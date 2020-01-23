Романова Ирина - Огненный свиток

Лучшие галереи вечного города боролись за право принимать у себя «Врата Апокалипсиса», а именно так назывался цикл последних произведений нового Гойи, как окрестили Полозова газеты. И не только журналисты отмечали талант русского живописца: признанные ценители и знатоки искусства во всем мире восхищались необычной манерой и стилистикой письма Полозова, живым светом и неповторимым колоритом его картин. Работы художника быстро раскупались для музеев и частных собраний, а самого мастера принимали как почетного гостя в лучших светских гостиных Европы. К своим сорока годам Вадим Полозов приобрел самую широкую известность как на Родине, так и за рубежом. В Рим для презентации выставки Полозов приехал, не один, а в сопровождении своего импресарио — Григория Лялина. Они остановились в отеле «Альдрованди Палас», в апартаментах, из окон которых открывался замечательный вид на изысканные красоты парка Вилла Боргезе. Партнеры прибыли за несколько дней до открытия выставки, и, пока Лялин как арт-директор занимался организационными вопросами и согласовывал график предстоящих интервью и личных встреч художника, сам Вадим Полозов насыщал душу римскими впечатлениями. Выставка открылась 1 июля. Залы галереи «Скудерие дель Квиринале» были до отказа заполнены нарядной публикой. В центральном зале галереи Полозов отвечал на вопросы корреспондентки популярного международного издания «Мир искусства». Журналистка — статная, пышногрудая красавица с копной темно-рыжих волос — задавала русскому художнику вопросы о его жизни и творчестве и при этом старательно гипнотизировала живописца серо-зеленым взглядом своих выразительных, дерзко накрашенных глаз.

После сытного и весьма обильного обеда поисковики сидели в обществе Николая Степановича и его жены и слушали рассказ директора школы о староверах. Даже для Коробушко, хоть он и был профессиональным историком, было любопытно его повествование, а что уж говорить о Полозове и Мостовом. — Староверы представляют не единый церковный мир, — рассказывал Сильянов, — у них множество разных толков и согласий: есть поповцы, беспоповцы, бело- криничники, часовенные, нетовцы, бегуны, трясовцы, и множество еще других. Какие-то из согласий* взаимодействуют между собой и даже с православным сообществом, кто-то держится особняком и в свою жизнь сторонних не допускает. Но в большинстве своем староверы чужих не очень привечают, особенно празднолюбопытствующих, вроде журналистов охочих до сенсаций. Да и к ученым зачастую относятся настороженно. — Николай Степанович снял свои запотевшие очки и протер их мягкой тряпочкой. — Но что касается староверов нашего района и, в частности, сергеевской общины, которой вы интересуетесь, то они, думаю, пойдут с вами на контакт без проблем.

— А почему они называются сергеевцами? — спросил Мостовой. — Потому что основателем этого согласия был некий крестьянин Сергей Артамонов, почитавшийся меж своих единоверцев удивительной даже и в среде весьма образованных староверов ученостью, а также святостью и благочинностью своей жизни. Основанный им некогда скит положил основание для целого староверческого поселения, которое пережило многочисленные гонения от разных властей. Село это — Воскресное — существует и поныне, соседствует с Сосновкой. — А к какому толку принадлежат сергеевцы? — заинтересовался Коробушко. — К поповцам, — ответил Николай Степанович. — Есть у них ставленые священники, благословенные епископами на служение. Службы проводят в церкви. Считаются одним из наиболее «открытых» миру согласий, поддерживают контакт с православным священством нашей области, да и вообще с внешней средой взаимодействуют достаточно активно. Да вот сами судите, в Воскресном, где живут сергеевцы, сейчас активно селятся православные семьи, и староверы этому не препятствуют. У них одно требование: чтобы новые насельники особенностей их веры не поносили, не осмеивали, жили тихо, благочинно.