Книга Притчей Соломоновых, в том виде, в котором она дошла до нас, включает в себя несколько собраний пословиц и поговорок. Каждое из них имело свою предисторию и назначение. Но тема и подход к ней схожи. И потому они были собраны в одну книгу, которую можно считать «Антологией древнееврейской мудрости». Этот стих, по-видимому, заголовок ко всей книге, а не только ее первой части. Древнееврейское слово «притча» буквально значит «сравнение»: две вещи или два человека сравниваются друг с другом, будь то по подобию, или по противоположности. Притчи Иисуса Христа в Новом Завете являются продолжением этой формы учения.

В древности на Ближнем Востоке царь был таинственной фигурой; считалось, что он уже в силу своего положения имеет доступ к небесному знанию и через него доля этого знания передается людям. В Ветхом Завете есть свидетельства, что и в Израиле некоторым из этих признаков царей придавали большое значение, особенно в связи с царским домом Давида. Мудрые пословицы и поговорки в этой книге называются «притчи Соломона».

Это было сделано, преэвде всего, потому что Соломон действительно был очень мудр и рассудителен (3 Цар. 3,12.16-28) и основал течение учительной литературы в Израиле (3 Цар. 4,29-34); можно предположить, что по крайней мере часть притчей этой книги действительно принадлежала ему. Но может также быть, что это название должно было указывать на то, что мудрость притч, которая чаще всего является результатом человеческого опыта, - не просто продукт человеческого ума, но также выражение небесной истины.

Дж. Курт Райлерсдам - Книга Притчей Соломоновых, Книга Екклесиаста, Книга Песни Песней Соломона

Комментарии к книгам Ветхого Завета - Том 10

Всемирный союз баптистов -1991

Дж. Курт Райлерсдам - Книга Притчей Соломоновых, Книга Екклесиаста, Книга Песни Песней Соломона - Содержание

ОБЩЕЕ ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ПЕРЕВОДУ

КНИГА ПРИТЧЕЙ СОЛОМОНОВЫХ

ВВЕДЕНИЕ Историческая обстановка Литературный анализ Цель написания книги и ее весть

СХЕМА

КОММЕНТАРИИ

НАЗВАНИЕ, Пр. 1,1

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ: РАССУЖДЕНИЯ О МУДРОСТИ Пр. 1,2-9,18 Назначение притчей (1,2-6) Девиз движения учительной литературы (1,7) Притча о злодеях (1,8-19) Призыв Премудрости к раскаянию (1,20-33) Пять наград мудрости (2,1-22) Шесть проявлений мудрости и их награды (3,1-12) Блаженство мудрости (3,13-20) Мудрость придает жизни безмятежность (3,21-24) Чего надо избегать и почему (3,25-35) Отцовское наследство сыну (4,1-9) Два пути (4,10-19) Цель(4,20-27) Мудрость и чужая жена (5,1-23) Четыре коротких рассуждения (6,1-19) Опасности прелюбодеяния (6,20-35) Щит мудрости (7,1-27) Призыв Премудрости (8,1-21) Рождена прежде всякой твари (8,22-36) Премудрость и Глупость (9,1-18)

ЧАСТЬ ВТОРАЯ: ПРИТЧИ СОЛОМОНА Притчи 10,1-22,16

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Притчи 22,17-24,34 Тридцать поговорок (22,17-24,22) Дополнение (24,23-34)

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ: СОБРАНИЕ ЕЗЕКИИ Притчи 25,1-29,27 Предисловие (25,1) Собрание Езекии: Часть первая (25,2-27,22) Притча о пастыре (27,23-27) Собрание Езекии: Часть вторая (28,1-29,27)

ЧАСТЬ ПЯТАЯ: ЧЕТЫРЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Притчи 30,1-31,31 Слова Агура(ЗО,1-4) Числовые притчи (30,5-33) Наставление царя Лемуила(31,1-9) Акростих о добродетельной жене (31,10-31)



КНИГА ЕККЛЕСИАСТА

ВВЕДЕНИЕ Историческая обстановка и цель Литературная форма Книги Екклесиаста Екклесиаст и библейская весть

СХЕМА

КОММЕНТАРИИ Название(1,1) Тема Проповедника (1,2) Польза человеческой жизни (1,3-11) Мудрость против глупости (1,12-2,26) Знание «времен» и их тайна (3,1-15) Два примера беззакония (3,16-4,3) Учение о труде: два критических замечания (4,4-12) Человек,добившийся всего сам (4,13-16) Человек перед Богом (5,1-7) Политическая коррупция (5,8-9) Возможности и трудности связанные с богатством (5,10-6,12) Что обеспечивает человеку безопасность? (7,1-14) Относительность праведности (7,15-22) Женская хитрость (7,23-29) Правитель (8,1-8) Бесчеловечность человека в отношенях к человеку (8,9-15) Дело Божие и человеческие искания (8,16-9,12) Мудрость, которою пренебрегли (9,13-10,3) Разнородные поговорки (10,4-20) Жизнь как риск и возможность (11,1-8) Юность и старость (11,9-12,7) Заключение: Тема (12,8) Два послесловия (12,9-14)



