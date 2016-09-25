Религиозные войны во Франции XVI в

Более 450 лет назад, в 1559-1562 гг., началось вооруженное противостояние французских католиков и протестантов, положивших начало масштабным гражданским войнам и получивших также название Религиозных, или Гугенотских. Гражданский конфликт, продолжавшийся почти сорок лет, разобщив Францию религиозно и политически, поставив ее на грань национальной катастрофы, в итоге благополучно разрешился и превратил страну в могущественное европейское государство: его парадоксальным итогом стало укрепление и утверждение абсолютной монархии, получившей свое классическое воплощение в последующее время. Возможно, именно память французов о многолетних кровавых смутах заложила основы нынешней религиозной терпимости и толерантности французского общества. Особенностью событий второй половины XVI в. было то, что Религиозные войны при всей своей конфессиональной окраске были далеки от войн собственно религий — католической и гугенотской. Бесспорно, речь шла о масштабном социально-политическом столкновении крепнувшей абсолютистской политической системы со всеми классами и сословиями Франции, преумноженном объективными внутриэкономическими трудностями и внешнеполитическими проблемами. Прибывавшие с театра военных действий солдаты, не удовлетворенные итогами и окончанием Итальянских войн (1494-1559), когда Франция уступила первенство Испании, быстро оказались вовлечены в затяжной внутрифранцузский религиозный конфликт, который через короткое время превратился также в международный, с иностранной интервенцией и финансированием противоборствующих сторон. Когда в Германии началась Реформация — движение за обновление церкви во главе с Лютером, она была активно поддержана французскими гуманистами и клириками. В 1510-1520-х гг. вокруг Гийома Брисонне, будущего епископа Mo, и Жака Лефевра д'Этапля, филолога и богослова, образовался кружок, развивавший идеи церковной реформы на основе возвращения к букве и духу Евангелия. Эти идеи быстро распространились при дворе, среди мелкого дворянства, чиновничества, торговцев, ремесленников и низшего духовенства, особенно на юге и юго-западе страны — традиционных центрах сепаратизма во Франции. Двор Маргариты Ангулемской, сестры короля Франциска I, в замужестве королевы Наваррской, располагавшийся в южных городах — По и Нераке, в 1530-1540-х гг. стал настоящим центром протестного движения, получившего название кальвинистского. Жан Кальвин (1509-1564), протестантский деятель, обосновавшийся в Женеве и ставший духовным лидером Реформации во Франции, развил идеи Лютера в своем «Наставлении в христианской вере» (1541 г.). Отрицая католическую веру и главенство папы, он рассматривал Библию как единственный авторитетный источник для организации общественной и частной жизни. Уже в 1540-1550-е гг. кальвинизм во Франции возобладал над всеми остальными ре-формационными учениями и стал удобным (идея о божественном предопределении) и даже модным идеологическим течением (к нему примкнули некоторые представители высшей знати и члены королевской семьи, как, например, герцогиня Рене Феррарская, дочь Людовика XII). Республиканская по сути организация кальвинистской церкви, также называемой гугенотской (видимо, от нем. Eidgenossen —"сотоварищи), во время Религиозных войн стала основой для создания конфедерации гугенотских городов на юге Франции.

Религиозные войны во Франции XVI в - Новые источники, новые исследования, новая периодизация СПб.: ЕВРАЗИЯ; М.: ИД Клио, 2015. —352 с. ISBN 978-5-91852-098-7 (ЕВРАЗИЯ) ISBN 978-5-906518-24-8 (ИД Клио) Религиозные войны во Франции XVI в - Новые источники, новые исследования, новая периодизация - Содержание Вместо предисловия: современный взгляд на французские религиозно-политические события второй половины XVI века. Au lieu de la Préface: un regard moderne sur les événements religieux et politiques en France de la seconde moitié du XVIe siècle. Часть 1 РУКОПИСИ, АВТОГРАФЫ И КНИГИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVI В. / LES MANUSCRITS, LES AUTOGRAPHES ET LES LIVRES DE LA SECONDE MOITIÉ DU XVIe SIÈCLE Накануне больших потрясений: послание епископа Неверского королю Генриху II (1559 г.) Рукопись из библиотеки Св. Женевьевы / A la veille des grands bouleversements: L'épître envoyé au roy Henri Second par l'évêque de Nevers (un manuscrit de la Bibliothèque Sainte-Geneviève)

Портрет нидерландского священника эпохи Контрреформации (по рукописи Российской национальной библиотеки) / «La Chronique de la ville de Kampen» du prêtre Herman Wolf (1580)

Мария Стюарт и Религиозные войны во Франции (по материалам Отдела рукописей Российской национальной библиотеки) / Marie Stuart et les guerres de religion en France (d'après les manuscrits des collections de la Bibliothèque nationale de Russie)

