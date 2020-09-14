Бертран Рассел - История западной философии

Философия — Neoclassic

Концепции жизни и мира, которые мы называем «философскими», являются продуктом двух факторов: один из них представляет собой унаследованные религиозные и этические концепции, другой – такого рода исследования, которые могут быть названы «научными», употребляя это слово в самом широком смысле. Отдельные философы сильно различаются между собой в зависимости от пропорции, в какой эти два фактора входили в их систему, но наличие обоих является в определенной степени тем, что характеризует философию.

«Философия» – слово, которое употреблялось во многих смыслах, более или менее широких или узких. Я предлагаю употреблять это слово в самом широком смысле, который и попытаюсь теперь объяснить.

Философия, как я буду понимать это слово, является чем‑то промежуточным между теологией и наукой. Подобно теологии, она состоит в спекуляциях по поводу предметов, относительно которых точное знание оказывалось до сих пор недостижимым; но, подобно науке, она взывает скорее к человеческому разуму, чем к авторитету, будь то авторитет традиции или откровения. Все определенное знание, по моему мнению, принадлежит к науке; все догмы, поскольку они выходят за пределы определенного знания, принадлежат к теологии. Но между теологией и наукой имеется Ничейная Земля, открытая для атак с обеих сторон; эта Ничейная Земля и есть философия. Почти все вопросы, которые больше всего интересуют спекулятивные умы, таковы, что наука на них не может ответить, а самоуверенные ответы теологов более не кажутся столь же убедительными, как в предшествующие столетия. Разделен ли мир на дух и материю, а если да, то что такое дух и что такое материя? Подчинен ли дух материи, или он обладает независимыми силами? Имеет ли Вселенная какое‑либо единство или цель? Развивается ли Вселенная по направлению к некоторой цели? Действительно ли существуют законы природы, или мы просто верим в них благодаря лишь присущей нам склонности к порядку? Является ли человек тем, чем он кажется астроному, – крошечным комочком смеси углерода и воды, бессильно копошащимся на маленькой и второстепенной планете? Или же человек является тем, чем он представлялся Гамлету? А может быть, он является и тем и другим одновременно? Существуют ли возвышенный и низменный образы жизни, или же все образы жизни являются только тщетой? Если же существует образ жизни, который является возвышенным, то в чем он состоит и как мы его можем достичь? Нужно ли добру быть вечным, чтобы заслуживать высокой оценки, или же к добру нужно стремиться, даже если Вселенная неотвратимо движется к гибели? Существует ли такая вещь, как мудрость, или же то, что представляется таковой, – просто максимально рафинированная глупость? На такие вопросы нельзя найти ответа в лаборатории. Теологи претендовали на то, чтобы дать на эти вопросы ответы и притом весьма определенные, но самая определенность их ответов заставляет современные умы относиться к ним с подозрением. Исследовать эти вопросы, если не отвечать на них, – дело философии.

Бертран Рассел - История западной философии

[перевод с английского]. — Москва: Издательство АСТ, 2016. — 1024 с.

(Философия — Neoclassic).

