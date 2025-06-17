Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Новый Завет - Радостная весть

Радостная весть - Новый Завет в переводе с древнегреческого
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, Bible Translations, Bible Commentaries, Biblical Studies, Theology
В 1995 г. Правление Российского Библейского общества приняло решение о подготовке перевода Библии на современный русский язык. В основу новозаветной части перевода были положены труды В.Н.Кузнецовой*, предпринятые по благословению и с непосредственным участием о. Александра Меня.

В научно-редакционную комиссию входили игумен Иннокентий (Павлов), И.С.Козырев, А.А.Руденко, С.В.Тищенко, Э.Г.Юнц. Для литературного редактирования была приглашена Ц.Г.Гурвиц - редактор с сорокалетним стажем в издательствах "Русский язык" и "Советская энциклопедия". Главным научным консультантом со стороны Объединенных Библейских обществ стал Дэвид Кларк (David Clark).

Радостная весть - Новый Завет в переводе с древнегреческого

Изд. 3-е, испр. и доп. - М.: Рос. Библейское о-во, 2005. - 608 с.
Издание третье, исправленное и дополненное с параллельными местами, историко-филологическими и текстологическими примечаниями и приложением
Перевод сделан с текста: The Greek New Testamen Ed. by B.A and, K.A and, J.Karavidopoulos, C.M.Martini and B.M.Metzger Stuttgart, 1993 г

Радостная весть - Новый Завет в переводе с древнегреческого - Содержание

Евангелист Матфей. Радостная Весть
Евангелист Марк. Радостная Весть
Евангелист Лука. Радостная Весть
Евангелист Иоанн. Радостная Весть
Евангелист Лука. Деяния апостолов
Апостол Павел
  • Христианам Рима
  • Христианам Коринфа, письмо первое
  • Христианам Коринфа, письмо второе
  • Христианам Галатии
  • Христианам Эфеса
  • Христианам Филипп
  • Христианам Колосс
  • Христианам Фессалоники, письмо первое
  • Христианам Фессалоники, письмо второе
  • Тимофею, письмо первое
  • Тимофею, письмо второе
  • Титу
  • Филемону
  • Евреям
Письмо Иакова
Апостол Петр
  • Письмо первое
  • Письмо второе
Евангелист Иоанн
  • Письмо первое
  • Письмо второе
  • Письмо третье
  • Письмо Иуды
Евангелист Иоанн. Откровение
Приложение

Радостная весть - Новый Завет в переводе с древнегреческого - Аннотация


Участники проекта руководствовались современными принципами перевода, разработанными в 40-е гг. XX века известным лингвистом Юджином Найдой (Eugene Nida) и успешно воплощенными во многих переводах Священного Писания. Согласно этим принципам, перевод должен точно передавать смысл оригинала, а не следовать буквально иноязычному тексту. Перевод "Радостная Весть" сделан с научного издания The Greek NewTestament. Ed. by B.Aland, K.Aland,J.Karavidopulos, C.M.Martini, and B.M.Metzger. Stuttgart, 1993.
При этом использовались наиболее авторитетные экзегетические и текстологические комментарии к книгам Нового Завета и учитывался опыт Good News Bible, New International Version, New Jerusalem Bible, Revised English Bible, New Living Translation, Die Bibel in heutigem Deutsch, Santa Biblia: DiosHabla hoy. Большое внимание уделялось отражению особенностей стиля новозаветных авторов средствами современного языка.
В течение пяти лет редакционной комиссией, научным консультантом и переводчиком было обсуждено более 9 тыс. замечаний и предложений, и внесено в текст около 7 тыс. изменений и поправок.
В рецензировании перевода принимали участие филологи, историки, специалисты по Новому Завету из разных христианских конфессий: С.С.Аверинцев, А.А.Алексеев, игумен Иларион (Алфеев), о. Александр Борисов, А.Э.Графов, М.П.Кулаков, И.А.Левинская, Е.Б.Рашковский, М.Г.Селезнев, Г.А.Сергиенко, Н.Л.Трауберг, А.Л.Хосроев, о. Георгий Чистяков.

Для лучшего понимания библейских реалий и мировосприятия перевод сопровожден историко-филологическими примечаниями. Кроме того, приведены наиболее существенные варианты разночтений новозаветных текстов.

В 2010 г., перед включением текста «Радостной Вести» в состав Библии в современном русском переводе, специальная научно-редакционная комиссия в составе Е.Б.Рашковского, М.Г.Селезнева, игумена Иннокентия (Павлова), Г.А.Савина, Д.Г.Лаврова, Л.В.Маневича, А.А.Руденко, рассмотрев около 300 замечаний и предложений, осуществила его четвертую редакцию.

Отзывы на перевод

2014-10-05

Views 2 306
Rating 5.0 / 5
Added 17.06.2025
Author brat Braun
Rate this publication:
5.0/5 (6)

Comments (2 comments)

M
Malinin 1 year ago

можно перезалить файл? написано "Общий файл истек"
E
esxatos 1 year ago

Перекачал

Related Books

All Books