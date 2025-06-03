Райкен - Библия как памятник художественной литературы
Священное Писание нередко пытаются представить в виде свода вероопределений, подкрепленных "примерами из жизни".
Однако Христос, чтобы объяснить, кто такой ближний, рассказывает историю (Лк. 10:25-27). Равно и обращенное к фарисеям афористичное повеление: "Вспоминайте жену Лотову" (Лк. 17:32) свидетельствует о том, что Он облекал истину не только в форму этического постулата, но и в живые образы и примеры.
В наиболее полном и обобщенном виде Христос определяет свой "коммуникативный принцип", в ответе на вопрос учеников: ’’Для чего притчами говоришь им?" (Мф. 13:10-17). В основе этого принципа лежит художественный прием иносказания: Христос намеренно "укрывает" знание в символы или образы, чтобы затем открыть его "имеющим уши" и "способным вместить". Подобные примеры могут служить веским оправданием художественного подхода к передаче истины, когда она не утверждается прямо, но облекается в поэтическую форму.
Более того, сами священнописатели чрезвычайно заботились о художественности, словесном изяществе и эстетическом качестве своих текстов. Для автора Екклесиаста, как это явствует из его "литературного манифеста", красота слога не менее важна, чем достоверность содержания — он "старался приискивать изящные изречения, и слова истины написаны им верно" (Бкк. 12:10). Признание того, что Библия столь же совершенна в эстетическом отношении, сколь достоверна, ставит перед необходимостью дополнить исторический и богословский подход к Писанию литературоведческим.
Традиционно исследователи настолько поглощены решением сугубо герменевтической задачи — как интерпретировать Священное Писание, что оказываются неспособны описать его особенности и тем более "взаимодействовать" с самим текстом. Как верно заметил живший в XIII веке Роджер Бэкон, Церковь премного преуспела в том, чтобы донести богословское содержание Библии, но так и не смогла показать верным ее художественную ценность. Ситуация почти не изменилась и по сей день, хотя литературоведческий анализ исходных или собственно художественных свойств библейского текста можно считать одним из ответвлений историко-текстологического метода интерпретации, призванного приблизить читателя к изначальному, очищенному от культурных наслоений смыслу текста.
Данная книга представляет собой введение в систему художественных форм Священного Писания. Особое внимание в ней уделяется типам читательской деятельности, необходимым для восприятия библейского текста. Это своего рода "грамматика" художественных форм и приемов, и в таком качестве книга "Библия как памятник художественной литературы" может служить дополнением к аналогичным исследованиям библеистов.
Пользуясь случаем, я хотел бы поблагодарить за неоценимую помощь моих коллег из Уитон Колледжа (Wheaton College) Алана Джонсона (факультет библеистики) и Джима Уилхойта (факультет христианского образования), которые снабдили меня данными из близких им областей знания и тем самым уберегли от многих ошибок по неведению. Кроме того, появление этой книги было бы вряд ли возможно без критики Рона Аллена, преподавателя Западной семинарии консервативных баптистов (Western Conservative Baptist Seminary), и замечаний ведущего редактора научной редакции издательства Зондерван (Zondervan Publishing House) Стэнли Гандри. Наконец, я очень обязан моей жене Мэри, взявшей на себя труд по литературной редактуре и корректуре книги.
Лиланд Райкен - Библия как памятник художественной литературы
ЦЕНТР ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ ПРОГРАММ МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ ХРИСТИАНСКИХ ШКОЛ
Киев - Санкт-Петербург 2002
Помогаем педагогам-христианам и христианским школам во всем мире всесторонне подготовить учащихся к жизни.
Лиланд Райкен - Библия как памятник художественной литературы - Содержание
Предисловие к английскому изданию
Глава 1. Можно ли считать Библию литературным произведением?
