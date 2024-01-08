Радхакришнан - Индийская философия

Для развития мыслящего ума, для процветания искусств и наук первым необходимым условием является оседлый образ жизни человеческого общества, обеспечивающий безопасность и досуг его членам. Богатая культура невозможна в обществе кочевников, в котором люди ведут борьбу за существование и гибнут от лишений. Судьба дала Индии местоположение, где природа отличалась обилием своих даров и налицо были все благоприятные возможности для развития. С одной стороны — Гималайские горы огромной протяженности и высоты, с других сторон — море способствовали тому, что Индия долгое время была защищена от вторжений. Щедрая природа в изобилии доставляла пищу, и человек был избавлен от тяжкого труда и борьбы за существование. Индийцы никогда не чувствовали, что мир был полем битвы, на котором люди сражались за богатство и власть. Когда нет необходимости растрачивать энергию на решение жизненных земных проблем, на освоение природы и подчинение ее сил, люди начинают думать о высшей жизни, о том, как сделать ее более духовной. Возможно, что расслабляющий климат склонял индийцев к покою и уединению. Огромные леса с их дорогами, укрытыми под густыми кронами деревьев, предоставляли большие возможности для набожной души мирно бродить по ним, предаваясь необыкновенным мечтам и изливаясь в радостных песнях. Утомленные жизнью люди уединялись на лоне природы. Слушая шум ветра и потоков, музыку птиц и листьев, они обретали внутренний покой и возвращались здоровыми и бодрыми духом. Именно во время таких лесных отшельничеств (ашрамов или тапованов) пытливые индийцы предавались глубоким размышлениям о загадках жизни. Безопасная жизнь, богатство природных ресурсов, свобода от тревог, отрешенность от житейских забот, отсутствие тирании практического интереса стимулировали духовную жизнь Индии, вследствие чего мы находим еще на заре ее истории беспокойство духа, любовь к мудрости и влечение к более здравым занятиям ума.

Благодаря благоприятным природным условиям, обеспечившим широту взглядов, необходимую для размышлений о сущности вещей, индийцы избежали удела, который Платон провозгласил худшим из всех, а именно — ненависти к разуму. «...прежде всего примем меры предосторожности, — говорит он в «Федоне», — чтобы с нами чего-нибудь не приключилось... Как бы... нам не стать “мизологами”, наподобие того, как бывают “мизантропы”. Нет большего несчастья, как испытывать ненависть к рассуждениям». Наслаждение познанием является одним из наиболее чистых наслаждений, доступных человеку, и страсть индийцев к познанию ярким пламенем горит в их умах.

Размышление о природе бытия во многих других странах считалось излишней роскошью. В этих странах серьезное значение придается действию, в то время как занятия философией носят эпизодический характер. В древней Индии философия не была просто дополнением к какой-нибудь другой науке или искусству, но всегда занимала видное, независимое положение. На Западе даже в лучшую пору своей юности, как это было во времена Платона и Аристотеля, философия обращалась за поддержкой к некоторым другим наукам, таким как политика или этика. В Средние века она опиралась на теологию; в эпоху Бэкона и Ньютона — на естествознание, а у мыслителей XIX века — на историю, политику и социологию. В Индии же философия стояла на своих собственных ногах, и все другие науки искали в ней вдохновение и опору. Она — главная наука, направляющая другие науки, которые без ее помощи имеют тенденцию стать бесплодными и безрассудными. Мундака упанишада говорит о брахма-видье, или науке о вечном, как основе всех наук — сарва-видья-пратиштхе. «Философия, — говорит Каутилья, — есть светильник всех наук, средство свершения всех трудов и опора всех обязанностей».

Радхакришнан С. - Индийская философия

М.: Академический Проект, 2020. — 1007 с. — (Концепции).

ISBN 978-5-8291-3235-4

Радхакришнан С. - Индийская философия – Содержание

САРВЕПАЛЛИ РАДХАКРИШНАН И ЕГО «ИНДИЙСКАЯ ФИЛОСОФИЯ»

ТОМ I

ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ

ПРЕДИСЛОВИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ

ЧАСТЬ I. ВЕДИЙСКИЙ ПЕРИОД Глава 2. ГИМНЫ РИГВЕДЫ Глава 3. ПЕРЕХОД К УПАНИШАДАМ Глава 4. ФИЛОСОФИЯ УПАНИШАД

ЧАСТЬ II. ЭПИЧЕСКИЙ ПЕРИОД Глава 5. МАТЕРИАЛИЗМ Глава 6. ПЛЮРАЛИСТИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ ДЖАЙНИЗМА Глава 7. ЭТИЧЕСКИЙ ИДЕАЛИЗМ РАННЕГО БУДДИЗМА Глава 8. ЭПИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ Глава 9. ТЕИЗМ БХАГАВАДГИТЫ Глава 10. БУДДИЗМ КАК РЕЛИГИЯ Глава 11. ШКОЛЫ БУДДИЗМА

Прилвженив к I тому. ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАССМОТРЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМ

ТОМ II

ЧАСТЬ III. ШЕСТЬ СИСТЕМ БРАХМАНИЗМА ПРЕДИСЛОВИЕ КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРВОМУ ИЗДАНИЮ Глава 1. ВВЕДЕНИЕ Глава 2. ЛОГИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ СИСТЕМЫ НЬЯЯ Глава 3. АТОМИСТИЧЕСКИЙ ПЛЮРАЛИЗМ ВАЙШЕШИКИ Глава 4. СИСТЕМА САНКХЬЯ Глава 5. СИСТЕМА ЙОГА ПАТАНДЖАЛИ Глава 6. ПУРВА-МИМАНСА Глава 7. ВЕДАНТА-СУТРА Глава 8. АДВАЙТА ВЕДАНТА ШАНКАРЫ Глава 9. ТЕИЗМ РАМАНУДЖИ Глава 10. ШИВАИТСКИЙ, ШАКТИСТСКИЙ И БОЛЕЕ ПОЗДНИЙ ВИШНУИСТСКИЙ ТЕИЗМ Глава 11. ЗАКЛЮЧЕНИЕ



СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