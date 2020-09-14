Бертран Рассел - История западной философии

Рассел - История западной философии
Философия — Neoclassic
Концепции жизни и мира, которые мы называем «философскими», являются продуктом двух факторов: один из них представляет собой унаследованные религиозные и этические концепции, другой – такого рода исследования, которые могут быть названы «научными», употребляя это слово в самом широком смысле. Отдельные философы сильно различаются между собой в зависимости от пропорции, в какой эти два фактора входили в их систему, но наличие обоих является в определенной степени тем, что характеризует философию.
«Философия» – слово, которое употреблялось во многих смыслах, более или менее широких или узких. Я предлагаю употреблять это слово в самом широком смысле, который и попытаюсь теперь объяснить.
Философия, как я буду понимать это слово, является чем‑то промежуточным между теологией и наукой. Подобно теологии, она состоит в спекуляциях по поводу предметов, относительно которых точное знание оказывалось до сих пор недостижимым; но, подобно науке, она взывает скорее к человеческому разуму, чем к авторитету, будь то авторитет традиции или откровения. Все определенное знание, по моему мнению, принадлежит к науке; все догмы, поскольку они выходят за пределы определенного знания, принадлежат к теологии. Но между теологией и наукой имеется Ничейная Земля, открытая для атак с обеих сторон; эта Ничейная Земля и есть философия. Почти все вопросы, которые больше всего интересуют спекулятивные умы, таковы, что наука на них не может ответить, а самоуверенные ответы теологов более не кажутся столь же убедительными, как в предшествующие столетия. Разделен ли мир на дух и материю, а если да, то что такое дух и что такое материя? Подчинен ли дух материи, или он обладает независимыми силами? Имеет ли Вселенная какое‑либо единство или цель? Развивается ли Вселенная по направлению к некоторой цели? Действительно ли существуют законы природы, или мы просто верим в них благодаря лишь присущей нам склонности к порядку? Является ли человек тем, чем он кажется астроному, – крошечным комочком смеси углерода и воды, бессильно копошащимся на маленькой и второстепенной планете? Или же человек является тем, чем он представлялся Гамлету? А может быть, он является и тем и другим одновременно? Существуют ли возвышенный и низменный образы жизни, или же все образы жизни являются только тщетой? Если же существует образ жизни, который является возвышенным, то в чем он состоит и как мы его можем достичь? Нужно ли добру быть вечным, чтобы заслуживать высокой оценки, или же к добру нужно стремиться, даже если Вселенная неотвратимо движется к гибели? Существует ли такая вещь, как мудрость, или же то, что представляется таковой, – просто максимально рафинированная глупость? На такие вопросы нельзя найти ответа в лаборатории. Теологи претендовали на то, чтобы дать на эти вопросы ответы и притом весьма определенные, но самая определенность их ответов заставляет современные умы относиться к ним с подозрением. Исследовать эти вопросы, если не отвечать на них, – дело философии.
Бертран Рассел - История западной философии
[перевод с английского]. — Москва: Издательство АСТ, 2016. — 1024 с.
(Философия — Neoclassic).
ISBN 978–5–17–098388–9
Бертран Рассел - История западной философии – Содержание
КНИГА ПЕРВАЯ. Древняя философия
- Предисловие
- Введение
Часть первая. ДОСОКРАТИКИ
- Глава I. Возникновение греческой цивилизации
- Глава II. Милетская школа
- Глава III. Пифагор
- Глава IV. Гераклит
- Глава V. Парменид
- Глава VI. Эмпедокл
- Глава VII. Афины в отношении к культуре
- Глава VIII. Анаксагор
- Глава IX. Атомисты
- Глава X. Протагор
Часть вторая. СОКРАТ, ПЛАТОН И АРИСТОТЕЛЬ
- Глава XI. Сократ
- Глава XII. Влияние Спарты
- Глава XIII. Источники взглядов Платона
- Глава XIV. Утопия Платона
- Глава XV. Теория идей
- Глава XVI. Теория бессмертия Платона
- Глава XVII. Космогония Платона
- Глава XVIII. Знание и восприятие у Платона
- Глава XIX. Метафизика Аристотеля
- Глава XX. Этика Аристотеля
- Глава XXI. Политика Аристотеля
- Глава XXII. Логика Аристотеля
- Глава XXIII. Физика Аристотеля
- Глава XXIV. Ранняя греческая математика и астрономия
Часть третья. ДРЕВНЯЯ ФИЛОСОФИЯ ПОСЛЕ АРИСТОТЕЛЯ
- Глава XXV. Эллинистический мир
- Глава XXVI. Киники и скептики
- Глава XXVII. Эпикурейцы
- Глава XXVIII. Стоицизм