Глава 2. Прозаические жанры в составе Библии
Глава 3. Разновидности библейской прозы
Глава 4. Поэтические жанры в Библии
Глава 5. Типы библейской поэзии
Глава 6. Притча как литературная форма
Глава 7. Евангелия
Глава 8. Евангельские притчи-параболы
Глава 9. Новозаветные Послания
Глава 10, Сатира в Библии
Глава 11. Визионерская литература
Глава 12. Художественное единство Писания
Приложение: Об аллегорической природе притчей
Указатель имен
Предметный указатель
Словарь литературоведческих понятий
Лиланд Райкен - Библия как памятник художественной литературы - Можно ли считать Библию литературным произведением?
Мы переживаем время "бархатной революции" в библеистике. Ее движущая сила — убежденность в том, что Библия — литературное произведение, следовательно, без литературоведческого анализа полноценное изучение библейских текстов невозможно. Это встречное движение: с одной стороны, литературоведы все чаще обращаются к анализу художественных особенностей библейского текста, с другой, богословы все настойчивей говорят о необходимости литературоведческого подхода к изучению Писания.
Эти сравнительно новые веяния в библеистике обусловлены несколькими причинами: трудностью определения жанровой структуры Библии, стремлением увидеть библейский текст как завершенное целое, а не набор разрозненных фрагментов, интересом к первоисточнику библейского текста как таковому, без нескончаемых поправок на особенности перевода и возможных ранних редакций. Немаловажную роль сыграло также стремление использовать при анализе исторических и поэтических книг Библии литературоведческую, а не привычную богословскую терминологию, ’'открытие" собственно художественных достоинств библейского текста, а также пристальное внимание к "опытному", надинтеллектуальному измерению Писания, которое не сводится к констатации "идей".
Но, прежде всего, новый подход к Писанию определяется глубочайшим убеждением в том, что художественному тексту присущи свои, отличные от внехудожественных, описательных форм, средства выражения истины. Иными словами, поскольку священнописатели использовали художественные приемы, подходить к Библии надо как к художественному тексту. Как писал Клайв Льюис, "Писание - это книга, и потому, читая его, мы поневоле входим в область словесности. В нем есть разные жанры" (К.С. Льюис. Размышления о псалмах//К.С. Льюис. Собр. соч.: В 8 т. М. — СПб., 2000. Т. 8. С. 268.)
В вводной главе я хотел бы попытаться определить, что делает тот или иной текст "произведением словесности". Прежде всего, оговорю, что это определение я применяю отнюдь не к любому записанному тексту. Я употребляю его в более узком смысле, как определение совокупности текстов, обычно именуемых "художественной литературой" в противоположность литературе научной. В этой главе речь пойдет о тех фрагментах Библии, которые можно рассматривать по тем же принципам, что и любое другое произведение, которое изучается в школьном или вузовском курсе истории литературы.
Приведенное мною определение "словесности" никоим образом не означает, что я намереваюсь в той или иной мере противопоставлять литературные и внелитературные жанры. В Библии собраны самые разные тексты. Это — совершенно особое явление, в котором "уживаются" литературные и внелитературные (учебные, пояснительные) тексты, и я отнюдь не пытаюсь разделять их непреодолимой стеной. Я предлагаю иное — принять шкалу, единую систему определения принадлежности тех или иных библейских текстов к области художественной словесности.
Кроме того, я не намерен утверждать, что единственно возможным подходом к художественным текстам в составе Писания может быть литературоведческий подход. Несомненно, их можно и нужно изучать как исторические или богословские тексты. Я лишь хотел бы подчеркнуть, что литературоведческий подход к Библии столь же важен, хотя зачастую им совершенно незаслуженно пренебрегают.
Но, несмотря на все высокомерие по отношению к литературоведческому подходу, сами богословы прибегали к нему всякий раз, когда пытались определить изначальный смысл библейского текста. По сути, литературоведческий подход к Писанию, представленный в данной книге, не что иное, как логическое дополнение существующих историко-лингвистических методов толкования Библии. И в том, и в другом случае изучение Писания начинается с выявления буквального значения каждого слова в историко-культурном контексте возникновения книги.
Большое спасибо!
спасибо
Большое спасибо за книгу известного христианского литературоведа!