Французские автографы времен Гражданских войн (1559-1598) в Российской национальной библиотеке в Санкт-Петербурге / Les autographes français du temps des Guerres de religion (1559-1598) conservés à la Bibliothèque nationale de Russie à Saint-Pétersbourg

Редкие издания эпохи Религиозных войн во Франции в Библиотеке Академии наук в Санкт-Петербурге / Les editions rares de l'époque des guerres de religion en France dans la Bibliothèque de l'Académie des Sciences à Saint-Pétersbourg Часть 2 НОВЫЕ ИСТОЧНИКИ ПО ИСТОРИИ РЕЛИГИОЗНЫХ ВОЙН / LES SOURCES NOUVELLES SUR L'HISTOIRE DES GUERRES DE RELIGION Сверхъестественное в период Религиозных войн. Эскиз хронологии / Le surnaturel dans les guerres de religion. Esquisse chronologique

Печатные издания и политическая игра во время Гражданских войн. Пример протестантской партии (1562-1570) / Libelles et jeu politique pendant les guerres de religion. L'exemple du parti protestant (1562-1570)

Что могут рассказать квитанции бюро нерегулярных доходов о Религиозных войнах во Франции? / Que peuvent raconteur les quittances des offices expédiées aux parties casuelles sur les guerres de religion? Часть 3 ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ ВОЙНЫ / LES PRATIQUES POLITIQUES DE LA GUERRE Миротворчество в эпоху Гугенотских войн. Пример деятельности комиссаров, ответственных за выполнение королевских «эдиктов умиротворения» / Faire la paix au temps des guerres de religion. L'exemple des commissaires des édits

Кальвинистские консистории и муниципалитеты французского юга во время первых религиозных столкновений (1560-1562) / Consistoires calvinistes et consulats méridionaux dans les premiers affrontements religieux (1560-1562)

Мир и война во Франции в эпоху Религиозных войн сквозь призму провинциальных парламентов: пример Бордо (1562-1600) / Guerres et paix de religion en France vues par le prisme des parlements : l'exemple de Bordeaux (1562-1600) Часть 4 МЕЖДУНАРОДНЫЕ АСПЕКТЫ ГРАЖДАНСКИХ ВОЙН / LES ASPECTS INTERNATIONAUX DE LA GUERRE CIVILE Гугенотская дипломатия во время первых Гражданских войн (1562-1570) / La diplomatie huguenote pendant les premières guerres de religion (1562-1570)

Немецкое дворянство и французский религиозный конфликт XVI века / La noblesse allemande et le conflit religieux en France du XVIe siècle.

«Антарктическая Франция» в Бразилии: преддверие Религиозных войн во Франции? / La « France Antarctique » au Brésil: le prologue des Guerres de Religion en France? Часть 5 ФРАНЦУЗЫ В ПОИСКАХ ИДЕНТИЧНОСТИ В ЭПОХУ КОНФЛИКТОВ / LES FRANÇAIS EN QUÊTE D'IDENTITÉ À L'ÉPOQUE DE CONFLITS Преимущественное право мужчины и французский дух монарха лилии: обсуждение Салической правды и создание национального консенсуса во время последней религиозной войны XVI столетия / Masculinité et francité du monarque des lis : le débat sur la loi salique et la construction du consensus national pendant la dernière guerre xvie siècle

«Bons et naturels Français». Католицизм и дискурсы французской идентичности в годы Парижской лиги / «Bons et naturels Français». Le catholicisme et le discours de l'identité française dans les années de la Ligue parisienne.

История наизнанку? Король и религиозный раскол во Французском королевстве в XVI веке / Une histoire à l'envers? Le roi et la division de la foi dans le royaume de France au xvie siècle ПРИЛОЖЕНИЕ/ANNEXE Собрание П. П. Дубровского в Отделе рукописей Российской национальной библиотеки в Санкт-Петербурге. Французские автографы времен Религиозных войн во Франции (1559-1598). Суммарный каталог / Collection de Piotr P. Doubrovskiy (Pierre Dubrovsky) dans le Département des manuscrits de la Bibliothèque nationale de la Russie, Saint-Pétersbourg. Catalogue sommaire des autographes français au temps de Guerres de religion (1559-1598)

Религиозные войны во Франции XVI в - Новые источники, новые исследования, новая периодизация - Рукопись из библиотеки Св. Женевьевы в Париже

Вопрос о датировке начала Религиозных войн во Франции остается дискуссионным, как, впрочем, и вопрос о дате их окончания1. В связи с этим особенно ценными представляются документы, проливающие свет на краткий период между окончанием Итальянских войн (1494-1559) и официальным началом войн Религиозных. Одним из таких источников представляется трактат, написанный в начале 1559 г. и хранящийся в парижской библиотеке Св. Женевьевы. Большая рукопись, озаглавленная: «Пятьдесят трактатов о мире, союзах и конфедерациях, заключенных между королями Франции, Испании, Англии, Шотландии и другими, начиная с 1195 г. совокупно с другими любопытными документами, содержащимися в следующем оглавлении»2, включает в себя подборку копий многочисленных документов, переписанных одним почерком, и датируется концом XVII — первой половиной XVIII вв. Как следует из экслибриса, рукопись попала в аббатство и была переплетена не позднее 1753 г.

