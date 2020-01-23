Романова Ирина - Огненный свиток
Выставка работ русского художника Вадима Полозова совершала свое триумфальное шествие по европейским столицам: Прага, Берлин, Стокгольм, Амстердам, Лондон, Лиссабон, Мадрид и вот теперь Рим.
Лучшие галереи вечного города боролись за право принимать у себя «Врата Апокалипсиса», а именно так назывался цикл последних произведений нового Гойи, как окрестили Полозова газеты. И не только журналисты отмечали талант русского живописца: признанные ценители и знатоки искусства во всем мире восхищались необычной манерой и стилистикой письма Полозова, живым светом и неповторимым колоритом его картин. Работы художника быстро раскупались для музеев и частных собраний, а самого мастера принимали как почетного гостя в лучших светских гостиных Европы. К своим сорока годам Вадим Полозов приобрел самую широкую известность как на Родине, так и за рубежом. В Рим для презентации выставки Полозов приехал, не один, а в сопровождении своего импресарио — Григория Лялина. Они остановились в отеле «Альдрованди Палас», в апартаментах, из окон которых открывался замечательный вид на изысканные красоты парка Вилла Боргезе. Партнеры прибыли за несколько дней до открытия выставки, и, пока Лялин как арт-директор занимался организационными вопросами и согласовывал график предстоящих интервью и личных встреч художника, сам Вадим Полозов насыщал душу римскими впечатлениями. Выставка открылась 1 июля. Залы галереи «Скудерие дель Квиринале» были до отказа заполнены нарядной публикой. В центральном зале галереи Полозов отвечал на вопросы корреспондентки популярного международного издания «Мир искусства». Журналистка — статная, пышногрудая красавица с копной темно-рыжих волос — задавала русскому художнику вопросы о его жизни и творчестве и при этом старательно гипнотизировала живописца серо-зеленым взглядом своих выразительных, дерзко накрашенных глаз.
Романова Ирина - Огненный свиток
М.: Вече, ГрифЪ, Лепта Книга, 2014. — 800 с.
ISBN 978-5-4444-1194-0 (Вече)
ISBN 978-5-905889-30-1 (ГрифЪ)
ISBN 978-5-91173-375-9 (Лепта Книга)
Романова Ирина - Огненный свиток - Содержание
ЧАСТЬ I «ПРОШЛОЕ НЕ УМИРАЕТ НИКОГДА»
- Глава 1 У ВРАТ АПОКАЛИПСИСА
- Глава 2 РАССКАЗ ГРАФИНИ ДЕ ЛА РЕНТА
- Глава 3. ПОЯВЛЕНИЕ ТАИНСТВЕННОЙ КНИГИ
- Глава 4. ТАЙНАЯ МИССИЯ
- Глава 5. В ЛЕТО СЕМЬ ТЫСЯЧ ЧЕТЫРЕСТА ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕ ОТ СОТВОРЕНИЯ МИРА
- Глава 6 ПАРИЖСКАЯ, ЗАСТОЛЬНАЯ
- Глава 7.«. Я ПРИКАСАЮСЬ ЛАДОНЬЮ К ИСТОРИИ
- Глава 8 РАЗГОВОР НАДМОГИЛЬНЫМИ ПЛИТАМИ
- Глава 9 ДЫМ ОТЕЧЕСТВА
- Глава 10 ПОРТРЕТ ХУДОЖНИКА
- Глава И. ПРОФЕССОР РОЗЕНВЕЛЬД ПЕТЯ КОРОБУШКО И КОВЧЕГ ЗАВЕТА
- Глава 12 ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ
- Глава 13 СКАЖИ МНЕ, КУДЕСНИК.
- Глава 14 ГРУППА «ПОИСК»
- Глава 15 АВЕЛЬ
- Глава 16 СВИДЕТЕЛЬСТВО СВИТНЕВА
- Глава 17. ВЕЧЕР, НОЧЬ, УТРО
- Глава 18. ПОД «СЕНЬЮ» ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОГО ДРЕВА
- Глава 19. ТАЙНА РОДА
- Глава 20 АЛАЯ ПЕТЛЯ
- Глава 21. УДАР
- Глава 22 БОГОРОДИЦК
- Глава 23 ПРИЗРАК
- Глава 24 ПРИГОВОР ПАМЯТИ
- Глава 25 ТРУДНОСТИ
- Глава 26 ОСЕНЬ ОТКРОВЕНИЙ
- Глава 27 НОЧЬ ОКАЯННАЯ, НОЧЬ ПОКАЯННАЯ
- Глава 28. НЕЖДАННАЯ ПОДМОГА
- Глава 29 ВИЗИТ К СТЕПАНИДЕ
- Глава 30 КРУГИ АДА
- Глава 31 У ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТЫ
- Глава 32 НОВЫЙ СЛЕД
- Глава 33. СЖИГАЯ ЗА СОБОЙ МОСТЫ
- Глава 34 ВРЕМЯ УЕЗЖАТЬ
ЧАСТЬ II «ДОРОГАМИ СУДЬБЫ»
- Глава 35. ПОД ПЕРЕСТУК КОЛЕС
- Глава 36 ПОПУТЧИК
- Глава 37 ПЕСНЯ
- Глава 38 ВСТРЕЧА
- Глава 39 НА ПОСТОЙ
- Глава 40 РАССКАЗ НИКОЛАЯ СТЕПАНОВИЧА
- Глава 41. СТАРОВЕРЫ
- Глава 42 ИСПОВЕДЬ
- Глава 43 САВВА
- Глава 44 СОСЕДСКИЕ ПОСИДЕЛКИ
- Глава 45 ГЛАВНАЯ ВЕРСИЯ
- Глава 46 ПРЕДВЕСТНИКИ ПОСЛЕДНИХ ВРЕМЕН
- Глава 47. НА ВЫЧАГУ
- Глава 48 БА, ЗНАКОМЫЕ ВСЕ ЛИЦА
- Глава 49 КАРА «НЕБЕСНАЯ»
- Глава 50 ТАЕЖНЫЕ РОБИНЗОНЫ
- Глава 51. РЕКА-ДОРОГА
- Глава 52 ЗАПРЕТНОЕ ЦАРСТВО
- Глава 53 ВО ЧТО ТЫ ВЕРУЕШЬ, ЧЕЛОВЕК?
