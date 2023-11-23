Спраул - Что говорил Иисус о последних днях
«Иисус из Назарета был лжепророком!» Обвинение такого рода выходит за рамки обычного злословия, являя собой высшую форму богохульства — богохульства, прощения которому нет. Оно увлекает в бездну, населенную легионами проклятых.
Многие из тех, кто отказывается признать совершенную божественность Христа, маскируя свои убеждения, присваивают Ему почетный титул «пророк». Мало кто осмеливается в своем неверии бросить Ему в лицо оскорбительный эпитет — «лжепророк». В Израиле обвинение в лжепроро-честве означало смертный приговор. Лжепророка следовало забить камнями. Для общины ложные пророки были истинным бедствием, ибо окалину они смешивали с золотом Божьей истины, подменяя тем самым чистопородное поддельным, правду — ложью, сбивая с истинного пути Божий народ, а иногда и приводя его к катастрофе.
В Израиле лжепророков проверяли и делали это очень просто — наблюдали, исполнятся ли их пророчества. Это было серьезным испытанием для тех мечтателей, которые претендовали на божественный авторитет, основывая на нем свои ложные провозглашения. Дезинформируя людей, Бога они использовали в качестве союзника, а иногда даже провозглашали Его источником или основанием разрушительной лжи.
Предварить свои слова утверждением «так говорит Господь» значило утверждать боговдохновенность собственного, человеческого мнения и претендовать на непогрешимость, не имеющую отношения к людям, которым Бог не давал никаких полномочий.
Трезвомыслящие люди не выдвигают против Иисуса обвинений в лжепророчестве. Последствия таких клеветнических измышлений очень серьезны. Самонадеянный критик, рискующий делать подобного рода заявления, должен быть дерзким человеком. Каковым и был Бертран Рассел, всемирно известный философ и математик. В Великобритании за свои многочисленные заслуги он получил титул пэра. Он получил известность как сторонник мира, боровшийся против угрозы ядерной войны. Интеллигенция всего мира относилась к нему с большим доверием и уважением как к одному из величайших умов человечества.
Роберт Спраул - Что говорил Иисус о последних днях
Пер. с англ. — СПб.: Христианское общество «Библия для всех», 1999. — 246 с.
ISBN 5-7454-0294-6
Роберт Спраул - Что говорил Иисус о последних днях - Содержание
Введение
1. Чему учил Иисус в Нагорной проповеди
2. Какой «род» станет свидетелем конца?
3. Какие «времена» окончатся?
4. Чему учил Павел в своих посланиях?
5. О разрушении Иерусалима
6. Чему учил Иоанн в Откровении?
7. Когда будет воскресение мертвых?
8. Кто есть антихрист?
9. Когда наступит тысячелетнее царство?
Приложение 1
Нагорная проповедь по Евангелию от Матфея
Приложение 2
Нагорная проповедь в Евангелиях от Матфея, Марка, Луки
Словарь
Примечания
Список цитированных работ
Именной указатель
Указатель стихов из Библии
Список таблиц и схем
И ещё раз спасибо за дополнительные файлы Р. Спраула.
Большое спасибо!
Спасибо!
Спасибо!
Спраул с такой картинкой к его книге не согласился бы.
Отличная книга! одна из тех которая очень сильно мне помогла разобраться в пророчествах