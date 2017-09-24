Существует ли «проблема Бога» сегодня? Поначалу может показаться, что на этот вопрос следует ответить отрицательно. Действительно, мы живем в эпоху, когда подобная тема, по всей видимости, не вызывает интереса и потому как бы не существует.

Переживаемый нами исторический период называют «пост-религиозным» и «пост-христианским», что побуждает отнести этот вопрос к проблематике прошлого, к тому времени, когда верующие и атеисты боролись друг с другом. Тогда люди были или «за», или «против» Бога. Сегодня многие ни «за», ни «против»: они «без» Бога. Дело не в том, что они имеют что-то против Него или не верят, что Он существует.

С их точки зрения Бог вполне может существовать. Вопрос, есть Он или нет, не является для них проблемой, а точнее, оставляет их совершенно равнодушными. «Проблеме Бога» просто неоткуда взяться. Современная эпоха - это время «отсутствия Бога», когда агрессивный воинствующий атеизм уже преодолен и проблема бытия Божия даже не возникает.

о. Фьоренцо Реати - Есть ли Бог? Человек в поисках Бога. Введение в философскую теологию

СЦДБ, 2000 г.

2-ое издание, 2007 г.

ISBN: 978-94331-124-6

Перевод: Ю. А. Ромашев

о. Фьоренцо Реати - Есть ли Бог? Человек в поисках Бога. Введение в философскую теологию - Содержание

ВВЕДЕНИЕ

БОГ КАК РЕЛИГИОЗНАЯ

И ФИЛОСОФСКАЯ ПРОБЛЕМА

ЧАСТЬ І. ФИЛОСОФСКОЕ БОГОСЛОВИЕ: ЧЕЛОВЕК НА ПУТИ К БОГУ

I. ПРОБЛЕМА БОГА СЕГОДНЯ

ІІ. МОЖНО ЛИ ГОВОРИТЬ О НЕВЫРАЗИМОЙ ТАЙНЕ - БОГЕ?

III. ХРИСТИАНСКАЯ ВЕРА И РАЦИОНАЛЬНЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА БЫТИЯ БОЖИЯ

IV. МОЖЕТ ЛИ РАЗУМ «ДОКАЗАТЬ» СУЩЕСТВОВАНИЕ БОГА?

V. «АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ» ДОКАЗАТЕЛЬСТВА БЫТИЯ БОЖИЯ

VI. ЧЕЛОВЕК В ПОИСКАХ СМЫСЛА ЖИЗНИ 1. Действия человека невозможны без понимания их смысла 2. Смысл так или иначе выводит нас за пределы самих себя 3. Проблема смысла жизни 4. Поиск смысла как безусловного основания 5. Абсолютная реальность, способная придать смысл всему 6. Первичная реальность: иллюзия или истина?

VII. ЧЕЛОВЕК ПЕРЕД ЛИЦОМ БЕЗУСЛОВНОГО ТРЕБОВАНИЯ НРАВСТВЕННОСТИ 1. Проявление нравственного сознания в нравственной оценке 2. Что предполагает нравственная оценка? 3. Сущность нравственного долга 4. Моральный долг отражает существование абсолютной личностной реальности

VIII. ТАЙНА ЗЛА 1. Вредит ли зло достоинству Бога? 2. Великая загадка - человек, способный творить добро и зло 3. Искушение несправедливостью 4. Молчание Бога 5. Страдающий Бог 6. Сострадающий Бог



ЧАСТЬ ІІ. АНТРОПОЛОГИЧЕСКОЕ БОГОСЛОВИЕ: БОГ В ПОИСКАХ ЧЕЛОВЕКА

IX. ГДЕ МОЖНО ВСТРЕТИТЬ БОГА? 1. Где можно встретить Бога? 2. Слово: место встречи человека и Бога 3. Бог и человек: отношение между субъектами 4. Бог и человек: встреча в пространстве этики 5. Бог и человек: отношения бескорыстия 6. Бог и человек: отношения, основанные на заботе 7. Бог для людей

X. ПОЧЕМУ Я ВЕРУЮ В БОГА 1. Я верую в Бога, «потому что» есть неверующие в Него 2. Верую в Бога, «потому что» я родился в христианском окружении 3. Верую в Бога, «потому что» родился в семье верующих 4. Верую в Бога, потому что есть Иисус Христос 5. Верую в Бога, потому что эта вера создает меня 6. Верую в Бога, потому что Бог Таков



о. Фьоренцо Реати - Есть ли Бог? Человек в поисках Бога. Введение в философскую теологию - Проявление нравственного сознания в нравственной оценке

Нравственный долг проявляет себя в нравственном сознании, а последнее выражается в нравственной оценке. Поэтому для познания природы нравственного долга мы должны изучить феномен нравственной оценки. Бесспорным фактом является то, что мы, человеческие существа, производим нравственные оценки. Не размышляя слишком долго, мы называем некоторые человеческие поступки хорошими, достойными подражания, а другие определяем как плохие. Когда мы слышим, что кто-то, рискуя жизнью, спас немощного старика из объятого пламенем дома, то хвалим этого человека и радуемся, что он был за это отмечен. Напротив, если мы узнаем, что некий сотрудник банка бесследно исчез с доверенными ему деньгами, то, возможно, мы признаем ловкость, с которой он действовал, но никогда не одобрим его поступка.

Подобные утверждения показывают, что мы стихийно высказываем оценочные суждения совершенно особой природы. Особенность таких суждений состоит, прежде всего в том, что они относятся не к вещам, а к человеческим поступкам. Кроме того, они предполагают особый критерий для оценки поступков: мы формируем наше суждение о людях на основании их действий и высказываний. Так, о каком-то человеке мы можем сказать, что у него красивый голос, что он хорошо водит машину или же что он плохой пловец. Также, как уже отмечалось выше, можно хвалить одного человека за его бескорыстный и мужественный поступок и порицать другого за незаконное присвоение денег. Во всех этих случаях мы формулируем некоторое оценочное суждение.

Однако в первом случае речь идет о суждениях, относящихся к чему-то «природному» в человеке, за что он не ответствен, рассматривающих его лишь в определенном и ограниченном аспекте, а не как человека вообще, и, следовательно, не содержащих какой-либо нравственной оценки. Напротив, во втором случае суждения представляю т собой нравственную оценку, поскольку относятся к человеку как самостоятельно определяющему свое поведение и отвечающему за свои поступки субъекту, то есть как к личности. Утверждая на основании совершенных человеком поступков, что он как таковой хорош или плох, мы рассматриваем его в качестве человека как такового.

Приводившиеся до сих пор суждения делались по отношению к другим. Однако мы нравственно оцениваем не только других, но и самих себя и делаем это в сущности честно. Если мы злоупотребили доверием другого человека, если мы намеренно нанесли ему вред, если не помогли другу в чрезвычайной ситуации, будь то из-за трусости или из-за нежелания причинять себе неудобства, мы знаем, что поступили неправильно и не должны были так делать. Мы можем пытаться освободиться от чувства вины за совершенный поступок, и если другие будут нас упрекать за него, станем энергично защищаться, приводя правдоподобные оправдания.

Однако такое поведение лишь показывает, что мы ясно осознаем неправильность нашего поступка. Наоборот, когда мы оказываем бескорыстную помощь, пусть даже это стоило нам некоторых жертв, то испытываем радость и удовлетворение, полностью отличающиеся от чувства самодовольства. Это состояние сознания, сопровождающее все наши сознательные поступки и одобряющее или порицающее их, мы называем совестью. «Голосом» совести здесь говорит изначальное знание о нравственном долге и ответственности, которое мы теперь рассмотрим подробнее.