О возможности потери спасения и покаяния для отступников - Птицын Александр

Птицын Александр - О возможности потери спасения и покаяния для отступников
Не будет преувеличением, если скажу, что Послание к Евреям, которое на первый взгляд кажется простым и понятным для читателя, на самом деле порождает больше вопросов, чем ответов. В первую очередь это связано с такими вопросами как: кто является автором и когда это послание было написано? Для кого оно написано и где находились читатели? И какая цель этого послания?
Трудности в понимании связаны не только с историческим фоном этого послания, но и с богословскими спорами, которые ведутся на протяжении всей истории христианства.
В свете множества литературных, социально-исторических и богословских вопросов, которые порождают послание к Евреям, Уильям Лэйн объявил его «усладой для того, кто любит головоломки» (Lane 1991, xlvii). В 1906 году Уильям Вреде озаглавил свое исследование «Литературная загадка Послания к евреям» (The Literary Riddle of the Epistle to the Hebrews. Перевод с немецкого; Brown, 1997, 689-690). Особенно запоминаются слова Скотта (Scott 1922,1) о трудности изучения этой книги: «Среди раннехристианских Писаний оно стоит особняком и выделяется своей таинственностью — „без отца, без матери, без родословия", подобно Мелхиседеку, вокруг которого вращается его аргументация».[1]
Одной из загадок и спорных вопросов является отступничество. Отрывки 6:4-8 и 10:26-31, в которых идет речь об отступниках, всегда вызывали трудности в толковании среди христиан и порой приводили к страху, отчаянию и непониманию. А выражения: «Ибо невозможно отпадших, опять обновлять покаянием (Евр. 6:4-6) ... не остается более жертвы за грехи (Евр. 10:26)», играют ключевую роль в понимании потери спасения и покаяния для отступников.
Потому, когда дело доходит до Послания к Евреям, нельзя упускать из внимания исторический контекст иудейско-христианской общины I в.
Все многочисленные попытки толкований этих стихов рассмотреть невозможно, но используя различные источники, автор данной работы попытается сделать краткий обзор и ответить на следующие вопросы: Может ли христианин потерять спасение, и возможно ли покаяние для отступников в свете послания к Евреям 6:4-6 и 10:26-31?[2]
[1] Андерсон, Кевен Л. Послание к Евреям. Комментарий веслианской традиции. Новые библейские комментарии издательства «Beacon Hill Press», — СПб: Вера и святость/Библия для всех. 2018. —527 с. С. 35.
[2] Данная работа является пересмотренной и дополненной версией дипломной работы на соискание ученой степени бакалавра теологии, Slavic and Baltic Holy Cross Ecumenical Seminary, на тему: «О возможности потери спасения и покаяния для отступников. Экзегеза Евр. 6:4-6 и Евр. 10:26-31». Птицын Александр Владимирович. Украина, Бердянск, 2016 г.
Птицын Александр - О возможности потери спасения и покаяния для отступников - Богословско-экзегетический анализ Послания к Евреям 6:4-6 и 10:26-31
Украина. 2019 г. — 115 с.
Электронное издание.
Птицын Александр - О возможности потери спасения и покаяния для отступников - Богословско-экзегетический анализ Послания к Евреям 6:4-6 и 10:26-31 - Содержание
ВСТУПЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
1. КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ФОН ПОСЛАНИЯ К ЕВРЕЯМ
- 1.1. Авторство
- 1.2. Датировка
- 1.3. Место назначения
- 1.4. Аудитория
- 1.5. Цели
2. БОГОСЛОВСКО-ЭКЗЕГЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОСЛАНИЯ К ЕВРЕЯМ 6:4 -6
- 2.1. Вступление
-
2.2. «Ибо невозможно - однажды просвещенных, и вкусивших дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святого» (Евр. 6:4)
- 2.2.1 «...Ибо невозможно ...»
- 2.2.2 «„.однажды просвещенных...»
- 2.2.3 «. и вкусивших дара небесного.»
- 2.2.4 «... и соделавшихся причастниками Духа Святого.»
-
2.3. «...и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века.» (Евр. 6:5.)
- 2.3.1. «„и вкусивших благого глагола Божия...»
- 2.3.2. «...и сил будущего века...»
-
2.4. «... и отпадших, опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему» (Евр. 6:6)
- 2.4.1. «.и отпадших, .»
- 2.4.2. «.опять.»
- 2.4.3. «...обновлять...»
- 2.4.4. «покаянием.»
- 2.4.5. «когда они снова распинают в себе Сына Божия.»
- 2.4.6. «и ругаются Ему»
3. БОГОСЛОВСКО-ЭКЗЕГЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОСЛАНИЯ К ЕВРЕЯМ 10:26 -31
-
3.1. Вступление
- 3.1.1. «Не будем оставлять собрания своего, как есть у некоторых обычай; но будем увещевать [друг друга], и тем более, чем более усматриваете приближение дня оного». (Евр.10:25)
-
3.2. Ибо если мы получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи.» (Евр.10:26)
- 3.2.1. «Ибо если мы получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи.» (Евр.10:26)
- 3.2.2. «.Ибо если мы.»
- 3.2.3. «.произвольно грешим.»
- 3.2.4. «. получив познание истины.»
- 3.2.5. «...то не остается более жертвы за грехи...»
- 3.3. «.но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников». (Евр1027)
- 3.4. «Если отвергшийся закона Моисеева, при двух или трех свидетелях, без милосердия наказывается смертью...» (Евр.1028)
-
3.5. «.то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню Кровь завета которою освящен, и Духа благодати оскорбляет?» (Евр10:29)
- 3.5.1. «...то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот.»
