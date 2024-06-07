В течение многих лет как минимум раз в неделю я вхожу в аудиторию в качестве университетского преподавателя. В последнее время это частенько происходило онлайн, и физически в аудиторию, к моему большому сожалению, входить не приходилось, но регулярная преподавательская практика никогда не прекращалась.

В итоге систематически я преподаю уже более 40 лет. Впервые начал вести семинары еще на втором курсе университета в экономико-математической школе МГУ им. М.В. Ломоносова, когда мои подопечные (старшеклассники) были моложе меня лишь на 2–3 года. На первом году аспирантуры в знак «особого доверия» получил уже полноценный лекционный курс с приемом итоговых экзаменов. Это был раб-фак, подготовительное отделение для поступающих с трудовым или армейским стажем, где студенты тоже не сильно отличались от меня по возрасту.

С тех пор я преподавал постоянно, при условии, что находился в Москве, не пропуская ни одного семестра, хотя давно уже мог бы этого не делать. И на первый взгляд, все идет благополучно, я и сейчас комфортно чувствую себя в аудитории и вроде бы считаюсь успешным педагогом. За 11 лет меня девять раз выбирали «Лучшим преподавателем» студенты или выпускники департамента социологии, где я читаю лекции и веду семинары. Добавлю, что в нашем университете прекрасные студенты. И, казалось бы, что еще надо? Однако в какой-то момент (примерно в середине 2010-х годов) я почувствовал: «что-то пошло не так». С годами это поначалу смутное ощущение укреплялось. И общение с коллегами его только усиливало.

Какие-то сомнения в том, что ты делаешь, появлялись и раньше. И каждый год перед началом очередного курса я, как правило, что-то в нем переделывал, вносил какие-то коррективы — менял организацию курса, формы подачи и обсуждения материала, вводил новые темы. Всегда хочется какие-то вещи улучшить, и в этом нет ничего удивительного. Но в определенный момент возникло понимание некоего перелома, сначала не очень различимого, а затем все более ясного. Конечно, с годами неуклонно увеличивалась возрастная дистанция со студентами, уходя все дальше от былой двух-трехлетней разницы. Но дело было явно не только в возрасте как таковом, а в том, что пришли новые поколения студентов, молодых миллениалов, а за ними зумеров, которые оказались другими, разительно отличаясь от своих чуть более старших предшественников. Возникло интуитивное ощущение, что их жизнь устроена иначе, что их интересы шире и неопределеннее, чем мы привыкли, что они хотят всего и сразу, причем хотят этого в готовом и упакованном виде — с инструкцией по применению. Они ожидают быстрых эффектов, не обязательно материальных, но материальных желательно тоже. Их пристрастия меняются чаще, чем мы бы хотели. В общем, я обнаружил, что все меньше понимаю мотивацию студентов (причем лучших студентов). А если ты не понимаешь мотивацию контрагента, ты не понимаешь главного. И возникает неприятный вопрос: как в этом случае преподавать?

Вадим Радаев – Преподавание в кризисе

Москва: Издательский дом Высшей школы экономики, 2022. – 200 с. – (Библиотека журнала Вопросы образования».)

ISBN 978-5-7598-2585-2 (в пер.)

ISBN 978-5-7598-2451-0 (e-book)

Вадим Радаев – Преподавание в кризисе – Содержание

Предисловие

1. ПРЕДПОСЫЛКИ КРИЗИСА: ПРИХОД НОВЫХ ПОКОЛЕНИЙ СТУДЕНТОВ

Два социальных перелома — Новые взрослые — Новая формула воспитания — Смартфон как продолжение руки — Прогрессирующий индивидуализм — Раскол миллениалов — Молодые миллениалы и зумеры

2. ПОГРУЖЕНИЕ В КРИЗИС: ЧТО ИМЕННО ПОШЛО НЕ ТАК

Кризис текстовой культуры — Отказ от накопления культурного багажа — Изменение требований к подаче материала — Раздерганное сознание студентов — Размывание устойчивой мотивации студента — Растущий прагматизм студентов — Появление альтернативных форм образования — Снижение авторитета преподавателя — Давление на преподавателей по поводу оценок — Проблематизация системы оценивания — Инфляция оценок — Появление публичных протестов — Попытка подорвать университетскую иерархию — Тренд к превращению университета в супермаркет Снижение уровня отношенческой культуры — Распространение новой этики — Сложность темы харассмента — Настораживающий опыт американских университетов

3. ОБОСТРЕНИЕ КРИЗИСА: ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА

Форсированный переход в онлайн — Что говорят преподаватели — Что говорят студенты — Десубъективизация отношений — Настаивать ли на включении веб-камер — Использовать ли прокторинг — Переводить ли курсы в онлайн после эпидемии

4. СМОЖЕМ ЛИ МЫ СОХРАНИТЬ СВОИ ПРИНЦИПЫ, И КАКОВЫ ОНИ

Не учить, а побуждать — Нарабатывать общие академические навыки — Сочетать разные формы обучения — Вовлекать, а не развлекать — Обеспечивать поддержку студентам — Демонстрировать образцы собственной работы — Практиковать digital detox — Преодолевать раздерганность и многозадачность — Использовать прозрачные схемы оценивания — Соблюдать физическую и коммуникационную дистанцию — Не допускать политику и низкие жанры в аудиторию

5. МОЖЕМ ЛИ МЫ ПОБУДИТЬ СТУДЕНТОВ К ЧТЕНИЮ: ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Неудачные опыты — Успешный опыт — Первые уроки

6. ЗАЧЕМ ПОСЛЕ ВСЕГО ЭТОГО ПРЕПОДАВАТЬ

Не праздный вопрос — Полезный профессиональный опыт — Источник энергии — Умение контролировать себя и других — Умение справляться с неловкими ситуациями — Преподавание как личный вызов

Заключение

Литература

Видеозаписи выступлений автора на программе Teach for HSE/Преподаем в Вышке