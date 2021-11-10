Религиоведение – № 2 - 2021

Социология смысла: роль церкви в противостоянии гностицизма и ортодоксии как онтологических парадигм. В фокусе внимания данной статьи находится противостояние гностических учений и христианства. Эта проблема становилась предметом специальных исследований в различных гуманитарных дискурсах, но не так часто – в философском. При этом борьба гностицизма и ортодоксии была борьбой двух принципиально разнящихся мировоззрении - классического для мифологических сообществ дуализма, характерного для античного мышления и теоцентрического монизма, который вышел из этой борьбы победителем и в котором были заложены основы естественнонаучной онтологии. Анализ этого противостояния углубляет понимание философских проблем, к которым следует отнести вопрос о природе социальной реальности, механизмах её конструирования и поддержания.

В этой связи гностицизм и христианство могут быть представлены не только как конкурирующие религиозные системы и мировоззрения, но и как разные ценностно-смысловые универсумы, защищающие различные «онтологические каноны». Они опираются на разные онтологии, вокруг которых формируется вся плоть культуры. В статье выделяется несколько факторов, предопределивших победу ортодоксии, среди которых разное отношение к античной рациональности, различные стратегии продвижения собственных вероучений, сотериологические и экклесиологические особенности гностицизма и ортодоксии. Однако решающей в этой победе признаётся роль церкви как социального института, выступающего хранителем онтологического канона христианства и отстаивающего его в конкурентной борьбе с гностическими интерпретациями вероучения.

Проблема гностицизма и борьбы с ним церкви становилась предметом исследования в различных дискурсах: теологическом, историческом, религиоведческом и т.д., но далеко не так часто философском. Конечно, антигностическая волна сыграла важнейшую роль в становлении ортодоксальной теологии и истории ранней церкви, конечно, исторические последствия победы над гностицизмом интересны не только с точки зрения утверждения сегодняшней версии христианства, но и в смысле логики развития религиозных и церковных систем. Однако не стоит забывать и о том, что борьба гностицизма и ортодоксии была и борьбой двух принципиально разнящихся мировоззрений - классического для мифологических сообществ дуализма, характерного для античного мышления и теоцентрического монизма, который вышел из этой борьбы победителем и в котором были заложены основы естественнонаучной онтологии.

В определённом смысле «метафизические революции», подобные переходу от античного понимания мира к христианскому, касающиеся фундаментальных представлений человека о мире, сказываются на всём универсуме культурных смыслов и, в конце концов, меняют весь культурно-исторический ландшафт. Речь идёт об онтологической структуре той предметности, которая априорно предполагается культурным трансцендентальным субъектом, а потому предваряет и детерминирует все будущие культурные практики. Значимость онтологических постулатов (изменение которых, добавим, и выступает результатом «метафизических революций»), К. Касториадис выразил следующим образом: «Именно это установление значений <...> для каждого общества полагает то, что есть, и то, что не есть, и как оно есть или не есть; то, что имеет цену, и то, что не имеет цены, имеет значение или не имеет значение - то, что может быть или значить».

Религиоведение. Научно-теоретический журнал – № 2 - 2021

«Амурский государственный университет», 2021. – 156 с.

ISSN 2072-8662

Религиоведение. Научно-теоретический журнал – № 2 - 2021 – Содержание

История религии

Левицкий В.С. - Социология смысла: роль церкви в противостоянии гностицизма и ортодоксии как онтологических парадигм

Религии России

Варламов А.М. - История сосуществования религий и перспективы мировоззренческих традиций в эвенкийском обществе

Забияко А.А., Зиненко Я.В. - «По Забайкалью и Амуру» Л.П. Фарафонтова как источник исследования народного православия на территории дальневосточного фронтира начала XX века.

Религии Востока

Ленков П.Д. - Буддийские элементы антропологических представлений религиозного даосизма школы Цюаньчжэнь (но материалам Лун мэнь синь фа): психология и соматология

Антропология религии

Воробьева С.Н. - Молитва как форма проявления специфической жертвы (на примере текстов ветхозаветных молитв-благословений)

Носачев П.Г. - Составляющие современного оккультурного нарратива

Аринин Е.И., Бендин А.Ю., Маркова Н.М., Матушанская Ю.Г. - Религиозная идентичность: «свое» и «чужое» как глобальное, локальное и глокальное (Беларусь, Германия, Россия)

Тайване Э. - Мультирелигиозная принадлежность и христианская идентичность на Западе: контексты и перспективы

Религиозная философия

Сахатский А.Г. - Аксиологические аспекты православного философского теизма (на примере философии В.Д. Кудрявцева-Платонова)

Баранова Е.В. - Католический взгляд на проблему соединения церквей в публицистике В.В. Розанова

Социология религии

Юрасов И.А., Танина М.А., Юдина В.А - Цифровой религиозный протест в провинциальных российских городах: религиозная идентичность и формы

Блинкова А.О., Шурухт С.М. - Образ пандемии: Дискуссия в среде православного духовенства (РПЦ МП) на ситуацию пандемии

Религия и культура

Григорьева А.К. - Интерпретация сюжета жертвоприношения Исаака в изобразительном искусстве иудаизма поздней античности

История религиоведения

Ань Дэ, Фадеев И.А. - Взгляд Юэ Фэна на историю православия

Кругозор

Оришев А.Б. - Новый взгляд на историю ислама (рецензия на книгу Томаса Бауэра «Культура неоднозначности и плюрализма: к другому образу ислама»)

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