Раковский - Авицедек - Знание молитвы
Сказано в Талмуде: Четыре вещи требуют укрепления, и одна из них - молитва. Раши объясняет: человек должен постоянно укрепляться в них изо всех сил.
И вот, мой дражайший друг и весьма возвышенный человек, рав Эуд Авицедек, денно и нощно изучающий Тору, и удостоившийся преподавать ее, задумал издать лекции, которые он прочел о смысле молитвы и ее колоссальном духовном значении, дабы упрочить осознание и исправить сердце молящегося, чтобы он мог предстоять, как подобает, перед Всевышним. И слова его - верны, правильны и прямы, построены на незыблемом фундаменте, и, несомненно, будут полезны для изучающих, дабы вернуть молитву на свое достойное место в вышних.
Сказано в Писании: тот, кто устраняет свое ухо от того, чтобы слышать Тору - и молитва его тоже мерзость. Мне известно об авторе этой книги, что он склоняет свое ухо к тому, чтобы слышать Тору, и его приношение Всевышнему будет принято благосклонно.
Мы находим, что каждый раз, когда в Писании сказано «и воззвал именем Г-спода» - имеется в виду молитва. Сказано также, что даже если человек сидит один и изучает Тору - присутствие Всевышнего с ним, как написано: «Во всяком месте, что Я упомяну имя Мое - приду к тебе и благословлю тебя». В данном же случае, когда сочетаются достоинства Торы и достоинства молитвы, исполнится для автора сказанное «приду к тебе и благословлю тебя», чтобы постоянно укреплялся он в изучении Торы и ее распространении, самым возвышенным образом, как это подобает его высокому уровню знаний и духовности.
С любовью, уважением и благословением, Моше Шапиро
Рав Pуд Раковский - Авицедек - Знание молитвы
Перевод: Пинхас Зидман
Издано в Израиле, 457 с.
Рав Pуд Раковский - Авицедек - Знание молитвы - Содержание
Значение слова Тфила (молитва) и ее суть
- Имя
- Значения слова тфила
- молитва - суд
- молитва - выпрямление человека
- Молитва — преумножение мольбы
- Молитва в возвратной форме (итпаэль)
- Молитва - отделенность
- Молитва — мысль
- Молитва - присоединение, привязанность, приобщение
- Молитва - приобщение
- Молитва - самоуничижение
- Более глубокое понимание смысла акта молитвы
Молитва: «временная жизнь»
- Время и обязанность служения во времени
- Время и обязанность служения во времени
- Человек и солнце
- День и ночь, шахарит и аравит
- Сумерки — Минха
- Дополнительный анализ качества ночи - времени молитвы Аравит
- Дополнительный анализ качества ночи
Молитвы установлены праотцами
- Жизнь праотцов: Шахарит, Минха и Аравит
- Праотцы и есть колесница
- Праотцы - «начало Творения» - установители молитв
- Основные качества: Хесед, Лин, Рахамим
- Хесед Аврааму
- «Авраам, любящий Меня»
- Страх Ицхака
- Истину Яакову
Молитвы установлены в соответствии с ежедневными жертвоприношениями
- Молитвы в соответствии с жертвоприношениями
- Молитва и жертвоприношение
- Спор ришоним о смысле жертвоприношений
- Суть жертвоприношений по простому смыслу
- Объяснение второй сложности в подходе Рамбана
- Суть молитвенного и жертвенного служения в соответствии с простым смыслом
- Суть молитвенного и жертвенного служения
- Объяснение принципа «служение есть потребность Всевышнего»
- «служение есть потребность Всевышнего»
- «Потребность Всевышнего» в служении
- «Потребность Всевышнего» в служении молитвенном и жертвенном Польза служения - в раскрытии единства Всевышнего
- Служение жертвами и молитвой выявляет единство Творца
- Служение выявляет единство Творца
- «Приношение Мое, хлеб Мой»: пища миров
- Заповеди соединяют человека и Творение
- Действие заповедей: очищение и соединение человека и всего Творения
- Заповеди соединяют человека и Творение
- Польза жертвы и молитвы: очищение человека и Вселенной....
- Очищение и соединение в акте молитвы
- Исполнение «служения для потребности Всевышнего»
Благословение
- Гносеология и отдаление антропоморфизма
- Рамки постижения имен, названий и описаний
- Благословение — простое понимание его смысла
- Глубокий смысл благословения
- Благословение падает только на скрытое от глаза
- Благословение - это совершенство Творения
- Благословение есть совершенство мироздания
- Благословение есть совершенство мироздания
- Благословение — совершенство мироздания
- Благословение — совершенство человека
- Формула благословения
- Благословение, имена и наименования - и молитва
Голос, речь, буквы
- О чем пойдет речь в данном размышлении
- Мысль, речь, действие
- Мысль и речь
- Речь — руководство
- Человек «говорящий» управляет мирозданием
- Перипетии речи в мире
- Голос и речь
- Сила голоса
- Буквы
- Голос и речь в молитве
- Шепот и вопль
- Еще о голосе
- Голос - голос Яакова
- Голос песни
Молитва и царство
- Малхут - корень сотворения человека
- Малхут - краеугольный камень концепции служения
- Служение Царства
- Молитва — служение Царства
- Царство дома Давида
- Царь Давид — «А я — молитва»
- Гимны, песни и славословия
- Песнь (шира) и гимн (зимра)
- Гимны, песни и прославления - и Малхут
Если нет осознания — откуда молитва?
