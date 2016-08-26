Критики иногда саркастически замечают, что церковь «доживает свои последние дни». Намереваясь выразить этими словами неодобрение, они, тем не менее, четко констатируют факт.

Каждому поколению нужна церковь, чтобы сообщить ему Евангелие, которое ей вверено, духовную жизнь, которой она живет, преображающую благодать, которой она наделена, силу молитвы, на которую она полагается, и богословские знания, которые она унаследовала.

Церковь, конечно же, принадлежит Христу, ибо Он обещал: «Я создам Церковь Мою» (Матфей 16:18). Только Он может простить раскаявшихся грешников, возродить тех, кто мертв во грехе и беззаконии, очистить сердца тех, кто полностью предает себя Его воле, и дать силы тем, кто несет служение во имя Его.

Однако Царство Божие распространяется с помощью церкви – через ее благовестие, служение, поклонение и пастырскую заботу.

Не разбираясь в богословии и не обладая широтой кругозора, мы не сможем преданно следовать за Христом и плодотворно служить Ему. Веру церкви следует излагать и непрестанно возвещать на языке времени. Данная книга пытается выполнить эту задачу. В течение полувека церковь и сообщество христиан веслеевско-арминианского исповедания пользовались монументальным трехтомным трудом по систематическому богословию доктора Ортона Уайли «Христианское богословие».

Он сохранит свою значимость и в дальнейшем. Данный же труд отражает текущее состояние систематического богословия, учитывает последние достижения христианской мысли и результаты библейских исследований и делает более сильный акцент на святости.

Рэй Даннинг – Благодать, вера и святость – Веслеевское систематическое богословие

Санкт-Петербург, Христианское общество «Библия для всех», 1997. — 598 с.

ISBN: 5-7454-0139-7

Рэй Даннинг – Благодать, вера и святость – Веслеевское систематическое богословие – Содержание

Предисловие

Введение

Выражение признательностиОбращение к читателю

Часть I Prolegomena

Глава 1. Сущность и задачи богословия

Что такое богословие

Что такое систематическое богословие

Норма систематического богословия

К вопросу о законности

Глава 2. Источники богословия: Библия

Предваряющая благодать и авторитет Библии

Богодухновенность Писаний Факт вдохновения свыше Метод вдохновения Мера вдохновения

Из чего состоит Слово Истины

Глава 3. Источники богословия: предание, разум и опыт

Предание От устного предания к письменному Предание в истолковании текста Предание в символах веры Важность предания

Разум Ограниченность разума Функции разума

Опыт Значение опыта Опыт как средство получить откровение Опыт как источник подтверждения Слово и Дух

Выводы

Часть II. Наше знание о Боге

Глава 4. Откровение: его значение и необходимость

Откровение и трансцендентность Библейские основания Философский аспект Воззрения протестантов Современные воззрения на трансцендентность и имманентность Трансцендентность и имманентность: как поддержать равновесие? Язык религии Предлагавшиеся способы использования языка в богословии

Откровение и знание Библейский взгляд на знание Два вида знания Познание через откровение

Откровение и разум Разум и греховность Плоды падшего разума

Выводы

Глава 5. Откровение: веслеевский подход

Человечество и Истина: исторический обзор

Человечество и Истина: imago Dei

Предваряющая благодать и образ Божий

Предваряющая благодать и общее откровение

Частное откровение

Эсхатологический характер откровения

Часть III. Учение о Боге Вседержителе

Глава 6. Природа и свойства Бога

Центральный вопрос вероучения

Библейские истоки этого вопроса

Гнев Божий

Святость, любовь и свойства Любовь и страдания Любовь и воля Проблема выделения свойств

Классификация свойств Вседержащее господство и любовь Библейские свойства



Глава 7. Троица

На пути к Никее Тритеизм Модализм Субординационизм Арианство Никейское вероопределение

Августин и каппадокийцы

Афанасиевский символ веры

Триединство в сущности или в икономии

Глава 8. Бог Творец

Богословский анализ Бытия 1:1 – 2:4

Благо сотворения

Creatio ex nihilo

Бог как источник

Состояние творения

Свобода и цель

Сотворение, жизнь и история

Творение и зло

Провидение, чудо и молитва

Провидение

Чудо

Молитва

Эсхатологическая перспектива творения

Этика творения

Часть IV. Учение о Боге Спасителе

Глава 9. Греховность человека

Первородная праведность и imago Dei Свобода для Бога Свобода для других как imago Свобода от земли как imago Свобода от себя как imago

Восставшее человечество Сущность греха Первородный грех и предваряющая благодать Первородный грех как утрата отношений Первородный грех как извращение природы

Грех первородный и грех фактический Первородный грех и вина Фактический грех как выражение бытия Всеобщность греха



Глава 10. Личность Спасителя

Вероучительный смысл боговоплощения Откровение Искупление

Христология Нового Завета Мессия Иисус и звание Мессии Иисус как Сын Человеческий Иисус как Господь Иисус как Сын Божий

Развитие христологии церковью

Великий парадокс

Глава 11. Служение Спасителя

Классические теории Искупления Теория выкупа Теории удовлетворения Теория морального влияния Блага Искупления Предваряющая благодать Примирение Освящение

