Религиозный фактор в годы гражданской войны в России

Революционные события 1917 г. ускорили переход к сегрегационной модели церковно-государственных отношений. Они же повлияли и на содержание понятия «религиозный фактор». Можно согласиться, что в новых условиях религиозный фактор стал «специфическим обозначением функционирования религии и ее институтов в системе социальных, экономических, политических, национальных и других отношений». Недалеки от истины и те исследователи, которые считают религиозный фактор термином, «определяющим влияние религии как социального института на иные, нерелигиозные стороны общественной жизни».

Несомненно, импонирует лаконичный и, на наш взгляд, справедливый подход к определению понятия «религиозный фактор» в статье А. В.Сушко: «Под религиозным фактором понимаются процессы влияния религии на начало, ход и исход [Гражданской] войны, на деятельность противоборствующих сил, на политические институты и на общественное мнение». Автор указывает на три аспекта влияния религиозного фактора на эскалацию Гражданской войны в России: 1) идеологический конфликт сил революции с религиозными конфессиями; 2) конфликты между представителями духовенства, вызванные идейными разногласиями по религиозным и политическим вопросам; 3) падение авторитета Русской православной церкви как социального института культуры у значительной части православного населения и среди неправославных.

Как представляется, именно падение авторитета Русской православной церкви в годы Первой мировой войны, Великой русской революции 1917 г. и Гражданской войны определили доминанту побед и поражений красного и белого движений. События лета 1914 — зимы 1916 г., непосредственное участие священнослужителей в боевых действиях, реальность, с которой они соприкоснулись, породили в сознании части из них сомнения в религиозных догматах, желание внести в церковную жизнь определенные конструктивные изменения. К концу 1916 г. высшее духовенство все чаще упоминало некий «церковный большевизм» и побаивалось его разрушительного воздействия на церковь. Наступивший 1917 г. полностью изменил уклад России, русского народа и Русской православной церкви. К февралю 1917 г. российское общество устало от самодержавия-, Николай II был непопулярным и неавторитетным правителем даже в глазах преданных монархистов. «Немало людей страдали оттого, что, вопреки своему искреннему желанию, они просто не могли любить своего царя. Без радости они воспринимали падение монархии, с тревогой смотрели в будущее, однако поддерживать последнего императора, любить его через силу они уже не могли», — заметил по этому поводу петербургский историк Б. И. Колоницкий6. Устала от самодержавия и Русская православная церковь7. Как отмечает выдающийся американский исследователь Г. Фриз, к 1917 г. «союз трона и алтаря» распался необратимо8. Синод и большинство епископов приветствовали падение Дома Романовых9. К этому моменту Церковь — как в лице значительной части высшего духовенства, так и в лице рядовых клириков — была готова к серьезным переменам; другое дело, что никто не мог себе и представить, какую цену она заплатит за эти перемены и в каком положении окажется спустя всего год после падения самодержавия.

Религиозный фактор в годы гражданской войны в России - Феномен, значение, региональная специфика

Под ред. А. С. Пученкова.— СПб.: Изд-во C.-Петерб. ун-та, 2024.— 572 с.

ISBN 978-5-288-06375-6

Религиозный фактор в годы гражданской войны в России – Содержание

Список сокращений

Введение

Глава 1. Региональная специфика религиозного фактора в Гражданской войне в России: постановка проблемы

Глава 2. Православная церковь на Севере России в эпоху Гражданской войны

Глава 3. Небольшевистский Северо-Запад и Православная церковь: контуры взаимодействия

Глава 4. Церковь и Гражданская война на Юге России

Глава 5. Религиозный фактор в истории Гражданской войны на Крымском полуострове

Глава 6. Горское движение, исламский фактор и Гражданская война на Северном Кавказе

Глава 7. Церковная революция в провинции (на примере Казанской епархии в 1917 г.)

Глава 8. Православная церковь в Самарской епархии под властью Комуча

Глава 9. Политические режимы и Русская православная церковь в Сибири

Глава 10. Православная церковь на Дальнем Востоке в годы Гражданской войны

Глава 11. Российское старообрядчество и Гражданская война

Глава 12. Российские буддисты и Гражданская война: поиск собственного места в истории

Глава 13. Религиозный фактор в жизни российских евреев в годы Гражданской войны

Заключение

Список использованной литературы

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