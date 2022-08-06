Рамбам - Сборник трудов

В нашем непростом мире прогресс в одних областях сопровождается регрессом в других. Человечество достигло огромных успехов в раскрытии тайн природы, и в последние века его главной заслугой стало умение поставить эти открытия себе на службу, найти им практическое применение. Научно-технический прогресс резко изменил образ жизни в мире. Во всех сферах человеческой деятельности наблюдается бурное развитие, неведомое прошлым поколениям. Появляется все больше людей, получивших высшее техническое или гуманитарное образование, занимающихся наукой и искусством. Подобные явления имеют место и в еврейском мире. Все больше людей занимаются Торой, растет количество йешив, выходит множество книг, исследующих самые различные области Учения, которые, возможно, даже не были известны предыдущим поколениям. С другой стороны, возникает ощущение, что духовный, интеллектуальный потенциал людей снижается. В прежние времена людей необразованных среди населения было значительно больше, чем сегодня, однако у тех единиц, что посвящали себя науке или Торе, открывались великие способности, необычайные душевные силы. Поэтому в иудаизме существует освященная веками традиция с особым уважением и величайшей осторожностью относиться к словам носителей Учения прежних поколений и не спешить их оспаривать, даже если на первый взгляд они кажутся неверными, противоречащими логике.

И все же вопрос, отличается ли духовный уровень выдающихся людей нашего времени от духовного уровня великих личностей прошлого и в чем состоит это отличие, на наш взгляд, достаточно сложен, и ответить на него однозначно нелегко. Ибо сегодня существуют люди, личность которых, их вклад в Тору, в науку, в мировую культуру можно будет оценить лишь в ретроспективе будущих поколений, аналогично тому, как сегодня мы оцениваем людей прошлого. Оригинальную точку зрения по этому поводу высказал основатель учения Хабад раби Шнеур-Залман из Ляд (1745-1813) в связи с научными открытиями и техническими достижениями его времени: «Много удивительных открытий [сделано] в наше время в военном деле, в механике, в астрономии. Благодаря неустанным поискам и развитию научной мысли в масштабах, недоступных прежним поколениям, [появилось столько новых знаний], что сегодня ученые осмеливаются называть людей предшествовавших им поколений невеждами... Однако они ошибаются и блуждают во мраке. Несомненно, справедливы их слова о том, что в сравнении с прежними веками сегодня в мире наблюдается рост научной мысли. Однако утверждение о научной невежественности прежних поколений - ложь. Верно обратное: прежние поколения превосходили нынешние в научных знаниях, но не в тех сферах, которые получают развитие и на которые направлены умы наших современников. Их научный поиск и исследования касаются лишь физической стороны вещей, например, достижения военного превосходства над противником путем создания технических новинок, таких, как зажигательные снаряды и воздухоплавательные корабли. Мудрость людей прежних поколений проявлялась в духовных сферах. Пятикнижие упоминает о египетских волхвах, как известно, считавшихся учеными людьми не только в Египте, но и во всем мире, и о их мудрости, позволившей им превратить посох в крокодила и т. п. Сегодня совершить подобное не способен даже самый великий ученый, ибо такие превращения под силу лишь тому, кто овладел премудростью в духовных сферах. Подобные знания применял Бильам при колдовстве и заклинаниях. А вот что сказано о Даниэле: „Во всяком деле, [требующем] особой премудрости и разумения, о котором просил царь, он обнаруживал десятикратное превосходство над волхвами" (Даниэль, 1:20). Царь, полагаясь на ученость Даниэля и его товарищей, просил рассказать ему его сон и разгадать его; и они сумели сделать это в силу своей учености, а не благодаря пророческому откровению, которого удостоились. Однако верно и то, что они не обладали широкими научными познаниями в области вещественного. Чем же объясняется это различие [между учеными нашего времени и древними]? Из тайного учения известно, что вся мудрость в сферах потенциального зла возникла в результате падения искр святости. Изначально этот процесс падения развивался на уровне духовных сущностей. Затем, с продолжением периода изгнания, мудрость нисходит от духовных сущностей до уровня материального. С течением времени в сфере потенциального зла не только не прибавляется знаний о духовном, но, наоборот, эти знания утрачиваются и научная мысль все больше опускается на уровень материального» («Маамрей Адмур Газакен гакцарим», стр. 480-481).

Рамбам - Сборник трудов

Перевод с иврита р. Н.-З. Рапопорта и П. Гиля

Под общей редакцией проф. Г. Брановера

«ШАМИР», Иерусалим, 5765/2004 г. - 447 с.

Рамбам - Сборник трудов - Содержание

Предисловие

Предисловие к Мишне

Примечания

Предисловие к первой мишне десятой главы трактата Сангедрин (перек «Хелек»)

Примечания

Восемь глав, предваряющих трактат Авот

Примечания

Послание в Йемен

Примечания

Послание о гонениях [Статья об освящении имени Всевышнего]

Примечания

К вопросу о возвращении мертвых к жизни

Примечания