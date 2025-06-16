Долгие службы, в течение которых священники, диаконы, певчие, обязаны донести до слуха прихожан молитвы Господни, требуют от священнослужителей выносливого и красивого голоса. По мнению протодиакона храма Преподобного Пимена Великого Сергия Громова, в настоящее время мало певцов с правильно поставленным голосом, умеющих владеть им вполне самостоятельно, правильно, естественно, непринужденно и легко.

Причина в том, считает автор, что часто преподаватели не имеют ясного представления об устройстве голосового аппарата и о том механическом процессе, при помощи которого образуется звук. С. Громов отмечает: «Искусство прежних архидиаконов, протодиаконов и церковных певцов заключалось главным образом в поразительном умении владеть голосом. В удивительно красивой, музыкальной фразировке, в звуковой красочности, согласующейся с внутренним содержанием того, что читал, произносил, пел архидиакон, протодиакон, певец хора. Для этого надо иметь внутреннюю силу убеждения, видеть истину. Регенты церковных хоров тесно связывали музыкальные выражения с выражением текста.

Текст слышится и руководит хором, хор и голос протодиакона так сливаются в своем действии, что является как бы только одна мелодия. При таком согласии между хором и протодиаконом пение будет способствовать молитве верующих». Школа пения, пишет С. Громов, должна научить певца правильно пользоваться своим голосом. Если же постановка голоса не следует данным физиологии, певец может потерять голос вообще. Знаменитые учителя пения, как Ф. Лампери и М. Garcia, давшие массу прекрасных певцов, заставляли своих учеников исполнять трудные партии не ранее, чем ученик изучит голосовой аппарат, а затем уже позволяли учиться владеть этим аппаратом, т. е. издавать тот или другой звук.

«Прежние профессора пения брали голос человека, как инструмент, уже созданный Господом Богом, и только учили им пользоваться», - утверждает С. Громов. Автор, проработав много лет в монастырях и церковных приходах, пришел к выводу о том, что многие люди, посвятившие себя церковной службе: священники, диаконы, регенты и певчие церковных хоров довольно часто страдают потерей голоса или частичной его утратой. Если лиц других речевых и вокальных профессий специально отбирают для обучения, то в монастыри идут по духовному призванию. Регентам монастырей приходится отбирать певчих среди неподготовленных лиц, поэтому голосовые расстройства среди церковнослужителей встречаются гораздо чаще.

Практически никто из них не знает природу и свойства голоса, а также его физиологические возможности. В незнании голосового механизма, неумении владеть им заключается главная причина безуспешности многочисленных попыток стать искусным певцом, расширить диапазон своего голоса. Большие речевые нагрузки предъявляют повышенные требования к голосовому аппарату, в результате чего голоса хористов становятся слабыми, надорванными, а зачастую даже возникают заболевания гортани, узелки певцов, парезы голосовых складок. Нарушения функции гортани заставляют вырабатывать профилактические меры для сохранения здорового голоса и искать пути восстановления в случае его нарушений.

Заболевания голосового аппарата снижают трудоспособность у практически здоровых людей, а для некоторых создают угрозу профессиональной непригодности. Для того, чтобы быть хорошим певцом, необходимо быть не только хорошим техником, но прежде всего здоровым человеком. Восстановление голоса возвращает людей к нормальной трудовой деятельности, поэтому задачи специализированной помощи при этих заболеваниях приобретают социальное значение. Опыт работы автора показал, что проведение фонопедических занятий не только восстанавливает голоса, но и расширяет их диапазон. Даже те клирики, которые не имели навыков хорошего голосоведения и поэтому часто уставали и теряли голос во время служб, смогли после занятий выполнять свои обязанности.

Галина Нестеровна Пустынникова – Восстановление речевого и певческого голоса у служителей церкви

Москва – 2005 г. / 249 с.

Галина Нестеровна Пустынникова – Восстановление речевого и певческого голоса у служителей церкви – Содержание

О церковном пении

Проблемы постановки голоса церковнослужителей

История развития фониатрии

Анатомия органов речи

Нос

Рот

Глотка

Гортань

Трахея, бронхи, лёгкие

Грудная клетка и диафрагма

Физиология органов речи

Дыхание

Дыхание при речи

Голосообразование (фонация)

Голос

Сила, высота и тембр голоса

Определение типа певческого голоса

Детский голос

Значение слуха

Гигиена голоса

Фонопедия

История развития фонопедии как науки

Нарушения голоса

История изучения возникновения дисфоний у лиц речевых профессий

Периферические функциональные нарушения

О фонопедических занятиях, направленных на восстановление голоса

Голосовой режим

Дыхательная гимнастика

Подготовительные упражнения дыхательной гимнастики

Упражнения для достижения физиологически правильного фонационного дыхания

Упражнения для развития и укрепления мышц, участвующих в акте дыхания

Упражнения для полной вентиляции легких

Упражнения для увеличения эластичности мышц грудной клетки

Упражнения для лиц, страдающих легочными и сердечными заболеваниями

Техника речи. Артикуляционная гимнастика

Упражнения для мышц шеи и наружных мышц гортани

Упражнения для губ

Упражнения для языка

Упражнения для мягкого нёба

Упражнения для постановки голоса

Упражнения для активизации мышц гортани

Упражнения с заднеязычными согласными в сочетании с переднеязычными и губно- губными

Закрепление полученного голоса

Упражнения с использованием междометий

Упражнения с глухими согласными

Упражнения со звонкими согласными

Развитие силы голоса

Развитие высоты голоса

Развитие тембра голоса

Вокальная фонопедия

Упражнения для преодоления нарушений звукопроизношения

Об авторе

Список литературы