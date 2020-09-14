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Рассел - История западной философии

Бертран Рассел - История западной философии
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Category ESXATOS BOOKS, Theology, Philosophy, History
Series Философия — Neoclassic (15 books)
Философия — Neoclassic
Концепции жизни и мира, которые мы называем «философскими», являются продуктом двух факторов: один из них представляет собой унаследованные религиозные и этические концепции, другой – такого рода исследования, которые могут быть названы «научными», употребляя это слово в самом широком смысле. Отдельные философы сильно различаются между собой в зависимости от пропорции, в какой эти два фактора входили в их систему, но наличие обоих является в определенной степени тем, что характеризует философию.
«Философия» – слово, которое употреблялось во многих смыслах, более или менее широких или узких. Я предлагаю употреблять это слово в самом широком смысле, который и попытаюсь теперь объяснить.
Философия, как я буду понимать это слово, является чем‑то промежуточным между теологией и наукой. Подобно теологии, она состоит в спекуляциях по поводу предметов, относительно которых точное знание оказывалось до сих пор недостижимым; но, подобно науке, она взывает скорее к человеческому разуму, чем к авторитету, будь то авторитет традиции или откровения. Все определенное знание, по моему мнению, принадлежит к науке; все догмы, поскольку они выходят за пределы определенного знания, принадлежат к теологии. Но между теологией и наукой имеется Ничейная Земля, открытая для атак с обеих сторон; эта Ничейная Земля и есть философия. Почти все вопросы, которые больше всего интересуют спекулятивные умы, таковы, что наука на них не может ответить, а самоуверенные ответы теологов более не кажутся столь же убедительными, как в предшествующие столетия. Разделен ли мир на дух и материю, а если да, то что такое дух и что такое материя? Подчинен ли дух материи, или он обладает независимыми силами? Имеет ли Вселенная какое‑либо единство или цель? Развивается ли Вселенная по направлению к некоторой цели? Действительно ли существуют законы природы, или мы просто верим в них благодаря лишь присущей нам склонности к порядку? Является ли человек тем, чем он кажется астроному, – крошечным комочком смеси углерода и воды, бессильно копошащимся на маленькой и второстепенной планете? Или же человек является тем, чем он представлялся Гамлету? А может быть, он является и тем и другим одновременно? Существуют ли возвышенный и низменный образы жизни, или же все образы жизни являются только тщетой? Если же существует образ жизни, который является возвышенным, то в чем он состоит и как мы его можем достичь? Нужно ли добру быть вечным, чтобы заслуживать высокой оценки, или же к добру нужно стремиться, даже если Вселенная неотвратимо движется к гибели? Существует ли такая вещь, как мудрость, или же то, что представляется таковой, – просто максимально рафинированная глупость? На такие вопросы нельзя найти ответа в лаборатории. Теологи претендовали на то, чтобы дать на эти вопросы ответы и притом весьма определенные, но самая определенность их ответов заставляет современные умы относиться к ним с подозрением. Исследовать эти вопросы, если не отвечать на них, – дело философии.

Бертран Рассел - История западной философии

[перевод с английского]. — Москва: Издательство АСТ, 2016. — 1024 с.
(Философия — Neoclassic).
ISBN 978–5–17–098388–9