Помимо международных договоров, среди «других любопытных документов» можно обнаружить немало неизданных до сих пор текстов. Среди них пространное «Послание, отправленное королю Генриху Второму епископом Неверским. Послание от мая 1559 г.»3. Копиист, очевидно, не был знаком с реалиями XVI столетия, поэтому в тексте содержатся ошибки, создающие определенные трудности для понимания.

В имеющемся во всех французских книгохранилищах печатном каталоге манускриптов библиотеки Св. Женевьевы автором «Послания...» назван Спифам4, а на карточках рабочего каталога, составленного в конце XIX века, автором значится Жиль Спифам. Логика библиографов очевидна: достаточно свериться со списком епископов Неверских, чтобы узнать, что с 27 января 1559 г. и до 7 апреля 1577 г. эту кафедру занимал Жиль Спифам, старательный администратор, пытавшийся в своей епархии проводить в жизнь решения Тридентского собора.

Вкратце содержание «Послания...» сводится к следующему5. В обращении к королю автор объявляет о своем намерении дать совет, как отличить ложную церковь от истинной, объяснить, почему и как именно следует урезать многочисленные церковные бенефиции ради общего блага, и, наконец, показать путь к прекращению смут. После краткого исторического экскурса, показывая на примере споров о пресуществлении, которые велись еще в каролингскую эпоху, давние традиции монаршего интереса к теологическим спорам, автор заявляет об обязанности короля следовать не людским обычаям, сколь бы удобными они ни казались, а Божественной воле. Затем обрисовываются отличия истинной церкви, «церкви Авеля», от ложной «церкви Каина». Первая признает лишь авторитет Священного Писания, видит спасение лишь в вере. Эта вера вскормлена Вечерей6, она почитает законы и терпеливо сносит все гонения. Ей противостоит церковь Каина, созданная римским папой и его клевретами, т. е. Антихристом и его слугами, преследующими праведников, но милующими настоящих еретиков. Далее автор на примерах показывает, что, вопреки утверждениям клеветников, у лютеран воинской доблести больше, чем у их противников, и Господь дарует королю победы в тех случаях, когда он идет против папы, и, наоборот, союз с Римом ведет к поражениям. Неудачи преследуют тех военачальников, которые желают причинить вред сторонникам евангельской Церкви: герцог Франсуа де Гиз со своими войсками был вынужден спешно и бесславно покинуть Италию, после того как решил двинуться в долины Пьемонта, чтобы уничтожить там общины вальденсов, а коннетабль Монморанси, давший обет завоевать Женеву, был пленен и разбит в битве под Сен-Кантеном.

С медицинскими подробностями перечисляются мучения, которые Господь наслал на особо рьяных врагов истинной церкви.

Затронут и денежный вопрос. Доказывая право короля конфисковать бенефиции у служителей «церкви Каина», автор уточняет, на какие цели должны пойти полученные средства: поддержка «истинной церкви», достойное содержание служителей правосудия, помощь бедным, приличное жалование дворянству, которое готово проливать кровь за короля. Это избавит от необходимости содержать иностранных наемников, вывозящих золото за пределы страны, подобно тому, как ныне отправляют золото в Рим держатели бенефициев.

Далее одно за другим отводятся обвинения, которые выдвигают против сторонников Евангелия слуги Антихриста, готовые на все, лишь бы защитить свои доходы. Подчеркивая гражданские добродетели сторонников новой веры, автор отвергает обвинения в са-краментализме. В конце концов делается вывод, что для правильного управления страной надо реформировать церковь, с этой целью следует собрать собор галликанской церкви под председательством короля. Описывая различные церковные соборы, на которых под давлением папы принимались ошибочные решения, автор отметает ссылки на непогрешимый авторитет позднейших церковных соборов.

Если же король поступит иначе, то его с неизбежностью постигнет кара Господня, как Саула и других неправедных царей. В любом случае необходимо остановить гонения на истинно верующих и выслушать доводы людей, готовых претерпеть любые гонения и погибнуть за веру.

Собственно из текста «Послания...» никак не следует, что оно написано епископом Неверским. На это указывает лишь заголовок, под которым документ фигурирует в сборнике, но если мы поверим ему, то станет совершенно ясно, что Жиль Спифам, образцовый епископ эпохи Контрреформации, никак не мог быть автором этого текста. Если его действительно написал епископ Неверский, то им мог быть только Жак Спифам, занимавший епископскую кафедру с 1547 по январь 1559 г. (по другим данным — до декабря 1558 г.). Конец его пребывания на кафедре оказался связан с крупным скандалом — епископ сбежал в протестантскую Женеву.