АРШИН, м. 1. Мера длины (соотв. c к. XV в. до сер. XVI в. – 0,68 м, с сер. XVI в. до XVII в. – 0,72 м, с XVIII в. – 0,71 м). Пис.У Бориса... взяли... бези шестьдесят аршин. Польск.д.I, 29. 1489 г. Послал с ним са Абдулою ту рухлядь из Азова мустасип азовской, Кара Абди, семь литр шолку голубого токатцкого... да полтретьятцать аршин тафты багровой бурской... да... сорок и полчетверти аршина тафты червчатые. Крым.д.I, 397. 1501 г. А коли мерят аршинами и саженями считати, аршин 16 вершков, сажень 3 аршина, локоть 10 вершков и 2/3 вершка, 2 аршина будет 3 локтя. Торг.кн.(С.), 115. XVI–XVII вв. В е н е ц к и й, г о л л а н д с к и й, и т а л ь я н с к и й а р ш и н – названия иностранных мер длины, функционально близких аршину, принятому в Московском государстве, который иногда назывался московским аршином. Лучшему сукну падовскому цена аршин венецкий по 14 лир венецких. Днв.Толстого, 362. 1697 г.

Аршин итальянский меньше аршина московского 2 вершками. Там же, 368. Блок или векша корабельная шестнадцатая доля аршина голандского. Р.голл..лекс., 63. 1717 г. 2. Сажень. Диал.У нас землю мерили на аршины. Курск., Орл., Ряз. (СРНГ I, 282). У старыну землю на аршыны мерили. Сл.рус.гов. Одес., 18. 3. Двадцатая часть ведра водки; рюмка, стакан такой емкости. Диал.Винцо-то у нас есть, да аршина-то нет. Калуж. (СРНГ I, 282). Термин усвоен благодаря торговле с Турцией и Крымом и первоначально употреблялся только как название меры тканей, привозимых через Крым (из тур. аrşim, arşin ‘долгий локоть или пик, употребляемый для измерения шелков и сукон’). Впервые встречается в грамоте 1488 г. в сочетании кафинский аршин (по названию г. Кафы, современной Феодосии): Да у Гриди ж у Лукина взяли сил<ь>но те ж мытники косяк тафты... а продавали ту тафту в Киеве по девяти грошей аршин кафинской. Польск.д.I, 10. 1488 г. Иностранные купцыьи путешественники, посетившие Московское государство в сер. XVI в., пишут об аршине как о мере исключительно для иностранных тканей.

Так, агент Английской торговой кампании Джон Гасс в своей записке 1554 года о деньгах, весе и мерах пишет так: «Они [русские] имеют также два вида мер длины, чем они измеряют как льняные, так и шерстяные ткани. Одну из них они называют аршин, другую – локоть... Аршином они измеряют все сорта ткани, которые ввозятся в страну, а локтем все льняные и шерстяные ткани, которые производят сами» (Hakluyt, 296). Однако уже во второй половине XVI века в результате политики правительства Московского государства, направленной на введение единых мер по всей стране, аршин становится единственной мерой не только для всех тканей, но и для измерения других предметов, о чем свидетельствует, например, итальянец Рафаэль Барберини посетивший Московию в 1564 г.: «Мера московская для полотен, сукон материй и тому подобного называется аршин, а другой меры нет» (Барберини, 5, 58). Длина аршина не была постоянной на всем протяжении его бытования в русском языке: аршин XVI в. был равен 68,5 см. Аршин такого размера употреблялся турками в торговле с европейцами, и русские усвоили не только название, но и величину меры (Бутков, 249; Кузнецов, 81–82; Петрушевский, 494). В XVII веке аршин был соотнесен с саженью в 216 см и стал равным 1/3 (72 см). С введением в России сажени, равной 7 английским футам в XVIII в., аршин как ее третья часть стал равен 71,1 см, таким он оставался до введения метрической системы мер в 1918 г. Заимствованное слово аршин за века бытования в русском языке стало привычным, своим. Об этом свидетельствует его широкое употребление в старинных пословицах и поговорках: Аршин на сукно, кувшин на вино (о том, что к чему пригодно); Аршин на кафтан, два на заплаты (говорилось, если починка была дороже вещи); Ты на безмен, а он тебе на аршин (о бестолковом человеке); На аршин унести (обмерить) грешно, а на ножницах [при кройке] Бог велел; Семь аршин говядины да три фунта лент (говорилось о бессмыслице). В современном языке слово аршин сохраняется в составе фразеологизмов: видеть на два (три) аршина (под землей) ‘отличаться большой проницательностью’. О человеке маленького роста говорят – аршин с шапкой. Некоторые фразеологизмы связаны со значением ‘мерка длиной в аршин’, производном от метрологического значения: мерить на аршин (аршином) ‘судить, оцени вать с какой-л. точки зрения’; мерить на один аршин – ‘подходить к оценке различных людей, обстоятельств и т. п. одинаково’; мерить на свой аршин (своим аршином) ‘судить о ком или о чем-л. только по своим представлениям, согласно своим требованиям’. О человеке, который держится неестественно прямо, говорят: Как (будто, словно, точно) аршин проглотил. В русских говорах у слова аршин отмечено еще два метрологических употребления: ‘сажень’ (только в южнорусских говорах) и ‘1/20 часть ведра; рюмка, стакан такой емкости’ (калужские, вологодские говоры). С последним значением, видимо, связано получившее распространение в русских жаргонах нового времени употребление слова аршин в значении ‘единица измерения количества наркотика; доза, порция’: Пол-аршина себе уже вкалываю (Сл.рус.жаргона, 39). Таким образом, вышедший повсеместно из употребления метрологический термин аршин продолжает сохраняться на периферии русского языка.