:26-31

Украина. 2019 г. — 115 с.

Электронное издание.

Птицын Александр - О возможности потери спасения и покаяния для отступников - Богословско-экзегетический анализ Послания к Евреям 6:4-6 и 10:26-31 - Содержание

ВСТУПЛЕНИЕ ВВЕДЕНИЕ 1. КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ФОН ПОСЛАНИЯ К ЕВРЕЯМ 1.1. Авторство

1.2. Датировка

1.3. Место назначения

1.4. Аудитория

1.5. Цели 2. БОГОСЛОВСКО-ЭКЗЕГЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОСЛАНИЯ К ЕВРЕЯМ 6:4 -6 2.1. Вступление

Вступление 2.2. «Ибо невозможно - однажды просвещенных, и вкусивших дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святого» (Евр. 6:4) 2.2.1 «...Ибо невозможно ...» 2.2.2 «„.однажды просвещенных...» 2.2.3 «. и вкусивших дара небесного.» 2.2.4 «... и соделавшихся причастниками Духа Святого.»

«Ибо невозможно - однажды просвещенных, и вкусивших дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святого» (Евр. 6:4) 2.3. «...и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века.» (Евр. 6:5.) 2.3.1. «„и вкусивших благого глагола Божия...» 2.3.2. «...и сил будущего века...»

2.4. «... и отпадших, опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему» (Евр. 6:6) 2.4.1. «.и отпадших, .» 2.4.2. «.опять.» 2.4.3. «...обновлять...» 2.4.4. «покаянием.» 2.4.5. «когда они снова распинают в себе Сына Божия.» 2.4.6. «и ругаются Ему»

3. БОГОСЛОВСКО-ЭКЗЕГЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОСЛАНИЯ К ЕВРЕЯМ 10:26 -31 3.1. Вступление 3.1.1. «Не будем оставлять собрания своего, как есть у некоторых обычай; но будем увещевать [друг друга], и тем более, чем более усматриваете приближение дня оного». (Евр.10:25)

3.2. Ибо если мы получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи.» (Евр.10:26) 3.2.1. «Ибо если мы получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи.» (Евр.10:26) 3.2.2. «.Ибо если мы.» 3.2.3. «.произвольно грешим.» 3.2.4. «. получив познание истины.» 3.2.5. «...то не остается более жертвы за грехи...»

3.3. «.но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников». (Евр1027)

«.но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников». (Евр1027) 3.4. «Если отвергшийся закона Моисеева, при двух или трех свидетелях, без милосердия наказывается смертью...» (Евр.1028)

«Если отвергшийся закона Моисеева, при двух или трех свидетелях, без милосердия наказывается смертью...» (Евр.1028) 3.5. «.то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню Кровь завета которою освящен, и Духа благодати оскорбляет?» (Евр10:29) 3.5.1. «...то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот.» 3.5.2. «...кто попирает Сына Божия...» 3.5.3. «...и не почитает за святыню Кровь завета которою освящен.» 3.5.4. «...и Духа благодати оскорбляет?»

«.то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню Кровь завета которою освящен, и Духа благодати оскорбляет?» (Евр10:29) 3.6. «Мы знаем Того, Кто сказал. у Меня отмщение, Я воздам, говорит Господь. И еще. Господь будет судить народ Свой». (10:30)

3.7. «Страшно впасть в руки Бога живаго!» (10:31) ЗАКЛЮЧЕНИЕ БИБЛИОГРАФИЯ

Птицын Александр - О возможности потери спасения и покаяния для отступников - Богословско-экзегетический анализ Послания к Евреям 6:4-6 и 10:26-31 - Заключение

Обращаясь к теме произвольного греха, необходимо отметить, что все грехи являются результатом нашего выбора. Это касается и отступничества.

Этот грех не происходит в одно мгновение - это процесс, в итоге чего, человек отрекается от Христа и становиться врагом Бога. В контексте послания к Евреям этот процесс, начинается с того, что верующий отходит от Слова (2:14), потом начинает сомневаться в Нем (3:7; 4:13). Затем он перестает воспринимать Его, наступает духовная лень (5:11; 6:12; 6:20) и слабость (12:3), что в последствии приводит к отступничеству (10:25) и презрению (3:12; 6:6; 10:25-29).

