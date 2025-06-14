К началу IV в. от R X. языческое население Римской империи уже почти поголовно разуверилось в своей государственной «религии статуй». Увядшие души язычников довольствовались суевериями и исполнением культовых традиций, но религиозная совесть давно вызывала у них только презрительную иронию. Они гордились своей верой в безверие. Религиозные взгляды народа могли еще волновать только наиболее разумных императоров, тщетно пытавшихся оживить языческое религиозное сознание подданных для сплочения империи. И хотя они правильно оценивали религию, как основу благоденствия государства, но, не зная истинной веры, лишь будоражили империю гонениями на христиан и, принуждая их «стать как все», истребляли и калечили своих наиболее законопослушных граждан.

Этим заслужили они проклятие потомков. Сама эпоха показывала, что у язычества нет будущего, но чтобы решиться прямо и твердо повести державу за Христом, нужно было возвыситься над временем и предвидеть будущее. Встав на сторону христиан, которые в то время составляли не более десятой части населения Римской империи, император Константин двинул вперед развитие цивилизации и оказался достойным остаться в памяти человечества с именем «Великий». Константин — святой зачинатель христианского мира — был одной из наиболее заметных личностей во всемирной истории, и его обращение в христианство повлекло за собой самый большой перелом из всех, когда- либо пережитых Церковью. При нем Церковь Христова, более трех веков гонимая в Римской империи, вдруг обрела все блага государственной религии. Эта чудесная перемена была результатом одной инициативы, действия одной воли, была делом жизни человека, которого православные христиане чтят как святого равноапостольного царя Константина.

Византийский словарь: в 2 томах - Том 1 - А-Л

сост., общ. ред. К. А. Филатова

СПб.: Амфора. ТИД Амфора: РХГА: Издательство Олега Абышко, 2011, 573 с.

ISBN 978-5-88812-470-3 (РХГА)

Византийский словарь: в 2 томах - Том 1 - А-Л - Содержание

Предисловие

Жизнь Константина Великого

А -Л

Византийский словарь: в 2 томах - Том 1 - А-Л - Предисловие

От Кавказских гор до Гибралтара, от Италии до Персидского залива некогда простиралась Византия — великая православная империя, соединившая античную цивилизацию с христианским обновлением мира и передавшая новому времени драгоценное наследие былых времен и народов для памяти и назидания. Византийская империя была подлинно церковным государством, где Православие пронизывало всю систему личных и общественных отношений, служило основой единства и цельности державы. Православная вера была основной стихией народной жизни в Византии, ее важнейшим, жизненным нервом. И поэтому, несмотря на всю кровь и духовное оскудение на своем крестном пути сквозь века, она по праву может считаться отражением Царства Божия на земле, духовной прародиной всех православных христиан вплоть до нынешних поколений. Византия создала бессмертный культурноисторический идеал Православной Империи, прочно установленной на основе теснейшего союза Церкви и государства, и, давно прекратив свое земное существование, она остается незыблемым и величественным образом, мечтой о гармонии власти и веры. Не столь важно, что реальное осуществление обретенного идеала в Империи было далеко от совершенства; непреходящую ценность для нас сохраняет найденное византийцами направление развития общества, накопленное ими богатство мысли и духа. Закончив свое историческое существование пять с половиной столетий назад, Византия нетленными письменами запечатлела себя на небесной хартии Божественного Домостроительства, создав одну из самых ярких страниц священной истории мира. Поэтому православные люди любят и помнят Византию, и верят, что память эта — воспоминание о будущем... От освящения Константинополя 11 мая 330 г., одиннадцать веков несла свет миру христианская Византия, выдерживая многочисленные вражеские нашествия, внутренние смуты и духовные ереси, неся неизбежные потери. Оскудев верой, людьми и золотом, последние осколки былого византийского величия были растоптаны османскими завоевателями в XV в. от Рождества Христова, что ознаменовало конец исторического Средневековья.

Однако византийское наследие и по сей день сохраняется в духовной и культурно-политической жизни многих народов Восточной и Юго- Восточной Европы. Переплавив богатство античного мира в христианскую культуру, Византия оставила нам правила Вселенских соборов, писания отцов Церкви, величественные храмы, украшенные изумительными мозаиками и фресками, кодификацию римского права императора Юстиниана, ставшую основой для гражданских кодексов европейских стран. И главной духовной наследницей увядшей империи стала Россия — зримое продолжение византийских идей и державных традиций. Наши языческие предки издавна стремились в Византию, то вступая с ней в мирные торговые отношения, то совершая на нее опустошительные набеги. В итоге, более тысячелетия назад они были покорены величием Православной религии и влились в византийское сообщество народов. Вместе с верой русские получили от византийцев письменность, богатейшую книжную культуру, основы права и государственного устройства, державные символы и родство русских князей и царей с константинопольскими императорами. При этом русский народ, сделавшись оплотом Православия, стяжав изобилие Божественной благодати, одновременно подвергся жесточайшему натиску греха и в этой духовной брани со злом не всегда оказывался на высоте своего призвания. Ослабев духом в этой борьбе, русские в начале XX в. от Рождества Христова пали в темные глубины богоборчества и богооставленности, а затем потоками собственной крови смывали свой грех. И все же Москва, ставшая со времени падения Константинополя Третьим Римом, до сих пор продолжает нести бремя ответственности за византийское наследие и за веру православную, переданную нам в чистоте, величии и полноте византийской Православной Церковью и восточными отцами Церкви, ставшими и нашими кормчими в море житейском. К сожалению, представления об историческом опыте Византийской империи даже у образованной и культурной части современного российского общества очень неполны, в то время как значение этого опыта в формировании и развитии русской культуры и государственности трудно переоценить. Недаром крупнейший русский византинист Ф. И. Успенский считал историю Византии «наиболее важной после отечественной истории для национального сознания культурного русского обывателя».

