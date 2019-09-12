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Расков - Экономические институты старообрядчества

Данила Евгеньевич Расков - Экономические институты старообрядчества
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Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY
В книге представлены результаты изучения экономических аспектов истории старообрядчества. Работа по этой проблеме велась автором последние пятнадцать лет, и тем не менее окончательные выводы требуют дополнительных исторических и теоретических изысканий.

Данила Евгеньевич Расков - Экономические институты старообрядчества

Издательство Санкт-Петербургского университета, 2012. — 344 с.
ISBN 978-5-288-05257-6

Данила Евгеньевич Расков - Экономические институты старообрядчества – Содержание

Введение
Глава I. Роль старообрядцев в экономике России
  • Правовые ограничения экономической деятельности староверов
  • Исход из истории: религиозный этап
  • Политика прагматизма
  • Либерализация: экономический этап
  • От новых притеснений и ограничений к послаблениям
  • Историография и характеристика основных источников
  • Ограничения исследования. Почему так важна Москва?
  • Данные о принадлежности к старообрядчеству
  • Официальные сведения
  • Внутренние документы общин
  • Старообрядцы в промышленности Москвы в 1830-е годы
  • Динамика развития текстильной промышленности Москвы в 1840–1870-е годы
  • Хлопчатобумажная промышленность
  • Шерстяная промышленность
  • Участие старообрядцев в текстильной промышленности Московской губернии, конец XIX — начало XX в.
  • Хлопчатобумажная промышленность
  • Шерстяная промышленность
  • Купцы-староверы в экономике Санкт-Петербурга
  • Поморцы, федосеевцы, поповцы
  • Старообрядческое купечество в Петербурге конца XIX в.
  • Взаимодействие Федула Громова с властью
  • Монопольное положение на рынке и бюрократия
  • Экономико-статистические сведения о Новгородском староверии
  • «Счисление» староверов
  • Арсеньев и розыск в Новгородской губернии
  • Распространение и социальный состав староверов
  • Хозяйственные занятия и межрегиональные связи
  • Радикальность толков и богатство
Глава II. Хозяйственная этика старообрядчества
  • Концепция Макса Вебера
  • «Избирательное сродство» экономики и религии
  • Критика и дополнения Вебера
  • Справедливы ли сравнения старообрядчества и протестантизма?
  • Старообрядчество: картина мира и хозяйственный стиль
  • «Картина мира»
  • Хозяйственный стиль
  • Торговля и хозяйственная этика раннего старообрядчества: из истории Выговской пустыни
  • Выговская пустынь и торговля
  • Торговля и внешние обстоятельства
  • Отношение к торговле
  • Дискуссии о проценте у староверов
  • «Сребра своего не даде в лихву»
  • Процент в хозяйственной этике староверов
  • Беспроцентный кредит и правила федосеевцев
  • Дискуссия «о процентной добыче» (вторая половина XIX в.)
  • Правила поповцев относительно размещения капиталов
  • Собственность в восприятии староверов-странников: Спор о паровой мельнице
  • Отношение к собственности у странников
  • Спор о паровой мельнице
  • Интерпретация
  • Эсхатология и активность в миру
Глава III. Старообрядчество и эволюция экономических институтов
  • Право и неформальные институты
  • Эффективность неформальных институтов
  • Успех предпринимательских групп
  • Экономические аспекты деления старообрядчества
  • Репутация, анонимность экономики и безличность рынка
  • Община как экономический институт
  • Примеры общин
  • Преображенская община федосеевцев
  • Рогожская община поповцев
  • Распределение (благотворительность)
  • Институциональные изменения
  • Появление новых институтов
  • Расцвет старообрядческого предпринимательства: институциональные факторы
  • Внутренние противоречия старообрядческого предпринимательства
  • Внешние изменения в последней трети XIX в.
  • Двойственная роль норм
Заключение
  • Приложение 1. Мануил Петров. Наставление братии, занятой в торговом промысле (1740-е годы)
  • Приложение 2. Сергей Гнусин. «О лихоимании», 1808 г.
  • Приложение 3. «Пункты» устава Преображенского дома федосеевцев, 1809 г.
  • Приложение 4. «Список значительнейших из числа старообрядцев жителей древней столицы Москвы» в 1838 г.
  • Приложение 5. Список влиятельных прихожан Рогожской общины поповцев (МСОРК, 1906 г.)
Источники и литература
Именной указатель

Данила Евгеньевич Расков - Экономические институты старообрядчества - Введение

Художественные образы П. И. Мельникова-Печерского, философские обобщения Н. А. Бердяева, призыв С. Н. Булгакова изучить «влияние вероисповедных различий на хозяйство» пробудили интерес к экономической истории староверов. за эти годы ни разу не пришлось пожалеть, что выбор пал на изучение этой сложной междисциплинарной темы. Каждый небольшой ее аспект порождал новые вопросы, каждый факт таил в себе неисчерпаемую глубину. Оказалось, что экономическая деятельность староверов сегодня в силу исторических обстоятельств распространилась почти на все континенты: Европу, Северную и Южную Америку, Австралию. Само явление — старообрядческое предпринимательство — трудно понять в отрыве от подчас трагической истории русского православия, от исторических, социальных и экономических процессов. Изучение этой темы заставило обратиться к архивным материалам, хранящимся преимущественно в Москве и Петербурге, побудило участвовать в экспедиционной работе в России, Украине, Молдове и Латинской Америке, потребовало искать методологические подходы к изучению данного вопроса в области экономической теории, экономической истории и социологии. Кредо автора всегда состояло в том, что только комплексное исследование и экономической статистики, и хозяйственной этики, и особенностей религиозного мировоззрения, и особых форм взаимодействия и управления позволят понять и правильно проинтерпретировать данное явление.
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Rating 5.0 / 5
Added 12.09.2019
Author brat Kliment
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