Это предостережение адресовано не только читателям времен первоапостольской церкви, но относится и к современному христианству.

Что касается ответа на вопрос: «Может ли христианин потерять спасение, в свете таких отрывков как Евр. 6:4-6 и Евр. 10:26-31?», то нужно отметить, что отступничество — это осознанное и настойчивое противостояние Богу, то есть, это противление в антихристианском направлении. Это упорство направлено против Господа и Его работы, которая была совершена на кресте. Отступничество, не нужно понимать, как случайным неосознанным действием - это осознанное отречение от Бога.

Таким образом, в свете отрывков из послания к Евреям 6:4-6 и 10:26-31, спасение потерять невозможно, это дар, который дарован нам Богом (Еф. 2:8) и который мы принимаем по вере и принимаем этот дар добровольно.

Однако, стоит отметить, что отвергнуть этот бесценный дар, отказаться от спасения, мы можем и это то же добровольное решение, впав в отступничество, это опять же вопрос веры. Потерять и отказаться это разные понятия и поступки.

Шотландский пресвитерианский пастор и богослов Самьюэл Рутерфорд, XVII в. писал: «Грешники становятся на якорь и успокаиваются в Боге. Так что, если Бог неизменен (а это так), то и моя надежда крепка... Благодарение Богу за то, что наше спасение поставлено на надежный причал в гавани Христа, Который есть Повелитель всех ветров и штормов!». Но, это не означает и не умаляет значение личной святости верующего перед Богом.

Другой вопрос заключается в том, что: «возможно ли покаяние для отступников, и могут ли они быть восстановлены к христианскому общению снова, в свете таких отрывков как Евр. 6:4-6 и Евр. 10:26-31?», которые имели глубокий христианский опыт, но отпали.

Говоря о покаянии для отступников и вновь приобретения спасения, то ответить на этот вопрос представляется очень сложным. Среди различных взглядов на этот вопрос есть несколько из них, которые достойны внимания.

Первый - это отступление, связанно с совершением непростительного греха, после чего попытка для восстановления является безнадежным.

Например, Арминиане считают, что отступник никак не может повторно покаяться и соответственно получить вновь спасение. Такой вывод в частности они делают из-за буквального термина «невозможно» Евр. 6:4. А настоящее время глаголов «распинают в себе Сына Божия» и «ругаются Ему», указывают на то, что их уже «невозможно... обновлять покаянием».

В истории известны случаи, когда через страшные страдания, отказавшиеся от веры христиане, после покаяния не восстанавливались в церкви и не допускались к таинствам.

Второй взгляд - этот стих не учит об абсолютно безнадежном отступлении; здесь изображена лишь условная безнадежность. То есть считают, что восстановление невозможно в то время, пока они находятся в отступлении и упорствуют в этом. Но как только человек осознав свое греховное положение и раскаявшись, может вновь приобрести спасение. В принципе грамматические особенности греческого текста Евр. 6:4-6 и Евр. 10:26-31 позволяют так считать. Если говорить о слове «невозможно», то, есть несколько возможных объяснений. Первое объяснение заключается в том, что автор взял пример с истории еврейского народа в пустыне (Чис. 13-14). Современники Моисея, испугавшись жителей Ханаана, начали роптать, из-за чего были лишены возможности войти в обетованную землю. Согласно второму объяснению термин «невозможно» относится к человеку, но не к Богу, а, следовательно, Богу возможно привести к покаянию такого человека. Но из-за своей сложности на этот вопрос нельзя дать исчерпывающий ответ только в свете обсуждаемых отрывков. Итак, несмотря на то, что часть комментаторов принимают первую точку зрения, это еще не означает возможности утраты спасения, так как последняя точка зрения также имеет свои достоинства и может быть поддержана на основании греческого текста. Однако, все эти серьезные предостережения, которые звучат в этих стихах, мы должны ясно понимать, что опасность отступничества и его последствия — реальность. Мы не можем оставить без должного внимания слова, которые содержат серьезное предупреждение.