Классические еврейские тексты

От издательства. Мы испытываем немалый трепет, предлагая вам, дорогие читатели, книгу Рамхаля (раби Моше Хаима Луцатто /1707—1747/) «Путь Творца».

Прежде всего, этот трепет вызван сознанием огромной важности книги: по мнению выдающихся еврейских мудрецов эта книга Рамхаля является единственной классической книгой, назначение которой не отбивать нападки еретиков и других врагов еврейства, но последовательно и систематически изложить все основные положения еврейского мировоззрения.

Второе обстоятельство, повышающее ответственность издателей — сжатость и точность языка и формулировок Рамхаля. Великий Виленский Гаон сказал о другой книге Рамхаля «Путь праведных», что до главы 18 в ней нет ни одного лишнего слова, и это высказывание в большой мере можно отнести ко всем произведениям Рамхаля. Значит тот, кто по небрежности удаляет или прибавляет слово, «грозит разрушить целые миры», то есть, может придать словам автора совершенно иное значение.

Поэтому мы с предельной тщательностью подходили ко всем стадиям подготовки книги: книга переводилась с особым трепетом, редактировалась самым внимательным образом, не раз просматривалась компетентным консультантом, равом Хаимом Верцманом, снова и снова перечитывалась всеми участниками подготовительной работы. Для обеспечения связности и читабельности русского текста мы вводили в перевод поясняющие слова. Эти слова заключены в скобки.

Судить же о том, достигнута ли поставленная цель: сделать так, чтобы Рамхаль «заговорил» на правильном русском языке и, в то же время, сохранить точность и лапидарность его формулировок, мы предоставляем вам, дорогие читатели.

Нам представляется крайне важным подчеркнуть еще одно обстоятельство. Книга, к чтению которой вы сейчас приступите, есть не сочинение по еврейской философии, но произведение Устной Торы. Разница между двумя этими явлениями огромна и принципиальна. Источник философских идей — человеческий разум, исследующий и анализирующий явления с целью понять их истинную природу. В философии разум — высший судия. Источник же мыслей Торы — Б-жественное Откровение. Назначение человеческого разума состоит в осмыслении Откровения, выводе из него практических указаний: как жить человеку на земле в соответствии с волей Всевышнего. Рамхаль и другие еврейские мудрецы не придумали и не изобрели мысли, содержащиеся в написанных ими книгах. Они «лишь» придали умопостигаемую форму той мудрости, которую в сжатом виде еврейский народ получил на Синае во время дарования Торы. Величие мудреца не в том, что он придумывает идеи и концепции, которые становятся частью народного самосознания, но в том, что он раскрывает своему и последующим поколениям знание, которое уже содержится в идущей от Синая Традиции.

Тот, кто примет такой подход, обогатит себя несравненно, ибо знание — у смиренных.

Моше-Хаим Луцатто - Рамхаль - Путь Творца

Переводчик Пинхос Зидман

Швут Ами, Иерусалим, 1997

Рамхаль - Рабби Моше-Хаим Луцатто - Путь Творца - Содержание

От издательства.

Предисловие автора.

Часть 1. Об основах мироздания

Глава 1. О Творце, благословенно Его Имя.

Глава 2. О цели Творения.

Глава 3. О роде человеческом.

Глава 4. О положении человека в этом мире.

Глава 5. О частях творения и их состояниях.

Часть вторая. О провидении Творца

Глава 1. Общее описание провидения Творца.

Глава 2. События, происходящие с людьми в этом мире.

Глава 3. Об индивидуальном провидении.

Глава 4. Об Израиле и народах мира.

Глава 5. О путях Провидения.

Глава 6. О порядке Провидения.

Глава 7. О воздействии звезд.

Глава 8. О деталях Провидения.

Часть 3. О душе человека, о духе святости и пророчестве и о сверхъестественных действиях

Глава 1. О душе человека и ее действиях.

Глава 2. О действиях с помощью имен и о колдовстве.

Глава 3. О духе святости и пророчестве.

Глава 4. О случаях пророчества.

Глава 5. О разнице между всеми пророками и Моше-рабейну, мир ему.

Часть 4. О служении Творцу

Глава 1. О частях служения.

Глава 2. Об изучении Торы.

Глава 3. О любви к Б-гу и о страхе перед Ним.

Глава 4. О чтении Шма и его благословений.

Глава 5. О молитве.

Глава 6. О порядке дня и молитвы.

Глава 7. О служении во времени.

Глава 8. О заповедях, связанных с определенным временем.

Глава 9. О служении, зависящем от обстоятельств, и о благословениях.

Рамхаль - Рабби Моше-Хаим Луцатто - Путь Творца - Предисловие автора

Преимущество знания явлений в совокупности их частей, согласно их разделению и порядку отношения между ними, над знанием о них без различения, подобно преимуществу созерцания сада, великолепного своими клумбами и украшенного дорожками и рядами насаждений, над созерцанием зарослей кустов и дикорастущей лесной чащи. Ибо, действительно, для разума, желающего познания, картина многих частей, связь которых и истинная ступень каждой из них в общем здании неизвестна, есть не что иное, как нежеланная тягостная ноша, над которой он будет трудиться, прилагать усилия, ослабнет и устанет — и все без удовлетворения.

Ибо каждая из частей, чья картина дойдет до него, обязательно возбудит в нем стремление дойти в познании этой части до конца, но это не удастся ему, поскольку от него скрыто знание явления в его полноте. Ведь значительная часть явления — в его отношениях с (другими) соотносимыми (явлениями) и в его точном уровне в общем (явлении), а это скрыто от него. И получается, что он не может удовлетворить свое стремление к знанию, которое утруждает его; страсть причиняет ему боль — и нет покоя.

Не таков познающий явление во всей полноте. Поскольку объект воочию открывается ему таким, какой он есть, он пойдет и уразумеет (любую часть), к какой ни обратится, и будет наслаждаться и развлекаться красотой плода своего труда.

Основное, что человек должен различить в явлении, — это его истинная ступень, как мы упомянули. Ибо, когда мы произведем различение всего существующего, чувственного и рационального, — всего, чей образ может быть нарисован в нашем сознании, мы найдем, что не все явления относятся к одному виду и занимают одну ступень, но относятся к разным категориям с переменными уровнями. И в каждом виде свои уставы и законы.

И это одна из тех вещей, которые вынуждают нас различать между явлениями в нашем сознании, чтобы постигнуть их истинную суть, каждого — согласно его закону. Однако, у каждого вида и уровня есть один исток, и именно это следует различить в явлении: узнать, к какому истоку оно относится. Эти истоки: целое и часть, общее и частное, причина и следствие, само явление и то, что к нему присоединяется. В первую очередь об явлении необходимо знать, есть ли оно целое или часть, общее или частное, причина или следствие, основное или присоединяющееся.

И согласно уровню явления, различим в нем аспекты, которые требуются по его природе для завершения его понимания и формирования его образа: если оно — часть, постараемся узнать целое, частью которого оно является; если частный случай, исследуем его общий случай; если причина, исследуем его следствия, а если следствие, узнаем его причину; если оно — явление присоединяющееся, постараемся узнать то, к чему оно присоединяется, и исследуем, к какому виду присоединяющихся оно относится: предваряющее, продолжающееся или сопровождающее, сущностное или случайное, потенциальное или актуализированное — все это аспекты, без различения которых представление об явлении не будет законченным.

И в каждом случае человек поразмыслит о природе явления, чтобы узнать, абсолютно ли оно или ограничено, и если ограничено, исследует его границы. Ибо всякая истина обернется ложью, если будет отнесена не к тому объекту или взята вне своих границ.