Настоящее издание объединило под одной обложкой два произведения с одинаковым названием — «Жизнь Иисуса». Их авторы — немецкий философ и религовед Давид Фридрих Штраус и французский мыслитель Эрнест Ренан. Появление этих книг в свое время принесло их авторам мировую известность и сыграло немаловажную роль в судьбах писателей. Книги объединяет критический подход авторов к новозаветным сведениям об Иисусе Христе и общее для обоих представление об Иисусе как реальном человеке, жившем и проповедовавшем в I веке н. э. Главный труд Д. Ф. Штрауса «Жизнь Иисуса» вышел в свет в 1835–1836 годах и оказал огромное влияние на общественное сознание, вызвав целую бурю в умах современников. Как профессиональный теолог Штраус сформировался в Тюбингенском университете, который со времени своего основания (1477 г.) являлся важным центром гуманизма и играл значительную роль в развитии богословия. Резко критическое отношение к догматизму в философии и религии, сложившееся у Штрауса к окончанию его обучения в университете, и побудило его осуществить фундаментальное исследование жизни Иисуса. Штраус поставил перед собой задачу разрешить выявившиеся в христианской доктрине противоречия. В своей работе он затронул широкий круг проблем, но основное ее содержание сводилось к критике евангельских историй, которые Штраус относил к мифотворчеству. Писатель разрушил миф, признающий Иисуса сыном Божьим, представил его как Иисуса-человека, реальную историческую личность. В течение долгих лет книга оставалась в центре теологических споров, и Штраус вновь вернулся к своему труду и выпустил в свет (в 1864 г.) обновленный вариант под названием «Жизнь Иисуса, обработанная для немецкого народа», переориентированный на более широкие читательские круги. Этот вариант книги и предлагается вниманию читателя. Автором второй книги, входящей в настоящее издание, является единомышленник и последователь Штрауса французский мыслитель Эрнест Ренан. Ренан получил богословское образование, но от карьеры священника или теолога отказался и посвятил себя научным изысканиям в сфере лингвистики. Его работы в этой области принесли ему известность и авторитет в научном мире. Но ученого все больше стали увлекать проблемы истории религии. Он опубликовал серию статей по этой теме, издал собственные переводы ряда библейских текстов, которые были снабжены его критическими комментариями. В 1863 г. книга Ренана «Жизнь Иисуса» увидела свет. В ее появлении немалую роль сыграла экспедиция автора в Палестину и Сирию, где он собрал огромный материал, посетив те места, где жил и проповедовал Иисус.

Давид Фридрих Штраус - Эрнест Ренан - Жизнь Иисуса

Харьков, Москва, Фолио, АСТ, 2000 г. ISBN 5-237-05083-2 ISBN 966-03-0724-1

Давид Фридрих Штраус - Эрнест Ренан - Жизнь Иисуса - Содержание От издательства

Давид Фридрих Штраус и его «Жизнь Иисуса»

Введение и исторический очерк жизни Иисуса. Предисловие к первому и второму изданию

I. Обзор трудов, описывающих жизнь Иисуса

II. Евангелия как источники для жизнеописания Иисуса

III. Объяснение понятий к последующему исследованию

Книга 1. Исторический очерк жизни Иисуса

Книга 2. Мифическая история Иисуса, ее происхождение и развитие Эрнест Ренан Жизнь Иисуса Глава I. Место Иисуса во всемирной истории

Глава II. Детство и молодость Иисуса. — его первые впечатления

Глава III. Воспитание Иисуса

Глава IV. Мир идей, в котором развивался Иисус

Глава V. Первые афоризмы Иисуса. — Его идея о боге отце и истинной религии. — Первые ученики

Глава VI. Иоанн Креститель. — Путешествие Иисуса к Иоанну Крестителю и пребывание его в пустыне иудейской. — Иисус принимает от Иоанна крещение

