В библейской цитате, взятой эпиграфом к этой брошюре, затрагивается крайне важная религиозная тема, касающаяся нашей обязанности быть отделенными от мира. Именно ее имел в виду апостол Павел, когда писал коринфянам: «Выйдите... и отделитесь». Данная тема относится к разряду вопросов, требующих самого пристального внимания всех тех, кто исповедует веру и называет себя христианином. На всем протяжении церковной истории отделение от мира всегда служило одним из главных признаков действия Божьей благодати в сердце человека. Всякий, кто поистине был рожден от Духа и стал новым творением во Христе Иисусе, всегда прилагал усилия к тому, чтобы «выйти из мира» и вести независимую жизнь. Те же, кто лишь назывался христианином, не являясь таковым по сути, отказывались «выйти и отделиться». Данный вопрос никогда, пожалуй, не стоял так остро, как в наши дни. Широкое распространение получила тенденция превращать религию в нечто веселое и приятное, обходя стороной все острые грани креста и избегая, по возможности, самоотречения. На каждом углу христиане, открыто исповедующие веру, громко трубят о том, что мы не должны быть «узкими и ограниченными» в своих взглядах и что нет ничего плохого во многом из того, что самые известные святые прежних дней считали вредным для своих душ. Мы можем пойти, куда захотим, делать все, что заблагорассудится, посвящать свое время чему угодно, читать все подряд, дружить с кем попало, предаваться любым удовольствиям и, несмотря на все это, оставаться хорошими христианами — вот принцип, которому следуют сегодня тысячи. В эпоху, подобную нашей, я считаю необходимым возвысить голос, чтобы предостеречь верующих и привлечь их внимание к учению Слова Божьего, а оно гласит: «Выйдите... и отделитесь». Есть четыре положения, которые я хотел бы объяснить моим читателям, исследуя этот крайне важный предмет.

Во-первых, я постараюсь показать, что мир является источником большой опасности для души.

Во-вторых, я постараюсь объяснить, о чем не идет речь, когда мы говорим об отделении от мира.

В-третьих, я постараюсь показать, в чем заключается истинное отделение от мира.

В-четвертых, я постараюсь раскрыть секрет победы над миром.

А теперь, прежде чем сделать следующий шаг, позвольте предупредить всякого читающего эти строки, что он никогда не поймет, о чем здесь идет речь, пока не осознает истинную сущность христианства. Если вы принадлежите к числу тех несчастных, которые полагают, что христианином является всякий, посещающий богослужения, независимо от того, как он живет или во что верит, то боюсь, что вас мало будет беспокоить вопрос отделения от мира. Но если вы читаете Библию и серьезно относитесь к своей душе, вам будет понятно, что существуют две категории христиан — обращенные и необращенные. Вы поймете, что как евреи жили среди языческих народов в ветхозаветные времена, так должен жить каждый истинный христианин в эпоху Нового Завета. Вам станет ясно, что я имею в виду, говоря об истинных христианах как об особом, собственном народе Господа в эпоху Евангелия и указывая на ту разницу, которая должна существовать между верующими и неверующими. Поэтому я обращаю к вам особый призыв. В то время как одни избегают говорить на тему отделения от мира, другие просто ненавидят ее, а третьих она ставит в тупик, уделите мне ваше внимание, и я постараюсь объяснить сущность предмета.