ISBN 978–5–17–098388–9

Бертран Рассел - История западной философии – Содержание

КНИГА ПЕРВАЯ. Древняя философия

Предисловие

Введение

Часть первая. ДОСОКРАТИКИ

Глава I. Возникновение греческой цивилизации

Глава II. Милетская школа

Глава III. Пифагор

Глава IV. Гераклит

Глава V. Парменид

Глава VI. Эмпедокл

Глава VII. Афины в отношении к культуре

Глава VIII. Анаксагор

Глава IX. Атомисты

Глава X. Протагор

Часть вторая. СОКРАТ, ПЛАТОН И АРИСТОТЕЛЬ

Глава XI. Сократ

Глава XII. Влияние Спарты

Глава XIII. Источники взглядов Платона

Глава XIV. Утопия Платона

Глава XV. Теория идей

Глава XVI. Теория бессмертия Платона

Глава XVII. Космогония Платона

Глава XVIII. Знание и восприятие у Платона

Глава XIX. Метафизика Аристотеля

Глава XX. Этика Аристотеля

Глава XXI. Политика Аристотеля

Глава XXII. Логика Аристотеля

Глава XXIII. Физика Аристотеля

Глава XXIV. Ранняя греческая математика и астрономия

Часть третья. ДРЕВНЯЯ ФИЛОСОФИЯ ПОСЛЕ АРИСТОТЕЛЯ

Глава XXV. Эллинистический мир

Глава XXVI. Киники и скептики

Глава XXVII. Эпикурейцы

Глава XXVIII. Стоицизм

Глава XXIX. Римская империя и ее отношение к культуре

Глава XXX. Плотин

КНИГА ВТОРАЯ. Католическая философия

Введение

Часть первая. ОТЦЫ ЦЕРКВИ

Глава I. Религиозное развитие евреев

Глава II. Христианство в первые четыре столетия

Глава III. Три доктора церкви

Глава IV. Философия и теология Св. Августина

Глава V. V и VI столетия

Глава VI. Св. Бенедикт и Григорий Великий

Часть вторая. СХОЛАСТЫ

Глава VII. Папство в века мрака

Глава VIII. Иоанн Скот

Глава IX. Церковная реформа XI столетия

Глава X. Мусульманская культура и философия

Глава XI. XII столетие

Глава XII. XIII столетие

Глава XIII. Св. Фома Аквинский

Глава XIV. Францисканские схоласты

Глава XV. Упадок папства

КНИГА ТРЕТЬЯ. Философия Нового времени

Часть первая. ОТ ВОЗРОЖДЕНИЯ ДО ЮМА

Глава I. Общая характеристика

Глава II. Итальянское возрождение

Глава III. Макиавелли

Глава IV. Эразм и Мор

Глава V. Реформация и контрреформация

Глава VI. Развитие науки

Глава VII. Фрэнсис Бэкон

Глава VIII. «Левиафан» Гоббса

Глава IX. Декарт

Глава X. Спиноза

Глава XI. Лейбниц

Глава XII. Философский либерализм

Глава XIII. Теория познания Локка

Глава XIV. Политическая философия Локка

Глава XV. Влияние Локка

Глава XVI. Беркли

Глава XVII. Юм

Часть вторая. ОТ РУССО ДО НАШИХ ДНЕЙ

Глава XVIII. Движение романтизма

Глава XIX. Руссо

Глава XX. Кант

Глава XXI. Течения мысли в XIX столетии

Глава XXII. Гегель

Глава XXIII. Байрон

Глава XXIV. Шопенгауэр

Глава XXV. Ницше

Глава XXVI. Утилитаристы

Глава XXVII. Карл Маркс

Глава XXVIII. Бергсон

Глава XXIX. Уильям Джеймс

Глава XXX. Джон Дьюи

Глава XXXI. Философия логического анализа

Бертран Рассел - История западной философии – Часть первая. Досократики. Глава I. Возникновение греческой цивилизации

Во всей истории нет ничего более удивительного и ничего более трудного для объяснения, чем внезапное возникновение цивилизации в Греции. Многое из того, что создает цивилизацию, уже существовало в течение тысячелетий в Египте и Месопотамии и распространилось оттуда в соседние страны. Но некоторых элементов недоставало, пока они не были восполнены греками. Чего они достигли в искусстве и литературе, известно каждому, но то, что они сделали в чисто интеллектуальной области, является даже еще более исключительным. Они изобрели математику, науку и философию; на место простых летописей они впервые поставили историю; они свободно рассуждали о природе мира и целях жизни, не обремененные путами какого‑либо традиционного ортодоксального учения. Происшедшее было настолько удивительным, что люди до самого последнего времени довольствовались изумлением и мистическими разговорами о греческом гении. Однако вполне возможно понять развитие Греции в научных терминах, и такое исследование сто́ит затраченного времени.

Философия начинается с Фалеса. К счастью, можно легко установить, когда он жил, так как Фалес предсказал затмение, происшедшее, согласно подсчетам астрономов, в 585 году до н. э. Философия и наука – они сперва не разделялись – возникли, таким образом, в начале VI века. Что же происходило в Греции и в соседних странах в предшествующий этому период? Об этом можно говорить только предположительно, но в наш век благодаря археологии у нас гораздо больше знаний, чем было у наших дедов.

Искусство письма было изобретено в Египте около 4000 лет до н. э., в Вавилонии же – не намного позднее. В каждой стране письменность начиналась с рисунков, изображающих предметы, о которых шла речь. Эти рисунки вскоре приобрели условный характер, слова уже представлялись не рисунками, а идеограммами, как это все еще имеет место в современном Китае. В течение тысячелетий эта громоздкая система развилась в алфавитную письменность.

Цивилизация в Египте и Месопотамии обязана своим ранним развитием Нилу, Тигру и Евфрату, которые делали сельское хозяйство самым легким и производительным занятием. Она во многом сходна с цивилизацией, которую испанцы застали в Мексике и в Перу. Обожествляемый царь имел деспотическую власть; в Египте он владел всей землей. Царь имел особенно сокровенные отношения с верховным богом, увенчивавшим политеистическую религию. Существовала военная, а также жреческая аристократия. Если царь оказывался несильным или был занят в тяжелой войне, жреческая аристократия чувствовала себя способной покушаться на царскую власть. Землю возделывали принадлежавшие царю, аристократии и жречеству рабы.