Будете Мне свидетелями - Вальдемар Ракоцы

Во многих отношениях Деяния Апостолов представляют собой совершенно уникальное по сравнению с другими новозаветными писаниями произведение. Лишь они рассказывают нам о первых годах христианства. Никто, кроме Евангелиста Луки, не решился написать о дальнейшей судьбе учеников Иисуса после Его вознесения. Деяния Апостолов восполняют этот пробел и освещают период времени между евангельским повествованием и Посланиями Апостола Павла. Деяния позволяют глубже понять служение Церкви с тридцатых по начало шестидесятых годов, со всеми его трудностями и успехами. Это не историческое произведение: с помощью описываемых в нем фактов показано, как исполняется замысел Божий, которому никто и ничто помешать не в силах. Таким образом, адресат (читатель или слушатель) обретает прочную основу своей веры. Свящ. ВАЛЬДЕМАР РАКОЦЫ - БУДЕТЕ МНЕ СВИДЕТЕЛЯМИ - Введение в Деяния Апостолов Культурный центр «Духовная Библиотека», М., 2009

ks. Waldemar Rakocy CM

“Bçdziecie moimi éwiadkami...” (Dz 1,8): (Dzieje Apostolskie). //

Wprowadzenie w myü i wezwanie ksi^g biblijnych. / red. Frankowski J. - T. 9.

Dzieje Apostolskie. Listy éwiçtego Pawfa. - Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej, 1997. - S. 13-81.

Перевод с польского: Мария Касьяненко под общей редакцией свящ. Зигмунта Заборовского Вальдемар Ракоцы - Будете Мне свидетелями - Введение в Деяния Апостолов - Содержание Вводный очерк Часть I. Основные вводные сведения § 1. Литературоведческие проблемы Название Связь между Евангелием от Луки и Деяниями Апостолов Литературный жанр Источники Язык и стиль § 2. Исторические вопросы Автор, время и место возникновения Цель написания книги Хронология Деяний Текст Историческая ценность Фигура Павла в его Посланиях и в Деяниях Апостолов Часть II. Основные идеи и весть § 3. Географо-богословская цель книги Пролог Деян 1,1-2 Деян 1,8: программный текст? § 4. Возникновение церковной общины Развитие замысла Божия в истории Размежевание Церкви с иудаизмом Причисление язычников к народу Божию Приложение Проблема Иерусалимского Собора (Деян 15,1—33) § 5. Церковь - миссионерская община Постоянное расширение проповеди Первоначальная керигма 3. Цель проповеди - спасение § 6. Святой Дух - вдохновитель миссии § 7. Жизнь ранней Церкви Образ жизни Структура общины § 8. Отношения христианства с иудейским и языческим миром Противостояние Ложное представление о божественном Невиновность христианства Справочная литература

Вальдемар Ракоцы - Будете Мне свидетелями - вводный очерк

Наш анализ Деяний Апостолов состоит из двух частей. В первой рассказывается о современном состоянии исследований. Сначала (§ 1,1-5) будут рассмотрены литературоведческие (название, жанр, язык, стиль), а затем (§ 2,1 -6) исторические (хронология, текст, автор, время и место возникновения) проблемы.

Во второй главе мы ознакомимся с основными идеями Деяний. Это необходимо для того, чтобы понять географическо-богослов-скую динамику произведения. Эта динамика отражена уже в § 3, который играет роль введения. В последующих параграфах говорится о процессе становления Церкви (§ 4) и о природе Церкви. По воле Христа Церковь — это миссионерское сообщество (§ 5), несущее Благую Весть о Нем до края земли. Это становится возможным благодаря Святому Духу, который через учеников Христа управляет всем служением Церкви (§ 6). Кроме всего прочего, Церковь - это община, отличающаяся от других общин образом жизни и внутренней организацией (§ 7). В последнем параграфе (§ 8) будут рассмотрены проблемы, которые возникали при столкновении христианства с языческим и иудейским мирами.

Часть I. Основные вводные сведения

Наш курс изучения Священного Писания носит литературо-ведческо-исторический характер и обзор разделен на два параграфа. Рассмотрение литературоведческих и исторических проблем призвано помочь читателю составить представление о современном состоянии исследований Деяний Апостолов, о контексте описанных в книге событий и лучше понять проблематику произведения.

§ 1. Литературоведческие проблемы 7. Название

Название «Деяния Апостолов» - это перевод греческого названия книги, которое со II в. существует в двух формах: первая - без артикля (prakseis apostolon), вторая — с артиклем (prakseiston apostolon). Название книги, скорее всего, более позднее, поскольку изначально Деяния Апостолов и Евангелие от Луки представляли собой одно произведение [1] . Когда возник канон Нового Завета, Евангелие от Луки было помещено вместе с синоптическими Евангелиями и Евангелием от Иоанна, а Деяния стали отдельной книгой и получили свое название, которое вторично и не восходит ко времени написания книги.

