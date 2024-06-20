Резниченко - Русское церковное пение советского периода

Отечественную церковно-певческую культуру советского периода невозможно понять вне изучения — хотя бы «контурного» — церковной истории тех лет и ее главной составляющей: истории небывалого по своему масштабу гонения на христиан. Среди пострадавших в XX веке в России за православную веру были люди самых разных профессий, представители всех социальных слоев. Мы находим среди них и церковных композиторов, регентов, певчих. База данных «За Христа пострадавшие» содержит около полутора тысяч имен репрессированных служителей клироса из 42 губерний.

Драматична и судьба церковных искусств советского периода. В эту эпоху были разрушены тысячи церквей, в том числе уникальные памятники зодчества; количество уничтоженных икон и фресок не поддается исчислению. Повсеместное закрытие монастырей и приходских храмов, уничтожение богослужебных книг и нот поставило под угрозу саму возможность существования церковно-певческого искусства. Регентам и церковным певчим в сталинскую эпоху грозили расстрелы, лагеря и ссылки; тем, кто позднее совмещал пение на клиросе со светской работой, — увольнение с государственной службы. Властями были предприняты многие действия для уничтожения памятников богослужебного пения и той преемственности, без которой невозможно сохранение культурной традиции. К концу советского периода многое было утеряно, казалось, безвозвратно, пение в значительной части действующих храмов находилось в руинированном состоянии. И, тем не менее, попытка полного уничтожения богослужебной певческой культуры не удалась: традиция была сохранена в отдельных центрах, а сразу же после падения советского строя вместе с восстановлением церковной жизни повсюду стала возрождаться и клиросная жизнь.

Изучение истории богослужебного пения советского периода только начинается. По понятным причинам многие материалы этого времени утрачены. Однако усилиями ученых удалось собрать немало сведений о разных сторонах церковнопевческой жизни тех лет. Особое место в ряду современных исследований занимает недавняя публикация документов и материалов по церковному пению, посвященная довоенному периоду. В воспоминаниях современников, относящихся к послереволюционному времени, мы находим многочисленные упоминания о клиросном пении: о репертуаре, регентах, хорах, стиле и характере исполнения. Эти документы свидетельствуют о большом внимании к музыкальной стороне богослужения, свойственном людям той эпохи. Лучшим эпиграфом к рассказу о жизни отечественного церковно-певческого искусства в советскую эпоху может послужить название одной из статей М. П. Рахмановой — «Церковь жила, а значит — пела».

Резниченко Е. - Русское церковное пение советского периода - 1917—1945

М.: Изд-во ПСТГУ, 2021, 84 с.: ил.

ISBN 978-5-7429-1390-0

Резниченко Е. - Русское церковное пение советского периода - 1917—1945 - Содержание

Предисловие

Введение

Русское церковное пение: 1917-1929 гг.

Всероссийский Поместный Собор 1917—1918 гг. о церковном пении

Богослужебно-певческая жизнь

Церковные композиторы: судьбы и творчество

Русское церковное пение: 1930-е - первая половина 1940-х гг.

Русская Церковь в 1930-е — первой половине 1940-х гг.

Богослужебно-певческая жизнь

Церковные композиторы: судьбы и творчество

Заключение

Литература

Приложение