Расков - Экономические институты старообрядчества
В книге представлены результаты изучения экономических аспектов истории старообрядчества. Работа по этой проблеме велась автором последние пятнадцать лет, и тем не менее окончательные выводы требуют дополнительных исторических и теоретических изысканий.
Данила Евгеньевич Расков - Экономические институты старообрядчества
Издательство Санкт-Петербургского университета, 2012. — 344 с.
ISBN 978-5-288-05257-6
Данила Евгеньевич Расков - Экономические институты старообрядчества – Содержание
Введение
Глава I. Роль старообрядцев в экономике России
- Правовые ограничения экономической деятельности староверов
- Исход из истории: религиозный этап
- Политика прагматизма
- Либерализация: экономический этап
- От новых притеснений и ограничений к послаблениям
- Историография и характеристика основных источников
- Ограничения исследования. Почему так важна Москва?
- Данные о принадлежности к старообрядчеству
- Официальные сведения
- Внутренние документы общин
- Старообрядцы в промышленности Москвы в 1830-е годы
- Динамика развития текстильной промышленности Москвы в 1840–1870-е годы
- Хлопчатобумажная промышленность
- Шерстяная промышленность
- Участие старообрядцев в текстильной промышленности Московской губернии, конец XIX — начало XX в.
- Хлопчатобумажная промышленность
- Шерстяная промышленность
- Купцы-староверы в экономике Санкт-Петербурга
- Поморцы, федосеевцы, поповцы
- Старообрядческое купечество в Петербурге конца XIX в.
- Взаимодействие Федула Громова с властью
- Монопольное положение на рынке и бюрократия
- Экономико-статистические сведения о Новгородском староверии
- «Счисление» староверов
- Арсеньев и розыск в Новгородской губернии
- Распространение и социальный состав староверов
- Хозяйственные занятия и межрегиональные связи
- Радикальность толков и богатство
Глава II. Хозяйственная этика старообрядчества
- Концепция Макса Вебера
- «Избирательное сродство» экономики и религии
- Критика и дополнения Вебера
- Справедливы ли сравнения старообрядчества и протестантизма?
- Старообрядчество: картина мира и хозяйственный стиль
- «Картина мира»
- Хозяйственный стиль
- Торговля и хозяйственная этика раннего старообрядчества: из истории Выговской пустыни
- Выговская пустынь и торговля
- Торговля и внешние обстоятельства
- Отношение к торговле
- Дискуссии о проценте у староверов
- «Сребра своего не даде в лихву»
- Процент в хозяйственной этике староверов
- Беспроцентный кредит и правила федосеевцев
- Дискуссия «о процентной добыче» (вторая половина XIX в.)
- Правила поповцев относительно размещения капиталов
- Собственность в восприятии староверов-странников: Спор о паровой мельнице
- Отношение к собственности у странников
- Спор о паровой мельнице
- Интерпретация
- Эсхатология и активность в миру
Глава III. Старообрядчество и эволюция экономических институтов
- Право и неформальные институты
- Эффективность неформальных институтов
- Успех предпринимательских групп
- Экономические аспекты деления старообрядчества
- Репутация, анонимность экономики и безличность рынка
- Община как экономический институт
- Примеры общин
- Преображенская община федосеевцев
- Рогожская община поповцев
- Распределение (благотворительность)
- Институциональные изменения
- Появление новых институтов
- Расцвет старообрядческого предпринимательства: институциональные факторы
- Внутренние противоречия старообрядческого предпринимательства
- Внешние изменения в последней трети XIX в.
- Двойственная роль норм
Заключение
- Приложение 1. Мануил Петров. Наставление братии, занятой в торговом промысле (1740-е годы)
- Приложение 2. Сергей Гнусин. «О лихоимании», 1808 г.
- Приложение 3. «Пункты» устава Преображенского дома федосеевцев, 1809 г.
- Приложение 4. «Список значительнейших из числа старообрядцев жителей древней столицы Москвы» в 1838 г.
- Приложение 5. Список влиятельных прихожан Рогожской общины поповцев (МСОРК, 1906 г.)
Источники и литература
Именной указатель
Данила Евгеньевич Расков - Экономические институты старообрядчества - Введение
Художественные образы П. И. Мельникова-Печерского, философские обобщения Н. А. Бердяева, призыв С. Н. Булгакова изучить «влияние вероисповедных различий на хозяйство» пробудили интерес к экономической истории староверов. за эти годы ни разу не пришлось пожалеть, что выбор пал на изучение этой сложной междисциплинарной темы. Каждый небольшой ее аспект порождал новые вопросы, каждый факт таил в себе неисчерпаемую глубину. Оказалось, что экономическая деятельность староверов сегодня в силу исторических обстоятельств распространилась почти на все континенты: Европу, Северную и Южную Америку, Австралию. Само явление — старообрядческое предпринимательство — трудно понять в отрыве от подчас трагической истории русского православия, от исторических, социальных и экономических процессов. Изучение этой темы заставило обратиться к архивным материалам, хранящимся преимущественно в Москве и Петербурге, побудило участвовать в экспедиционной работе в России, Украине, Молдове и Латинской Америке, потребовало искать методологические подходы к изучению данного вопроса в области экономической теории, экономической истории и социологии. Кредо автора всегда состояло в том, что только комплексное исследование и экономической статистики, и хозяйственной этики, и особенностей религиозного мировоззрения, и особых форм взаимодействия и управления позволят понять и правильно проинтерпретировать данное явление.
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