Отчасти заполнить этот провал исторической памяти поможет эта книга, содержащая более 4000 словарных статей и приложения, доступная по языку и удобная по форме изложения материала. Это научно-популярное издание, дающее читателю общее представление об истории Восточной Римской империи на протяжении одиннадцати веков: от основания Константинополя в 324 г. до его падения под натиском турок-османов в 1453 г. Византийский словарь адресован учащимся гимназий и лицеев, студентам гуманитарных (прежде всего исторических) факультетов и самым широким слоям образованной российской публики. Его сверхзадача — вызвать интерес у читателя к дальнейшему изучению византийской истории. Словарь предваряет биографический очерк об основателе христианской империи — императоре Константине Великом, кратко рассказывающий о событиях, непосредственно предшествовавших началу истории Византии. Персональные статьи о деятелях протовизантийской и византийской истории выстроены в словаре в алфавитном порядке по именам, поскольку родовые прозвища многих из них нам неизвестны. В каждой статье, посвященной тому или иному византийскому императору, в скобках указаны годы его правления (то же касается других, светских и духовных, правителей). Одноименные статьи, посвященные разным лицам, следуют в порядке прямой хронологии. В приложении дан хронологический перечень важнейших событий византийской истории, который поможет читателю ознакомиться с ней в самой сжатой форме. Перечень светских и духовных правителей Византии даст представление о преемственности власти в империи, обо всех более или менее опасных претендентах на престол византийских василевсов. Необходимо заметить, что сроки начала царствования императоров указаны от момента их коронации, хотя многие византийские василевсы венчались на царство в младенческом возрасте, как соправители своих отцов-автократоров. Завершает словарь список важнейших научных и научно-популярных книг по византинистике, изданных на русском языке с 1970 г., которые могут помочь заинтересованным читателям глубже понять византийскую историю.

Византийский словарь: в 2 томах - Том 2 - М-Я

сост., общ. ред. К. А. Филатова

СПб.: Амфора. ТИД Амфора: РХГА: Издательство Олега Абышко, 2011, 591 с.

ISBN 978-5-88812-470-3 (РХГА)

Византийский словарь: в 2 томах - Том 2 - М-Я - Содержание

М-Я

Византийская хронография

Светские и духовные правители Византии

Список литературы

Византийский словарь - Том 2 - Македония

1) историческая область в центральной части Балканского полуострова. Представления о ее географических границах менялись. В VI-VII вв. от Р. X. территория Македонии была заселена славянскими племенами, которые постепенно ассимилировали местное население и создали племенные княжения. В VII в. Византия частично подчинила македонских славян. В 670-675 гг. в Македонию вторглась и осела там протоболгарская орда хана Кувера. Во второй четверти IX в. большая часть Македонии входила в Первое Болгарское царство. В IX-X вв. на территории Македонии широко распространилось христианство, чему способствовала и деятельность учеников славянских просветителей Кирилла и Мефодия: Климента, Наума и др. В X в. в Македонии появилась ересь богомильства. С образованием в 70-х гг. X в. Западно-Болгарского царства Македония составила основное ядро его территории. В 1018 г. Македония была завоевана Византией. В 1230 г. земли Македонии стали частью Второго Болгарского царства. В середине XIV в. Македония была завоевана сербским царем Стефаном Душаном. В 1371 г. разделенная на сферы влияния между Сербией и Византией Македония была захвачена турками;

2) диоцез (имперский округ) в префектуре Иллирик, объединявший 7 балканских провинций империи: Ахайю, Первую и Вторую Македонию, Крит, Фессалию, Старый и Новый Эпир;

3) византийская фема, основанная в конце VIII или в самом начале IX вв. Первоначально охватывала лишь Западную Фракию. Вскоре после основания эта фема была объединена с фемой Фракия, но около середины IX в. снова стала самостоятельной. В X в. ее территория уже совпадала с современным расположением Македонии. Однако в XI в., после завоевания Византией Западно-Болгарского царства и создания катепаната Болгария, территория фемы Македония опять сместилась на восток. Столицей фемы был г. Адрианополь.