- Тема обсуждения в данном размышлении
- Осознание, мудрость, понимание и знание
- Бина (понимание)
- Даат (осознание)
- Знание святых
- Даат - воля и выбор
- Даат Тора
- Осознание веры
- Осознание мудрости и понимания
- A.Даат (осознание) - соединение разума с духом
- Б. Любовь и страх — силы принятия Устной и Письменной Торы 410
- B.Ограда для Торы - исправление порока «сознания зла»
- Законы знаний (деот)
- Даат и мир действия
- Знание себя
- Даат поддерживает существование человека
- Если нет осознания — откуда молитва?
Рав Pуд Раковский - Авицедек - Знание молитвы - Значение слова тфила (молитва) и ее суть
«Ибо имя выражает главное в объекте и его сущность» - (Маараль Тур Арье, Берешит 9:23).
Эта часть - есть общее предисловие. В ней содержатся намеки на большую часть вопросов, которые будут объясняться в данной книге. Поэтому в дополнение к обсуждению основного содержания данной части мы будем указывать главы, в которых такие вопросы будут выясняться подробно.
ИМЯ
«А земля была безвидна и пуста» - (Берешит 1:2). «...а эта материя, называемая эюли, на Святом языке называется тоху, и слово это происходит от выражения «передумывать (тохе) о прошлых своих (решениях)». Поскольку, если человек пытается присвоить ей имя, он очень скоро передумывает и называет его по-другому, ибо она не облачилась в форму, чтобы пристало ей какое-либо имя. А форма, облачающаяся в эту материю, называется на Святом языке боху> и это - словосочетание, то есть бо
ху (в нем он)». (Рамбан, Комментарий к Торе, Берешит 1:2).
«Имя указывает на сущность, имя - это определение объекта,
указывающее на суть данного объекта» (Мааралъ, Гвурот аШем 26).
Всякий объект, по отношению к которому нет постижения имени, относится к категории тоху: это существование материи без формы. Имя указывает на его форму, другими словами - внутреннее содержание, определение и смысл данного объекта. Постижение имени - это понимание сущности.
«Откуда нам известно, что имя влечет (последствия)? Сказал раби Элазар: ибо сказано в Писании: «Идите, созерцайте творения Бога - какие производит Он опустошения (шамот) на земле». Не читай шамот, а читай шемот (имена)». (Брахот 7). Имя уводит реальность от опустошения - от тоху. В Святом языке слова тем (имя) и шмама (запустение) - однокоренные, и это один из корней, обладающих противоположными значениями, сводящимися к одному.
Задача человека при назывании имен
«И образовал Г-сподь Б-г из земли всех животных полевых и всех птиц небесных, и привел к человеку, чтобы видеть, как он назовет их. И как назовет человек всякое живое существо, так и имя его» (Берешит 2:19). Суть данного служения заключалась в глубоком постижении содержания творения, смысла всех тварей. Человек должен был осмыслить суть творения, его корень и цель, и тем самым раскрыть волю Творца в каждом из сотворенных объектов. Тогда он сможет повести их к своему предначертанию: выполнению воли Творца, исправлению мира под властью Всевышнего.
«Сказал раби Элазар: Первый человек был ростом от земли до небосвода, как сказано: «От дня, когда сотворил Б-г человека на земле» (Хагша 12). Величие постижения его разума и пророчества, которые объяли все творение, - от начала его эманации и до конца его ступенчатого развития, до материального мира, - дало ему способность называть имена: определять сущность каждой твари и ,тем самым, отделять ее от другой. «Первый человек знал каждого ангела... и на что назначен каждый из них; и знал имена каждого из них, - ведь они назывались в соответствии СО СВОеЙ МИССИеЙ» (Тикуней Зоар 57).
«Сказал раби Йеуда, сказал Рав: Первый человек был от конца мира и до конца (мира), как сказано: «От дня, когда сотворил Б-г человека на земле, и от конца неба до конца неба» (Хагша 12). Его постижение охватывало творение во все времена и поколения, со всеми сотворенными, живыми и неживыми, которые будут в нем. И именно оно помогло ему понять корни каждого создания и его предназначение и принципиальное отличие от других, то есть - его имя.
"Мы возвращаемся к словам Раши, которыми он определил понятие даат: «дух святости». Дух святости есть максимальное соединение нижних и высших миров. Однако же всякая категория даат относится к духу святости. Служение отделения человека от материальности и тела, возвышения его ради соединения с Творцом, чтобы подняться и поднять всю свою структуру, дабы держаться своего святого корня. И тем самым присоединить все мироздание, зависимое от него и получающее воздействие от его деяний, заставить его прилепиться к Творцу - это и есть категория духа святости. И каждое служение в сосредоточенности и концентрации является углублением «знания святых», дополнением духа святости."