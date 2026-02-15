Уже давно назрела необходимость в изменении преподавания истории в средней школе и в высших учебных заведениях. Дело здесь не только в том, что рухнули бывшие господствующими марксистские исторические постулаты. Новые экспериментальные учебники для средних школ, отказываясь от марксистских концепций, тем не менее страдают многими недостатками, среди которых следует назвать хотя бы: 1) европоцентризм учебников.

В старом учебнике истории средних веков все-таки были отдельные разделы, посвященные арабскому миру, Индии и Китаю. В нынешнем учебнике Индии и Китая нет вообще, а арабский мир рассматривается вместе с Византией в разделе «К Востоку от Запада». Подобный «западоцентризм» сужает исторический горизонт учащегося и приводит ко многим негативным последствиям;

2) учебники, как старые, так и новые, составлены в странном историческом (вернее, антиисторическом) ракурсе, подобном перевернутой пирамиде: больше всего внимания уделяется недавним событиям, и далее в обратной пропорции: так, раньше первобытная эпоха, насчитывающая, по самым скромным подсчетам, 1,5-2 млн. лет, занимала пять параграфов в учебнике истории древнего мира. Собственно древности, насчитывавшей 3,5 тысячелетия, посвящалось столько же места, сколько и средневековью, которое, в рамках марксистской науки, занимало всего 12 столетий.

1 период нового времени (200 лет) изучался столько же, сколько и 2 (40 лет), столько же отводилось т. н. «новейшей истории» (т. е. истории нашего столетия). Не многим лучше положение в вузовском преподавании. Сами эти периодизации, опиращиеся на марксистское понимание истории, давно устарели. Мы не призываем уподобляться хронистам, но стремимся к устранению этих вопиющих диспропорций. Год древних египтян продолжался столько же, сколько и год человека XX в., и если нам кажется, что некоторые войны недавнего прошлого важнее греко-персидских войн, то в истории они занимают примерно равное место.

Современники также мыслили греко-персидские войны как мировой конфликт, войну двух политических систем, небывалое в истории сражение Запада и Востока и т. д. (см. «Историю» Фукидида). Исторический процесс происходит во времени, и целью историка является объективная фиксация событий и их объяснение с выявлением причинно-следственных связей, а не перенесение в древность модных в настоящем политических концепций и их «обоснование» задним числом (будь то марксизм, демократия, национал-социализм или что-либо другое).

Не устраивают автора и концепции Тойнби, Гумилева и др., ввиду их большой схематичности им частого извращения фактов. С гораздо большим уважением автор, по образованию филолог-классик, относится к древнегреческим и византийским историографам - Фукидиду, Полибию, Диодору, Георгию Синкеллу и др., стремившимся излагать факты, а не только собственные схемы. История мыслится нами как существовавшая некогда объективная реальность, а раз так, то у ее событий была некоторая протяженность во времени и скорость.

Виктор Васильевич Ребрик – Лекции по истории Древнего Востока: от ранней архаики до раннего средневековья

СПб.: Алетейя, 2020. - 502 с.

ISBN 978-5-906910-51-6

Виктор Васильевич Ребрик – Лекции по истории Древнего Востока: от ранней архаики до раннего средневековья – Содержание

Аннотация

Предисловие

Том 1

Часть 1 Ранняя архаика

1. Зачем необходима новая концепция истории

2. Основание, ось и вершина социальной пирамиды

3. Почему история цивилизации?

4. Проблема формации

5. Начало цивилизации, ее хронология, периодизация и сдвиг во времени между Старым и Новым Светом

6. Неизбежна ли цивилизация? Что такое история – прогресс или регресс?

7. Цивилизация и предцивилизация

8. Мифическая и реальная история Египта Раннего царства

9. Протописьменный период в Шумере

10. Элам в конце 4 – начале 3 тыс. до н. э.

11. Протоиндийская цивилизация

12. Майя и цивилизация Теотихуакана в 1 период

13. Египет времен III и IV династий (2778–2563 гг.)

14. Шумер и Элам на I и II этапе Раннединастического периода (2750–2500 гг.)

15. Майя и Теотихуакан в 200–450 гг. н. э

16. Египет во времена V–VI династий (2563–2263 гг. до н. э.)

17. Эбла в XXVI–XXIII вв. до н. э

18. Шумер и Элам на III этапе Раннединастического периода (2500–2315 гг. до н. э.)

19. Майя и Теотихуакан в 450–700 гг.

20. Египет во времена VII–XI династий (2263–2000 гг. до н. э.)

21. Староаккадское государство (2316–2176 гг. до н. э.) и Элам

22. Расцвет и гибель шумерской цивилизации (XXII–XXI вв. до н. э.;. Элам во второй половине IV периода

23. Гибель Древнего царства майя (VIII–X вв. н. э.)

Часть 2 Поздняя архаика

24. Минойская цивилизация в конце III – начале II тыс. до н. э

25. Египет в эпоху правления XII династии (2000–1785 гг. до н. э.)

