Действительно, вся борьба за еврейскую эмансипацию в XIX и XX вв. может быть понята как борьба евреев за права человека и основные свободы. Эта борьба, конечно, испытала на себе мощное влияние философии Просвещения и знаменитых деклараций и биллов о правах, сделанных в час рождения Американской республики и во время Французской революции. При этом, однако, нельзя забывать, что все они своими корнями уходят в древнюю еврейскую религиозную мысль, глубоко исследовавшую вопрос достоинства человека. Иудаизм придавал особое значение принципу, согласно которому все люди, сотворенные по образу и подобию Божию, - равны. Этот принцип, согласно Моисееву закону, распространяется на “чужака (пришельца), который живёт между вами”.

Проблема статуса еврея поднималась и дискутировалась, по просьбам евреев, на большинстве крупных международных конференций в XIX и XX вв. Подобным образом статус христианина в некоторых регионах Оттоманской империи в то же время не сходил с повестки дня международных совещаний. Сначала на Венском конгрессе 1814/15 гг. (в Заключительном Акте которого говорилось о правах евреев в Конфедерации германских государств); затем на Берлинском конгрессе 1878 г. (когда Румыния была создана как независимое государство при условии, что она гарантирует равные права всем гражданам без дискриминации по религиозным основаниям, в том числе и местных евреев, а также признаёт свободу религиозных культов); затем на Версальской мирной конференции 1919 г. (когда, опять-таки по еврейской просьбе, договоры и декларации по правам меньшинств были приняты 12 государствами, - или навязаны им, - и когда были детально прописаны основные религиозные и культурные права всех меньшинств без исключения, соблюдение которых гарантировалось Лигой Наций); наконец, на Конференции в Сан-Франциско 1945 г. (на которой, в значительной мере как отклик на Шоа. в хартии ООН была заявлена её “вера в основные права человека, в достоинство и ценность человеческой личности, в одинаковые права мужчин и женщин и больших и малых народов) - на всех этих международных конференциях евреи были на переднем фронте борьбы за права человека и особенно за принцип отказа от дискриминации и за принцип религиозной свободы.

Включение различных пунктов по соблюдению прав человека и установление постоянной Комиссии по правам человека, по Хартии ООН было достигнуто, в значительной мере, благодаря усилиям еврейских организаций, которые также активно сотрудничали в разработке текстов Всеобщей Декларации прав человека и договоров по правам человека. Особенно важно заметить, что по инициативе Всемирного Еврейского Конгресса была сформулирована статья 4 Договора о гражданских и политических правах; в ней запрещены какие-либо отступления от отказа от дискриминации и от права на религиозную свободу, зафиксированного в статье 18, даже в условиях чрезвычайного положения. Концепт естественного права на религиозную свободу стал, таким образом, частью позитивного закона.

Наконец, еврейские организации сотрудничали с представителями Святого Престола на последних стадиях формулировки и принятия Декларации ООН об устранении всех форм нетерпимости и дискриминации по основаниям религии или веры, которая была принята Генеральной Ассамблеей 25 ноября 1981 г. Вероятно, нет преувеличения в заявлении, что именно совместные усилия решающим образом повлияли на принятие этого важного документа. Последние изменения на политической сцене Восточной Европы и новый, более позитивный, подход коммунистического мира по отношению к религии открывает путь к преобразованию этой Декларации в юридически обязывающий международный инструмент. Новые совместные усилия в этом направлении должны быть предприняты вовремя, чтобы этот шанс не был упущен.

Герхарт М. Ригнер - Иудео-христианский диалог - итоги прошлого, опыт настоящего, надежда на будущее

Сборник статей, докладов и выступлений

Переводы с английского и немецкого

Москва, 2001

Герхарт М. Ригнер - Иудео-христианский диалог - итоги прошлого, опыт настоящего, надежда на будущее - Оглавление

Предисловие

От переводчика

ЧАСТЬ I Перед Шоа: предыстория современного Иудео-христианского диалога

Упущенные возможности в христианско-иудейском диалоге перед Шоа

От ночи погрома к окончательному решению” еврейского вопроса: накопленный опыт и уроки на будущее

"В начале было Дело”: помощь беженцам и еврейско-христианское сотрудничество под сенью Шоа

ЧАСТЬ II Три юбилея Декларации “Nostra Aetate”

20 лет Декларации “Nostra Aetate”

25 лет Декларации Nostra Aetate

30 лет Декларации Nostra Aetate: пройденный путь и его уроки

ЧАСТЬ III Современный иудео-христианский диалог

Свет и тень в отношении Всемирного Совета Церквей

К евреям в последние десятилетия. Вступительное слово на заседании Международного Католическо-Еврейского Комитета Связи-1998

Приложение. 16-ая встреча Международного Католическо-Еврейского Комитета Связи. Град Ватикан, 23-26 марта 1998 г. Совместное коммюнике

ЧАСТЬ IV Personalia

[Кардинал Беа и принятие Декларации о религиозной свободе на II Ватиканском Соборе]

[Об Иоанне кардинале Виллебрандсе]

Портрет Аарона Штейнберга

ЧАСТЬ V Проблемы современного иудаизма. Всемирное еврейство, сионизм и Государство Израиль