- 3.5.2. «...кто попирает Сына Божия...»
- 3.5.3. «...и не почитает за святыню Кровь завета которою освящен.»
- 3.5.4. «...и Духа благодати оскорбляет?»
- 3.6. «Мы знаем Того, Кто сказал. у Меня отмщение, Я воздам, говорит Господь. И еще. Господь будет судить народ Свой». (10:30)
- 3.7. «Страшно впасть в руки Бога живаго!» (10:31)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
БИБЛИОГРАФИЯ
Птицын Александр - О возможности потери спасения и покаяния для отступников - Богословско-экзегетический анализ Послания к Евреям 6:4-6 и 10:26-31 - Заключение
Обращаясь к теме произвольного греха, необходимо отметить, что все грехи являются результатом нашего выбора. Это касается и отступничества.
Этот грех не происходит в одно мгновение - это процесс, в итоге чего, человек отрекается от Христа и становиться врагом Бога. В контексте послания к Евреям этот процесс, начинается с того, что верующий отходит от Слова (2:14), потом начинает сомневаться в Нем (3:7; 4:13). Затем он перестает воспринимать Его, наступает духовная лень (5:11; 6:12; 6:20) и слабость (12:3), что в последствии приводит к отступничеству (10:25) и презрению (3:12; 6:6; 10:25-29).
Это предостережение адресовано не только читателям времен первоапостольской церкви, но относится и к современному христианству.
Что касается ответа на вопрос: «Может ли христианин потерять спасение, в свете таких отрывков как Евр. 6:4-6 и Евр. 10:26-31?», то нужно отметить, что отступничество — это осознанное и настойчивое противостояние Богу, то есть, это противление в антихристианском направлении. Это упорство направлено против Господа и Его работы, которая была совершена на кресте. Отступничество, не нужно понимать, как случайным неосознанным действием - это осознанное отречение от Бога.
Таким образом, в свете отрывков из послания к Евреям 6:4-6 и 10:26-31, спасение потерять невозможно, это дар, который дарован нам Богом (Еф. 2:8) и который мы принимаем по вере и принимаем этот дар добровольно.
Однако, стоит отметить, что отвергнуть этот бесценный дар, отказаться от спасения, мы можем и это то же добровольное решение, впав в отступничество, это опять же вопрос веры. Потерять и отказаться это разные понятия и поступки.
Шотландский пресвитерианский пастор и богослов Самьюэл Рутерфорд, XVII в. писал: «Грешники становятся на якорь и успокаиваются в Боге. Так что, если Бог неизменен (а это так), то и моя надежда крепка... Благодарение Богу за то, что наше спасение поставлено на надежный причал в гавани Христа, Который есть Повелитель всех ветров и штормов!». Но, это не означает и не умаляет значение личной святости верующего перед Богом.
Другой вопрос заключается в том, что: «возможно ли покаяние для отступников, и могут ли они быть восстановлены к христианскому общению снова, в свете таких отрывков как Евр. 6:4-6 и Евр. 10:26-31?», которые имели глубокий христианский опыт, но отпали.
Говоря о покаянии для отступников и вновь приобретения спасения, то ответить на этот вопрос представляется очень сложным. Среди различных взглядов на этот вопрос есть несколько из них, которые достойны внимания.
Первый - это отступление, связанно с совершением непростительного греха, после чего попытка для восстановления является безнадежным.
Например, Арминиане считают, что отступник никак не может повторно покаяться и соответственно получить вновь спасение. Такой вывод в частности они делают из-за буквального термина «невозможно» Евр. 6:4. А настоящее время глаголов «распинают в себе Сына Божия» и «ругаются Ему», указывают на то, что их уже «невозможно... обновлять покаянием».
В истории известны случаи, когда через страшные страдания, отказавшиеся от веры христиане, после покаяния не восстанавливались в церкви и не допускались к таинствам.
Второй взгляд - этот стих не учит об абсолютно безнадежном отступлении; здесь изображена лишь условная безнадежность. То есть считают, что восстановление невозможно в то время, пока они находятся в отступлении и упорствуют в этом. Но как только человек осознав свое греховное положение и раскаявшись, может вновь приобрести спасение. В принципе грамматические особенности греческого текста Евр. 6:4-6 и Евр. 10:26-31 позволяют так считать. Если говорить о слове «невозможно», то, есть несколько возможных объяснений. Первое объяснение заключается в том, что автор взял пример с истории еврейского народа в пустыне (Чис. 13-14). Современники Моисея, испугавшись жителей Ханаана, начали роптать, из-за чего были лишены возможности войти в обетованную землю. Согласно второму объяснению термин «невозможно» относится к человеку, но не к Богу, а, следовательно, Богу возможно привести к покаянию такого человека. Но из-за своей сложности на этот вопрос нельзя дать исчерпывающий ответ только в свете обсуждаемых отрывков. Итак, несмотря на то, что часть комментаторов принимают первую точку зрения, это еще не означает возможности утраты спасения, так как последняя точка зрения также имеет свои достоинства и может быть поддержана на основании греческого текста. Однако, все эти серьезные предостережения, которые звучат в этих стихах, мы должны ясно понимать, что опасность отступничества и его последствия — реальность. Мы не можем оставить без должного внимания слова, которые содержат серьезное предупреждение.
Спасибо, Александр, за сотрудничество с сайтом! Твоя работа будет интересна читателям сайта!