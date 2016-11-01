Рамхаль - Рабби Моше-Хаим Луцатто - Логика и риторика
Классические еврейские тексты
Радостно было мне от слов: «В дом Б-га идем!», сказанных об одной книге. Название ее «Книга логики и риторики» и она включает в себя труды рабейну РаМХаЛя. Книга эта занимает особенное место среди всех, известных нам.
Мы знаем о существовании как минимум шестидесяти книг, написанных Рамхалем, из которых было напечатано около половины. Об остальных нам известно из заметок и писем самого автора, а также писем его учеников и современников, хотя мы еще не удостоились увидеть их выпущенными в свет.
Так же и «Книга логики», представляемая читателю, впервые была напечатана в Варшаве, примерно через 150 лет после смерти рабейну в 1896 году.
Как важнейшую идею и фундамент веры, автор создает совершенный путеводитель для понимания всех сущих (мы намеренно пишем «сущих», а не «сущего»). Идея в том, что Создатель - истина, и Тора - истина и все сущие, созданные Им, то есть дела Его - истина. И ни в одном из них нет даже малейшего недостатка или ущерба, а также возможности для принятия иной формы совершенства или наоборот, ограничения.
Поэтому составил рабейну РаМХаЛь свод удобных правил для общего понимания действительности, воспринимаемой как чувственно, так и интеллектуально, потенциально способной быть воспринятой, а также дающий способность постичь язык Торы и ее законы. После того, когда человек освоит эти правила, он поймет сущность всего того, что находится перед ним, что на него возложено, каково его место как отдельной сущности, так и как части единой реальности. Другими словами, человек поймет, ради чего он создан и какова его роль, сможет избавиться от всех сомнений и возможностей ступить на неправильный путь.
***
Если посмотришь на земные создания, и на то, что с ними происходит, то увидишь, что Всевышний оставил человеку немалую долю в освоении этого мира и усовершенствовании всего, что его наполняет.
Можно даже сказать, что в этом смысле, сотворение мира было только началом творений, возникновением потенциала для их восполнения, а само восполнение на деле полностью отдано человеку.
Мудрецы уже обратили наше внимание на эту истину, сказав, что всё созданное "в начале" нуждается в исправлении: пшеница нуждается в помоле, бобы нуждаются в обработке, и так далее. Мы также видели, что когда Торное Рофос спросил у раби Акивы: «Чьи дела лучше: Небес (то есть Всевышнего) или плоти и крови (то есть человека)?» - то ответил ему (раби Акива): «...плоти и крови», а для подтверждения привёл колосья и хлеб, спросив: «Что из них лучше?» И действительно, наши глаза видят, что все природные плоды в своём естественном виде, без приложения человеческого труда и искусства, исполняют своё природное предназначение, но исполнение это несовершенно. Когда же человек берётся за них, совершенствует их природу, упорядочивает их влияния, то следствия этого вмешательства нам очевидны.
Например, если оставить плодовое дерево следовать его природе, т. е. без возделывания, то, если оно и даст плоды, плоды эти не сравнятся ни вкусом, ни красотой с плодами от дерева, над которым трудились. И сама земля, если она не возделана и не удобрена, либо вообще не даст урожая, либо произведёт его скудным (по качеству) и недостаточным (по количеству).
То же самое происходит и с человеческим разумом. Хотя способность к рассуждениям заложена в природе разума изначально, но если не "возделывать" его, то он будет подобен дереву, за которым не ухаживают, или земле, на которую не обращают внимания. Ведь, несмотря на то, что разум может осмыслить многое, как и дерево может приносить свойственные ему плоды, тем не менее, невозможно сравнить осмысление разума развитого с осмыслением разума неразвитого, так же, как невозможно сравнить плоды дерева, за которым ухаживают, с плодами дерева заброшенного. И точно так же, как человеку необходимо изучать окружающую реальность, ибо без этого его способность познавать не реализуется на практике, так необходимо ему и изучение самого процесса осмысления. Только тогда осмысление его будет полным и верным, а не ошибочным или ущербным.
Мудрецы уже потрудились сформулировать порядок осмысления и объяснить его законы, рассматривая, что происходит с разумом при верном постижении, а что при ошибке, что происходит при восприятии верного образа, а что при восприятии образа ложного. Это необходимо ради того, чтобы знать, чего остерегаться при осмыслении, как не ошибиться, и как помочь себе в постижении истины. Знание это называется искусством логики. Видя истинно великую необходимость в этом искусстве, поскольку без него невозможно погрузиться в глубины мудрости и насладиться ими как следует, решил я кратко изложить это учение в соответствии с тем, что кажется мне необходимым для полного освещения вопроса. Большей частью я привожу здесь то, что уже было сказано в других книгах, на других языках, а я переложил это на наш язык, дабы помочь нашим соплеменникам. Некоторые вещи я добавил или изменил так, как показалось мне более подходящим. А теперь, любезный читатель, размышляй, понимай и набирайся знаний ради своего блага.
рабби Моше-Хаим Луцатто - Рамхаль - Логика и риторика
Книга логики и Книга риторики, которые составил великий мудрец рабби Моше-Хаим Луцатто в 5502 (1742) году в городе Амстердам
Перевод: рав Лейб Александр Саврасов
Издательский дом "Еврейская Книга"
Директор: Мендель Шапиро
Отрывок рукописи Рамхаля, помещенный на форзаце, любезно предоставлен для этой книги "Институтом Рамхаля" в Иерусалиме.
JEWISH BOOK ЕВРЕЙСКАЯ КНИГА
Иерусалим - Запорожье 5768 - 2008
ISBN 978-965-7412-14-5
Рамхаль - Рабби Моше-Хаим Луцатто - Логика и риторика - Содержание
КНИГА ЛОГИКИ
- ВВЕДЕНИЕ
- ГЛАВЫ 1-23
КНИГА РИТОРИКИ
- ГЛАВЫ 1-10
Свободные искусства подходят царям
и важным людям, их три вида:
грамматика, риторика и логика.
Рамхаль, Книга логики гл. 3 п. 10
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