Бертран Рассел - История западной философии – Содержание

КНИГА ПЕРВАЯ. Древняя философия
  • Предисловие
  • Введение
Часть первая. ДОСОКРАТИКИ
  • Глава I. Возникновение греческой цивилизации
  • Глава II. Милетская школа
  • Глава III. Пифагор
  • Глава IV. Гераклит
  • Глава V. Парменид
  • Глава VI. Эмпедокл
  • Глава VII. Афины в отношении к культуре
  • Глава VIII. Анаксагор
  • Глава IX. Атомисты
  • Глава X. Протагор
Часть вторая. СОКРАТ, ПЛАТОН И АРИСТОТЕЛЬ
  • Глава XI. Сократ
  • Глава XII. Влияние Спарты
  • Глава XIII. Источники взглядов Платона
  • Глава XIV. Утопия Платона
  • Глава XV. Теория идей
  • Глава XVI. Теория бессмертия Платона
  • Глава XVII. Космогония Платона
  • Глава XVIII. Знание и восприятие у Платона
  • Глава XIX. Метафизика Аристотеля
  • Глава XX. Этика Аристотеля
  • Глава XXI. Политика Аристотеля
  • Глава XXII. Логика Аристотеля
  • Глава XXIII. Физика Аристотеля
  • Глава XXIV. Ранняя греческая математика и астрономия
Часть третья. ДРЕВНЯЯ ФИЛОСОФИЯ ПОСЛЕ АРИСТОТЕЛЯ
  • Глава XXV. Эллинистический мир
  • Глава XXVI. Киники и скептики
  • Глава XXVII. Эпикурейцы
  • Глава XXVIII. Стоицизм
  • Глава XXIX. Римская империя и ее отношение к культуре
  • Глава XXX. Плотин
КНИГА ВТОРАЯ. Католическая философия
  • Введение
Часть первая. ОТЦЫ ЦЕРКВИ
  • Глава I. Религиозное развитие евреев
  • Глава II. Христианство в первые четыре столетия
  • Глава III. Три доктора церкви
  • Глава IV. Философия и теология Св. Августина
  • Глава V. V и VI столетия
  • Глава VI. Св. Бенедикт и Григорий Великий
Часть вторая. СХОЛАСТЫ
  • Глава VII. Папство в века мрака
  • Глава VIII. Иоанн Скот
  • Глава IX. Церковная реформа XI столетия
  • Глава X. Мусульманская культура и философия
  • Глава XI. XII столетие
  • Глава XII. XIII столетие
  • Глава XIII. Св. Фома Аквинский
  • Глава XIV. Францисканские схоласты
  • Глава XV. Упадок папства
КНИГА ТРЕТЬЯ. Философия Нового времени
Часть первая. ОТ ВОЗРОЖДЕНИЯ ДО ЮМА
  • Глава I. Общая характеристика
  • Глава II. Итальянское возрождение
  • Глава III. Макиавелли
  • Глава IV. Эразм и Мор
  • Глава V. Реформация и контрреформация
  • Глава VI. Развитие науки
  • Глава VII. Фрэнсис Бэкон
  • Глава VIII. «Левиафан» Гоббса
  • Глава IX. Декарт
  • Глава X. Спиноза
  • Глава XI. Лейбниц
  • Глава XII. Философский либерализм
  • Глава XIII. Теория познания Локка
  • Глава XIV. Политическая философия Локка
  • Глава XV. Влияние Локка
  • Глава XVI. Беркли
  • Глава XVII. Юм
Часть вторая. ОТ РУССО ДО НАШИХ ДНЕЙ
  • Глава XVIII. Движение романтизма
  • Глава XIX. Руссо
  • Глава XX. Кант
  • Глава XXI. Течения мысли в XIX столетии
  • Глава XXII. Гегель
  • Глава XXIII. Байрон
  • Глава XXIV. Шопенгауэр
  • Глава XXV. Ницше
  • Глава XXVI. Утилитаристы
  • Глава XXVII. Карл Маркс
  • Глава XXVIII. Бергсон
  • Глава XXIX. Уильям Джеймс
  • Глава XXX. Джон Дьюи
  • Глава XXXI. Философия логического анализа

Бертран Рассел - История западной философии – Часть первая. Досократики. Глава I. Возникновение греческой цивилизации

Во всей истории нет ничего более удивительного и ничего более трудного для объяснения, чем внезапное возникновение цивилизации в Греции. Многое из того, что создает цивилизацию, уже существовало в течение тысячелетий в Египте и Месопотамии и распространилось оттуда в соседние страны. Но некоторых элементов недоставало, пока они не были восполнены греками. Чего они достигли в искусстве и литературе, известно каждому, но то, что они сделали в чисто интеллектуальной области, является даже еще более исключительным. Они изобрели математику, науку и философию; на место простых летописей они впервые поставили историю; они свободно рассуждали о природе мира и целях жизни, не обремененные путами какого‑либо традиционного ортодоксального учения. Происшедшее было настолько удивительным, что люди до самого последнего времени довольствовались изумлением и мистическими разговорами о греческом гении. Однако вполне возможно понять развитие Греции в научных терминах, и такое исследование сто́ит затраченного времени.
Философия начинается с Фалеса. К счастью, можно легко установить, когда он жил, так как Фалес предсказал затмение, происшедшее, согласно подсчетам астрономов, в 585 году до н. э. Философия и наука – они сперва не разделялись – возникли, таким образом, в начале VI века. Что же происходило в Греции и в соседних странах в предшествующий этому период? Об этом можно говорить только предположительно, но в наш век благодаря археологии у нас гораздо больше знаний, чем было у наших дедов.
Искусство письма было изобретено в Египте около 4000 лет до н. э., в Вавилонии же – не намного позднее. В каждой стране письменность начиналась с рисунков, изображающих предметы, о которых шла речь. Эти рисунки вскоре приобрели условный характер, слова уже представлялись не рисунками, а идеограммами, как это все еще имеет место в современном Китае. В течение тысячелетий эта громоздкая система развилась в алфавитную письменность.
Цивилизация в Египте и Месопотамии обязана своим ранним развитием Нилу, Тигру и Евфрату, которые делали сельское хозяйство самым легким и производительным занятием. Она во многом сходна с цивилизацией, которую испанцы застали в Мексике и в Перу. Обожествляемый царь имел деспотическую власть; в Египте он владел всей землей. Царь имел особенно сокровенные отношения с верховным богом, увенчивавшим политеистическую религию. Существовала военная, а также жреческая аристократия. Если царь оказывался несильным или был занят в тяжелой войне, жреческая аристократия чувствовала себя способной покушаться на царскую власть. Землю возделывали принадлежавшие царю, аристократии и жречеству рабы.
Views 549
Rating 5.0 / 5
Added 14.09.2020
Author esxatos
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5.0/5 (1)

Comments (1 comment)

G
gios76 4 years ago

спасибо

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