Рис - Урри - Кейн - Вассерман - Минорски - Джексон - Биология Campbell

Одуванчик (рис. 1.1) распространяет свои семена по воздуху. Семя — это зародыш, окруженный запасом пищи и защитной оболочкой. Семена одуванчика имеют особые “парашютики”, состоящие из видоизмененных частей цветка. Благодаря такому устройству они вместе с ветром перелетают на новые благоприятные места для жизни. Таким образом, одуванчики широко распространяются и мы встречаем их повсюду в умеренных климатических зонах планеты.

Адаптация организма к среде обитания, такая как “парашютики” одуванчика — результат эволюции. Эволюция — это изменения, в ходе которых первые формы жизни на Земле преобразуются и обретают разнообразие, которое мы видим сегодня. Наука биология строится вокруг понятия эволюция, поэтому в данной книге оно ключевое.

Хотя биологи знают немало о жизни на Земле, многое до сих пор остается загадкой. Вы знаете, что именно привело к тому, что у растений появились цветы? Биология — это наука, которая задает вопросы о живом мире и ищет ответы с помощью научного метода. Эти вопросы могут оказаться непростыми. Как из одной крошечной клетки получается большое дерево или собака, как работает человеческий разум, и как разные формы жизни в лесу взаимодействуют друг с другом? Скорее всего, вы задавали себе подобные вопросы, когда оказывались на природе. Если так, то вы мыслили как биолог, ведь биология — это в первую очередь непрерывный поиск ответов на вопросы о природе жизни.

Мы можем задаться и более основополагающим вопросом: что такое жизнь по своей внутренней сути? Даже ребенку очевидно, что собака или растение — живые, а камень или машина — нет. Однако понятие жизни не поддается простому определению. Мы распознаем жизнь по тем признакам, которые свойственны живым организмам. На рис. 1.2 показаны некоторые свойства и процессы, которые ассоциируются с жизнью.

Даже несколько фотографий на рис. 1.2 дают некоторое представление об удивительном многообразии живого мира. Как же биологи разбираются в этой сложно устроенной системе? В данной главе мы заложим основы для ответа на этот вопрос. Первая часть главы посвящена обзору науки биологии в целом и раскрывает несколько общих тем. Затем мы сосредоточим внимание на феномене эволюции, который лежит в основе единства и разнообразия жизни. Далее, мы рассмотрим научный метод — тот способ познания устройства мира, которым пользуются современные ученые. Наконец, мы обратимся к понятию научной культуры и тому, как она влияет на общество.

Рис, Дж., Урри, Л., Кейн, М., Вассерман, С., Минорски, П., Джексон, Р. - Биология Campbell в трех томах, том 1 - Химия жизни. Клетка. Генетика

Пер. с англ.— СПб: “Диалектика”, 2021. — 672 с.: ил. — Парал. тит. англ.

ISBN 978-5-90720388-4־ (рус., том 1)

ISBN 978-5-907365-32-2 (рус., многотом.)

Рис, Дж., Урри, Л., Кейн, М., Вассерман, С., Минорски, П., Джексон, Р. – Биология – Том 1 – Содержание

Об авторах

Глава 1. Эволюция, основные темы биологии и методы научного исследования

1 Химия жизни

Глава 2. Химический контекст жизни

Глава 3. Вода и жизнь

Глава 4. Углерод и молекулярное разнообразие в живой природе

Глава 5. Структура и функции больших биологических молекул

2 Клетка

Глава 6. Экскурсия по клетке

Глава 7. Структура и функции клеточных мембран

Глава 8. Общее представление о метаболизме

Глава 9. Эволюция, основные темы биологии и методы научного исследования

Глава 10. Фотосинтез

Глава 11. Клеточная коммуникация

Глава 12. Клеточный цикл

3 Генетика

Глава 13. Потомки получают гены от родителей путем наследования хромосом

Глава 14. Мендель и идея гена

Глава 15. Хромосомная теория наследования

Глава 16. Молекулярные основы наследственности

Глава 17. Экспрессия генов: от гена к белку

Глава 18. Регуляция экспрессии генов

Глава 19. Вирусы

Глава 20. ДНК-инструменты и биотехнология

Глава 21. Геномы и их эволюция

Приложение А. Ответы

Приложение Б. Сравнение светового и электронного микроскопов

Приложение В. Классификация форм жизни

Приложение Г. Графики

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