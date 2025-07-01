Птифис Жан-Кристиан, Равалек Венсан - Иисус

Эта книга рассказывает удивительнейшую историю, которая сформировала нашу цивилизацию. И украшают ее иллюстрации, частично выполненные при помощи инструмента, который, похоже, вполне способен сформировать и само будущее цивилизации. Здесь необходимо отметить несколько моментов, касающихся как содержания, так и формы издания. Прежде всего, поговорим о предвзятом отношении к форме повествования.

Известная книга Жан-Кристиана Птифиса «Иисус» уже зарекомен довала себя как настоящий путеводитель по земной жизни Христа. По согласованию с автором издательство Fayard хотело бы предложить более короткую версию этой книги, максимально приближенную к повествованию. А чтобы сделать ее доступной для нового поколения и дать молодым возможность погрузиться в достославную жизнь Христа, мы решили сопроводить книгу визуальным рядом. Нам показалось, что стоит испробовать такой инновационный подход. Итак, перед нами «графическое повествование». Рисунки помогут воображению проникнуть в толщу тех времен, когда людям рубили головы, их травили ядами и распинали, в жертву приносили быков, ритуальные омовения были частью повседневной жизни, Рим держал весь мир железной хваткой, а толпы людей ждали пришествия Мессии. Представленные рисунки отражают субъективность взглядов команды графиков, работавших над книгой.

Теперь несколько слов об инструментах, которые использовались при работе. Некоторые из них совсем новые и на момент выхода первого издания провоцировали бесконечные споры. Использование искусственного интеллекта при создании изображений вызывает множество вопросов. Не бросает ли использование подобного инструмента подозрительную тень на само «творчество художника»? Должен признаться, что, когда я впер- вые использовал подобную «подсказку» и увидел, как на экране моего компьютера в считаные секунды появилось потрясающее изображение, у меня слегка закружилась голова. Не столько из-за самого факта — работа в киноиндустрии приучила меня к технологическим премудростям, — сколько из-за того, что под сомнение ставилось то, что я считал одной из уникальных способностей художника: владение мастерством.

Но, должен признаться, мое головокружение длилось недолго. Очень быстро я понял, что это лишь новый невероятный способ для развития креативности и оригинальности. Ведь каждый, кто сталкивался с таким программным обеспечением, быстро понимает: да, и без четкой позиции и явных намерений можно получить красивые рисунки, но в итоге все приведет к бесполезной трате времени с весьма сомнительным результатом. Без человека, стоящего за ней, машина — отнюдь не художник.

Птифис Жан-Кристиан, Равалек Венсан - Иисус

пер. с фр. Н. А. Баратова

М: КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2024, 320 с.

ISBN 978-5-389-25611-8

Птифис Жан-Кристиан, Равалек Венсан - Иисус - Содержание

Глава первая. Иоанн Креститель

Глава вторая. Политический кризис и ожидания Мессии

Глава третья. Иисус и Предтеча

Глава четвертая. Начало служения

Глава пятая. Иерусалим и иудейское служение

Глава шестая. От Самарии до Галилеи

Глава седьмая. Учение Иисуса

Глава восьмая. Иисус и Его ученики

Глава девятая. Признак противоречий

Глава десятая. От Иерусалима до служения после Галилеи

Глава одиннадцатая. Противостояние

Глава двенадцатая. От последней зимы до последней весны

Глава тринадцатая. Тайная вечеря

Глава четырнадцатая. Иисус предстает перед Ханнаном

Глава пятнадцатая. Процесс перед Ханнаном

Глава шестнадцатая. Конец судебного процесса

Глава семнадцатая. Распятие Иисуса

Глава восемнадцатая. Смерть Иисуса

Глава девятнадцатая. Погребение

Глава двадцатая. Воскресение

Эпилог