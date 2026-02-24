Птицын - Восполняя нужды
Финансовое переосмысление
Настоящая книга продолжает серию «Финансовое переосмысление. Она, как и предыдущая — «Принесите все десятины», предлагает читателю обратить внимание на те актуальные темы, которые связаны с «теологией процветания» и материальным служением в церкви.
Анализируя тексты о пожертвованиях, мне пришлось столкнуться с теми же богословскими трудностями, которые уже упоминались ранее в вопросах десятины. Но мы нуждаемся в богословии, опирающемся на Библию.
Проблема заключаются в том, что это учение формирует в человеке совсем другой угол зрения, и определенно влияет на духовную жизнь верующего. Этот взгляд отличается от Библейского, что привело к многочисленным сдвигам и противоречиям в вопросах десятин, пожертвований и в понимании истинной жизни с избытком. Все это стало предметом критики и остается одной из остро дискуссионных тем среди христиан. Но решение этих противоречий снимается, если исходным пунктом для поиска ответа будет историческое, герменевтическое и богословское направление.
Сегодня я имею такую возможность поделиться с вами тем пониманием, к которому пришел во время изучения этой темы.
***
Тема помощи ближнему затрагивает каждого человека, а сама практика такой помощи являлась одной из норм нравственного поведения еще в Древнем мире.
Сегодня сложно назвать точное время возникновения социальной помощи, так как в дошедших до нашего времени древние рукописи и археологические источники свидетельствуют, что она была известна еще в Древнем Вавилоне, Египте, Риме, Греции, была известна в Древней Индии и Китае.
С древнейших времен формировалось нравственное понимание о помощи нуждающимся и в течении многих тысячелетий благотворительность была присуща многим народам.
Такое явление как социальная помощь в масштабах государства впервые появилось в районе Двуречья (территория между Тигром и Евфратом) в III тысячелетии до н. э.Это совпадает с созданием первых государственных образований. Городская социальная стратификация была следующей: имущие - бедные - долговые рабы, рабы. Последние различались между собой, поскольку долговые рабы были «свои», свободные граждане и попадали в рабство временно в связи с несвоевременной уплатой долга. Однако хозяева эксплуатировали и их с соответствующей времени жестокостью. Государство, видя это, вмешивается. Энеи (правитель) г. Шумеры Лагаш Урукагина (2350 г. до н. э.) предоставляет помощь сиротам и вдовам путем раздачи продовольствия из царского или храмового хозяйства.
Украина. 2018 г. — 252 с.
Электронное издание.
Александр Птицын - Восполняя нужды - Содержание
Благодарность
От автора
Вступление
Глава 1. Служение Нового Завета
- 1.1. Новозаветный статус десятины
- 1.2. Нужда и ее восполнение
Глава 2. Восполняя нужды в семье
- 2.1. Предание старцев и слово Божье
- 2.2. Границы святости
Глава 3. Восполняя нужды в поместной церкви
- 3.1. Благотворительность в церкви
- 3.2. Высший долг любви
- 3.3. Истинная вера
- 3.4. Жизнь верующих в общине
Глава 4. Восполняя нужды в поместных церквах
- 4.1. Помощь Иерусалимской церкви
- 4.2. Установленный порядок для приношений
- 4.3. Сбор для святых
- 4.4. Открытое сердце
- 4.5. Служение бедным среди святых
Глава 5. Восполняя нужды трудящихся в церкви
- 5.1. Жить от благовествования
- 5.2. Сугубая честь
- 5.3. Делись с наставляющим
- 5.4. Невидимая грань
Глава 6. Личный пример апостола Павла
- 6.1. Добровольный отказ от своих прав
- 6.2. Причины отказа от своих прав
- 6.3. Добрый пример для служителей Евангелия
- 6.4. Пример бескорыстного служения
- 6.5. Исключение
- 6.6. Ограничен обстоятельствами
Глава 7. Принципы христианской взаимопомощи
- 7.1. Основные принципы приношений
- 7.2. Добрая почва
- 7.3. Мотив дара — любовь
- 7.4. Жатва благодати
Глава 8. Восполняя нужды ближнего своего
- 8.1. Милостыня на показ
- 8.2. Христос в нашем ближнем
Заключение
Библиография
Александр Птицын - Восполняя нужды - Мотив дара — любовь
Жизнь политических и религиозных лидеров в Израиле неоднократно подвергалась упрекам Божьими пророками, которые обличали их в нарушении закона и в несоответствии с моральным и духовным образом их жизни. Во времена Иисуса мы видим, что эта проблема также остается и является одной из причин для различных обсуждений и порицаний таких лидеров.