- Глава 54 ТАЙНА ТАЙН
- Глава 55 ВАГИЛЬСКИЕ ТУМАНЫ
- Глава 56 ПРОЩАНИЕ С ВАГИЛЕМ
- Глава 57 СОМНЕНИЯ ЛЕЙТЕНАНТА МАЛЫШКИНА
- Глава 58 ОБРАЗ И КНИГА
- Глава 59. ЧУДО
ЧАСТЬ III «ОГНЕННЫЙ СВИТОК»
- Глава 60 С КОРАБЛЯ НА БАЛ
- Глава 61 ПЕЧАЛИ И ПРАЗДНИКИ
- Глава 62 БЛАЖЕН ЧИТАЮЩИЙ И СЛУШАЮЩИЕ
- Глава 63 ЛЮБОВЬ, ЗИМА, СУЗДАЛЬ
- Глава 64. ЧЕРНЫЙ ФЕВРАЛЬ
- Глава 65 ВЫСОКОЕ РОДСТВО
- Глава 66 ВСЕ ТАЙНОЕ КОГДА-НИБУДЬ СТАНОВИТСЯ ЯВНЫМ
- Глава 67 ВСЕ ПУТИ ВЕДУТ В
- Глава 68.0 РУССКОЕ СОЛНЦЕ, ПАЛЯЩЕЕ СОЛНЦЕ
- Глава 69. ТЕЗОЮ МИО
- Глава 70 ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС ДОЦЕНТА КОЮБУШКО
- Глава 71 КОЛЬЦО СЖИМАЕТСЯ
- Глава 72 В БАГРОВОЙ МГЛЕ
- Глава 73 КАТАСТРОФА
- Глава 74 БЕЗ СЛОВ
- Глава 75 И НЕБО СОВЬЕТСЯ КАК СВИТОК
- Глава 76. ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
- Глава 77. РОЖДЕНИЕ НОВОЙ ЖИЗНИ
- Глава 78 ПОРА РАЗГАДОК.
- Глава 79 ОГНЕННЫЙ СВИТОК
Романова Ирина - Огненный свиток - Глава 40 РАССКАЗ НИКОЛАЯ СТЕПАНОВИЧА
После сытного и весьма обильного обеда поисковики сидели в обществе Николая Степановича и его жены и слушали рассказ директора школы о староверах. Даже для Коробушко, хоть он и был профессиональным историком, было любопытно его повествование, а что уж говорить о Полозове и Мостовом. — Староверы представляют не единый церковный мир, — рассказывал Сильянов, — у них множество разных толков и согласий: есть поповцы, беспоповцы, бело- криничники, часовенные, нетовцы, бегуны, трясовцы, и множество еще других. Какие-то из согласий* взаимодействуют между собой и даже с православным сообществом, кто-то держится особняком и в свою жизнь сторонних не допускает. Но в большинстве своем староверы чужих не очень привечают, особенно празднолюбопытствующих, вроде журналистов охочих до сенсаций. Да и к ученым зачастую относятся настороженно. — Николай Степанович снял свои запотевшие очки и протер их мягкой тряпочкой. — Но что касается староверов нашего района и, в частности, сергеевской общины, которой вы интересуетесь, то они, думаю, пойдут с вами на контакт без проблем.
— А почему они называются сергеевцами? — спросил Мостовой. — Потому что основателем этого согласия был некий крестьянин Сергей Артамонов, почитавшийся меж своих единоверцев удивительной даже и в среде весьма образованных староверов ученостью, а также святостью и благочинностью своей жизни. Основанный им некогда скит положил основание для целого староверческого поселения, которое пережило многочисленные гонения от разных властей. Село это — Воскресное — существует и поныне, соседствует с Сосновкой. — А к какому толку принадлежат сергеевцы? — заинтересовался Коробушко. — К поповцам, — ответил Николай Степанович. — Есть у них ставленые священники, благословенные епископами на служение. Службы проводят в церкви. Считаются одним из наиболее «открытых» миру согласий, поддерживают контакт с православным священством нашей области, да и вообще с внешней средой взаимодействуют достаточно активно. Да вот сами судите, в Воскресном, где живут сергеевцы, сейчас активно селятся православные семьи, и староверы этому не препятствуют. У них одно требование: чтобы новые насельники особенностей их веры не поносили, не осмеивали, жили тихо, благочинно.
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