Размышления о психоанализе - Ференци и границы метода

В данной статье я буду исследовать взаимоотношения Фрейда и Ференци с целью прояснения движущих сил стыда и их влияния на создание теории. Часто полагают, что психоаналитическая теория представляет собой продвижение вперед и что подобные движения всегда являются продвижениями, потому что они новее и современнее. Поэтому описание неупорядоченных и часто запутанных и ставящих в тупик взаимоотношений между теоретиками психоанализа столетней давности служит напоминанием, что теоретический прогресс мало чего стоит, если не позволяет нам быть одновременно более уважительными и более эффективными в лечении пациентов.

К тому же трудности во всяких человеческих взаимоотношениях теми или иными путями вмешиваются в психоаналитическую работу. История общественных наук необычайно полна неисторическими и позитивистскими предположениями, жертвой которых иногда становилась история психоанализа1. Использование истории для заверения себя в том, что подобные недоразумения случались лишь в прошлом и что мы теперь свободны от них, несет в себе опасность презентизма и делает недоступными сложности в отношениях и личные конфликты, обусловливающие те или иные из наших избеганий. Так как, по самой природе нашей работы, она включает в себя двух пылких и неизбежно несовершенных людей, наше теперешнее осознание того, сколь храбро как Фрейд, так и Ференци боролись со своими профессиональными ответственностями, своими дружбами, своими лояльностями, своими амбициями и своими тревогами, может послужить полезным напоминанием о том, что никакая теория, безотносительно к тому, сколь она современна, не может защитить нас от подобного рода борьбы. Все, что мы можем делать, так это приводить в порядок наши аналитические ресурсы, наше понимание теории и техники, наш клинический опыт, схватывание нами собственных чувств и представлений о том, что мы сейчас делаем, и наше уважение к человеческому страданию в надежде на то, что всего этого будет достаточно. Часто, как в случае Фрейда и Ференци, это не так.

Есть и вторая причина для повторного исследования взаимоотношений Фрейда и Ференци с целью прояснения их смысла для людей, живущих в наше время. Она связана с нашим подходом к истории психоанализа. Трюизмом является высказывание, что мы должны учиться на своих ошибках. Оно столь же применимо к научению, происходящему из понимания ошибок наших предшественников. Если мы не можем учиться на их ошибках, мы вряд ли сможем учиться на собственных ошибках. В особенности в политическом климате, в котором царит самодовольство и ошибки часто признаются лишь у политических оппонентов и никогда у себя, взаимоотношения Фрейда и Ференци могут служить в наше время в качестве ресурса: для постановки важных вопросов, для высказывания предположений о том, каким образом могут использоваться наши психоаналитические идеи и техники пробным образом применительно к людям, которые не находятся у нас на кушетке, и давать вдохновение для нашей работы в особенно трудных обстоятельствах и в трудные времена. Таким образом, история психоанализа не есть пустое упражнение в прикладном психоанализе, использующее личные и биографические сведения, которые могут предоставить переписка, документы и публикации; это живое целое, частью которого являемся мы сами. Поэтому имеются способы использования аналитического исследования собственных озабоченностей, желаний, страхов, представлений и искажений, которые прямо применимы к нашему пониманию прошлого. Цель данной статьи не в том, чтобы выставлять напоказ ошибки как Фрейда, так и Ференци; скорее, она направлена на лучшее понимание того, чему мы можем научиться в настоящее время на этих ошибках, - блеска ума их обоих.

Размышления о психоанализе - Ференци и границы метода

Ред. В.В. Старовойтов; пер. с англ. В.В. Старовойтова. Сер. Психоанализ. - М.: Канон+ РООИ «Реабилитация», 2022. - 256 с.

ISBN 978-5-88373-702-1

Размышления о психоанализе - Ференци и границы метода – Содержание