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Спраул - Что говорил Иисус о последних днях

Роберт Спраул - Что говорил Иисус о последних днях
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Eschatology, **Ecclesiology Faith Experience

«Иисус из Назарета был лжепророком!» Обвинение такого рода выходит за рамки обычного злословия, являя собой высшую форму богохульства — богохульства, прощения которому нет. Оно увлекает в бездну, населенную легионами проклятых.

Многие из тех, кто отказывается признать совершенную божественность Христа, маскируя свои убеждения, присваивают Ему почетный титул «пророк». Мало кто осмеливается в своем неверии бросить Ему в лицо оскорбительный эпитет — «лжепророк». В Израиле обвинение в лжепроро-честве означало смертный приговор. Лжепророка следовало забить камнями. Для общины ложные пророки были истинным бедствием, ибо окалину они смешивали с золотом Божьей истины, подменяя тем самым чистопородное поддельным, правду — ложью, сбивая с истинного пути Божий народ, а иногда и приводя его к катастрофе.

В Израиле лжепророков проверяли и делали это очень просто — наблюдали, исполнятся ли их пророчества. Это было серьезным испытанием для тех мечтателей, которые претендовали на божественный авторитет, основывая на нем свои ложные провозглашения. Дезинформируя людей, Бога они использовали в качестве союзника, а иногда даже провозглашали Его источником или основанием разрушительной лжи.

Предварить свои слова утверждением «так говорит Господь» значило утверждать боговдохновенность собственного, человеческого мнения и претендовать на непогрешимость, не имеющую отношения к людям, которым Бог не давал никаких полномочий.

Трезвомыслящие люди не выдвигают против Иисуса обвинений в лжепророчестве. Последствия таких клеветнических измышлений очень серьезны. Самонадеянный критик, рискующий делать подобного рода заявления, должен быть дерзким человеком. Каковым и был Бертран Рассел, всемирно известный философ и математик. В Великобритании за свои многочисленные заслуги он получил титул пэра. Он получил известность как сторонник мира, боровшийся против угрозы ядерной войны. Интеллигенция всего мира относилась к нему с большим доверием и уважением как к одному из величайших умов человечества.

Роберт Спраул - Что говорил Иисус о последних днях

Пер. с англ. — СПб.: Христианское общество «Библия для всех», 1999. — 246 с.

ISBN 5-7454-0294-6

Роберт Спраул - Что говорил Иисус о последних днях - Содержание

Введение

  • 1. Чему учил Иисус в Нагорной проповеди

  • 2. Какой «род» станет свидетелем конца?

  • 3. Какие «времена» окончатся?

  • 4. Чему учил Павел в своих посланиях?

  • 5. О разрушении Иерусалима

  • 6. Чему учил Иоанн в Откровении?

  • 7. Когда будет воскресение мертвых?

  • 8. Кто есть антихрист?

  • 9. Когда наступит тысячелетнее царство?

Приложение 1

Нагорная проповедь по Евангелию от Матфея

Приложение 2

Нагорная проповедь в Евангелиях от Матфея, Марка, Луки

Словарь

Примечания

Список цитированных работ

Именной указатель

Указатель стихов из Библии

Список таблиц и схем

Views 2 220
Rating 4.6 / 5
Added 23.11.2023
Author brat Vital
Rate this publication:
4.6/5 (11)

Comments (7 comments)

V
vadimlugoff 2 years ago

И ещё раз спасибо за дополнительные файлы Р. Спраула.
V
vadimlugoff 2 years ago

Большое спасибо!
G
gios76 5 years ago

Спасибо!
D
Discovery 5 years ago
Однозначно рекомендую. Здравый подход к толкованию апокалиптических текстов Евангелий вкупе с взвешенным анализом историко-культурных условий того времени делают книгу незаменимой для желающих читать слова Иисуса вне связи с футуристическими зарисовками крайних диспенсационалистов.
T
Tov 9 years ago

Спасибо!
Y
yuniy 9 years ago

Спраул с такой картинкой к его книге не согласился бы.
B
brat Oleksiy 9 years ago

Отличная книга! одна из тех которая очень сильно мне помогла разобраться в пророчествах

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