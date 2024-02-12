Родионова Ксения - Харбин - Вера и отчуждение - Христианские меньшинства российской диаспоры Северо-Восточного Китая

В конце XIX века в Маньчжурии заметно увеличилось количество подданных Российской империи. Это было связано с постройкой железнодорожной магистрали. Заключенный 22 мая (3 июня) 1896 года секретный союзный договор между Российской и Цинской империями предоставил России право на постройку железной дороги в Северо-Восточном Китае. Китайско-Восточная железная дорога (КВЖД) задумывалась как ветка Транссибирской железнодорожной магистрали, соединявшая Читу и Владивосток; таким образом сокращалось время следования поездов. Помимо этого, русское присутствие в Китае должно было усилить влияние Российской империи на Дальнем Востоке. Главным идеологом строительства КВЖД был министр финансов С. Ю. Витте.

По условиям договора территории вдоль железной дороги и ее станций входили в полосу отчуждения. Подданные Российской империи, проживающие там, получали право экстерриториальности, так как попадали под действие законов российского государства. Срок действия договора – 80 лет, именно в течение этого времени Россия могла пользоваться КВЖД. В 1898 году, после подписания конвенции о Ляодунском полуострове, Россия получила в аренду территорию с незамерзающими портами Порт-Артур и Талиенвань (Даляньвань, Дальний). В том же году на реке Сунгари была заложена станция КВЖД, получившая позже название Харбин и ставшая центром российского присутствия в Китае. КВЖД была официально открыта 1 (14) июня 1903 года. Жизнь вдоль полосы редко была спокойной. В 1900–1901 годах эти территории затронуло восстание ихэтуаней. Маньчжурию потрясла и прошедшая в 1904–1905 годах Русско-японская война. Важную роль в функционировании КВЖД выполняла ее Охранная стража (с 1901 года – Заамурский округ Отдельного корпуса пограничной стражи), защищавшая магистраль от нападений. В августе 1905 года был подписан Портсмутский мирный договор, по условиям которого Россия отдавала Японии, с согласия Китая, арендное право на Ляодунский полуостров с портами Дальний и с Порт-Артуром. Также японцам отходило 740 верст южной линии КВЖД: от Порт-Артура до станции Куаньчэнцзы.

КВЖД находилась под государственным контролем до 1917 года. Революционные события изменили привычный ход жизни не только в Российской империи, но и на Северо-Востоке Китая. Свержение Временного правительства привело к установлению новой власти в стране, а связь с Правлением Общества КВЖД в Петрограде была практически полностью прервана. Гражданская война в России привела к полной потере контроля над территорией полосы отчуждения. В ход событий вмешалась Китайская Республика. 16 марта 1920 года китайские войска во главе с майором Ло Бинем заняли здание штаба охранной стражи железной дороги. Функция полицейского управления перешла в руки китайских военных сил. 23 сентября 1920 года президент Китайской Республики Сюй Шичан издал Декрет о прекращении официальных сношений с российскими дипломатическими представительствами в Китае. В ответ на это советское правительство заявило об отказе от права экстерриториальности. Полоса отчуждения КВЖД была переименована в Особый район Восточных провинций (также употребляется – Особый район трех Восточных провинций). Российское население оказалось в эмиграции.

Родионова Ксения - Харбин - Вера и отчуждение - Христианские меньшинства российской диаспоры Северо-Восточного Китая

Москва, Новое литературное обозрение, 2024

Серия "Studia religiosa"

ISBN 978-5-44-482367-5

Родионова Ксения - Харбин - Вера и отчуждение - Христианские меньшинства российской диаспоры Северо-Восточного Китая - Содержание

Благодарности

Введение

Китайско-Восточная железная дорога: краткая историческая справка

Многонациональный, поликонфессиональный, веротерпимый: население Харбина и станций КВЖД

Глава I

Религиозная политика Российской империи на КВЖД

Особый район Восточных провинций и конфессиональная политика Китая

Контроль над религией: религиозная политика Маньчжоу-Го

Глава II

Формирование католического прихода на КВЖД

Российские католики на китайской земле

Изменения в управлении епархией латинского обряда в Маньчжурии

Русская католическая епархия византийско-славянского обряда в Маньчжурии

Католическое образование

Ватикан, Польша и Маньчжоу-Го

Глава III

Единая община: история лютеранского прихода Харбина

Раскол среди лютеран

«Для меня Гитлер выше Христа»: пастор-нацист Герман Розин

Глава IV

Евангельские христиане

Русские баптисты в Маньчжурии

Баптистская миссия среди китайцев

Пятидесятники

Меннониты

Глава V

Центр дальневосточного адвентизма

Служение пастора Феофила Бабиенко

Сунгарийская миссия адвентистов седьмого дня

Семья Бражниковых

Глава VI

Сибирско-Маньчжурская миссия Методистской епископальной церкви Юг

Образовательная и воспитательная работа методистов

Методистская печать

«Мы как дети без родителей»: русское продолжение методистской проповеди

Заключение

Коммунистический Харбин и религия

Харбин сейчас

Приложение

Письмо мирян Римско-католической церкви о постройке костела в г. Дальний Квантунской области

Письмо об устройстве в г. Дальний Квантунской области архиерейской епархии Русской православной церкви

Письмо харбинского католического Распорядительного комитета в адрес митрополита Римско-католических церквей Российской империи от 29 марта 1905 года

Назначение Александра Эйсымонта капелланом римско-католической часовни в гор. Никольске-Уссурийском, снятие его с должности и назначение на должность Владислава Миржвинского

Докладная записка Начальнику Штаба Модягоуского Района ВФП от 11 июля 1935 г

Докладная записка Начальнику Штаба Модягоуского Района ВФП от 25 июля 1935 г

Докладная записка Начальнику Штаба Модягоуского Района ВФП от 26 июля 1935 г

Стихотворение, посвященное А. Ф. Гавриловчуку

Докладная записка Начальнику Штаба Модягоуского Района ВФП от 28 августа 1935 г

Выписка из личного дела И. Германовича

Список используемых аббревиатур

Библиография

Иллюстрации