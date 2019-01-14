Париж и Рим — два города, которые, быть может, больше любых других располагают к размышлениям об ограниченности культуры и безграничном многообразии ее плодотворных связей с Церковью. Диалог между Церковью и культурой постоянно продолжается в соответствии с настойчивым желанием, высказанным папой Павлом VI в энциклике Populorum Progression.

Как можно говорить о двухтысячелетней истории этих отношений, отмеченной возникновением и утверждением иудео-христианской культуры,— столь плодотворным столкновением еврейского христианства с греческой мыслью и римской государственностью2,— забывая о том, что со времен Юстина, Оригена и Августина3 между верой и культурой, между философами и богословами установились весьма напряженные отношения? Конечно, «Церковь всегда шла к варварам»4; сколько языческих капищ стало местом христианских молитв, и в скольких античных храмах «на рухнувших колоннах цветет иной акант»!

Но, несмотря на это, невозможно забыть ни инвективы святого Иеронима, ни яростную борьбу мнений в XIX в., когда проклятия Вейо и Дюпанлу звучали с такой силой, что по сравнению с этим ничтожность наших споров очевидна. И я вовсе не забыл, что усилия сторонников благотворного диалога с миром культуры встретили резкий отпор, который едва не уничтожил саму возможность такого диалога. Оказавшись в плену идей, отошедших в прошлое, стараясь сохранить свою верность ему, остается лишь превратить наши амфитеатры в музеи. Думаю, что у нас есть чем заняться помимо этого.

Монсиньор Поль Пупар - Церковь и культура - Заметки о пастырстве разума

Милан - Москва, «Христианская Россия», 1993. - 256 c.

ISBN 5-87648-013-4

Монсиньор Поль Пупар - Церковь и культура - Заметки о пастырстве разума - Содержание

Вступление

І. Церковь и культура

II. Университет, церковь и государство

III. Экспансия университета в современном обществе

IV. Евангелизация и новая культура

V. Богословие и современная культура

VI. Зачем нужно сегодня христианское образование в школе?

VII. Что делать католическому университету?

VIII. Университетское пастырство и пастырство разума

IX. От I Ватиканского Собора до II Ватиканского Собора. Сто лет высшего католического образования

X. Религия и кризис общества

XI. Как укореняется вера в современной культуре?

XII. Интеллектуальное движение и церковь сегодня

XIII. Авторитет церкви и пастырство в области культуры

XIV. Христианский гуманизм Иоанна Павла II

Заключение

Монсиньор Поль Пупар - Церковь и культура - Заметки о пастырстве разума - Заключение - Понимание веры

Вера — это свет. Она дана нам, чтобы освещать все, что есть в нашем доме, говорит Иисус в Евангелии, все, начиная с разума. Божий дар, предоставленный нашей свободе, вера всегда будет укрепляться в наших умах, а наш ум — развиваться в этом росте веры: мыслящий христианин ни в чем не ограничивается своей верой. Весть Христова, которая постоянно обдумывается и углубляется, создает в нас поле света, открывающее нам нас самих и нашу глубинную сущность как детей Божиих, братьев Христа и всех людей.

«Верь, чтобы понимать, понимай, чтобы верить»,— говорил святой Августин. Иными словами, вера открывает нашему разуму путь истины. И в сердце веры разум создает живой путь, который Слово Божие сделало плотью, «один из миллиардов и однако Единственный» — говорит нам Иоанн Павел II в своей энциклике Redemptor Hominis. «Я есмь путь, истина и жизнь».

«Не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам Писание?» На всех наших жизненных дорогах в Эммаус Евангелие побуждает нас трудиться в глубине души и бросать закваску, предназначение которой — поднять всю тяжесть нашего человеческого бытия. Наследница двух тысячелетий существования Церкви, вера — это не прошлое, спящее в нашей ослабевшей памяти. Страсть гаснет, если она никому не передается, а вера гибнет, если она не разделяется с братьями. Понимание веры отвечает желанию каждого ученика Иисуса, которое было выраженно апостолом Петром: «Дать отчет в нашем уповании».

«Распахните двери Христу,»— призывал Иоанн Павел II в начале своего апостольского служения. И начинать надо с нашего разума, оплодотворенного верой во Христа, Сына Бога Живого.