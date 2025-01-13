Миссия церкви - это стратегическое начинание. Она подразумевает цели, методы работы и ресурсы, планирование и управление проектами. Там, где миссия осуществляется осознанно, есть и стратегия. Это настолько очевидно, что можно было бы предположить, что миссионерская работа в Германии или в русскоязычном мире - это последовательная стратегически продуманная работа. Однако даже поверхностный взгляд на соответствующие проекты церкви и миссионерских организаций показывает обратное: миссионерские проекты часто создаются бессистемно, а в подходе отсутствует план. Почему это так происходит?

Одной из причин этого, безусловно, является отсутствие соответствующего евангельского введения в стратегию миссии на языке общества. Фактически, такой книги не было уже много лет. В то время как в англоязычном мире доступно несколько текстов, в немецких изданиях стратегия миссии рассматривается лишь вскользь, на русском она в принципе отсутствует. Церковные работы, в которых стратегия миссии все же присутствует, основаны либо на черновиках из мира бизнеса, либо из англосаксонского мира.

Эта книга призвана внести свой вклад в устранение этого пробела. Она написана с точки зрения миссиолога для практиков миссии. Поэтому необходимое изложение теории стратегии миссии дано в сжатом виде. С другой стороны, практические аспекты стратегии миссии занимают много места и сформулированы очень личностно. Ведь помимо работы над теорией миссии, я сам много лет жил миссией, евангелизировал, строил церкви и руководил миссионерской организацией.

Как и многие мои коллеги по миссионерской, евангелизационной и церковно-строительной работе, я тоже чувствовал себя не в своей тарелке. Ни в моей библейской школе, ни позже на богословском факультете эта тема не получила должного освещения. Вы легко поймете, с какими противоречиями я столкнулся в этой книге. Я оставил их в тексте, в том числе и для того, чтобы дать понять, что миссионерская стратегия всегда захватывает.

В тексте читатель найдет несколько примеров стратегий миссий, обсуждаемых в книге. Выбор этих примеров был довольно произвольным, поскольку цель состояла не в том, чтобы представить самую лучшую и успешную стратегию, а в том, чтобы извлечь уроки из существующих разработок. Мой собственный пример в конце книги также не претендует на представление идеального дизайна, а лишь иллюстрирует процесс разработки стратегии, как мы к этому шли.

Иван И. Раймер - Миссия по плану - Введение в стратегию миссии

Христианский Религиозный Центр "Протестант". - Российский Евангельский Альянс, б.г. – 107 с.

Иван И. Раймер - Миссия по плану – Содержание

Предисловие

Сокращения

Глава 1. Стратегия миссии: много вопросов - мало ответов

1.1. Вопрос с места событий

1.2. Что такое стратегия миссии в контексте теории миссии?

1.3. Зачем нам нужна стратегия в миссии?

1.4. Миссионерская практика, ориентированная на менеджмент, - не в стратегии ли проблема?

Глава 2: Библейско-богословские основы стратегического мышления

2.1 Мы следуем Библии - кому же еще?

2.2 Подходы к библейскому богословию миссии

2.3 Авраам - призван быть благословением для народов земли a. Видение: У Бога есть план. b. Личное призвание к миссии Бога. c. Контекст: Миссия необходима для спасения. d. Указание места: Земля и благословение. e. Миссия: Люди и народы. f. Божье руководство: послушание Богу.

2.4. Авраамическая матрица в свете Библии

2.5. Иисус - Божий образец для подражания в миссионерской деятельности

2.6. Стратегия миссии в служении первых христиан

Глава 3: Миссиологические основы стратегического мышления

3.1 Библейская ориентация задает параметры

3.2 Теология как основа

3.3 Миссионерская духовность

3.4 Взгляд нв мир

3.5 Цикл миссии

3.5 Колесо миссии должно быть устойчивым и плавно катиться.

Глава 4: Стратегия в истории протестантской миссии

4.1 Первые вдохновители

4.2 Миссионерские конференции как кузница стратегического мышления

4.3 Важное различие

4.4 Смена парадигмы в стратегии миссии

4.4 Важное различие

4.6 Имплицитная и эксплицитная стратегия

Глава 5: Организация, классификация и распределение

5.1. Стратегии не все одинаковы.

5.2. Иерархия стратегий

5.3. А что говорит об этом Библия?

5.4. Методы важны, а стратегии имеют решающее значение.

5.5. Когда стратегии не работают

Глава 6: Примеры современных стратегий миссии

6.1. Дифференцированный взгляд

6.2. Внешние миссионерские стратегии 6.2.1 Международная церковная работа - CWM 6.2.2. Национальная церковная организация - Миссия Альянса, Германия 6.2.3 Международная парацерковная миссионерская организация - World Vision 6.2.4 Национальная парацерковная миссионерская организация - DMG

6.3. Стратегии евангелизации 6.3.1 Евангелизация по всему миру - Евангелие в каждый дом (AJH) 6.3.2 Евангелизация в Германии - ProChrist

6.4. Стратегии миссионерского насаждения церквей 6.4.1. Миссия и насаждение церквей в Движении Церковного Роста 6.4.2. Стратегия роста по Рику Уоррену 6.4.3. Естественное развитие сообществ по версии Кристиана Шварца 6.4.4. Стратегия насаждения церквей Обри Малфурс



Глава 7: Разработка стратегии миссии

7.1 Перед лицом вопроса

7.2 Необходимые условия должны быть правильными. 7.2.1 Теологические основы должны быть правильными. 7.2.2 Руководство Духом Божьим 7.2.3 В диалоге с миром

7.3. Разработка стратегии миссии как процесс

7.4. Матрица разработки стратегии

7.5. И вот как мы это сделали. 7.5.1. Шаббат, Тим Хортенс и Святой Дух 7.5.2. Без молитвы ничего не работает. 7.5.3. Деревня и ее жители 7.5.4. Команда по насаждению церквей - призванные и одаренные 7.5.5. Создание межкультурного сообщества в немецкой деревне - как это сделать? 7.5.6. Реализация

7.6. Опыт - Свидетельство - Развитие

Библиография