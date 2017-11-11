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Раковский - Авицедек - Знание молитвы

Рав Pуд Раковский - Авицедек - Знание молитвы
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, JUDAICA, Ethics
Сказано в Талмуде: Четыре вещи требуют укрепления, и одна из них - молитва. Раши объясняет: человек должен постоянно укрепляться в них изо всех сил.
И вот, мой дражайший друг и весьма возвышенный человек, рав Эуд Авицедек, денно и нощно изучающий Тору, и удостоившийся преподавать ее, задумал издать лекции, которые он прочел о смысле молитвы и ее колоссальном духовном значении, дабы упрочить осознание и исправить сердце молящегося, чтобы он мог предстоять, как подобает, перед Всевышним. И слова его - верны, правильны и прямы, построены на незыблемом фундаменте, и, несомненно, будут полезны для изучающих, дабы вернуть молитву на свое достойное место в вышних.
Сказано в Писании: тот, кто устраняет свое ухо от того, чтобы слышать Тору - и молитва его тоже мерзость. Мне известно об авторе этой книги, что он склоняет свое ухо к тому, чтобы слышать Тору, и его приношение Всевышнему будет принято благосклонно.
Мы находим, что каждый раз, когда в Писании сказано «и воззвал именем Г-спода» - имеется в виду молитва. Сказано также, что даже если человек сидит один и изучает Тору - присутствие Всевышнего с ним, как написано: «Во всяком месте, что Я упомяну имя Мое - приду к тебе и благословлю тебя». В данном же случае, когда сочетаются достоинства Торы и достоинства молитвы, исполнится для автора сказанное «приду к тебе и благословлю тебя», чтобы постоянно укреплялся он в изучении Торы и ее распространении, самым возвышенным образом, как это подобает его высокому уровню знаний и духовности.
С любовью, уважением и благословением, Моше Шапиро

Рав Pуд Раковский - Авицедек - Знание молитвы

Перевод: Пинхас Зидман
Издано в Израиле, 457 с.

Рав Pуд Раковский - Авицедек - Знание молитвы - Содержание

Значение слова Тфила (молитва) и ее суть
  • Имя
  • Значения слова тфила
  • молитва - суд
  • молитва - выпрямление человека
  • Молитва — преумножение мольбы
  • Молитва в возвратной форме (итпаэль)
  • Молитва - отделенность
  • Молитва — мысль
  • Молитва - присоединение, привязанность, приобщение
  • Молитва - приобщение
  • Молитва - самоуничижение
  • Более глубокое понимание смысла акта молитвы
Молитва: «временная жизнь»
  • Время и обязанность служения во времени
  • Время и обязанность служения во времени
  • Человек и солнце
  • День и ночь, шахарит и аравит
  • Сумерки — Минха
  • Дополнительный анализ качества ночи - времени молитвы Аравит
  • Дополнительный анализ качества ночи
Молитвы установлены праотцами
  • Жизнь праотцов: Шахарит, Минха и Аравит
  • Праотцы и есть колесница
  • Праотцы - «начало Творения» - установители молитв
  • Основные качества: Хесед, Лин, Рахамим
  • Хесед Аврааму
  • «Авраам, любящий Меня»
  • Страх Ицхака
  • Истину Яакову
Молитвы установлены в соответствии с ежедневными жертвоприношениями
  • Молитвы в соответствии с жертвоприношениями
  • Молитва и жертвоприношение
  • Спор ришоним о смысле жертвоприношений
  • Суть жертвоприношений по простому смыслу
  • Объяснение второй сложности в подходе Рамбана
  • Суть молитвенного и жертвенного служения в соответствии с простым смыслом
  • Суть молитвенного и жертвенного служения
  • Объяснение принципа «служение есть потребность Всевышнего»
  • «служение есть потребность Всевышнего»
  • «Потребность Всевышнего» в служении
  • «Потребность Всевышнего» в служении молитвенном и жертвенном Польза служения - в раскрытии единства Всевышнего
  • Служение жертвами и молитвой выявляет единство Творца
  • Служение выявляет единство Творца
  • «Приношение Мое, хлеб Мой»: пища миров
  • Заповеди соединяют человека и Творение
  • Действие заповедей: очищение и соединение человека и всего Творения
  • Заповеди соединяют человека и Творение
  • Польза жертвы и молитвы: очищение человека и Вселенной....
  • Очищение и соединение в акте молитвы
  • Исполнение «служения для потребности Всевышнего»
Благословение
  • Гносеология и отдаление антропоморфизма
  • Рамки постижения имен, названий и описаний
  • Благословение — простое понимание его смысла
  • Глубокий смысл благословения
  • Благословение падает только на скрытое от глаза
  • Благословение - это совершенство Творения
  • Благословение есть совершенство мироздания
  • Благословение есть совершенство мироздания
  • Благословение — совершенство мироздания
  • Благословение — совершенство человека
  • Формула благословения
  • Благословение, имена и наименования - и молитва
Голос, речь, буквы
  • О чем пойдет речь в данном размышлении
  • Мысль, речь, действие
  • Мысль и речь
  • Речь — руководство
  • Человек «говорящий» управляет мирозданием
  • Перипетии речи в мире
  • Голос и речь
  • Сила голоса
  • Буквы
  • Голос и речь в молитве
  • Шепот и вопль
  • Еще о голосе
  • Голос - голос Яакова
  • Голос песни
Молитва и царство
  • Малхут - корень сотворения человека
  • Малхут - краеугольный камень концепции служения
  • Служение Царства
  • Молитва — служение Царства
  • Царство дома Давида
  • Царь Давид — «А я — молитва»
  • Гимны, песни и славословия
  • Песнь (шира) и гимн (зимра)
  • Гимны, песни и прославления - и Малхут
Если нет осознания — откуда молитва?
  • Тема обсуждения в данном размышлении
  • Осознание, мудрость, понимание и знание
  • Бина (понимание)
  • Даат (осознание)
  • Знание святых
  • Даат - воля и выбор
  • Даат Тора
  • Осознание веры
  • Осознание мудрости и понимания
  • A.Даат (осознание) - соединение разума с духом
  • Б. Любовь и страх — силы принятия Устной и Письменной Торы 410
  • B.Ограда для Торы - исправление порока «сознания зла»
  • Законы знаний (деот)
  • Даат и мир действия
  • Знание себя
  • Даат поддерживает существование человека
  • Если нет осознания — откуда молитва?

