Анна Романова - Грибы

В русском языке грибы сначала называли губами, а нынешнее определение появилось только к концу XV — началу XVI в., относилось оно в основном к трубчатым видам грибов, имевшим выпуклые (горбатые) шляпки. Само слово «гриб», по предположениям лингвистов, произошло от древнерусского «горб» — «гърб». На протяжении XVI-XVII вв. на Руси употреблялись оба названия, но «губы» — более часто, под ним подразумевались все виды, а под грибами только некоторые из них.

В XVII в. осталось одно наименование, которое используется и по сей день. Тем не менее в нескольких областях России и Украины все еще можно услышать старинное «губы», но здесь так обычно называют трутовики, живущие на древесине.

В Древней Греции были известны в основном крупные грибы, употребляемые в пищу: сморчки, шампиньоны, трюфели. Первые упоминания о них встречаются в трудах Теофраста, датируемых III в. до н. э. Рукописи, оставленные монахами, которые сопровождали испанских завоевателей в американских походах XVI-XVII вв., рассказывают о ритуале, во время которого ели шляпки грибов, вызывающих галлюцинации.

Изображения этого вида грибов обнаружены на стенах храмов майя, в форме грибов выполнены ритуальные статуэтки, которые можно отнести к I тыс. н. э. Примерно к тому же периоду относятся немногочисленные рукописные книги майя, в которых также упоминаются грибы.

На наскальных рисунках в Чукотском Заполярье изображены человекоподобные мухоморы. Ученые полагают, что изображения древних художников появились благодаря североазиатскому обычаю, когда шаманы использовали мухоморы как галлюциногенное средство для изменения сознания и общения с духами. Согласно летописям, о таких свойствах грибов знали древние скандинавы: прежде чем идти в бой, воины ели мухоморы для притупления боли и страха.

Плиний Старший и Диоскорид, жившие в I в. н. э., описали известные им крупные грибы и некоторые их свойства. Диоскорид среди прочего упомянул о лечебных свойствах лиственничного трутовика, а именно о его способности лечить некоторые заболевания желудочно-кишечного тракта. Таким образом, корни современной медицинской науки микологии уходят далеко в древность. Плиний Старший в «Естественной истории» впервые попытался классифицировать грибы, поделив их на съедобные и несъедобные. Такой исключительно гастрономический подход можно объяснить тем, что в Древнем Риме грибы уже часто употреблялись в пищу. Особенно высоко ценились вкусовые качества цезарского гриба — boleti, который считался первым среди всех съедобных грибов. О нем неоднократно в своих «Сатирах» упоминал Ювенал: «Простым бедным друзьям подают другие грибы, низшего сорта, а болети — только хозяину».

Несомненно, римляне знали и о ядовитых грибах и их свойствах. Существует предположение, что римского императора Клавдия отравила грибами его жена Агриппина. Ей не составило труда заменить цезарский гриб на смертельно ядовитую белую поганку. А вот из средних веков о грибах дошло немного сведений. В те времена считалось, что грибы связаны с нечистой силой. Растущие по кругу на лесных полянах и лугах шляпочные виды грибов называли «кольца ведьм» и объясняли их появление тем, что на этом месте ведьмы водили хороводы.

К проделкам ведьм относили и то, что в середине таких колец часто была чахлая трава, а скот, поевший ее, мог погибнуть. Фольклор сохранил достаточно много легенд и поверий, связанных с «ведьмиными кругами». Так, нечисть, устраивая пляски в таких местах, могла втянуть в свои забавы и человека, а утром его находили в центре круга мертвым. По скандинавским поверьям, после плясок эльфов в «ведьминых кругах» можно было найти клад. Напротив, древние греки связывали подобные явления не с происками нечистой силы, а с гневом главы Олимпа Зевса, молния которого попадала на землю и выжигала круг, в котором не росла трава.



Эпоха Возрождения вместе с подъемом развития культуры и науки принесла и интенсивное изучение растений. Появилось множество «Травников», которые содержали изображения и подробные описания разнообразных растений и грибов (в основном крупных шляпочных и трутовиков). Известный французско-нидерландский ботаник Карл Клузиус (конец XVI — начало XVII в.) составил альбом акварельных зарисовок более 100 видов грибов. Этот так называемый Кодекс Клузиуса долгое время был основным пособием по их определению, однако природа грибов оставалась загадкой вплоть до XIX в.

Чтобы более детально изучить свойства и строение грибов, ученым был необходим микроскоп, который появился в XVII в. и еще более столетия был настолько несовершенен, что не мог использоваться ботаниками. Некоторые ученые пытались изучать грибы под микроскопом и делали много правильных наблюдений, но ошибочно их толковали. В середине XVIII в. итальянский ученый Пьер Микели обнаружил у шляпочных грибов споры и правильно назвал их семенами, которые служат для размножения.

Он даже утверждал, что у грибов есть цветки, на которых образуются эти семена. Важное открытие принадлежит также французскому ученому-ботанику Рене Дютроше, доказавшему, что грибы, включая шляпочные, — это только плоды, образованные скрытыми под землей нитевидными разветвлениями, то есть тем, что сегодня называется грибницей, или мицелием. Ранее ботаники давали грибнице название «биссус» и считали ее отдельным видом грибов. Название «споры» предложил немецкий ботаник Иоганн Гедвиг в 1778 г.

Представления ученых о микроскопических грибах, которые невооруженным глазом можно заметить в виде плесени и налета, были еще более туманными. Самыми первыми внимание привлекли паразитные грибы, живущие на растениях. О таких заболеваниях, как ржавчина и головня хлебных злаков, мучнистая роса на винограде, знали еще древние греки, о чем свидетельствуют упоминания Теофраста. С развитием земледелия ученые Древнего Рима стали подробно описывать явления, которые могли вызывать массовые заболевания сельскохозяйственных культур. Но, естественно, их никак не связывали с грибами, а рассматривали только как выделения самих же растений под воздействием влажности или других факторов.

В начале XVII в. ученые Марчелло Мальпиги и Роберт Гук наблюдали ржавчинные грибы под микроскопом и делали такие точные изображения, что по ним и сегодня можно без проблем определить описанный вид. Но появление ржавчинных грибов они объясняли изменениями непосредственно листа железа. Франц Унгер в 1833 г. в книге «Сыпи у растений» развил похожую теорию появления паразитных микроскопических грибов. Унгер утверждал, что болезненное состояние соков является причиной болезни, а грибные организмы уже следствием.

Шведский ботаник Элиас Фрис был первым, кто отнес микроскопические возбудители заболеваний растений к грибам и уточнил при этом, что появляются они все-таки из клеток растений. Первая половина XIX в. ознаменовалась более широким и детальным исследованием грибов. Причиной этому стало не только усовершенствование микроскопа, но и то, что грибы стали возбудителями множества болезней сельскохозяйственных растений. Ученые описывали микро- и макроскопические грибы, но чтобы разобраться во всем их многообразии, нужно было провести классификацию подобную классификации цветковых растений Карла Линнея.