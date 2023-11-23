Спраул - Что говорил Иисус о последних днях

«Иисус из Назарета был лжепророком!» Обвинение такого рода выходит за рамки обычного злословия, являя собой высшую форму богохульства — богохульства, прощения которому нет. Оно увлекает в бездну, населенную легионами проклятых.

Многие из тех, кто отказывается признать совершенную божественность Христа, маскируя свои убеждения, присваивают Ему почетный титул «пророк». Мало кто осмеливается в своем неверии бросить Ему в лицо оскорбительный эпитет — «лжепророк». В Израиле обвинение в лжепроро-честве означало смертный приговор. Лжепророка следовало забить камнями. Для общины ложные пророки были истинным бедствием, ибо окалину они смешивали с золотом Божьей истины, подменяя тем самым чистопородное поддельным, правду — ложью, сбивая с истинного пути Божий народ, а иногда и приводя его к катастрофе.

В Израиле лжепророков проверяли и делали это очень просто — наблюдали, исполнятся ли их пророчества. Это было серьезным испытанием для тех мечтателей, которые претендовали на божественный авторитет, основывая на нем свои ложные провозглашения. Дезинформируя людей, Бога они использовали в качестве союзника, а иногда даже провозглашали Его источником или основанием разрушительной лжи.

Предварить свои слова утверждением «так говорит Господь» значило утверждать боговдохновенность собственного, человеческого мнения и претендовать на непогрешимость, не имеющую отношения к людям, которым Бог не давал никаких полномочий.

Трезвомыслящие люди не выдвигают против Иисуса обвинений в лжепророчестве. Последствия таких клеветнических измышлений очень серьезны. Самонадеянный критик, рискующий делать подобного рода заявления, должен быть дерзким человеком. Каковым и был Бертран Рассел, всемирно известный философ и математик. В Великобритании за свои многочисленные заслуги он получил титул пэра. Он получил известность как сторонник мира, боровшийся против угрозы ядерной войны. Интеллигенция всего мира относилась к нему с большим доверием и уважением как к одному из величайших умов человечества.

Роберт Спраул - Что говорил Иисус о последних днях

Пер. с англ. — СПб.: Христианское общество «Библия для всех», 1999. — 246 с.

ISBN 5-7454-0294-6

Роберт Спраул - Что говорил Иисус о последних днях - Содержание

Введение

1. Чему учил Иисус в Нагорной проповеди

2. Какой «род» станет свидетелем конца?

3. Какие «времена» окончатся?

4. Чему учил Павел в своих посланиях?

5. О разрушении Иерусалима

6. Чему учил Иоанн в Откровении?

7. Когда будет воскресение мертвых?

8. Кто есть антихрист?

9. Когда наступит тысячелетнее царство?

Приложение 1

Нагорная проповедь по Евангелию от Матфея

Приложение 2

Нагорная проповедь в Евангелиях от Матфея, Марка, Луки

Словарь

Примечания

Список цитированных работ

Именной указатель

Указатель стихов из Библии

Список таблиц и схем