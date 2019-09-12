В книге представлены результаты изучения экономических аспектов истории старообрядчества. Работа по этой проблеме велась автором последние пятнадцать лет, и тем не менее окончательные выводы требуют дополнительных исторических и теоретических изысканий.

Данила Евгеньевич Расков - Экономические институты старообрядчества

Издательство Санкт-Петербургского университета, 2012. — 344 с.

ISBN 978-5-288-05257-6

Данила Евгеньевич Расков - Экономические институты старообрядчества – Содержание

Введение

Глава I. Роль старообрядцев в экономике России

Правовые ограничения экономической деятельности староверов

Исход из истории: религиозный этап

Политика прагматизма

Либерализация: экономический этап

От новых притеснений и ограничений к послаблениям

Историография и характеристика основных источников

Ограничения исследования. Почему так важна Москва?

Данные о принадлежности к старообрядчеству

Официальные сведения

Внутренние документы общин

Старообрядцы в промышленности Москвы в 1830-е годы

Динамика развития текстильной промышленности Москвы в 1840–1870-е годы

Хлопчатобумажная промышленность

Шерстяная промышленность

Участие старообрядцев в текстильной промышленности Московской губернии, конец XIX — начало XX в.

Хлопчатобумажная промышленность

Шерстяная промышленность

Купцы-староверы в экономике Санкт-Петербурга

Поморцы, федосеевцы, поповцы

Старообрядческое купечество в Петербурге конца XIX в.

Взаимодействие Федула Громова с властью

Монопольное положение на рынке и бюрократия

Экономико-статистические сведения о Новгородском староверии

«Счисление» староверов

Арсеньев и розыск в Новгородской губернии

Распространение и социальный состав староверов

Хозяйственные занятия и межрегиональные связи

Радикальность толков и богатство

Глава II. Хозяйственная этика старообрядчества

Концепция Макса Вебера

«Избирательное сродство» экономики и религии

Критика и дополнения Вебера

Справедливы ли сравнения старообрядчества и протестантизма?

Старообрядчество: картина мира и хозяйственный стиль

«Картина мира»

Хозяйственный стиль

Торговля и хозяйственная этика раннего старообрядчества: из истории Выговской пустыни

Выговская пустынь и торговля

Торговля и внешние обстоятельства

Отношение к торговле

Дискуссии о проценте у староверов

«Сребра своего не даде в лихву»

Процент в хозяйственной этике староверов

Беспроцентный кредит и правила федосеевцев

Дискуссия «о процентной добыче» (вторая половина XIX в.)

Правила поповцев относительно размещения капиталов

Собственность в восприятии староверов-странников: Спор о паровой мельнице

Отношение к собственности у странников

Спор о паровой мельнице

Интерпретация

Эсхатология и активность в миру

Глава III. Старообрядчество и эволюция экономических институтов

Право и неформальные институты

Эффективность неформальных институтов

Успех предпринимательских групп

Экономические аспекты деления старообрядчества

Репутация, анонимность экономики и безличность рынка

Община как экономический институт

Примеры общин

Преображенская община федосеевцев

Рогожская община поповцев

Распределение (благотворительность)

Институциональные изменения

Появление новых институтов

Расцвет старообрядческого предпринимательства: институциональные факторы

Внутренние противоречия старообрядческого предпринимательства

Внешние изменения в последней трети XIX в.

Двойственная роль норм

Заключение

Приложение 1. Мануил Петров. Наставление братии, занятой в торговом промысле (1740-е годы)

Приложение 2. Сергей Гнусин. «О лихоимании», 1808 г.

Приложение 3. «Пункты» устава Преображенского дома федосеевцев, 1809 г.

Приложение 4. «Список значительнейших из числа старообрядцев жителей древней столицы Москвы» в 1838 г.

Приложение 5. Список влиятельных прихожан Рогожской общины поповцев (МСОРК, 1906 г.)

Источники и литература

Именной указатель

Данила Евгеньевич Расков - Экономические институты старообрядчества - Введение

Художественные образы П. И. Мельникова-Печерского, философские обобщения Н. А. Бердяева, призыв С. Н. Булгакова изучить «влияние вероисповедных различий на хозяйство» пробудили интерес к экономической истории староверов. за эти годы ни разу не пришлось пожалеть, что выбор пал на изучение этой сложной междисциплинарной темы. Каждый небольшой ее аспект порождал новые вопросы, каждый факт таил в себе неисчерпаемую глубину. Оказалось, что экономическая деятельность староверов сегодня в силу исторических обстоятельств распространилась почти на все континенты: Европу, Северную и Южную Америку, Австралию. Само явление — старообрядческое предпринимательство — трудно понять в отрыве от подчас трагической истории русского православия, от исторических, социальных и экономических процессов. Изучение этой темы заставило обратиться к архивным материалам, хранящимся преимущественно в Москве и Петербурге, побудило участвовать в экспедиционной работе в России, Украине, Молдове и Латинской Америке, потребовало искать методологические подходы к изучению данного вопроса в области экономической теории, экономической истории и социологии. Кредо автора всегда состояло в том, что только комплексное исследование и экономической статистики, и хозяйственной этики, и особенностей религиозного мировоззрения, и особых форм взаимодействия и управления позволят понять и правильно проинтерпретировать данное явление.