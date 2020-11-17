Рансимен – Завоевания крестоносцев
Серия – «Завоевания крестоносцев»
Когда войско франков вошло в Иерусалим, цель Первого крестового похода была достигнута. Однако для того чтобы Святой город оставался в руках христиан, а также чтобы облегчить путь паломников, желавших добраться до него, необходимо было создать стабильную систему управления, надежные оборонительные сооружения и пути сообщения с Европой. И крестоносцы, собиравшиеся поселиться на Востоке, прекрасно это понимали.
Становление христианского государства началось во время непродолжительного правления герцога Готфрида. Но несмотря на свои достойные уважения качества, он был слабым и глупым человеком. Готфрид из ревности ссорился с другими крестоносцами, а искренняя набожность заставила его отдать церкви слишком много власти. Молодое королевство было спасено благодаря смерти герцога и вступлению на престол его брата Балдуина, ибо последний мог похвастаться качествами настоящего государственного деятеля — мудростью, предусмотрительностью и твердостью.
Но перед ним стояла очень трудная задача, и в его окружении было немного людей, на которых он мог полностью положиться. Выдающиеся воины, участвовавшие в Первом крестовом походе, отправились на север или вернулись домой. Из всех его предводителей в Палестине остался только самый бестолковый — Петр Пустынник, о жизни которого нам ничего не известно и который тоже в 1101 г. вернулся в Европу. Правители увели и свои армии. Сам Балдуин, будучи безземельным младшим сыном, не привел с собой на Восток вассалов, а позаимствовал людей у своих братьев.
Стивен Рансимен – Завоевания крестоносцев. Королевство Балдуина I и франкский Восток
Перевод с английского – А.Б. Давыдовой
Издательство – «Центрполиграф» – 479 с.
Москва – 2020 г.
ISBN 978-5-9524-5456-9
Стивен Рансимен – Завоевания крестоносцев. Королевство Балдуина I и франкский Восток – Содержание
Часть первая. Создание королевства
- Глава 1. Утремер и его соседи
- Глава 2. Крестоносцы в 1101 г.
- Глава 3. Норманнские князья Антиохии
- Глава 4, Тулуза и Триполи
- Глава 5. Король Балдуин 1
- Глава 6. Равновесие на севере
Часть вторая. Расцвет
- Глава 1. Король Балдуин II
- Глава 2. Новое поколение
- Глава 3. Притязания императора
- Глава 4. Падение Эдессы
Часть третья. Второй крестовый поход
- Глава 1. Объединение королей
- Глава 2, Разлад среди христиан
- Глава 3. Фиаско
Часть четвертая. Перемена судьбы
- Глава 1. Жизнь в Утремере
- Глава 2. Возвышение Нур ад-Дина
- Глава 3, Возвращение императора
- Глава 4. Притягательная сила Египта
Часть пятая. Победа ислама
- Глава 1. Объединение мусульман
- Глава 2. Рога Хаттина
Стивен Рансимен – Завоевания крестоносцев. Королевство Балдуина I и франкский Восток – Крестоносцы В 1101 г.
Новость о том, что христиане сумели отвоевать Иерусалим, достигла Западной Европы летом 1099 г. и встречена была с энтузиазмом и радостью. Авторы хроник повсеместно откладывали повествование о местных событиях, чтобы увековечить рассказ о величайшем проявлении божествен-ной милости. Однако сам папа Урбан к тому моменту уже умер и не узнал об успехе крестоносцев, но его друзья и помощники среди служителей церкви возносили хвалы Господу за успех вдохновленного папой предприятия. На протяжении последовавшей за этим зимы многие предводители крестоносцев вернулись домой в сопровождении своих солдат. Как и все остальные вояки, вновь оказавшиеся дома, крестоносцы, без сомнения, преувеличивали тяготы, с которыми им пришлось столкнуться во время путешествия, и великолепие земель, где они оказались.
Конечно же, помимо всего прочего, они, по воле Небес, совершили множество чудес. Однако все они в один голос говорили, что для доведения божественного замысла до конца на Вос токе требуются солдаты и поселенцы и что искателей приключений там ждут богатство и обширные владения. Они призывали совершить новый крестовый поход, получивший благословение и от служителей церкви. В новый поход крестоносцы могли отправиться не раньше начала осени 1100 г. Зима не подходила для путешествий, да и урожай нужно было собрать. Все же в сентябре 1100 г. из Италии в сторону Востока выдвинулись участии-ки Ломбардского крестового похода во главе с выдающимся ломбардцем архиепископом Миланским Ансельмом Вовизским.
Его сопровождали графы Альберто де Бьяндрате и Гиберт Пармский. Во время Первого крестового похода ломбардцы не сыграли какой-либо значимой роли. Многие из них отправились на Восток в первые месяцы после его начала, присоединились к Петру Пустыннику и с помощью интриг с его германскими последователями, направленными против франков, способствовали крушению его похода. Выжившие впоследствии поступили на службу к Боэмунду. Соответственно, из всех предводителей крестового похода именно последний пользовался наибольшим уважением в Ломбардии. Новый поход был организован немногим лучше, чем предыдущий. В нем участвовало совсем немного профессиональных солдат.
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