Название с артиклем, скорее всего, еще более позднее. Оно указывает на сообщество апостолов (ср. Деян 1,13) и подразумевает, что речь пойдето деяниях всех апостолов и только апостолов. Название без артикля указывает на любых проповедников Благой Вести. Первое название, как представляется, противоречит содержанию книги, в которой из апостолов фигурируют исключительно Петр, Иоанн и Иаков. Второе название (apostolos—посланный) подразумеваеттак-же и других благовестников, появляющихся на страницах Деяний — Стефана, Варнаву, Марка, Тимофея, Аполлоса и других. Фигуру апостола Павла следует, скорее всего, отнести ко второй группе.

2. Связь между Евангелием от Луки и Деяниями Апостолов

Взаимосвязь между третьим Евангелием и Деяниями Апостолов подчеркивается практически всеми авторами [2] . Не все авторы согласны с тем, что пролог Лк 1,1—4 является частью единого целого. Существует мнение, что Лука, работая над Евангелием, не намеревался писать Деяния. Некоторые исследователи предполагают, что книга Деяний была написана до Евангелия, однако эта гипотеза кажется сегодня менее правдоподобной.

Первым и основным признаком того, что Деяния - это второй том произведения Луки, является наличие двух прологов (Л к 1,1—4; Деян 1,1—2). Первые стихи Деяний предполагают существование Евангелия от Луки; в то время как в Лк 1,1—4 ничего не говорится о Деяниях. Обобщенность Пролога, в котором христианскую окраску имеет только выражение «служители слова», может свидетельствовать о том, что он является Прологом также и к Деяниям. Содержание же Деяний каждым своим словом свидетельствует о Евангелии.

Второй признак взаимосвязи Деяний и Евангелия отЛуки — это их тематическая, неформальная, перекличка. В начале самого евангельского повествования (3,3-6) и в окончании книги Деяний (28, 26-28) речь заходит о всеобщности спасения, обетованного в пророчестве Исайи. Две темы пронизывают обе книги: тема Бога и тема спасения. Подчеркивая это, автор используеттермин soterion, который появляется в Евангелии от Луки и в Деяниях Апостолов только три раза: два раза — в начале Евангелия (2,30; 3,6) и один раз — в конце Деяний (28,28), как бы скрепляя собой эти тексты.

Единство обеих книг подтверждается и другими более мелкими свидетельствами. В Евангелии от Луки не упоминается о том, что лжесвидетелиобвинили Иисуса в намерении разрушить Храм (Мф 26,606-61 и Мк 14,57-58), но этоттекстперенесен в сцену суда над Стефаном (Деян 6, 13—14). Автор сознательно не рассказывает об этом событии в Евангелии, чтобы использовать его во втором томе своего труда [3] . Тем же объясняется сокращенная форма цитаты из И с 6,9—10 в тексте Л к 8, 10. В параллельных местах Мф 14,14-15 и Мк4,12 эта цитата приводится целиком. Лука не дает полного текста цитаты в Л к 8,10 с тем, чтобы целиком привести ее в концовке своего произведения (Деян 28,26-27) [4]

Еще один признак взаимосвязи Евангелия от Луки и Деяний Апостолов - упоминание в конце первой и начале второй книг о даровании апостолам Святого Духа, который укрепит их для начала служения, и повествование о вознесении Иисуса Христа (Лк 24,44— 53; Деян 1,4—12). Таким образом, в Евангелии от Луки и Деяниях Апостолов обнаруживается связь между началом обеих книг, а также между концом первой и началом второй книги. В этом контексте следуетупомянуть также о географической схеме, которой руководствовался автор при написании книги. В данном случае географическая тема имеетпочти богословское значение. Если сравнить тексты Матфея и Марка с текстом Луки, то мы заметим, что Лука вносит в повествование два значительных изменения.

Во-первых, он дела-етпутешествие Иисуса из Галилеи в Иерусалим более продолжительным (9,15-19,40). Иерусалим указывается как цель Его служения, и это выражено словом «посещение» (19,44). Во-вторых, у Луки ученики получают распоряжение оставаться в Иерусалиме, пока Дух Святой не снизойдет на Них (24,49; ср. Деян 1,4). Все это противо-речитсообщениям Матфея и Марка, согласно которым встреча происходит в Галилее (16,6—7;28,7.16). Евангелие от Луки обращено к Иерусалиму, там же разворачиваются события, описанные в Деяниях Апостолов. Здесь (1,8) Иисус повелеваетученикам проповедовать Его «даже до края земли». Служение Иисуса и Церкви в Евангелии от Луки и Деяниях Апостолов развивается в соответствии с географической схемой, в которую вложен богословский смысл. Кульминация Евангелия и начало Деяний - вознесение Иисуса Христа. Это — главное событие, скрепляющее обе книги [5]

4. Источники

Уже при первом прочтении книги Деяний можно заметить, что их автор использовал несколько различных источников. Персонажи, о которых он рассказывает, происходятиз различной среды: иерусалимской, антиохийской и иерусалимско-кесарийской. Повествование затрагиваетширокий круг проблем, с которыми связаны различные персонажи. Мы имеем все основания говорить о различных источниках или различных традициях в тексте Луки. Он сам в Прологе Л к 1, 1-4 указывает на то, что постарался исследовать все сначала и по порядку изложить то, что ему удалось узнать (стих 3). Рассказывая о событиях, описанных в Деян 1 — 15, автор должен был использовать различные документы, в первую очередь - устные свидетельства, поскольку он не был очевидцем этих событий. Отсутствием информации об этом периоде можно объяснить также и наличие в тексте обобщений, описывающих общую атмосферу ранней общины.