- Глава XXIX. Римская империя и ее отношение к культуре
- Глава XXX. Плотин
КНИГА ВТОРАЯ. Католическая философия
- Введение
Часть первая. ОТЦЫ ЦЕРКВИ
- Глава I. Религиозное развитие евреев
- Глава II. Христианство в первые четыре столетия
- Глава III. Три доктора церкви
- Глава IV. Философия и теология Св. Августина
- Глава V. V и VI столетия
- Глава VI. Св. Бенедикт и Григорий Великий
Часть вторая. СХОЛАСТЫ
- Глава VII. Папство в века мрака
- Глава VIII. Иоанн Скот
- Глава IX. Церковная реформа XI столетия
- Глава X. Мусульманская культура и философия
- Глава XI. XII столетие
- Глава XII. XIII столетие
- Глава XIII. Св. Фома Аквинский
- Глава XIV. Францисканские схоласты
- Глава XV. Упадок папства
КНИГА ТРЕТЬЯ. Философия Нового времени
Часть первая. ОТ ВОЗРОЖДЕНИЯ ДО ЮМА
- Глава I. Общая характеристика
- Глава II. Итальянское возрождение
- Глава III. Макиавелли
- Глава IV. Эразм и Мор
- Глава V. Реформация и контрреформация
- Глава VI. Развитие науки
- Глава VII. Фрэнсис Бэкон
- Глава VIII. «Левиафан» Гоббса
- Глава IX. Декарт
- Глава X. Спиноза
- Глава XI. Лейбниц
- Глава XII. Философский либерализм
- Глава XIII. Теория познания Локка
- Глава XIV. Политическая философия Локка
- Глава XV. Влияние Локка
- Глава XVI. Беркли
- Глава XVII. Юм
Часть вторая. ОТ РУССО ДО НАШИХ ДНЕЙ
- Глава XVIII. Движение романтизма
- Глава XIX. Руссо
- Глава XX. Кант
- Глава XXI. Течения мысли в XIX столетии
- Глава XXII. Гегель
- Глава XXIII. Байрон
- Глава XXIV. Шопенгауэр
- Глава XXV. Ницше
- Глава XXVI. Утилитаристы
- Глава XXVII. Карл Маркс
- Глава XXVIII. Бергсон
- Глава XXIX. Уильям Джеймс
- Глава XXX. Джон Дьюи
- Глава XXXI. Философия логического анализа
Бертран Рассел - История западной философии – Часть первая. Досократики. Глава I. Возникновение греческой цивилизации
Во всей истории нет ничего более удивительного и ничего более трудного для объяснения, чем внезапное возникновение цивилизации в Греции. Многое из того, что создает цивилизацию, уже существовало в течение тысячелетий в Египте и Месопотамии и распространилось оттуда в соседние страны. Но некоторых элементов недоставало, пока они не были восполнены греками. Чего они достигли в искусстве и литературе, известно каждому, но то, что они сделали в чисто интеллектуальной области, является даже еще более исключительным. Они изобрели математику, науку и философию; на место простых летописей они впервые поставили историю; они свободно рассуждали о природе мира и целях жизни, не обремененные путами какого‑либо традиционного ортодоксального учения. Происшедшее было настолько удивительным, что люди до самого последнего времени довольствовались изумлением и мистическими разговорами о греческом гении. Однако вполне возможно понять развитие Греции в научных терминах, и такое исследование сто́ит затраченного времени.
Философия начинается с Фалеса. К счастью, можно легко установить, когда он жил, так как Фалес предсказал затмение, происшедшее, согласно подсчетам астрономов, в 585 году до н. э. Философия и наука – они сперва не разделялись – возникли, таким образом, в начале VI века. Что же происходило в Греции и в соседних странах в предшествующий этому период? Об этом можно говорить только предположительно, но в наш век благодаря археологии у нас гораздо больше знаний, чем было у наших дедов.
Искусство письма было изобретено в Египте около 4000 лет до н. э., в Вавилонии же – не намного позднее. В каждой стране письменность начиналась с рисунков, изображающих предметы, о которых шла речь. Эти рисунки вскоре приобрели условный характер, слова уже представлялись не рисунками, а идеограммами, как это все еще имеет место в современном Китае. В течение тысячелетий эта громоздкая система развилась в алфавитную письменность.
Цивилизация в Египте и Месопотамии обязана своим ранним развитием Нилу, Тигру и Евфрату, которые делали сельское хозяйство самым легким и производительным занятием. Она во многом сходна с цивилизацией, которую испанцы застали в Мексике и в Перу. Обожествляемый царь имел деспотическую власть; в Египте он владел всей землей. Царь имел особенно сокровенные отношения с верховным богом, увенчивавшим политеистическую религию. Существовала военная, а также жреческая аристократия. Если царь оказывался несильным или был занят в тяжелой войне, жреческая аристократия чувствовала себя способной покушаться на царскую власть. Землю возделывали принадлежавшие царю, аристократии и жречеству рабы.
спасибо