26. Староассирийское государство и его окрестности в XX–XIX вв. до н. э

27. Нижняя Месопотамия в период правления 1 династии Иссина (2017–1794 гг. до н. э.) и династии Ларсы (2025–1763 гг. до н. э.)

28. Месоамерика в 950-1200 гг. н. э

29. Минойская цивилизация в 1800–1400 гг. до н. э

30. Египет в эпоху Второго промежуточного периода (1785–1550 гг. н. э.)

31. Древнехеттское царство и соседние территории в 1800–1500 гг. до н. э

32. I динaстия Вавилона от Хаммурапи до касситского завоевания (1792–1595 гг. до н. э.)

33. Элам в Старовавилонский период

34. Месоамерика с 1200 г. до испанского завоевания

35. Цивилизация острова Пасхи

36. Минойская цивилизация в XVI–XIV вв. до н. э

37. Новохеттское царство с 1500 по 1300 гг. до н. э

38. Митанни и Аррапхэ (хурритская цивилизация) в XVI–XIV вв. до н. э

39. Египет во времена правления 18 династии (1550–1314 гг. до н. э.)

40. Ассирия в 1550–1300 гг. до н. э

41. Вавилония под властью касситов в 1595–1300 гг. до н. э

42. Гибель микенской цивилизации

43. Гибель Новохеттского царства

44. Угарит в XIV–XIII вв. до н. э

45. Египет в эпоху правления 19–20 династий (1314–1085 гг. до н. э.)

46. Финикия и Палестина до прихода евреев. Период судей

47. Ассирия в 1300–1050 гг. до н. э

48. Вавилония в 1300–1050 гг. до н. э

49. Элам в 1300–1050 гг. до н. э

50. Китайская цивилизация в XIV–XI вв. до н. э

51. «Темные века» в Греции (XI–IX вв. до н. э.)

52. Египет в эпоху правления 21–22 династий (около 1070-712 гг. до н. э.)

53. Палестина и Сирия в XI–IX вв. до н. э

54. Финикия в XI–IX вв. до н. э

55. Аккадская цивилизация в XI–IX вв. до н. э

56. Индия в XIII–IX вв. до н. э

57. Китай в период Западного Чжоу (1027-771 гг. до н. э.)

Библиография

Том II

Часть 1 Древность

1. Тартесская держава в VIII–VI вв. до н. э

2. Этруски в VIII–VI вв. до н. э

3. Рим во времена правления царей (753–510 гг. до н. э.)

4. Греция в VIII – середине VI в. до н. э. (архаика). Греческие колонии

5. Египет в период правления 23–26 династии (828–525 гг. до н. э.)

6. Израиль и Иудея в VIII–VI вв.

7. Северо-западные и юго-западные семиты (Сирия, Финикия, Южная Аравия) в VlII–VI вв. до н. э

8. Урарту в конце IX–VII вв. до н. э. Фригия и Лидия в VIII–VI вв. до н. э

9. Ассирия в VIII–VII вв. до н. э

10. Вавилония в VIII–VI вв. до н. э

11. Элам в VIII–VI вв. до н. э

12. Мидия и Персия в IX–VI вв. до н. э

13. Индия в VIII–VI вв. до н. э

14. Китай в VIII–VT вв. до н. э

15. Карфаген в VI–IV вв. до н. э

16. Рим в конце VI–IV вв. до н. э

17. Греция в середине VI–IV вв. до н. э

18. Египет в 525–332 гг. до н. э. (27–31 династии)

19. Нубия в 650–300 гг. до н. э

20. Персидская империя Ахеменидов (550–330 гг. до н. э.)

21. Индия в середине VI–IV вв. до н. э

22. Китай в середине VI–IV вв. до н. э

23. Римская республика в 300-50 гг. до н. э

24. Эллинистические государства в конце VI – конце I в. до н. э

25. Нубия в 300-50 гг. до н. э

26. Иудея в III–I вв. до н. э

27. Персия под властью Селевкидов и Парфянское государство в III–I вв. до н. э

28. Индия в IV–I вв. до н. э

29. Китай в IV–I вв. до н. э

30. Кризис Римской республики и ранняя Римская империя во второй половине I в. до н. э. – II в. и. э

31. Мероэ и Аксум в середине I в. до н. э. – IV в. н. э

32. Палестина в 63 г. до н. э. – 200 г. н. э. Возникновение и распространение христианства

33. Парфянское государство в 50 г. до н. э. – 227 г. н. э

34. Индия в 58 г. до н. э. – 220 г. н. э

35. Китай в 50 г. до н. э. – 220 г. н. э

Библиография

Часть 2 Средневековье

1. Римская империя в 193–455 гг.

2. Иудейская цивилизация в 200–500 гг.

3. Персидское государство Сасанидов в 224–457 гг.

4. Индия в 200–500 гг.

5. Китай в 221–479 гг.