Слагаемые систематического анализа Служение Христа в образах Нового Завета Некоторые вероучительные соображения



Глава 12. Веслеевские взгляды на Искупление

На пути к веслеевским воззрениям

Служение Христа как Пророка

Служение Христа как Священника Христос отождествляет Себя с человеком Представительство Экскурс в историю Христос как совершенный Священник и Жертва Ходатайство Великого Первосвященника Наше отождествление со Христом

Служение Христа как Царя Christus Victor Царство Божие

Оборотная сторона Искупления

Часть V. Учение о Боге Духе

Глава 13. Христианское восприятие Святого Духа

Природа восприятия

Восприятие Духа в Ветхом Завете

Иисус и Дух Зачатие и рождение Иисуса Крещение Иисуса Искушение Иисуса Служение Иисуса

Раннехристианское восприятие Духа Задача Луки Представления восприемников Духа

Павел и восприятие Духа

Глава 14. Действие Святого Духа

Подготовка спасения Пробуждение Покаяние Вера

Процесс спасения Свидетельство Духа Возрождение Полное освящение Возрастание в благодати

Святой Дух как эсхатологический дар

Глава 15. Освящение: обновление по образу Божию

Искоренение отрицательного

Позитивный аспект

Христианская этика

Глава 16. Общение святых

Новозаветные образы Церкви Новый Израиль Тело Христово Еkklesia

Царство и Церковь

Историческое развитие экклезиологии

Признаки Церкви Единство Соборность Святость Апостольский характер Слово и таинство

Церковь как социокультурное явление

Выводы

Глава 17. Средства наделения благодатью

Таинства Крещение Крещение младенцев Вечеря Господня Роль вечери Господней Вечеря Господня как Жертвоприношение



Приложения

Приложение 1. Спекулятивная эсхатология

Понимание эсхатологического аспекта Писаний

В погоне за Тысячелетним царством Милленаризм во П веке Реконструкция Августина Современный милленаризм Ахиллесова пята милленаризма

Диспенсационная эсхатология

Приложение 2. Герменевтика

Апологе II век XVI век ХУШ век

тика от пророчества

Появление исторической перспективы

Типология

На пути к богословской герменевтике

Цитированная литература

Статьи

Книги

Неопубликованные материалы

Указатель стихов из Библии

Указатель имен

Тематический указатель

Рэй Даннинг – Благодать, вера и святость – Веслеевское систематическое богословие – Предисловие

Фундамент, на котором церковь строит свою богословскую теорию, – это Писание, правильно истолкованное. В истории и опыте христиан, направляемых и наставляемых Духом Святым, обогащается и уточняется вероучение церкви. Формирующийся в результате свод доктрин следует постоянно сверять с ясным учением Библии.

Чтобы питать и оберегать церковь в ее жизнедеятельности, эти богословские положения обязательно должны облекаться в языковые и мыслительные формы, свойственные каждому новому поколению. Христианские истины остаются неизменными, но способ их выражения варьируется; так и средства их постижения должны меняться, чтобы оставаться действенными. Такова главная задача любого церковного богословского исследования.

Помня обо всем этом, Комитет по издательской деятельности с одобрения Совета генеральных суперинтендентов Церкви Назарянина поручил доктору Рэю Даннингу изложить систематическое богословие в веслеевской традиции в соответствии с принципами вероучения Церкви Назарянина, так чтобы оно в то же время отражало современные направления богословия, философии, психологии и культуры и перекликалось с ними.

Доктор Даннинг имеет все качества, которые были необходимы для выполнения этой многотрудной задачи. Он давно принадлежит к Церкви Назарянина; это прекрасный прихожанин, служитель церкви, бывший пастор, проповедник Слова, автор книг, искусный богослов. Он закончил Богословскую семинарию Церкви Назарянина, получил степень доктора богословия Вандербильтского университета с основной специализацией по богословию и дополнительной — по философии. Более 20 лет он специализировался в богословии — преподавал религию и философию в Тревеккском назарянском колледже, где заведует сейчас кафедрой религии и философии. Что касается его духовной жизни, то она под стать его опыту в богословии.

Церковь Назарянина провозглашает своим служением жизнь святости, а также доктрину и опыт полного освящения в проповеди, в наставлении и в повседневных делах. Именно для этой цели с молитвой и тщанием готовилась данная книга. Работа над ней велась при содействии специального комитета, куда вошли люди, отличительными качествами которых были профессиональная подготовка, общепризнанной опыт богословской деятельности и служения в церкви, а также посвященность христианству.

В столь обширной по охвату материала работе, вероятно, не все будет принято читателями без возражений. Однако основные постулаты вероучения здравы в библейском и богословском плане и не противоречат веслеевской традиции. Д-р Финиас Бризи совершенно справедливо охарактеризовал их знаменитыми словами: «В главном – единство, во второстепенном – свобода, и во всем – любовь».

Мы с большой радостью представляем книгу «Благодать, вера и святость» нашим читателям и просим в молитвах, чтобы через нее прославился Тот, Кто столь жертвенно отдал Своего Сына ради нашего спасения и послал нам Своего Духа, чтобы наставить нас на всякую истину.