Меня всегда восхищал красочный мир культур. Возможно, это как-то связано с моей биографией. Я родился в северном Казахстане, вырос в холоде западносибирской зимы, учился в школе в Узбекистане, посреди пустынного ландшафта, известного как "голодная степь" на реке Сырдарья, жил в Эстонии на берегу Балтийского моря и, наконец, переехал в Германию и учился в США, Бельгии и Южной Африке. Мне нравится разнообразие языков и выражений. Только сам Создатель мог придумать такой пестрый гобелен народов.

Очень интересно наблюдать, как люди со всех уголков мира украшают наши страны. Говорят, что каждый 5-й немец происходит из семьи иммигрантов, а в США и Канаде даже абсолютное большинство населения приезжие. И что все эти иммигранты только не привозят с собой. Их кухня давно завоевала наши рестораны, их языки обогатили наши диалекты. Просто послушайте, как турецкий немец говорит по-швабски. Замечательно! А еще есть одежда. Честное слово, как однообразно выглядели бы наши торговые площади в больших городах, если бы не многочисленные вкрапления цвета этих "других немцев". Даже сборная Германии открыла для себя черный цвет в лицах немецких нападающих. Замечательно!

На фоне всего этого славного разнообразия большинство христианских общин выглядят культурно серыми. Можно подумать, что мастер живописи прошел мимо христианской общины. Мультикультурализм общества лишь в ограниченной степени отражается в христианском сообществе. Если уж на то пошло, то мы, немцы, самые немецкие в евангелических общинах.

А ведь так не должно быть. Ничто так не чуждо новозаветной церкви, как этот серый монокультурализм. Даже беглый взгляд на Новый Завет ясно показывает, что Церковь Иисуса - это Божий народ, состоящий из многих народов этой земли. И церковь Иисуса в наших странах не должна быть исключением.

Мультикультурные церкви в вашей стране - как это сделать? Эта книга пытается дать возможный ответ. Она хочет стимулировать разговор. И именно поэтому она иногда бывает провокационной. Она хочет заложить фундамент, поэтому в ней есть ссылки на другие источники. И, прежде всего, она стремится стимулировать практику создания мультикультурной церкви - отсюда и четкие практические рекомендации. Но эта книга не ставит своей целью предоставить шаблон для построения мультикультурной общины. Вы не можете копировать общину. Тем не менее, можно многому научиться на подобных исторических моделях. Однако реализация должна осуществляться в соответствующем контексте.

Иоганнес Раймер - Церковь для всех народов - Создание мультикультурной церкви - Теория и практика

Христианский Религиозный Центр "Протестант". - Российский Евангельский Альянс, б.г. – 269 с.

Иоганнес Раймер - Церковь для всех народов – Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

ЧАСТЬ I: ОБЩИНА ДЛЯ ВСЕХ - СОЗДАНИЕ МУЛЬТИКУЛЬТУРНОЙ ЦЕРКВИ КАК МИССИЯ

1 ВВЕДЕНИЕ

2 ИНДУС - МОЙ СОСЕД - О МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМЕ ОБЩЕСТВА 2.1. ЖИЗНЬ В ГЛОБАЛЬНОЙ ДЕРЕВНЕ 2.2. ИЗМЕНИВШЕЕСЯ ЛИЦО ЕВРОПЫ И МИРА 2.3. НЕМЦЫ НЕ ВСЕ ОДИНАКОВЫЕ 2.4. ТРУДНОЕ СОСУЩЕСТВОВАНИЕ МОЛОДЫХ И СТАРЫХ 2.5. ГАСТАРБАЙТЕРЫ - БЕЖЕНЦЫ - МИГРАНТЫ 2.6. ТРАССА БЕЖЕНЦЕВ - ТРАЕКТОРИИ МИГРАЦИОННЫХ ПОТОКОВ СЕГОДНЯ 2.7. МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМ КАК ВЫЗОВ 2.8. ОБЩИНА КАК МЕСТО ВСТРЕЧИ

3 ОБЩИНА КАК НАРОД НАРОДОВ - О БИБЛЕЙСКОМ ВИДЕНИИ МУЛЬТИКУЛЬТУРНОЙ ОБЩИНЫ 3.1. ЖИЗНЬ НА ЧУЖБИНЕ - ТЕМА ВЕТХОГО ЗАВЕТА 3.2. ЦЕРКОВЬ И НАРОДЫ В НОВОМ ЗАВЕТЕ 3.3. СТРАННИКИ В НОВОЗАВЕТНОЙ ЦЕРКВИ 3.4. ПРИНЦИП ЕДИНСТВА

4 МИССИЯ И МИГРАЦИЯ - МИССИОНЕРСКО-ИСТОРИЧЕСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА 4.1. ХРИСТИАНСТВО - МИГРИРУЮЩАЯ РЕЛИГИЯ 4.2. ОБЩАЯ МИССИЯ 4.3. МИРОВАЯ МИССИЯ НА ПОРОГЕ НАШЕГО ДОМА 4.4. СЛЕДСТВИЕ - СОЗДАНИЕ МУЛЬТИКУЛЬТУРНОЙ ЦЕРКВИ

