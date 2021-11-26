В любой теории, как известно, различается предмет и объект. Объект составляет всю реальность, попадающую в поле внимания. Сам же предмет представляет те стороны, свойства реальности, которые выявляются в связи со специфическими целями изучения. Для этики объектом изучения является поведение людей. Но оно изучается различными науками: психологией, социологией, правом... Этика же изучает поведение, развивающееся на основе моральных мотивов, выявляет причины, порождающие такие мотивы, общественные условия их воспроизводства, то есть те факторы, которые позволяют с определенной степенью уверенности говорить о том, что моральные мотивы имеются не у какого-то одного человека, а у многих людей, что в обществе существуют и воспроизводятся устойчивые нравственные отношения. Предмет любой науки требует специфических методов своего изучения. Но что значит выявить метод исследования для этики и, вообще, для философии? Фактически для того, чтобы рассмотреть какое-то явление философски, необходимо дать всю культурно-историческую характеристику эпохи.

В Древней Греции полагалось, что специфическими методами философии являются спор, разговор, направленный на выяснение содержания понятий, а также незаинтересованное созерцание (theoria). Во многих концепциях полагалось, что созерцание, самососредоточение может помочь открыть глубинные нравственные истины В Средние века философия была тесно слита с теологией. Нравственные мотивы развивались здесь преимущественно на основе религиозных представлений о грехе, покаянии, спасении. В Новое время философия опирается на методы развивающихся естественных наук, среди которых основное место занимают анализ и синтез, а также метод движения мысли в процессе познания, предполагающий выделение абстрактной сущности, а затем восхождение от абстрактного к конкретному. Соответственно, нравственные мотивы пытались прояснить на основе познания сущностных сторон природы человека, освобождения от «призраков», искажающих видение сущности. Позитивистская философия сосредотачивается на анализе языка науки, запрещая философам делать какие-либо выводы метафизического характера, не выводимые из наглядно наблюдаемых фактов (протокольных предложений). В отношении морали позитивистская философия ставила задачу анализа морального языка, рассмотрение моральных суждений с точки зрения их непротиворечивости. В современную эпоху, однако, снова возникает глубокое сомнение в том, что мир можно познать чисто рациональным путем. Многие философы обращаются к исследованию глубинных, неосознанных установок индивидуального сознания, к анализу обыденного языка. Философы лингвистической ориентации, экзистенциалисты, неореалисты видят в обыденном языке гарантии общего смысла употребления моральных понятий. В герменевтике пытаются разработать методы познания, связанные с отказом от традиционного понятия истины, заменой его понятием смысла и понимания. При таком разбросе мнений закономерно возникает вопрос о том, имеет ли вообще философия и этика как философская дисциплина собственные методы исследования?

Если же отвлечься от методов и обратиться к реальности, в которой происходит выражение нравственных мотивов поведения, к понятиям нравственного сознания, нормам, принципам поведения, то здесь исследователя также ждут значительные трудности. Содержание моральных понятий оказывается более трудно уловить даже по сравнению с такими абстрактными философскими понятиями, как, скажем, понятие материи или сознания, так как мораль имеет непосредственный выход в практику. Она прямо касается взаимных отношений между людьми, проявляется в индивидуальных реакциях одних на поведение других, что делает содержание нравственных представлений вариативным, исторически относительным, хотя в самой теории постоянно осуществляется поиск интерсубъективного всеобщего нравственного смысла. Эмоции, автоматизмы сферы подсознания. реакции обыденного сознания, развивающиеся на основе стереотипов житейской мудрости, достаточно сложно поддаются наблюдению из-за многообразия локальных сообществ, имеющих индивидуальные особенности нравственной жизни.

Содержание моральных норм, которые, казалось бы, наиболее четко, формально определяют фундаментальные нравственные требования, в действительности также оказывается трудно раскрыть, потому что многие из них представлены в неявной, латентной форме. Они проявляют себя через устойчивые поведенческие реакции реальных носителей норм, окружающих каждого отдельного человека, то есть через нравственное сознание и поведение, которым обладают живущие в данном обществе люди, через образы, представленные в художественной литературе, примеры стойкости и героического поведения. Лишь незначительная часть наиболее простых и фундаментальных норм морали получает определенную вербальную кодификацию.

