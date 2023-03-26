Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Рамхаль - Луцато - Ревность Всевышнего воинств - Слово об избавлении

Рамхаль - Луцато - Ревность Всевышнего воинств - Слово об избавлении
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, JUDAICA, Philosophy
Теперь я объясню тебе нечто великое, что произойдет в конце дней. Все искры святости должны вернуться на свое место, и тогда соберутся вместе изгнанники. И знай, что три ступени святости опустились вниз. А теперь пойми глубинный смысл этих качеств – ведь я не могу объяснять подробно там, где следует скрывать. А осмысляющие поймут. Есть искры святости – Нешамот («души») – «женские воды» Бины и Малхута. А есть части от самих светов. И есть одна, малая часть святости, оживляющая внешних. И все это должно подняться. И три действия происходят, в три периода их подъема.
«Не радуйся из-за меня, соперница моя: хотя и упала я – восстану, хотя сижу во тьме – Всевышний свет мне» (Миха 7:8). Эти слова раскрывают нам фундамент упования Израиля и их надежды – да будут они освобождены вскорости, в наши дни! Амен!
Освобождение требует огромной подготовки, великих и мощных свершений, известных мыслителям, которые стремились идти путями мудрости и истинно постигли ее. А когда мудрость распространится по всему миру, тогда все увидят и узнают, как много сделал для нас Всевышний. Ведь когда сыновья Израиля считали, что Всевышний скрыл от них лицо и оставил их, Он готовил для них добро и благословление. Ведь именно тогда Он готовил им великие сокровищницы – безгранично широкие и неисчерпаемые по глубине. В эти сокровищницы Всевышний собирал все самое дорогое и прекрасное, все царские привилегии – каждый час и каждую минуту, и сокровищницы эти полны так, что уста не могут выразить, а ухо услышать, и даже сердце не может размышлять об этом. А когда придет время великого покоя, раскрытие которого грядет в этом мире, эти сокровищницы раскроются и все собранное в них будет передано Израилю – как награда за тяжкое служение в изгнании.
Об этом сказано: «Порадуй нас, как дни страданий наших – лет, [когда] видели мы зло» (Псалмы 90:15). Свет всех тех дней, когда Израиль был в изгнании и свет не сиял им, – тот свет, которому должно было светить в те дни, не пропал. Весь тот свет Всевышний спрятал в сокровищницах, о которых мы говорили. А когда придет время открыть их – весь тот свет выйдет одновременно. И тогда настанет время радости Израиля – радости, подобной которой еще не было. Тогда мир погрузится в тишину и покой, и в нем больше не будет страданий. А если ты скажешь, что стих говорит только о количестве лет, я отвечу: уже не осталось в шести тысячах лет столько, сколько мы пробыли в изгнании до сегодняшнего дня.

Раби Моше-Хаим бар Яаков-Хай Луцато (Рамхаль) - Ревность Всевышнего воинств - Слово об избавлении

Фонд "Наследие рава Ицхака Зильбера", Иерусалим, 2021 год - 384 с.
ISBN 978-965-7511-22-0

Раби Моше-Хаим бар Яаков-Хай Луцато (Рамхаль) - Ревность Всевышнего воинств - Слово об избавлении - Содержание

Ревность Всевышнего воинств
Часть первая Общее введение в учение раби Шимона бар Йохая
  • Определение истинной мудрости
  • Творение упорядочено соответственно образу человека
  • Порядок Творения
  • Служение человека и воздаяние
  • Роль сфирот 43 Наше служение
  • Упоминание Его качеств в наших молитвах
  • Сущность сфирот
  • Связь между действиями Создателя и названиями органов человека
  • Шхина - провидение и связь с нижними
  • Хесед (добро), Дин (суд), Рахамим (милосердие) - пути правления
  • Управление правлением определяет силу воздействия правления
  • Переход от правления к провидению
  • Десять сфирот согласно приведенному выше разделению
  • Все действия «смешаны» из Добра, Суда и Милосердия
  • Из деталей сфирот соткан образ человека - со всеми его частями
  • Действие десяти сфирот в аспекте Парцуфов
  • Шесть нижних сфирот образуют вместе один парцуф, а все остальные - по парцуфу каждая
  • Разделение на пять парцуфов
  • Шесть сфирот иногда дополняются до десяти
  • Между сфирот есть отношения «дающего» и «принимающего»
  • Сфирот - корни души и тела
  • Все действия Всевышнего соединены из свечения и его ограничений - аспектов Доброты и Суда
Часть вторая Объяснение слов раби Шимона бар Йохая, в которых ошибся Шабтай Цви
  • Ковчег Ноаха и радуга 91 Облачение душ в клипот 96 История Эстер была насилием 101 Поступок Яэль - преступление «во имя»
  • Обращение посоха в змея и змея в посох
  • Машиах сидит у врат Рима
  • Проказа фараона и Моше
  • Подчинение зла святости
  • «А он болен (осквернен) из-за преступлений наших»
  • Исправление внешнего и внутреннего
  • Йосеф и жена Потифара
  • Десять убитых властями
  • Йероваму было назначено стать Машиахом, сыном Йосефа
  • «В будущем Всевышний поставит им другого Давида»
  • Амалек
  • Разведчики
  • «Стирая, сотру» и заповедь «сотри»
  • Эсав
  • Солнце, Луна и звезды
  • Кетер и Хохма
  • Два аспекта Луны
  • Два аспекта Шхины
  • Крувим
  • Похороны Моше за пределамиЗемли Израиля
  • Два начала Творения - Кетер и Хохма
  • Грех дает возможность распространения Ситра Ахара
  • Облачение душ и их корней в клипот
  • Разрушение грехом Адама и исправление Торой и Храмом
  • Страдания Машиаха
  • Соединения букв
  • «Правая» и «левая» шин
  • Шхина - ее изгнание и избавление
  • Израиль и народы мира
  • Приложение из книги «Зоар», Ки тице (Рая Мэемена)
Слово об избавлении
  • Предисловие переводчика
Часть первая. «Пкида» и «зхира»
  • Страдания в изгнании и радость освобождения
  • Освобождение из Египта и будущее освобождение
  • Разрушения изгнания
  • Два этапа избавления – «пкида» и «зхира»
  • Суть процесса «зхира»
  • «Пкида» и «зхира» – исправление внешних и внутренних аспектов Шхины
Часть вторая. Исправления освобождения и Машиахи
  • Разные сезоны соответствуют разным образам высшего управления
  • Собрание изгнанников посредством возвращения на свои места всех искр святости
  • Песнь Израиля возвысит вслед за ним все бытие
  • Машиах бен Йосеф объединит два колена, а Машиах бен Давид – десять
  • Исправление народов и исправление Израиля
  • Отсечение клипот
  • Соединение Машиаха бен Давида и Машиаха бен Йосефа
  • Порядок вещей от Адама и до конца дней
  • Построение Храма и его разрушение
  • День Великого суда
  • Исправление мира – подъем Шхины до Кетера
  • Провидение в изгнании и во время Избавления
Часть третья. Полное избавление – исправление Шхины и Израиля
  • Святость против нечистоты
  • Природа клипы и ее суть – ненависть к миру и единению
  • Сокрытие лица происходит из-за Ситра Ахара
  • Приход Машиаха
  • Рассечение Красного моря в конце дней
  • Конец исправления – вечное единение Израиля с Всевышним
Views 692
Rating 5.0 / 5
Added 26.03.2023
Author brat christifid
Rate this publication:
5.0/5 (4)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books