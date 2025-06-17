Издание третье, исправленное и дополненное с параллельными местами, историко-филологическими и текстологическими примечаниями и приложением

Изд. 3-е, испр. и доп. - М.: Рос. Библейское о-во, 2005. - 608 с.

Радостная весть - Новый Завет в переводе с древнегреческого - Содержание

Радостная весть - Новый Завет в переводе с древнегреческого - Аннотация



Участники проекта руководствовались современными принципами перевода, разработанными в 40-е гг. XX века известным лингвистом Юджином Найдой (Eugene Nida) и успешно воплощенными во многих переводах Священного Писания. Согласно этим принципам, перевод должен точно передавать смысл оригинала, а не следовать буквально иноязычному тексту. Перевод "Радостная Весть" сделан с научного издания The Greek NewTestament. Ed. by B.Aland, K.Aland,J.Karavidopulos, C.M.Martini, and B.M.Metzger. Stuttgart, 1993.

При этом использовались наиболее авторитетные экзегетические и текстологические комментарии к книгам Нового Завета и учитывался опыт Good News Bible, New International Version, New Jerusalem Bible, Revised English Bible, New Living Translation, Die Bibel in heutigem Deutsch, Santa Biblia: DiosHabla hoy. Большое внимание уделялось отражению особенностей стиля новозаветных авторов средствами современного языка.

В течение пяти лет редакционной комиссией, научным консультантом и переводчиком было обсуждено более 9 тыс. замечаний и предложений, и внесено в текст около 7 тыс. изменений и поправок.