Сложность вычленения предмета этики как науки о «орали заключается также в том. что нравственные отношения включены в широкий круг всех иных общественных отношений. Явления общественной жизни в принципе можно классифицировать как моральные (относящиеся к морали и оцениваемые положительно), аморальные (относящиеся к морали и оцениваемые отрицательно) и внеморальные. С выявлением последних дело, однако, обстоит достаточно сложно. Конечно, в обществе имеют место, например, экономические связи, складываются производственные отношения. На первый взгляд они не имеют отношения к морали. Однако, как только мы опускаемся на уровень конкретных действий людей, в том числе, исследуем действия, которые влияют на характер производственных отношений. мы обнаруживаем, что и они несут определенную моральную нагрузку. Например, решение о закрытии нерентабельных шахт это, в общем-то, решение производственного характера. Но, как только мы начинаем думать о том, что из-за этого решения тысячи рабочих окажутся без средств к существованию, данное решение попадает под компетенцию моральных оценок.

Александр Владимирович Разин – Этика: Учебник для вузов

М.: Академический Проект, 2006. - 624 с.

ISBN 5-8291-0709-0

Александр Владимирович Разин – Этика: Учебник для вузов – Содержание

Часть I. ПРЕДМЕТ ЭТИКИ. ИСТОРИЯ ЭТИКИ

Глава 1. Предмет этики

1.1. Предмет и объект этического знания

1.2. Этика как система идей

1.3. Этика как философская наука

1.4. Уровни этического знания

Глава 2. Возникновение морали

2.1. Проблема возникновения морали в теоретической этике

2.2. Совесть и справедливость как первые элементы нравственного самосознания

2.3. Трудовая кооперация как фактор развития сознания и нравственного мышления

2.4 Язык, мышление и интерпретация мира

2.5. Экзогамный запрет

2.6. Достоинство человека и развитие цивилизации

Глава 3. Нравственное самосознание личности в Древней Греции классического периода

3.1. Мифологическое мышление и первые философские идеи

3.2. Человек как мера всех вещей (антропологические и психологические теории морали)

3.3. Этика Сократа и Платона

3.4. Этика добродетелей Аристотеля

Глава 4. Развитие нравственности в эпоху эллинизма

4.1. Скептицизм

4.2. Эпикуреизм

4.3. Стоицизм

4.4. Неоплатонизм

Глава 5. Нравственное самосознание личности в средние века

5.1. Экономические предпосылки возникновения и развития средневекового общества в Западной Европе

5.2. Нравственные добродетели в средневековом обществе

5.3. Христианская церковь и христианские добродетели в нравственной и политической жизни средневекового общества

5.4. Человек в христианской моральной доктрине

Глава 6. Нравственное самосознание личности в условиях зарождения и развития капиталистического общества

6.1. Предпосылки возникновения капитализма и элементы капиталистической морали в недрах феодального общества

6.2. Возрождение

6.3. Реформация

6.4. Либеральная идеология в процессе возникновения капитализма

6.5. Механицизм и стоическая установка нравственного сознания в капитализме XVII в.

6.6. Эвдемонизм и сенсуализм XVIII в.

6.7. Этика Канта и Гегеля

6.8. Эвдемонизм Фейербаха

Часть II. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЭТИКА

Глава 1. Проблема обоснована морали в теоретической этике

1.1. Необходимость теоретического обоснования морали

1.2. Причины неверия в возможность обосновать мораль теоретически

1.3. Должное и сущее

Глава 2. Способы обоснования морали

2.1. Утилитаризм

2.2. Абсолютизм (абсолютно-гетерономные, абсолютно автономные, интуитивные теории)

2.3. Конвенционализм

2.4. Натурализм (классический натурализм, неонатурализм, нередуктивный натурализм, эволюционная этика, психологическое понимание морали)

2.5. Космизм

2.6. Социально-детерминистический способ обоснования морали

Глава 3. Духовно практическое освоение действительности морали

3.1. Специфика духовно-практического освоения действительности

3.2. Моральные нормы

3.3. Моральные ценности как основания моральных норм

3.4. Активность личности в процессе усвоения и преобразования общественных требований

Глава 4. Моральные ценности и категории морального сознания

4.1. Общие представления о понятиях нравственного сознания

4 2. Добро и зло

4.3. Долг (личный) и склонность

4.4. Стыд и совесть, честь и достоинство

4.5. Любовь и ненависть

4.6. Любовь и дружба

4.7. Прагматический и метафизический смысл любви

4.8. Любовь как творческая сила

4 9. Свобода и ответственность

4.10. Справедливость

4.11. Счастье и смысл жизни человека

4.12. Счастье и добродетель

4.13. Счастье и общая перспектива жизни

4.14. Счастье и темп жизни

Глава 5. Вариации современной этической творим