5 ПЕСТРЫЙ БУКЕТ - МОДЕЛИ МУЛЬТИКУЛЬТУРНЫХ ОБЩИН 5.1. ОБЗОР И КЛАССИФИКАЦИЯ 5.2. ГОСТЕПРИИМНЫЕ ЦЕРКВИ 5.3. МНОГОКОНГРЕГАЦИОННЫЕ ОБЩИНЫ - ВОЗМОЖНОСТИ И ПРОБЛЕМЫ 5.4. СОЗДАНИЕ МУЛЬТИКУЛЬТУРНОЙ ОБЩИНЫ - ТРАНСФОРМАЦИОННОЕ И СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОЕ 5.5. ИНТЕГРАТИВНОЕ ПОСТРОЕНИЕ ОБЩИНЫ 5.6. ОБУЧЕНИЕ НА ПРИМЕРАХ - СОЗДАНИЕ МУЛЬТИКУЛЬТУРНОЙ ОБЩИНЫ



ЧАСТЬ II В ДИАЛОГЕ С КУЛЬТУРАМИ

6 ПОНИМАНИЕ КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ 6.1. КУЛЬТУРНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ КАК УСЛОВИЕ 6.2. ЧТО ТАКОЕ КУЛЬТУРА? 6.3. ВИДЫ КУЛЬТУР 6.4. КУЛЬТУРНЫЕ СЛОИ 6.5. СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КУЛЬТУРЫ 6.6. КУЛЬТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ 6.7. РАЗНООБРАЗИЕ КУЛЬТУРНЫХ МОДЕЛЕЙ 6.8. КУЛЬТУРА И ОБЩЕСТВО 6.9. ЭТНОГЕНЕЗ 6.10. КУЛЬТУРЫ НАХОДЯТСЯ В ДВИЖЕНИИ 6.11. КУЛЬТУРНАЯ ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ И КУЛЬТУРНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ

7 КУЛЬТУРНЫЙ АНАЛИЗ 7.1. НЕВОЗМОЖНО ПОСТРОИТЬ МУЛЬТИКУЛЬТУРНУЮ ОБЩИНУ БЕЗ КУЛЬТУРНОГО АНАЛИЗА 7.2. КАК МЫ МОЖЕМ ИЗУЧАТЬ КУЛЬТУРЫ? 7.3. МАТЕРИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ - ЯЗЫК И ОБЩЕНИЕ 7.4. СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ - НОРМЫ ПОВЕДЕНИЯ 7.5. КОГНИТИВНЫЕ УСЛОВИЯ - МИРОВОЗЗРЕНИЕ 7.6. РЕЛИГИОЗНЫЕ УСЛОВИЯ - ВЕРОУБЕЖДЕНИЯ 7.7. ОТ НАБЛЮДЕНИЯ К ПРОТОКОЛУ



ЧАСТЬ III ПРАКТИКА СОЗДАНИЯ МУЛЬТИКУЛЬТУРНОЙ ЦЕРКВИ

8 МЕЖКУЛЬТУРНОЕ СОСУЩЕСТВОВАНИЕ 8.1 КУЛЬТУРЫ В ОБЩЕМ ЖИЗНЕННОМ ПРОСТРАНСТВЕ 8.2 ОБЩЕЕ ЖИЗНЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО 8.3 ФОРМИРУЮЩИЕ СИЛЫ В ЖИЗНЕННОМ ПРОСТРАНСТВЕ 8.4 ВБД - ВОПРОС БАЗОВОГО ДОВЕРИЯ

9 ПРАКТИКА СОЗДАНИЯ МУЛЬТИКУЛЬТУРНОЙ ОБЩИНЫ - ПОДХОД 9.1 СЛУЖЕНИЕ ПРИМИРЕНИЯ - НАЧИНАЯ С ОСНОВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 9.2. СТС - ВОЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ СООБЩЕСТВА 9.3 СТС КАК ЦЕРКОВНАЯ РАБОТА 9.4 ОБЩЕСТВЕННАЯ МЕДИАЦИЯ КАК ОСНОВА ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ СООБЩЕСТВА

10 ПРАКТИКА СОЗДАНИЯ МУЛЬТИКУЛЬТУРНОГО ОБЩИНЫ 10.1 НВШЕ БУДУЩЕЕ - МУЛЬТИКУЛЬТУРНОЕ 10.2. РАБОТА С МУЛЬТИКУЛЬТУРНЫМИ СООБЩЕСТВАМИ - ЧТО ЕЕ ОТЛИЧАЕТ? 10.3. ОТ СТАРОГО К НОВОМУ - ОТ МОНО - К МУЛЬТИКУЛЬТУРНОМУ ПОСТРОЕНИЮ ЦЕРКВИ



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