Глава VII. Развитие идей Иисуса о царстве божием

Глава VIII. Иисус в Капернауме

Глава IX. Ученики Иисуса

Глава X. Нагорная проповедь

Глава XI. Царство божие, познаваемое как господство бедных

Глава XII. Посольство Иоанна Крестителя из тюрьмы к Иисусу. — смерть Иоанна. — отношение его школы к школе Иисуса

Глава XIII. Первые выступления в Иерусалиме

Глава XIV. Отношение Иисуса к язычникам и самаритянам

Глава XV. Начало легенды об Иисусе. — Собственное его представление о своей сверхъестественной роли

Глава XVI. Чудеса

Глава XVII. Окончательная форма идей Иисуса о царстве божием

Глава XVIII. Учреждения Иисуса

Глава XIX. Прогрессивное нарастание энтузиазма и экзальтации

Глава XX. Противодействие, которое встречал Иисус

Глава XXI. Последнее путешествие Иисуса в Иерусалим

Глава XXII. Замыслы врагов Иисуса

Глава XXIII. Последняя неделя жизни Иисуса

Глава XXIV. Арест Иисуса и суд над ним

Глава XXV. Смерть Иисуса

Глава XXVI. Иисус в гробнице

Глава XXVII. Участь врагов Иисуса

Глава XXVIII. Существенные черты дела Иисуса

Давид Фридрих Штраус и его «Жизнь Иисуса»

Последствия публикации оказались для Штрауса неожиданными и драматичными. Он адресовал книгу специалистам-теологам, а она вызвала настолько широкий общественный интерес, что к 1840 году вышла четырьмя изданиями, причем каждый раз в обновленной редакции. Штраус надеялся достойно войти в круг авторитетных профессионалов и внести свой вклад в разрешение выявившихся в христианской доктрине противоречий, но вместо этого едва не стал жертвой остракизма и был уволен из университета. Конечно же он ожидал споров и был к ним готов, однако столкнулся с массированным шквалом обвинений и нападок. Разумеется, случалась и серьезная, даже доброжелательная критика, но как ее было мало! Бруно Бауэр упрекнул Штрауса за излишнюю спекулятивность и недостаточно последовательную демифологизацию евангельских историй. Баур разделял ряд идей «Жизни Иисуса», но избегал публичных оценок. Зато чрезвычайно активно вели себя теисты, оценивавшие книгу с диаметрально противоположных позиций, причем с критиками-протестантами солидаризировались и критики-католики во главе с И. Л. Гугом. Штраус защищался самоотверженно и изобретательно. В поразительно короткий срок — в течение одного года — он издал три сборника «Полемических заметок», специально посвященных защите «Жизни Иисуса». Нужно отдать Штраусу должное — в этих трудных условиях его теоретическая принципиальность не вылилась в догматическое упрямство. Он не только разъяснял и отстаивал, но и уточнял и дорабатывал свою концепцию. В новых изданиях он пытается более органично связать историческую часть с теологическими выводами; он использует и Шлейермахера, соглашаясь с тем, что религию питают также и психологические факторы; им принимаются в расчет ряд замечаний гегельянцев; наконец, у Штрауса хватает сил для написания и издания новых работ, в том числе двухтомного «Христианского вероучения» (1840–1841), в котором он продолжил свои теоретические разработки (и, между прочим, скрестил шпаги с быстро обретающим популярность Л. Фейербахом). И тем не менее по-своему увлекательная обстановка полемики не могла снять тяжести изоляции. Особенно трудно переживал Штраус отрыв от педагогической деятельности. Возможно, в силу этих обстоятельств в бурный 1848 год он пробует силы в политике, избирается депутатом Вюртембергского собрания. Опыт оказался неудачным (хотя, как увидим ниже, и не бесполезным). Спасительным выходом из затруднений казалось предложенное ему место профессора церковной истории и догматики в Цюрихском университете. Приглашение объяснялось тем, что в кантоне к власти в начале 40-х годов пришли либеральные силы, которые стремились расширить гражданские права, улучшить дело образования, обеспечить религиозную свободу и в этом плане сочли кандидатуру Штрауса вполне для себя приемлемой. Однако хотя университет и кантональное правительство приняли решение о зачислении Штрауса на должность, мобилизованная клиром общественность не позволила ему занять ее. Церковью была развернута широкая антиштраусовская кампания в прессе, составлялись петиции, публиковались памфлеты — одним словом, были приведены в действие все существовавшие в то время рычаги манипулирования массовым сознанием. Завершилась кампания своеобразным референдумом (мнение граждан выявляли священнослужители), в ходе которого почти 40 тысяч человек высказались против Штрауса и лишь тысяча с небольшим — «за». Таким образом, демократический механизм был умело использован для того, чтобы не пустить в Цюрихский университет профессора, образ мысли которого отклонялся от оберегаемых стандартов.

