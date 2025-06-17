Новый Завет - Радостная весть
В 1995 г. Правление Российского Библейского общества приняло решение о подготовке перевода Библии на современный русский язык. В основу новозаветной части перевода были положены труды В.Н.Кузнецовой*, предпринятые по благословению и с непосредственным участием о. Александра Меня.
В научно-редакционную комиссию входили игумен Иннокентий (Павлов), И.С.Козырев, А.А.Руденко, С.В.Тищенко, Э.Г.Юнц. Для литературного редактирования была приглашена Ц.Г.Гурвиц - редактор с сорокалетним стажем в издательствах "Русский язык" и "Советская энциклопедия". Главным научным консультантом со стороны Объединенных Библейских обществ стал Дэвид Кларк (David Clark).
В научно-редакционную комиссию входили игумен Иннокентий (Павлов), И.С.Козырев, А.А.Руденко, С.В.Тищенко, Э.Г.Юнц. Для литературного редактирования была приглашена Ц.Г.Гурвиц - редактор с сорокалетним стажем в издательствах "Русский язык" и "Советская энциклопедия". Главным научным консультантом со стороны Объединенных Библейских обществ стал Дэвид Кларк (David Clark).
Радостная весть - Новый Завет в переводе с древнегреческого
Изд. 3-е, испр. и доп. - М.: Рос. Библейское о-во, 2005. - 608 с.
Издание третье, исправленное и дополненное с параллельными местами, историко-филологическими и текстологическими примечаниями и приложением
Перевод сделан с текста: The Greek New Testamen Ed. by B.A and, K.A and, J.Karavidopoulos, C.M.Martini and B.M.Metzger Stuttgart, 1993 г
Радостная весть - Новый Завет в переводе с древнегреческого - Содержание
Евангелист Матфей. Радостная Весть
Евангелист Марк. Радостная Весть
Евангелист Лука. Радостная Весть
Евангелист Иоанн. Радостная Весть
Евангелист Лука. Деяния апостолов
Апостол Павел
- Христианам Рима
- Христианам Коринфа, письмо первое
- Христианам Коринфа, письмо второе
- Христианам Галатии
- Христианам Эфеса
- Христианам Филипп
- Христианам Колосс
- Христианам Фессалоники, письмо первое
- Христианам Фессалоники, письмо второе
- Тимофею, письмо первое
- Тимофею, письмо второе
- Титу
- Филемону
- Евреям
Письмо Иакова
Апостол Петр
- Письмо первое
- Письмо второе
Евангелист Иоанн
- Письмо первое
- Письмо второе
- Письмо третье
- Письмо Иуды
Евангелист Иоанн. Откровение
Приложение
Радостная весть - Новый Завет в переводе с древнегреческого - Аннотация
Участники проекта руководствовались современными принципами перевода, разработанными в 40-е гг. XX века известным лингвистом Юджином Найдой (Eugene Nida) и успешно воплощенными во многих переводах Священного Писания. Согласно этим принципам, перевод должен точно передавать смысл оригинала, а не следовать буквально иноязычному тексту. Перевод "Радостная Весть" сделан с научного издания The Greek NewTestament. Ed. by B.Aland, K.Aland,J.Karavidopulos, C.M.Martini, and B.M.Metzger. Stuttgart, 1993.
При этом использовались наиболее авторитетные экзегетические и текстологические комментарии к книгам Нового Завета и учитывался опыт Good News Bible, New International Version, New Jerusalem Bible, Revised English Bible, New Living Translation, Die Bibel in heutigem Deutsch, Santa Biblia: DiosHabla hoy. Большое внимание уделялось отражению особенностей стиля новозаветных авторов средствами современного языка.
В течение пяти лет редакционной комиссией, научным консультантом и переводчиком было обсуждено более 9 тыс. замечаний и предложений, и внесено в текст около 7 тыс. изменений и поправок.
В рецензировании перевода принимали участие филологи, историки, специалисты по Новому Завету из разных христианских конфессий: С.С.Аверинцев, А.А.Алексеев, игумен Иларион (Алфеев), о. Александр Борисов, А.Э.Графов, М.П.Кулаков, И.А.Левинская, Е.Б.Рашковский, М.Г.Селезнев, Г.А.Сергиенко, Н.Л.Трауберг, А.Л.Хосроев, о. Георгий Чистяков.
Для лучшего понимания библейских реалий и мировосприятия перевод сопровожден историко-филологическими примечаниями. Кроме того, приведены наиболее существенные варианты разночтений новозаветных текстов.
В 2010 г., перед включением текста «Радостной Вести» в состав Библии в современном русском переводе, специальная научно-редакционная комиссия в составе Е.Б.Рашковского, М.Г.Селезнева, игумена Иннокентия (Павлова), Г.А.Савина, Д.Г.Лаврова, Л.В.Маневича, А.А.Руденко, рассмотрев около 300 замечаний и предложений, осуществила его четвертую редакцию.
Для лучшего понимания библейских реалий и мировосприятия перевод сопровожден историко-филологическими примечаниями. Кроме того, приведены наиболее существенные варианты разночтений новозаветных текстов.
В 2010 г., перед включением текста «Радостной Вести» в состав Библии в современном русском переводе, специальная научно-редакционная комиссия в составе Е.Б.Рашковского, М.Г.Селезнева, игумена Иннокентия (Павлова), Г.А.Савина, Д.Г.Лаврова, Л.В.Маневича, А.А.Руденко, рассмотрев около 300 замечаний и предложений, осуществила его четвертую редакцию.
Отзывы на перевод
Письма апостола Павла - Иеромонах Иларион (Алфеев)
Язык Учителя и жаргон кабака - Перевод Евангелия должен быть точным и благоговейным - Иеромонах Иларион (Алфеев)
Размышляя над рецензией иеромонаха Илариона Алфеева на Письма Апостола Павла/Пер. и прим. В.Н. Кузнецовой (М: Общедоступный православный университет, Фонд Александра Меня, 1998). - Ирина Левинская
2014-10-05
можно перезалить файл? написано "Общий файл истек"
Перекачал