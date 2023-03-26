Рамхаль - Луцато - Ревность Всевышнего воинств - Слово об избавлении
Теперь я объясню тебе нечто великое, что произойдет в конце дней. Все искры святости должны вернуться на свое место, и тогда соберутся вместе изгнанники. И знай, что три ступени святости опустились вниз. А теперь пойми глубинный смысл этих качеств – ведь я не могу объяснять подробно там, где следует скрывать. А осмысляющие поймут. Есть искры святости – Нешамот («души») – «женские воды» Бины и Малхута. А есть части от самих светов. И есть одна, малая часть святости, оживляющая внешних. И все это должно подняться. И три действия происходят, в три периода их подъема.
«Не радуйся из-за меня, соперница моя: хотя и упала я – восстану, хотя сижу во тьме – Всевышний свет мне» (Миха 7:8). Эти слова раскрывают нам фундамент упования Израиля и их надежды – да будут они освобождены вскорости, в наши дни! Амен!
Освобождение требует огромной подготовки, великих и мощных свершений, известных мыслителям, которые стремились идти путями мудрости и истинно постигли ее. А когда мудрость распространится по всему миру, тогда все увидят и узнают, как много сделал для нас Всевышний. Ведь когда сыновья Израиля считали, что Всевышний скрыл от них лицо и оставил их, Он готовил для них добро и благословление. Ведь именно тогда Он готовил им великие сокровищницы – безгранично широкие и неисчерпаемые по глубине. В эти сокровищницы Всевышний собирал все самое дорогое и прекрасное, все царские привилегии – каждый час и каждую минуту, и сокровищницы эти полны так, что уста не могут выразить, а ухо услышать, и даже сердце не может размышлять об этом. А когда придет время великого покоя, раскрытие которого грядет в этом мире, эти сокровищницы раскроются и все собранное в них будет передано Израилю – как награда за тяжкое служение в изгнании.
Об этом сказано: «Порадуй нас, как дни страданий наших – лет, [когда] видели мы зло» (Псалмы 90:15). Свет всех тех дней, когда Израиль был в изгнании и свет не сиял им, – тот свет, которому должно было светить в те дни, не пропал. Весь тот свет Всевышний спрятал в сокровищницах, о которых мы говорили. А когда придет время открыть их – весь тот свет выйдет одновременно. И тогда настанет время радости Израиля – радости, подобной которой еще не было. Тогда мир погрузится в тишину и покой, и в нем больше не будет страданий. А если ты скажешь, что стих говорит только о количестве лет, я отвечу: уже не осталось в шести тысячах лет столько, сколько мы пробыли в изгнании до сегодняшнего дня.
Раби Моше-Хаим бар Яаков-Хай Луцато (Рамхаль) - Ревность Всевышнего воинств - Слово об избавлении
Фонд "Наследие рава Ицхака Зильбера", Иерусалим, 2021 год - 384 с.
ISBN 978-965-7511-22-0
Раби Моше-Хаим бар Яаков-Хай Луцато (Рамхаль) - Ревность Всевышнего воинств - Слово об избавлении - Содержание
Ревность Всевышнего воинств
Часть первая Общее введение в учение раби Шимона бар Йохая
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Определение истинной мудрости
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Творение упорядочено соответственно образу человека
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Порядок Творения
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Служение человека и воздаяние
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Роль сфирот 43 Наше служение
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Упоминание Его качеств в наших молитвах
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Сущность сфирот
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Связь между действиями Создателя и названиями органов человека
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Шхина - провидение и связь с нижними
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Хесед (добро), Дин (суд), Рахамим (милосердие) - пути правления
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Управление правлением определяет силу воздействия правления
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Переход от правления к провидению
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Десять сфирот согласно приведенному выше разделению
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Все действия «смешаны» из Добра, Суда и Милосердия
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Из деталей сфирот соткан образ человека - со всеми его частями
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Действие десяти сфирот в аспекте Парцуфов
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Шесть нижних сфирот образуют вместе один парцуф, а все остальные - по парцуфу каждая
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Разделение на пять парцуфов
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Шесть сфирот иногда дополняются до десяти
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Между сфирот есть отношения «дающего» и «принимающего»
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Сфирот - корни души и тела
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Все действия Всевышнего соединены из свечения и его ограничений - аспектов Доброты и Суда
Часть вторая Объяснение слов раби Шимона бар Йохая, в которых ошибся Шабтай Цви
- Ковчег Ноаха и радуга 91 Облачение душ в клипот 96 История Эстер была насилием 101 Поступок Яэль - преступление «во имя»
- Обращение посоха в змея и змея в посох
- Машиах сидит у врат Рима
- Проказа фараона и Моше
- Подчинение зла святости
- «А он болен (осквернен) из-за преступлений наших»
- Исправление внешнего и внутреннего
- Йосеф и жена Потифара
- Десять убитых властями
- Йероваму было назначено стать Машиахом, сыном Йосефа
- «В будущем Всевышний поставит им другого Давида»
- Амалек
- Разведчики
- «Стирая, сотру» и заповедь «сотри»
- Эсав
- Солнце, Луна и звезды
- Кетер и Хохма
- Два аспекта Луны
- Два аспекта Шхины
- Крувим
- Похороны Моше за пределамиЗемли Израиля
- Два начала Творения - Кетер и Хохма
- Грех дает возможность распространения Ситра Ахара
- Облачение душ и их корней в клипот
- Разрушение грехом Адама и исправление Торой и Храмом
- Страдания Машиаха
- Соединения букв
- «Правая» и «левая» шин
- Шхина - ее изгнание и избавление
- Израиль и народы мира
- Приложение из книги «Зоар», Ки тице (Рая Мэемена)
Слово об избавлении
- Предисловие переводчика
Часть первая. «Пкида» и «зхира»
- Страдания в изгнании и радость освобождения
- Освобождение из Египта и будущее освобождение
- Разрушения изгнания
- Два этапа избавления – «пкида» и «зхира»
- Суть процесса «зхира»
- «Пкида» и «зхира» – исправление внешних и внутренних аспектов Шхины
Часть вторая. Исправления освобождения и Машиахи
- Разные сезоны соответствуют разным образам высшего управления
- Собрание изгнанников посредством возвращения на свои места всех искр святости
- Песнь Израиля возвысит вслед за ним все бытие
- Машиах бен Йосеф объединит два колена, а Машиах бен Давид – десять
- Исправление народов и исправление Израиля
- Отсечение клипот
- Соединение Машиаха бен Давида и Машиаха бен Йосефа
- Порядок вещей от Адама и до конца дней
- Построение Храма и его разрушение
- День Великого суда
- Исправление мира – подъем Шхины до Кетера
- Провидение в изгнании и во время Избавления
Часть третья. Полное избавление – исправление Шхины и Израиля
- Святость против нечистоты
- Природа клипы и ее суть – ненависть к миру и единению
- Сокрытие лица происходит из-за Ситра Ахара
- Приход Машиаха
- Рассечение Красного моря в конце дней
- Конец исправления – вечное единение Израиля с Всевышним
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