Эрнест Ренан - Жизнь Иисуса

М.: Издательство «Амрита-Русь», 2004. – 224 с.

Дополнение А. И. Кузьмина

Полный перевод с последнего французского издания

ISBN 5-94355-126-3

Эрнест Ренан - Жизнь Иисуса - Место Иисуса во всемирной истории. – Детство и юность Иисуса. Его первые впечатления

Важнейшим событием всемирной истории является тот переворот, при посредстве которого благороднейшие расы человечества перешли от древних религий, объединенных не совсем определенным термином «языческие», к религии новой, основанной на понятии о единстве божества, троичности и воплощении Сына Божьего. Для осуществления этого перехода потребовалось около тысячи лет; и прошло, по крайней мере, три столетия, пока новая религия сложилась окончательно. Исходной же точкой переворота, о котором здесь идет речь, послужил факт, совершившийся в царствование римских императоров Августа и Тиверия. В это время жил гениальный человек, который своей смелой инициативой, обаянием своей высокой личности создал самый объект и указал исходную точку новой веры человечества. Иисус родился в Назарете, небольшом городке Галилеи, который до него был совершенно неизвестен. Всю жизнь его звали назарянином, если же впоследствии легенда и произвела его из Вифлеема, то лишь благодаря значительной натяжке. Мы далее увидим, для чего была сделана эта подтасовка и почему она была необходимым следствием приписанной Иисусу роли Мессии. Год рождения его точно не известен. Он родился в царствование Августа, вероятно, около 750 года римского летосчисления, т. е., по‑видимому, несколькими годами раньше первого года христианской эры, которая всеми цивилизованными народами принята для счета лет от предполагаемого дня его рождения. Данное ему имя Иисус представляет популярное искажение имени Иешуа, и было одним из обычных; но впоследствии, разумеется, и в нем стали искать таинственный смысл и намек на его призвание Спасителя. Возможно, что и его самого, как всех мистиков, воодушевляла подобная мысль. История знает не один пример, когда имя, данное ребенку без всякой задней мысли, служило поводом для великой исторической миссии. Пламенные натуры ни за что не хотят видеть во всем, касающемся их, простой случай. Вся их судьба уже наперед предопределена Богом; знак высшего промысла они усматривают в самых ничтожных обстоятельствах. Эрнест Ренан - Жизнь Иисуса - второе издание Феникс, Ростов-на-Дону, 2004 ISBN 5-222-05292-3

Эрнест Жозеф Ренан (1823–1892)

Французский писатель, историк религии, филолог-востоковед, член Французской академии. Его перу принадлежат многие труды по истории христианской религии, из них наиболее популярна книга «Жизнь Иисуса» (1863). Слово «Иисус» – греческая транслитерация древнееврейского имени Иешуа – «спаситель» (исходная форма Йегошуа – «бог помощь, спасение»). «Христос» является переводом на греческий древнееврейского «Машиах» – «помазанник». Помазанниками называли пророков, первосвященников, монархов, помазанных елеем, тем самым символически получивших власть от самого Бога. Главные книги, рассказывающие о жизни Иисуса Христа, – Евангелия (от греческого «благая весть»).