КНИГА ПЕСНИ ПЕСНЕЙ

ВВЕДЕНИЕ Характер, литературная форма, историческая обстановка Цель Весть

СХЕМА

КОММЕНТАРИИ Надписание(1,1) Приглашение к любви (1,1-3) Смотритель виноградников (1,4-5) Где пастырь? (1,6-7) Диалог (1,8-2,7) Вестник весны (2,8-15) Свидание (2,16-17) Пропавший жених (3,1-5) День бракосочетания Соломона (3,6-11) Красота невесты (4,1-7) Сад любви (4,8-5,1) Жених: три песни (5,2-6,3) Невеста: прекрасна и грозна (6,4-10) Ореховый сад (6,11-12) Танец Суламиты (7,1-11) Любовь в винограднике (7,12-14) Томление невесты (8,1-4) Сила любви (8,5-7) Другие поклонники (8,8-10) Бесценный виноградник (8,11-12) Зов и ответ(8,13-14)



Дж. Курт Райлерсдам - Книга Притчей Соломоновых, Книга Екклесиаста, Книга Песни Песней Соломона - Введение - Историческая обстановка

Книга Притчей Соломоновых - древнейшее из дошедших до нас произведений литературы мудрости (учителной литературы) в Израиле. К произведениям этого течения относятся Книга Иова и Книга Екклесиаста в древнееврейском каноне и книги Премудрости Иисуса, сына Сирахова и Книга Премудрости Соломона в апокрифической литературе [апокрифическая литература: книги включены в Септуагинте (греческий перевод Ветхого Завета) и в Вульгате (латинский перевод Ветхого Завета), а не приняты как канонические в древнееврейских Писаниях] . К произведениям учительной литературы также относятся некоторые псалмы, например: /7с. 1; 48; 126 и часть апокрифической Книги Варуха (3,9-4,4). Влияние этой литературы на Новый Завет заметно в притчах в синоптических Евангелиях и в Послании Иакова; в иудаизме оно получило продолжение в Поговорках Патриархов (Пирке Абот) и в раввинской литературе вообще.

По-видимому, основателем и главой учительного течения в иудейской литературе был царь Соломон. Его эпоха - славное время в истории Израиля. Под покровительством Соломона в страну в различных областях жизни проникало иностранное влияние: в искусстве и архитектуре, в общественной и придворной жизни, в общественном и политическом управлении, в торговле, в религии и богослужении. Это влияние было приспособлено к иудейским обычаям и ситуации. Такое развитие в большой степени и повлияло на становление учительной литературы. Тесные политические и культурные связи между Соломоном и Египтом получили отражение в учительной литературе Израиля и Египта, что видно из прямой литературной зависимости, а также из их общего тона и назначения.

Обширная учительная литература Египта, значительная часть которой восходят к III в. до Р.Х., а часть которой была создана в то же время, что и Книга Притчей, в большой степени помогла нам в понимании исторического фона, на котором создавалась учительная литература Израиля. Учительная литература процветала в придворных кругах; она выражалась в деятельности мудрецов и учителей, которые занимались воспитанием детей знати и подготовкой их к управлению страной, в соответствии с занимаемым ими положением в обществе. Вполне вероятно, что Книга Притчей явилась результатом подобной деятельности в эпоху монархии в Иерусалиме. Согласно 3 Цар. 4,29-34 много литературы учительного направления (притчи, песни, басни) приписывалось Соломону. В 25,1 надписание к большому собранию притчей говорит, что их «собрали» мужи Езекии, царя иудейского, что отражает преемственность этого течения при дворе.

В Египте переписывание притчей из старых источников входило в программу обучения учеников мудрецами. По-видимому, это было еще более справедливо для Израиля, хотя сперва мудрецы произносили и излагали эти притчи изустно. В Книге Притчей, как и в египетской учительной литературе, к которой она стоит ближе всего, сочетаются попытка выразить истину о человеческом существовании со стремлением выполнить очень практическую и полезную воспитательную функцию. И здесь и там мы видим аристократическое, консервативное отношение к жизни и обществу, сочетающееся с внутренним чувством ответственности. В Израиле течение учительной литературы постепенно проникалось определенным чувством избранности веры Израиля, но в Книге Притчей этот процесс едва еще только намечался.