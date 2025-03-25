Мореплаватели были перепуганы. Поднялся невероятный шторм и несколько моряков утонуло. Мореплаватели заблудились. Они не знали куда они плывут. Когда они достигнут какого-нибудь берега? И вернутся ли когда-нибудь домой?

Это было в 1492 году. Капитаном корабля был Христофор Колумб. Он тоже не мог ответить на эти вопросы. Он отправился в неизведанный путь через Атлантический океан, в Индию. Наконец они приметили американский остров, пристали к нему, запаслись свежей водой и их жизнь была спасена.

Подобная история в наше время повториться не может. На кораблях имеются точные инструменты, карты с обозначенным курсом и корабль не может затеряться в океане.

Хотя мы живем на земле, но многие люди чувствуют себя как в бушующем океане. У них много вопросов. Куда я иду? Где я нахожусь? Не заблудился ли я? Найду ли я когда-нибудь правильную дорогу? Бог слышит эти вопросы и позаботился о человеке, дав ему книгу, как компас, указывающий путь.

Прежде чем говорить об ответах на вопросы, давайте присмотримся к Книге, указывающей наш путь, к Библии. Мы узнаем как она была написана и каким путем она дошла до нас?

М. Ригге – Мы верим

Подготовлено о сотрудничестве с работниками отдела ИЗИ. – Брюссель: Интернациональный заочный институт, 1990. – 116 с.

М. Ригге – Мы верим – Содержание

Прежде всего, давайте поговорим

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