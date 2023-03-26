«Не радуйся из-за меня, соперница моя: хотя и упала я – восстану, хотя сижу во тьме – Всевышний свет мне» (Миха 7:8). Эти слова раскрывают нам фундамент упования Израиля и их надежды – да будут они освобождены вскорости, в наши дни! Амен!

Освобождение требует огромной подготовки, великих и мощных свершений, известных мыслителям, которые стремились идти путями мудрости и истинно постигли ее. А когда мудрость распространится по всему миру, тогда все увидят и узнают, как много сделал для нас Всевышний. Ведь когда сыновья Израиля считали, что Всевышний скрыл от них лицо и оставил их, Он готовил для них добро и благословление. Ведь именно тогда Он готовил им великие сокровищницы – безгранично широкие и неисчерпаемые по глубине. В эти сокровищницы Всевышний собирал все самое дорогое и прекрасное, все царские привилегии – каждый час и каждую минуту, и сокровищницы эти полны так, что уста не могут выразить, а ухо услышать, и даже сердце не может размышлять об этом. А когда придет время великого покоя, раскрытие которого грядет в этом мире, эти сокровищницы раскроются и все собранное в них будет передано Израилю – как награда за тяжкое служение в изгнании.

Об этом сказано: «Порадуй нас, как дни страданий наших – лет, [когда] видели мы зло» (Псалмы 90:15). Свет всех тех дней, когда Израиль был в изгнании и свет не сиял им, – тот свет, которому должно было светить в те дни, не пропал. Весь тот свет Всевышний спрятал в сокровищницах, о которых мы говорили. А когда придет время открыть их – весь тот свет выйдет одновременно. И тогда настанет время радости Израиля – радости, подобной которой еще не было. Тогда мир погрузится в тишину и покой, и в нем больше не будет страданий. А если ты скажешь, что стих говорит только о количестве лет, я отвечу: уже не осталось в шести тысячах лет столько, сколько мы пробыли в изгнании до сегодняшнего дня.