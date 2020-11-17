Серия – «Завоевания крестоносцев»

Когда войско франков вошло в Иерусалим, цель Первого крестового похода была достигнута. Однако для того чтобы Святой город оставался в руках христиан, а также чтобы облегчить путь паломников, желавших добраться до него, необходимо было создать стабильную систему управления, надежные оборонительные сооружения и пути сообщения с Европой. И крестоносцы, собиравшиеся поселиться на Востоке, прекрасно это понимали. Становление христианского государства началось во время непродолжительного правления герцога Готфрида. Но несмотря на свои достойные уважения качества, он был слабым и глупым человеком. Готфрид из ревности ссорился с другими крестоносцами, а искренняя набожность заставила его отдать церкви слишком много власти. Молодое королевство было спасено благодаря смерти герцога и вступлению на престол его брата Балдуина, ибо последний мог похвастаться качествами настоящего государственного деятеля — мудростью, предусмотрительностью и твердостью. Но перед ним стояла очень трудная задача, и в его окружении было немного людей, на которых он мог полностью положиться. Выдающиеся воины, участвовавшие в Первом крестовом походе, отправились на север или вернулись домой. Из всех его предводителей в Палестине остался только самый бестолковый — Петр Пустынник, о жизни которого нам ничего не известно и который тоже в 1101 г. вернулся в Европу. Правители увели и свои армии. Сам Балдуин, будучи безземельным младшим сыном, не привел с собой на Восток вассалов, а позаимствовал людей у своих братьев.

Стивен Рансимен – Завоевания крестоносцев. Королевство Балдуина I и франкский Восток

Перевод с английского – А.Б. Давыдовой

Издательство – «Центрполиграф» – 479 с.

Москва – 2020 г.

ISBN 978-5-9524-5456-9

Стивен Рансимен – Завоевания крестоносцев. Королевство Балдуина I и франкский Восток – Содержание

Часть первая. Создание королевства

Глава 1. Утремер и его соседи

Глава 2. Крестоносцы в 1101 г.

Глава 3. Норманнские князья Антиохии

Глава 4, Тулуза и Триполи

Глава 5. Король Балдуин 1

Глава 6. Равновесие на севере

Часть вторая. Расцвет

Глава 1. Король Балдуин II

Глава 2. Новое поколение

Глава 3. Притязания императора

Глава 4. Падение Эдессы

Часть третья. Второй крестовый поход

Глава 1. Объединение королей

Глава 2, Разлад среди христиан

Глава 3. Фиаско

Часть четвертая. Перемена судьбы

Глава 1. Жизнь в Утремере

Глава 2. Возвышение Нур ад-Дина

Глава 3, Возвращение императора

Глава 4. Притягательная сила Египта

Часть пятая. Победа ислама

Глава 1. Объединение мусульман

Глава 2. Рога Хаттина

Стивен Рансимен – Завоевания крестоносцев. Королевство Балдуина I и франкский Восток – Крестоносцы В 1101 г.

Новость о том, что христиане сумели отвоевать Иерусалим, достигла Западной Европы летом 1099 г. и встречена была с энтузиазмом и радостью. Авторы хроник повсеместно откладывали повествование о местных событиях, чтобы увековечить рассказ о величайшем проявлении божествен-ной милости. Однако сам папа Урбан к тому моменту уже умер и не узнал об успехе крестоносцев, но его друзья и помощники среди служителей церкви возносили хвалы Господу за успех вдохновленного папой предприятия. На протяжении последовавшей за этим зимы многие предводители крестоносцев вернулись домой в сопровождении своих солдат. Как и все остальные вояки, вновь оказавшиеся дома, крестоносцы, без сомнения, преувеличивали тяготы, с которыми им пришлось столкнуться во время путешествия, и великолепие земель, где они оказались.

Конечно же, помимо всего прочего, они, по воле Небес, совершили множество чудес. Однако все они в один голос говорили, что для доведения божественного замысла до конца на Вос токе требуются солдаты и поселенцы и что искателей приключений там ждут богатство и обширные владения. Они призывали совершить новый крестовый поход, получивший благословение и от служителей церкви. В новый поход крестоносцы могли отправиться не раньше начала осени 1100 г. Зима не подходила для путешествий, да и урожай нужно было собрать. Все же в сентябре 1100 г. из Италии в сторону Востока выдвинулись участии-ки Ломбардского крестового похода во главе с выдающимся ломбардцем архиепископом Миланским Ансельмом Вовизским.

Его сопровождали графы Альберто де Бьяндрате и Гиберт Пармский. Во время Первого крестового похода ломбардцы не сыграли какой-либо значимой роли. Многие из них отправились на Восток в первые месяцы после его начала, присоединились к Петру Пустыннику и с помощью интриг с его германскими последователями, направленными против франков, способствовали крушению его похода. Выжившие впоследствии поступили на службу к Боэмунду. Соответственно, из всех предводителей крестового похода именно последний пользовался наибольшим уважением в Ломбардии. Новый поход был организован немногим лучше, чем предыдущий. В нем участвовало совсем немного профессиональных солдат.