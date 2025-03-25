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Ригге – Мы верим

М. Ригге – Мы верим
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, Educational
Мореплаватели были перепуганы. Поднялся невероятный шторм и несколько моряков утонуло. Мореплаватели заблудились. Они не знали куда они плывут. Когда они достигнут какого-нибудь берега? И вернутся ли когда-нибудь домой?
Это было в 1492 году. Капитаном корабля был Христофор Колумб. Он тоже не мог ответить на эти вопросы. Он отправился в неизведанный путь через Атлантический океан, в Индию. Наконец они приметили американский остров, пристали к нему, запаслись свежей водой и их жизнь была спасена.
Подобная история в наше время повториться не может. На кораблях имеются точные инструменты, карты с обозначенным курсом и корабль не может затеряться в океане.
Хотя мы живем на земле, но многие люди чувствуют себя как в бушующем океане. У них много вопросов. Куда я иду? Где я нахожусь? Не заблудился ли я? Найду ли я когда-нибудь правильную дорогу? Бог слышит эти вопросы и позаботился о человеке, дав ему книгу, как компас, указывающий путь.
Прежде чем говорить об ответах на вопросы, давайте присмотримся к Книге, указывающей наш путь, к Библии. Мы узнаем как она была написана и каким путем она дошла до нас?

М. Ригге – Мы верим

Подготовлено о сотрудничестве с работниками отдела ИЗИ. – Брюссель: Интернациональный заочный институт, 1990. – 116 с.

М. Ригге – Мы верим – Содержание

Прежде всего, давайте поговорим
Урок
  • 1 Библия
  • 2 Бог
  • 3 Человек
  • 4 Грех
  • 5 Иисус Христос
  • 6 Спасение
  • 7 Дух Святой
  • 8 Церковь
  • 9 Мир духов
  • 10 Будущее
  • 11 Божий закон
  • 12 Наше общение с Богом
  • 13 Наше отношение к другим людям
  • 14 Христианин и его жизнь
  • 15.' Практическая жизнь христианина
  • 16 Жизнь, исполненная Святым Духом
  • 17 Заключение
  • 18 Отчет студента № 1
  • 19 Отчет студента № 2
Views 250
Rating 4.8 / 5
Added 25.03.2025
Author brat Vadim
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4.8/5 (2)

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