Деян 16-28 повествуютуже о значительно более близком Луке времени, рассказывая о событиях, часть из которых Лука мог наблюдать лично. В этой части книги используется первое лицо множественного числа, так называемое Wir Stucke (16,10-17; 20,5-21,18; 27,1-28,16). Напрашивается вывод о том, что автор был очевидцем описываемых им событий. Тем не менее, мы не можем с уверенностью сказать, был ли это сам автор Деяний, или другое лицо, на свидетельство которого тотопирался. Неожиданное чередование использования и не использования первого лица множественного числа свидетельствует, скорее, в пользу последнего, а стилистическое единство книги — скорее в пользу первого предположения. Возможно, автор использовал форму «мы» для того, чтобы подчеркнуть свидетельство очевидца. Поражает, что эта форма встречается только в описаниях морских путешествий. Тайна фрагментов, написанных в первом лице множественного числа, до сих пор не разгадана. С уверенностью можно сказать лишь то, что автор, используя ее, стремится создать у читателя впечатление, что тот имеет дело с личным свидетельством очевидца.

5. Язык и стиль

Язык Луки в целом можетбыть определен как koine, т.е. наиболее распространенный в современном ему эллинистическом мире вариант греческого языка. Однако, наряду с Посланием к Евреям, Л к-Деян — один из лучших образцов этого языка в Новом Завете. Это отметил еще св. Иероним, писавший о Луке следующее: «interomnes evangelistas Graeci sermonis eruditissimus fuit» («из всех евангелистовон лучше всех владел греческим языком»). Такой язык, наряду с Прологом Лк 1,1—4, по мнению некоторых ученых (Haenschen), делал Л к-Деян частью мировой литературы того времени. С этим утверждением трудно согласиться, т.к. сразу после Пролога автор возвращается к языку и стилю Септуагинты. Тем не менее, нельзя отрицать, что Лк-Деян — это единственное новозаветное произведение, композиция которого построена по эллинистическому образцу и опирается на два Пролога (ср. также Евр 1,1-4). В отличие от Евангелия, при редактировании Деяний Луке представилось более широкое поле для проявления его литературного дарования, поскольку он уже не должен был следовать за стилем своего предшественника Мк. Стиль Луки — столь сложное явление, что его нельзя описать одним термином или одной фразой.

Более верно было бы постараться перечислить наиболее характерные черты его стиля. Этот стиль иногда определяется также как эпизодико-драматический, т.е. построенный на постоянной смене одних событий другими.

Одна из главных особенностей языка и стиля Луки - его гибкость и краткость. К примеру, такие эпизоды как повествование о блудном сыне (Лк 15), ученики на пути в Эммаус (24) или освобождение Петра из темницы и страшная смерть Агриппы 1 (Деян 12) описаны поистине мастерски [7] . Вторая характерная черта - это повторы. Обыкновенно они являются признаками несовершенства стиля, однако Лука использует повторы намеренно. Описание одних и тех же событий несколько раз подряд позволяет автору представить их под разными углами зрения и дать читателю возможность лучше понять смысл происходящего. Это особенно заметно при анализе трех описаний обращения Павла (9,1-18; 22,5-16; 26,10-18) и трехкратного упоминания об обращении Корнилия (10; 11; 15,7—9). Каждый последующий раз приводится все меньше исторических деталей и все более развивается богословская мысль. Подобным же образом построены первые проповеди (ср. 2,14-36; 3,12-26; 10,34-43; 13,16-41).

Еще более характерна для стиля Луки парная композиция, особенно — параллели между Петром и Павлом. Оба в начале своего служения произносят длинные поучения: Петр — в Иерусалиме вдень Пятидесятницы (2,14-36), Павел - в Антиохии Писидийской (13, 16-41). Оба сталкиваются с колдовством (8,9-24; 13,6-11); их чудеса описаны очень похоже (5,15-16; 19,11 -12). Оба исцеляют хромого (3,1-10; 14,8-10); оба воскрешают умерших (9,36-42; 20,7-12) [8] . Лука изображает Павла как человека, чье апостольство ничем не отличается от деятельности Двенадцати. Говоря о стиле, следует отметить также тенденцию Луки к использованию синонимов в двойных высказываниях, что позволяет более четко представить происходящее, а также присутствие в его повествовании поучений и обобщений, которые оживляют рассказ и передают атмосферу первых лет христианства.