Пример этого можно увидеть в жизни книжников и фарисеев. Они учили народ Божий закону, много молились и постились, соблюдали религиозные предписания, давали десятины и милостыню нуждающимся, но Иисус, несмотря на это, называет их лицемерами, — «Как делают лицемеры» (Мф. 6:2).
Почему?
Ответ заключается в том, что, несмотря на их внешний, религиозный вид и количество поступков, их внешняя жизнь не соответствовала их внутренней природе (Мтф. 23:3 и сл.), которая ищет только своего: «чтобы видели, прославляли их люди», — говорит Иисус.
Эти же проблемы можно увидеть и сегодня в современном христианстве. Но, более распространенная проблема связана с материальной частью христианского учения о процветании по принципу: «Я даю Тебе, а ты должен дать мне». То есть, за щедрые приношения и регулярное отделение десятины, люди ожидают не менее щедрые вознаграждения.
Однако, принесенные пожертвования с неправильным мотивом не принесут человеку никакой пользы, но приведут его к разочарованию и огорчению, так как не получат ожидаемого. Павел писал по этому поводу так: «Кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать?» (Рим. 11:35).
Поэтому, щедрые пожертвования еще не гарантируют щедрых результатов в жизни дающего.
Пожертвования не должны быть принесены для личной выгоды, признания и славы для себя от других людей. Дар должен быть движим с верой и любовью к Богу, и к его детям. Именно такой пример приводит Павел коринфянам с македонянами: «Но они отдали самих себя,, во-первых, Господу, [потом] и нам по воле Божией» (2 Кор. 8:5).
Апостол берет повод из усердия других и советует коринфянам то, что докажет искренность их любви.
«Говорю это не в виде повеления, но усердием других испытываю искренность и вашей любви... Итак перед лицем церквей да.йте им доказательство любви ва.шей и того, что мы [справедливо] хвалимся ва.ми» (2 Кор. 8:8, 24).
Греческий глагол «испытывая - доким(а)дзон», который используется в тексте 2 Кор. 8:8, 24, означает: доказывать, принимать как доказанное, одобрять (BAGD).
Причастие (Part) выражает цель или образ действия. Этот термин означает «испытание, проверка» (и оттенки их значения) в тексте 1 Кор. 3:13.
Павел не сомневался в искренности коринфян, он знал, что сбор для бедных является удобным случаем, чтобы испытать на деле подлинность их любви. Слово «доказательство», использованное в тексте 2 Кор. 8:24 - это существительное «(э)ндэйксин», что означает: демонстрирование, доказательство, довод.
Это «доказательство» должно быть не для Павла, а для других. Кальвин пишет: «Кроме того, он хочет, чтобы любовь коринфян стала очевидной для всех. Я не думаю, что Павел сам хотел удостовериться в их любви (в которой, по его словам, полностью был уверен). Скорее он хотел, что в ней удостоверились все прочие». Свою любовь (ср. 8:8) они могли бы явить (ср. 9:13) именно через усердие своего даяния.Любовь, о которой говорит Павел — это любовь «агапе». Агапе немотивированно; она дарует божественное объекту любви. Агапе начинается с Бога, Которому ничего не нужно от своего творения, однако Он любовью приводит его в бытие и облагораживает. В частности, представление Павла о любви основывается на самопожертвовании Христа, Который любил нас не потому, что мы были хорошими, но, когда мы были еще грешниками (Рим 5:8). Как провозглашает 1 Ин. 4:8, 10: «Бог есть любовь... В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши». Выразительное олицетворение любви в 1 Кор. 13:5-8 делает любовь и Христа почти синонимами. Обретя ценность (оправдание, освящение) благодаря Христовой agape, мы становимся каналами передачи этой любви другим людям, которых мы любим, не оценивая, насколько они достойны, и не ища мотивов: «Любите друг друга, как Я возлюбил вас» (Ин. 15:12).
Щиро дякую! Читав книгу цього ж автора про десятини - дуже сподобалась. Сподіваюсь, що і ця не розчарує.
Огромное спасибо за крайне важный и нужный труд в деле финансового отрезвления евангельских церквей!