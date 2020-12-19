Маккензи - Упрямый ребенок
Если хотите выяснить, что в этой жизни у вас не получается – сделайте хотя бы одно из трех: женитесь, откройте свое дело или вырастите своевольного ребенка. Я испытал на своем опыте каждое из них, но воспитание ребенка, который привык стоять на своем, позволило мне больше узнать о себе, о других и о важности установления ясных и жестких границ, чем любой другой опыт. Я – отец двоих замечательных сыновей и безмерно горжусь этим. Темперамент моего старшего сына очень похож на мой. Он склонен к сотрудничеству, обладает здравым смыслом и активно старается понравиться. В большинстве случаев он выполняет то, о чем его просят, и я привык рассчитывать на его послушание. Быть родителем – легко! – говорил я себе в течение трех первых лет. Потом родился младший сын – и все изменилось. В моей жизни не было ничего, что могло бы подготовить меня к этому испытанию!
Роберт Маккензи - Упрямый ребенок - Как установить границы дозволенного
ООО «Издательство «Эксмо», 2018 ст 352
ISBN 978-5-699-48456-0
Роберт Маккензи - Упрямый ребенок - Содержание
1. Как понять упрямого ребенка
- Кто же такой этот упрямый ребенок?
- Как определить темперамент вашего ребенка
- Как мой ребенок стал таким?
- Как темперамент влияет на поведение
- Как поведение вашего ребенка влияет на вас
- Какую роль играет ваш темперамент?
- Неэффективная дисциплина: короткий путь к борьбе за власть
- Хорошие сочетания и плохие сочетания
- Как усовершенствовать подгонку: цель этой книги
2. Как упрямые дети усваивают правила
- Дети учатся на конкретных примерах
- Почему преподавание и обучение дают сбои
- Определение границ: как дети проводят исследования
- Темперамент и стили обучения
- Мы учим тому, что делаем сами
3. Как родители преподают свои правила
- Автократический, или карательный, подход (твердый, но неуважительный)
- Попустительский подход (уважительный, но не строгий)
- Смешанный подход (ни твердый, ни уважительный)
- Демократический подход (твердый и уважительный)
4. Тверды или гибки ваши границы?
- Гибкие границы: когда «нет» означает «да», «иногда» или «может быть»
- Жесткие границы: когда «нет» действительно означает «нет»
- Подводим итоги
5. «Семейный танец»
- Чему учатся дети на примере «танцев»?
- Попустительский «танец»
- Карательный «танец»
- Смешанный «танец»
- Подводим итоги
6. Как ясно выразить свою мысль словами
- Руководство по составлению ясных сообщений
- Подводим итоги
7. Как прекратить борьбу за власть, не дав ей начаться
- Когда дети отключаются – проводите «проверку слуха»
- Когда дети начинают спор – прекратите его
- Когда дети бросают вам вызов, предлагайте им «ограниченный выбор»
- Когда дети тянут резину, используйте таймер
- Игнорируйте отношение, а не проступок
- Когда дети переступают черту, проявляйте твердость
- Когда дети горячатся – остудите их
- Если грань переступили вы – извинитесь!
- Не относите проступки на свой счет
- Подводим итоги
8. Как ясно выразить свои намерения действиями
- Почему последствия так важны
- Что делает последствия эффективными?
- Естественные последствия
- Логические последствия
- Процедура тайм-аута
- В защиту физического контроля: последнее прибежище родителя
- Подводим итоги
9. Как мотивировать упрямого ребенка
- Мотивация и установление границ
- Негативные сообщения порождают сопротивление
- Позитивные сообщения побуждают к послушанию
- Подводим итоги
10. Преподавание навыков: лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать
- Только обеспечить информацией – недостаточно
- Исследование вариантов выбора
- Разбивка навыка на удобные для изучения элементы
- Моделирование примеров, корректирующих поведение
- «Попробуй снова»
- Отмечайте хорошие поступки
- Преподавание навыков выхода из трудных ситуаций
- Подводим итоги
11. Изменения: могут ли они произойти достаточно быстро?
- Чего вы можете ожидать
- Понимание процесса изменений
- Как справиться с сопротивлением
- Организация систем поддержки
- Удовольствие от награды
Роберт Маккензи - Упрямый ребенок - Как понять упрямого ребенка
Споры о прирожденном и приобретенном, вызывающих различия между личностями и темпераментами, не утихают годами. Ответ до сих пор не ясен. Мы действительно знаем, что генетические и внешние факторы играют важную роль в развитии темперамента, но какой вклад вносит каждый из них, не известно. Споры продолжаются, и мы можем проследить, как размышляли ученые и по какому пути продвигались исследования, которые привели к сегодняшним результатам. В 1950-е гг. умами владел «воспитательный подход». Исследователи полагали, что в большинстве случаев именно внешние воздействия, такие как, например, родительское воспитание, ответственны за различия в темпераментах детей. Когда дети демонстрировали экстремальное или трудное поведение, возникало подозрение, что причина – в родителях. Родители принимали на себя тяжкое бремя ответственности за поведение своих детей. Но воспитательный подход часто обескураживал как родителей, так и исследователей. Родители обоснованно указывали на то, что дети по-разному реагируют на одни и те же воспитательные методы. Одни слушаются, а другие – нет.
Почему? Если проблема в самом воспитании, разве тогда не должны все дети реагировать одинаково? Исследователи осознали, что одни только внешние влияния не могли адекватно объяснить наблюдаемые у детей различия. Поиски лучшего объяснения продолжались. «Природный подход» стал основным на следующем этапе исследований. В соответствии с этим взглядом разница в темпераменте объяснялась в основном результатом влияния наследственных или врожденных факторов. Природный подход объяснял, почему дети по-разному реагируют на одинаковое родительское воспитание и внешние воздействия, но не объяснял, почему некоторые дети, склонные к крайностям, адаптируются и приспосабливаются лучше, чем другие. Ни один подход, ни воспитательный, ни природный, не мог адекватно объяснить наблюдаемые различия в темпераментах. Одни преувеличивали роль родительского воспитания и взваливали на родителей чувство вины и ответственности. Другие недооценивали роль родителей и оставляли у них чувство беспомощности и отстраненности. Существовало ли лучшее объяснение? Да! Еще одна группа исследователей предложила интерактивную модель, которая включала в себя и природные, и воспитательные факторы. В соответствии с этой моделью воспитание и природа были двумя составными частями одной картины. Оба фактора вносили свой вклад в развитие темперамента – в разной степени.
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