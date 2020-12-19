Если хотите выяснить, что в этой жизни у вас не получается – сделайте хотя бы одно из трех: женитесь, откройте свое дело или вырастите своевольного ребенка. Я испытал на своем опыте каждое из них, но воспитание ребенка, который привык стоять на своем, позволило мне больше узнать о себе, о других и о важности установления ясных и жестких границ, чем любой другой опыт. Я – отец двоих замечательных сыновей и безмерно горжусь этим. Темперамент моего старшего сына очень похож на мой. Он склонен к сотрудничеству, обладает здравым смыслом и активно старается понравиться. В большинстве случаев он выполняет то, о чем его просят, и я привык рассчитывать на его послушание. Быть родителем – легко! – говорил я себе в течение трех первых лет. Потом родился младший сын – и все изменилось. В моей жизни не было ничего, что могло бы подготовить меня к этому испытанию!

Роберт Маккензи - Упрямый ребенок - Как установить границы дозволенного

ООО «Издательство «Эксмо», 2018 ст 352

ISBN 978-5-699-48456-0

Роберт Маккензи - Упрямый ребенок - Содержание

1. Как понять упрямого ребенка

Кто же такой этот упрямый ребенок?

Как определить темперамент вашего ребенка

Как мой ребенок стал таким?

Как темперамент влияет на поведение

Как поведение вашего ребенка влияет на вас

Какую роль играет ваш темперамент?

Неэффективная дисциплина: короткий путь к борьбе за власть

Хорошие сочетания и плохие сочетания

Как усовершенствовать подгонку: цель этой книги

2. Как упрямые дети усваивают правила

Дети учатся на конкретных примерах

Почему преподавание и обучение дают сбои

Определение границ: как дети проводят исследования

Темперамент и стили обучения

Мы учим тому, что делаем сами

3. Как родители преподают свои правила

Автократический, или карательный, подход (твердый, но неуважительный)

Попустительский подход (уважительный, но не строгий)

Смешанный подход (ни твердый, ни уважительный)

Демократический подход (твердый и уважительный)

4. Тверды или гибки ваши границы?

Гибкие границы: когда «нет» означает «да», «иногда» или «может быть»

Жесткие границы: когда «нет» действительно означает «нет»

Подводим итоги

5. «Семейный танец»

Чему учатся дети на примере «танцев»?

Попустительский «танец»

Карательный «танец»

Смешанный «танец»

Подводим итоги

6. Как ясно выразить свою мысль словами

Руководство по составлению ясных сообщений

Подводим итоги

7. Как прекратить борьбу за власть, не дав ей начаться

Когда дети отключаются – проводите «проверку слуха»

Когда дети начинают спор – прекратите его

Когда дети бросают вам вызов, предлагайте им «ограниченный выбор»

Когда дети тянут резину, используйте таймер

Игнорируйте отношение, а не проступок

Когда дети переступают черту, проявляйте твердость

Когда дети горячатся – остудите их

Если грань переступили вы – извинитесь!

Не относите проступки на свой счет

Подводим итоги

8. Как ясно выразить свои намерения действиями

Почему последствия так важны

Что делает последствия эффективными?

Естественные последствия

Логические последствия

Процедура тайм-аута

В защиту физического контроля: последнее прибежище родителя

Подводим итоги

9. Как мотивировать упрямого ребенка

Мотивация и установление границ

Негативные сообщения порождают сопротивление

Позитивные сообщения побуждают к послушанию

Подводим итоги

10. Преподавание навыков: лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать

Только обеспечить информацией – недостаточно

Исследование вариантов выбора

Разбивка навыка на удобные для изучения элементы

Моделирование примеров, корректирующих поведение

«Попробуй снова»

Отмечайте хорошие поступки

Преподавание навыков выхода из трудных ситуаций

Подводим итоги

11. Изменения: могут ли они произойти достаточно быстро?

Чего вы можете ожидать

Понимание процесса изменений

Как справиться с сопротивлением

Организация систем поддержки

Удовольствие от награды

Роберт Маккензи - Упрямый ребенок - Как понять упрямого ребенка

Споры о прирожденном и приобретенном, вызывающих различия между личностями и темпераментами, не утихают годами. Ответ до сих пор не ясен. Мы действительно знаем, что генетические и внешние факторы играют важную роль в развитии темперамента, но какой вклад вносит каждый из них, не известно. Споры продолжаются, и мы можем проследить, как размышляли ученые и по какому пути продвигались исследования, которые привели к сегодняшним результатам. В 1950-е гг. умами владел «воспитательный подход». Исследователи полагали, что в большинстве случаев именно внешние воздействия, такие как, например, родительское воспитание, ответственны за различия в темпераментах детей. Когда дети демонстрировали экстремальное или трудное поведение, возникало подозрение, что причина – в родителях. Родители принимали на себя тяжкое бремя ответственности за поведение своих детей. Но воспитательный подход часто обескураживал как родителей, так и исследователей. Родители обоснованно указывали на то, что дети по-разному реагируют на одни и те же воспитательные методы. Одни слушаются, а другие – нет.

Почему? Если проблема в самом воспитании, разве тогда не должны все дети реагировать одинаково? Исследователи осознали, что одни только внешние влияния не могли адекватно объяснить наблюдаемые у детей различия. Поиски лучшего объяснения продолжались. «Природный подход» стал основным на следующем этапе исследований. В соответствии с этим взглядом разница в темпераменте объяснялась в основном результатом влияния наследственных или врожденных факторов. Природный подход объяснял, почему дети по-разному реагируют на одинаковое родительское воспитание и внешние воздействия, но не объяснял, почему некоторые дети, склонные к крайностям, адаптируются и приспосабливаются лучше, чем другие. Ни один подход, ни воспитательный, ни природный, не мог адекватно объяснить наблюдаемые различия в темпераментах. Одни преувеличивали роль родительского воспитания и взваливали на родителей чувство вины и ответственности. Другие недооценивали роль родителей и оставляли у них чувство беспомощности и отстраненности. Существовало ли лучшее объяснение? Да! Еще одна группа исследователей предложила интерактивную модель, которая включала в себя и природные, и воспитательные факторы. В соответствии с этой моделью воспитание и природа были двумя составными частями одной картины. Оба фактора вносили свой вклад в развитие темперамента – в разной степени.