Библиография

Виктор Васильевич Ребрик – Лекции по истории Древнего Востока: от ранней архаики до раннего средневековья – Протоиндийская цивилизация

Древние города в долине Инда (на территории нынешнего Пакистана) были открыты в 1926 г. английскими археологами Дж. Маршаллом и Э. Маккееем. Наиболее значительными из них были Мохенджо-Даро и Хараппа. Временные границы цивилизации по радиоуглеродному методу оцениваются 2900-1300 гг., по дендрохронологии начало цивилизации приходится на 3200 г. до н. э. (сравни традиционную индийскую дату начала Кали-юги - 3102 г. до н. э.), зрелый период - на 2400-1800 гг. Цивилизация, скорее всего, возникла на основе местных раннеземледельческих культур неолита в бассейне Инда и в соседнем районе северного Белуджистана. К настоящему времени раскопано несколько сот поселений.

Их характерные черты: поселения квадратные или прямоугольные в плане с обводными стенами и с постройками из обожженного кирпича, найдены медные и бронзовые кинжалы, ножи и прочие орудия, стрелы треугольной формы с заостренными шипами, керамика стандартных форм, сделанная на гончарном круге с росписью черным по красному, ремесленные изделия из терракоты (мужские и женские статуэтки, фигурки животных, модели повозок, домов, браслеты и т. д.), посуда, украшения и печати с изображениями и надписями. Печати сделаны из стеатита, терракоты, фаянса или меди, обычно четырехугольной формы, встречаются также шести- и многоугольные. У каждой печати есть язычок с отверстием для шнура.

Подобные печати найдены и довольно далеко от долины Инда - в Алтын-Депе (Южный Туркменистан), в дельте Муграба, в Рас-аль-Юнаизе, на побережье Аравийского полуострова, что свидетельствует о распространенных торговых связях жителей Хараппы. Протоиндийскую цивилизацию, скорее всего, можно отождествить с Мелуххой, упоминаемой в шумерских и аккадских текстах. Возможно, что «индские» торговые фактории существовали в Шумере. Одним из центров торговли был Лотхал (современный индийский штат Гуджарат). Из Мелуххи в Шумер привозились полудрагоценные камни (халцедон, сердолик, лазурит), медь, золото и другие ценные металлы, эбеновое и мангровое деревья, тростник, павлины, петухи, инкрустированная мебель.

Население занималось земледелием: выращивали пшеницу, ячмень, просо, горох, кунжут, горчицу, хлопчатник, было развито садовотство, в периферийных районах возделывали рис. Сохранялось и собирательство, о чем свидетельствуют зерна дикорастущих растений. Были развиты скотоводство, рыболовство, ремесла: прядение, ткачество, гончарное и ювелирное дело, резьба по кости, металлургия, жителям были известны медь и олово. Самые крупные города - Мохенджо-Даро (83 га), Ганверивала на берегу реки Гхаггар (81,3 км), Хараппа на реке Рави (63 га). Города были окружены стенами. Обычно их высота доходила до 2-3 метров, а ширина - до 7. Все улицы были ориентированы с востока на запад или с севера на юг. Крупнейшие центральные магистрали имели длину до 1 км и ширину до 10 м.

Главным строительным материалом был обожженный и сырцовый кирпич. Жилые дома состояли из 5-9 комнат, их максимальная площадь равнялась 333 кв. км. Дома были двухэтажными и выше. Почти в каждом жилище был туалет с душем. Крыши были плоские, окруженные парапетом и снабженные водосточными глиняными желобами. В городах были канализация и колодцы. Найдены большие здания, которые считают административными, «дворцами» или «зернохранилищами», но отдельных храмов не обнаружено. В Калибангане (индийский штат Раджастан) обнаружена цитадель, за пределами которой находился культовый комплекс: семь алтарей огня, расположенных по линии север-юг. Док в Аотхале превосходит более поздние финикийские и греческие доки.

Превосходны изделия ремесленников, особенно ювелиров (микробусины из сердолика, жадеита, агата, халцедона, бирюзы и других материалов). На печатях изображены буйволы, деревья, рогатый бог (прото-Шива или Агни?) на троне в «тронной позе» йоги, богиня с тигром, животные. Письменность возникает около 2400 г. до н. э. и состоит из 396 знаков - иероглифов. Максимальное число иероглифов на одной печати - 17. Надписи до сих пор не дешифрованы. Б. Грозный считал язык печатей индоевропейским, близким к хеттскому, но его дешифровка не была признана. В Индии существуют две школы дешифровки: представители одной из них (например, С. Р. Рао) считают язык печатей индоевропейским, близким к ведическому или авестийскому, а создание культуры приписывают ранним ариям, другая школа читает надписи по-дравидски.

Группа советских и финских ученых (Кнорозов, Парпола и др.) с 1964 г. исследовала надписи и пришла к выводу, что структура надписей свидетельствует об их дравидском происхождении. Методика группы была оспорена Рао, считающим, что надписи были выполнены не иероглифами, а алфавитным письмом с детерминативами. М. Ф. Альбедиль также читает надписи по-дравидски, но предлагает считать их календарными. Если верны гипотезы о дравидском происхождении протоиндиискои и эламской цивилизации, то мы должны представить для 3 тыс. очень широкую зону распространения дравидских языков - от Элама до Центральной Индии, в дальнейшее время дравиды переселяются на юг Индии, где они и обитают в более позднее время.