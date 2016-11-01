Радостно было мне от слов: «В дом Б-га идем!», сказанных об одной книге. Название ее «Книга логики и риторики» и она включает в себя труды рабейну РаМХаЛя. Книга эта занимает особенное место среди всех, известных нам.

Мы знаем о существовании как минимум шестидесяти книг, написанных Рамхалем, из которых было напечатано около половины. Об остальных нам известно из заметок и писем самого автора, а также писем его учеников и современников, хотя мы еще не удостоились увидеть их выпущенными в свет.

Так же и «Книга логики», представляемая читателю, впервые была напечатана в Варшаве, примерно через 150 лет после смерти рабейну в 1896 году.

Как важнейшую идею и фундамент веры, автор создает совершенный путеводитель для понимания всех сущих (мы намеренно пишем «сущих», а не «сущего»). Идея в том, что Создатель - истина, и Тора - истина и все сущие, созданные Им, то есть дела Его - истина. И ни в одном из них нет даже малейшего недостатка или ущерба, а также возможности для принятия иной формы совершенства или наоборот, ограничения.

Поэтому составил рабейну РаМХаЛь свод удобных правил для общего понимания действительности, воспринимаемой как чувственно, так и интеллектуально, потенциально способной быть воспринятой, а также дающий способность постичь язык Торы и ее законы. После того, когда человек освоит эти правила, он поймет сущность всего того, что находится перед ним, что на него возложено, каково его место как отдельной сущности, так и как части единой реальности. Другими словами, человек поймет, ради чего он создан и какова его роль, сможет избавиться от всех сомнений и возможностей ступить на неправильный путь.

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