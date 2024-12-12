Райл - Об отделении от мира
В библейской цитате, взятой эпиграфом к этой брошюре, затрагивается крайне важная религиозная тема, касающаяся нашей обязанности быть отделенными от мира. Именно ее имел в виду апостол Павел, когда писал коринфянам: «Выйдите... и отделитесь». Данная тема относится к разряду вопросов, требующих самого пристального внимания всех тех, кто исповедует веру и называет себя христианином. На всем протяжении церковной истории отделение от мира всегда служило одним из главных признаков действия Божьей благодати в сердце человека. Всякий, кто поистине был рожден от Духа и стал новым творением во Христе Иисусе, всегда прилагал усилия к тому, чтобы «выйти из мира» и вести независимую жизнь. Те же, кто лишь назывался христианином, не являясь таковым по сути, отказывались «выйти и отделиться». Данный вопрос никогда, пожалуй, не стоял так остро, как в наши дни. Широкое распространение получила тенденция превращать религию в нечто веселое и приятное, обходя стороной все острые грани креста и избегая, по возможности, самоотречения. На каждом углу христиане, открыто исповедующие веру, громко трубят о том, что мы не должны быть «узкими и ограниченными» в своих взглядах и что нет ничего плохого во многом из того, что самые известные святые прежних дней считали вредным для своих душ. Мы можем пойти, куда захотим, делать все, что заблагорассудится, посвящать свое время чему угодно, читать все подряд, дружить с кем попало, предаваться любым удовольствиям и, несмотря на все это, оставаться хорошими христианами — вот принцип, которому следуют сегодня тысячи. В эпоху, подобную нашей, я считаю необходимым возвысить голос, чтобы предостеречь верующих и привлечь их внимание к учению Слова Божьего, а оно гласит: «Выйдите... и отделитесь». Есть четыре положения, которые я хотел бы объяснить моим читателям, исследуя этот крайне важный предмет.
Во-первых, я постараюсь показать, что мир является источником большой опасности для души.
Во-вторых, я постараюсь объяснить, о чем не идет речь, когда мы говорим об отделении от мира.
В-третьих, я постараюсь показать, в чем заключается истинное отделение от мира.
В-четвертых, я постараюсь раскрыть секрет победы над миром.
А теперь, прежде чем сделать следующий шаг, позвольте предупредить всякого читающего эти строки, что он никогда не поймет, о чем здесь идет речь, пока не осознает истинную сущность христианства. Если вы принадлежите к числу тех несчастных, которые полагают, что христианином является всякий, посещающий богослужения, независимо от того, как он живет или во что верит, то боюсь, что вас мало будет беспокоить вопрос отделения от мира. Но если вы читаете Библию и серьезно относитесь к своей душе, вам будет понятно, что существуют две категории христиан — обращенные и необращенные. Вы поймете, что как евреи жили среди языческих народов в ветхозаветные времена, так должен жить каждый истинный христианин в эпоху Нового Завета. Вам станет ясно, что я имею в виду, говоря об истинных христианах как об особом, собственном народе Господа в эпоху Евангелия и указывая на ту разницу, которая должна существовать между верующими и неверующими. Поэтому я обращаю к вам особый призыв. В то время как одни избегают говорить на тему отделения от мира, другие просто ненавидят ее, а третьих она ставит в тупик, уделите мне ваше внимание, и я постараюсь объяснить сущность предмета.
Джон Райл - Об отделении от мира
СПб.: Издательство «Мирт», 2002. - 32 с.
ISBN 5-88869-142-9
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1. Прежде всего, позвольте мне показать, что мир является источником большой опасности для души.
Давайте запомним, что под словом «мир» я не подразумеваю физический, материальный мир, в котором мы живем и движемся. Всякий, кто утверждает, что все, созданное Богом на небе (вверху) и на земле (внизу), вредно для души человека, говорит глупость. Напротив, солнце, луна и звезды, горы, долины и поля, моря, озера и реки, животный и растительный мир — все это «хорошо весьма» (Быт. 1:31). Вся окружающая нас природа свидетельствует о мудрости и силе Бога и ежедневно провозглашает: «Божественная десница сотворила нас». Представление о том, что материя сама по себе греховна и испорчена, является безрассудной ересью.
Говоря в этой статье о «мире», я имею в виду людей, которые рассуждают лишь (или главным образом) о земном и не задумываются о веке грядущем, чьи мысли поглощены больше мирским, нежели небесным, временным, а не вечным, которые заботятся больше о теле, чем о душе, больше думают об угождении человеку, нежели Богу. Именно о таких людях и об их путях, привычках, мнениях, обычаях, вкусах, целях, настроениях и характерах я говорю, когда речь идет о «мире». Это тот мир, из которого апостол Павел призывает нас выйти и от которого нам следует отделиться.
В самом начале церковного катехизиса преподается учение о том, что «мир», описанный выше, враждебен по отношению к нашим душам. Там указывается, что есть три вещи, которых всячески должен избегать крещеный христианин, и три врага, с которыми он должен сражаться и которым обязан противостоять. Эти трое — плоть, дьявол и мир. Все они яростные противники человеческих душ, и все трое должны быть побеждены, если мы хотим обрести спасение.
Но что бы люди ни думали о катехизисе, мы поступим хорошо, если обратимся к свидетельству Священного Писания.
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