Перевод: Пинхас Зидман

Издано в Израиле, 457 с.

Значение слова Тфила (молитва) и ее суть

Молитва: «временная жизнь»

Молитвы установлены праотцами

Молитвы установлены в соответствии с ежедневными жертвоприношениями

Благословение

Голос, речь, буквы

Молитва и царство

Если нет осознания — откуда молитва?

Рав Pуд Раковский - Авицедек - Знание молитвы - Значение слова тфила (молитва) и ее суть

«Ибо имя выражает главное в объекте и его сущность» - (Маараль Тур Арье, Берешит 9:23).

Эта часть - есть общее предисловие. В ней содержатся намеки на большую часть вопросов, которые будут объясняться в данной книге. Поэтому в дополнение к обсуждению основного содержания данной части мы будем указывать главы, в которых такие вопросы будут выясняться подробно.

ИМЯ

«А земля была безвидна и пуста» - (Берешит 1:2). «...а эта материя, называемая эюли, на Святом языке называется тоху, и слово это происходит от выражения «передумывать (тохе) о прошлых своих (решениях)». Поскольку, если человек пытается присвоить ей имя, он очень скоро передумывает и называет его по-другому, ибо она не облачилась в форму, чтобы пристало ей какое-либо имя. А форма, облачающаяся в эту материю, называется на Святом языке боху> и это - словосочетание, то есть бо

ху (в нем он)». (Рамбан, Комментарий к Торе, Берешит 1:2).

«Имя указывает на сущность, имя - это определение объекта,

указывающее на суть данного объекта» (Мааралъ, Гвурот аШем 26).

Всякий объект, по отношению к которому нет постижения имени, относится к категории тоху: это существование материи без формы. Имя указывает на его форму, другими словами - внутреннее содержание, определение и смысл данного объекта. Постижение имени - это понимание сущности.

«Откуда нам известно, что имя влечет (последствия)? Сказал раби Элазар: ибо сказано в Писании: «Идите, созерцайте творения Бога - какие производит Он опустошения (шамот) на земле». Не читай шамот, а читай шемот (имена)». (Брахот 7). Имя уводит реальность от опустошения - от тоху. В Святом языке слова тем (имя) и шмама (запустение) - однокоренные, и это один из корней, обладающих противоположными значениями, сводящимися к одному.

Задача человека при назывании имен

«И образовал Г-сподь Б-г из земли всех животных полевых и всех птиц небесных, и привел к человеку, чтобы видеть, как он назовет их. И как назовет человек всякое живое существо, так и имя его» (Берешит 2:19). Суть данного служения заключалась в глубоком постижении содержания творения, смысла всех тварей. Человек должен был осмыслить суть творения, его корень и цель, и тем самым раскрыть волю Творца в каждом из сотворенных объектов. Тогда он сможет повести их к своему предначертанию: выполнению воли Творца, исправлению мира под властью Всевышнего.

«Сказал раби Элазар: Первый человек был ростом от земли до небосвода, как сказано: «От дня, когда сотворил Б-г человека на земле» (Хагша 12). Величие постижения его разума и пророчества, которые объяли все творение, - от начала его эманации и до конца его ступенчатого развития, до материального мира, - дало ему способность называть имена: определять сущность каждой твари и ,тем самым, отделять ее от другой. «Первый человек знал каждого ангела... и на что назначен каждый из них; и знал имена каждого из них, - ведь они назывались в соответствии СО СВОеЙ МИССИеЙ» (Тикуней Зоар 57).

«Сказал раби Йеуда, сказал Рав: Первый человек был от конца мира и до конца (мира), как сказано: «От дня, когда сотворил Б-г человека на земле, и от конца неба до конца неба» (Хагша 12). Его постижение охватывало творение во все времена и поколения, со всеми сотворенными, живыми и неживыми, которые будут в нем. И именно оно помогло ему понять корни каждого создания и его предназначение и принципиальное отличие от других, то есть - его имя.