Рав Pуд Раковский - Авицедек - Знание молитвы - Значение слова тфила (молитва) и ее суть

«Ибо имя выражает главное в объекте и его сущность» - (Маараль Тур Арье, Берешит 9:23).
Эта часть - есть общее предисловие. В ней содержатся намеки на большую часть вопросов, которые будут объясняться в данной книге. Поэтому в дополнение к обсуждению основного содержания данной части мы будем указывать главы, в которых такие вопросы будут выясняться подробно.
ИМЯ
«А земля была безвидна и пуста» - (Берешит 1:2). «...а эта материя, называемая эюли, на Святом языке называется тоху, и слово это происходит от выражения «передумывать (тохе) о прошлых своих (решениях)». Поскольку, если человек пытается присвоить ей имя, он очень скоро передумывает и называет его по-другому, ибо она не облачилась в форму, чтобы пристало ей какое-либо имя. А форма, облачающаяся в эту материю, называется на Святом языке боху> и это - словосочетание, то есть бо
ху (в нем он)». (Рамбан, Комментарий к Торе, Берешит 1:2).
«Имя указывает на сущность, имя - это определение объекта,
указывающее на суть данного объекта» (Мааралъ, Гвурот аШем 26).
Всякий объект, по отношению к которому нет постижения имени, относится к категории тоху: это существование материи без формы. Имя указывает на его форму, другими словами - внутреннее содержание, определение и смысл данного объекта. Постижение имени - это понимание сущности.
«Откуда нам известно, что имя влечет (последствия)? Сказал раби Элазар: ибо сказано в Писании: «Идите, созерцайте творения Бога - какие производит Он опустошения (шамот) на земле». Не читай шамот, а читай шемот (имена)». (Брахот 7). Имя уводит реальность от опустошения - от тоху. В Святом языке слова тем (имя) и шмама (запустение) - однокоренные, и это один из корней, обладающих противоположными значениями, сводящимися к одному.
Задача человека при назывании имен
«И образовал Г-сподь Б-г из земли всех животных полевых и всех птиц небесных, и привел к человеку, чтобы видеть, как он назовет их. И как назовет человек всякое живое существо, так и имя его» (Берешит 2:19). Суть данного служения заключалась в глубоком постижении содержания творения, смысла всех тварей. Человек должен был осмыслить суть творения, его корень и цель, и тем самым раскрыть волю Творца в каждом из сотворенных объектов. Тогда он сможет повести их к своему предначертанию: выполнению воли Творца, исправлению мира под властью Всевышнего.
«Сказал раби Элазар: Первый человек был ростом от земли до небосвода, как сказано: «От дня, когда сотворил Б-г человека на земле» (Хагша 12). Величие постижения его разума и пророчества, которые объяли все творение, - от начала его эманации и до конца его ступенчатого развития, до материального мира, - дало ему способность называть имена: определять сущность каждой твари и ,тем самым, отделять ее от другой. «Первый человек знал каждого ангела... и на что назначен каждый из них; и знал имена каждого из них, - ведь они назывались в соответствии СО СВОеЙ МИССИеЙ» (Тикуней Зоар 57).
«Сказал раби Йеуда, сказал Рав: Первый человек был от конца мира и до конца (мира), как сказано: «От дня, когда сотворил Б-г человека на земле, и от конца неба до конца неба» (Хагша 12). Его постижение охватывало творение во все времена и поколения, со всеми сотворенными, живыми и неживыми, которые будут в нем. И именно оно помогло ему понять корни каждого создания и его предназначение и принципиальное отличие от других, то есть - его имя.
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Rating 5.0 / 5
Added 11.11.2017
Author brat hurricane
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5.0/5 (3)

Comments (1 comment)

E
esxatos 8 years ago



"Мы возвращаемся к словам Раши, которыми он определил понятие даат: «дух святости». Дух святости есть максимальное соединение нижних и высших миров. Однако же всякая категория даат относится к духу святости. Служение отделения человека от материальности и тела, возвышения его ради соединения с Творцом, чтобы подняться и поднять всю свою структуру, дабы держаться своего святого корня. И тем самым присоединить все мироздание, зависимое от него и получающее воздействие от его деяний, заставить его прилепиться к Творцу - это и есть категория духа святости. И каждое служение в сосредоточенности и концентрации является углублением «знания святых», дополнением духа святости."


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