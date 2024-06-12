Райт Норман - Кризове консультування

На початку 1960-х я служив в одній церкві молодіжним пастором і куратором освітніх програм. Я тільки-но закінчив семінарію та не до кінця розумів, що і як маю робити. Уперше я опинився в кризовій ситуації, коли довідався, що мені доведеться більше працювати з молоддю і менше перейматися навчанням вірян. Втім, я пристосувався, мені навіть почало подобатися, і результати не змусили на себе довго чекати. Оскільки учнів старших класів і студентів, за яких я відповідав, було понад 300, про відпочинок годі було й мріяти.

Улітку ми завжди організовували виїзд старшокласників на природу і робили це, не перериваючи процес навчання. Так, одного літа разом із 25 молодими людьми ми вирушили на кілька днів в гори Хай-Сьєрра, що в Південній Каліфорнії. Там ми жили в наметах, рибалили, спілкувалися й навчалися.

Неподалік від табору була величезна скеля, більш ніж 1000 футів заввишки, прямовисний схил якої кидав виклик навіть найдосвідченішим альпіністам. Якось уранці двоє старшокласників (один із них мріяв служити у військово-морському флоті) вирішили самостійно на неї видертися. Вони залишили табір на світанку, коли всі ще спали, нікому не сказавши про свої плани, бо знали, що через брак досвіду й відсутність альпіністського спорядження ніхто не дозволить їм таку авантюру. Отож, таємно покинувши табір, вони подолали милі зо дві до підніжжя скелі, перейшли відкладення глинистого сланцю і продовжили шлях угору Як їм вдалося вилізти на скелю без необхідного спорядження - достеменно невідомо, але вони перебували на висоті в кілька сотень футів, коли Філ несподівано зірвався й упав униз. Його товаришу, який продовжував висіти, із жахом спостерігаючи за падінням друга, згодом удалося видертися нагору й покликати на допомогу. Буквально за кілька годин про трагедію стало відомо й нам. Спершу ми не могли оговтатися від шоку, адже не хотіли йняти віри почутому. «Це не може бути правдою», - переконували ми самі себе. Минуло ще кілька хвилин - і я побачив в’ючних коней, зі спини одного з яких звисало тіло бідолашного хлопця у великому пакеті на сміття. Я зачекав поки вони зникли з очей, а потім заходився шукати телефон, аби зв’язатися зі старшим пастором, який повинен був розповісти батькам про загибель сина.

Чи розумів я тоді, що мені робити? Не зовсім. Чи знав я, що мені казати? Ні. Чи був я готовий упоратися із ситуацією, що склалася. Точно ні. У мене не було жодної професійної підготовки. Гадаю, я був схожий на тих, кому довелося надавати першу допомогу жертвам теракту 11 вересня в Нью-Йорку після падіння веж-близнюків. Для мене то був перший досвід психологічної травми.

Д-р Норман Райт - Кризове консультування - Як діяти і що говорити у критичних ситуаціях

Перекл. з англ. О. Лавріненко; ред. Г. Кірієнко - К.: Паливода А. В., 2018.-400 с.

ISBN 978-966-437-529-7

Д-р Норман Райт - Кризове консультування – Зміст

Вступ

Розділ І. БІБЛІЙНИЙ ПОГЛЯД НА КОНСУЛЬТУВАННЯ

Розділ II. ЗАСТОСУВАННЯ БІБЛІЙНИХ ПРИНЦИПІВ (Частина 1)

Розділ III. ЗАСТОСУВАННЯ БІБЛІЙНИХ ПРИНЦИПІВ (Частина 2)

Розділ IV. ЯК ДОПОМОГТИ ІНШИМ ОГОВТАТИСЯ ВІД ВТРАТИ (Частина 1)

Розділ V. ЯК ДОПОМОГТИ ІНШИМ ОГОВТАТИСЯ ВІД ВТРАТИ (Частина 2)

Розділ VI. ЯК ДОПОМОГТИ ГОРЮВАЛЬНИКУ ОГОВТАТИСЯ ВІД ВТРАТИ

Розділ VII. ЩО ТАКЕ КРИЗА?

Розділ VIII. СТАДІЇ КРИЗИ

Розділ IX. ПРОЦЕС КРИЗОВОГО ВТРУЧАННЯ

Розділ X. КОЛИ ЧАС НЕ ЛІКУЄ ВСІ РАНИ

Розділ XI. ЯК ДОПОМАГАТИ ЖЕРТВАМ ТРАВМ

Розділ XII. КРИЗА СМЕРТІ

Розділ XIII. СМЕРТІ НА ВАШОМУ ШЛЯХУ.

Розділ XIV. КРИЗА САМОГУБСТВА

Розділ XV. ДОПОМОГА ПОТЕНЦІЙНОМУ САМОГУБЦЕВІ ТА ЙОГО РІДНИМ

Розділ XVI. СЛУЖІННЯ ДІТЯМ У ГОДИНУ ВТРАТИ, КРИЗИ ЧИ ТРАВМИ

Розділ XVII. ДИТЯЧА КРИЗА

Розділ XVIII. ПРИНЦИПИ ДОПОМОГИ ДІТЯМ У ГОРЮВАННІ

Розділ XIX. ПІДЛІТКОВА КРИЗА

Розділ XX. ЯК ДОПОМАГАТИ ПІДЛІТКАМ

Висновок

Прикінцеві виноски та пояснення

Рекомендовані ресурси