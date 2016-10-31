Россия и мусульманский мир
Предлагаемая вниманию читателя монография — плод более чем пятнадцатилетней работы нашего авторского коллектива.
Эта работа — пионерская во вполне определенном смысле слова. Она не просто намечает новую область исследования; она демонстрирует, насколько нетривиальные исследовательские результаты могут быть достигнуты на пути логико-смыслового анализа.
Подзаголовок этой книги — «инаковость как проблема» — кратко выражает основной вопрос, которому она посвящена. Его можно сформулировать так: являются ли различия между культурами только содержательными, или они носят иной характер, и если да, то какой именно?
Различение инаковости и специфики культур является первым фундаментальным различением. Его необходимо очень точно уяснить и постоянно держать в памяти, чтобы избежать искажающего влияния установившихся шаблонов.
Россия и мусульманский мир: инаковость как проблема
Бессмертная О.Ю., Журавский А.В.. Смирнов А.В., Фёдорова Ю.Е., Чалисова Н.Ю.
Россия и мусульманский мир; Инаковость как проблема
Отв. ред. выпуска А.В. Смирнов
Языкы славянских культур , 2010 - 528 стр.
ISBN 978-5-9551-0400-3
Россия и мусульманский мир: инаковость как проблема - Содержание
Предисловие
Раздел 1. Смыслополагание и инаковость культур
- Инаковость или специфика? Культура как способ смыслополагания
- Смысл, осмысленность, смыслополагание: предварительный набросок понятий
- Самосознание и сознание. Осмысленность как след целостности
- Принцип логико-содержательной соотнесенности
- Процедура смыслополагания: субстанциальный вариант
- Логико-смысловая конфигурация для субстанциального варианта
- процедуры смыслополагания
- Субстанциальная логико-смысловая картина мира
- Изменение и процесс
- Процедура смыслополагания: процессуальный вариант
- Процессуальная логико-смысловая картина мира
- Логико-смысловая конфигурация для процессуального варианта процедуры смыслополагания
- Процессуальная архитектоника арабо-мусульманской культуры
- Целое и часть в процессуальном понимании
- Методология логико-смыслового исследования
- Итоги и перспективы развития логико-смысловой теории
Раздел 2. Православная миссионерская деятельность среди мусульман России
- Исторический контекст
- Особенности православной миссионерской деятельности.
- Православная миссия среди мусульман
- Миссионерские «противомусульманские» институты
- Церковная противомусульманская полемика
Раздел 3. Мусульманский Восток в русской религиозно-философской мысли
- Интеллектуальный контекст. Проблема Востока и Запада
- П. Я. Чаадаев. Открытие монотеистического нехристианского Востока
- Мировоззренческий раскол
- Н. Я. Данилевский. Разложение магометанства
- К. Н. Леонтьев. Апология туретчины
- Евразийство. Ислам как потенциальное православие
- Н. Ф. Федоров. Испытание вер
- В. С. Соловьев. Исламодицея
Раздел 4. Культурный билингвизм? Игра смыслов в одной скандальной статье (из истории отношений мусульманских оппозиционеров и русских «государственников» в позднеимперской России)
- Сюжет
- Кто Хаджетлаше? Зачем Хаджетлаше?
- Исследовательские категории, методы и контекст сравнения версий
- Общее строение текста и соотношение версий
- Таблица 1. Основные тезисы версий ОЖ и М
- «Европейский культурный язык» обеих версий и их идеология
- Подспудный смысловой пласт обеих версий — мусульманский?
- «Мусульманская» логика статьи и «культурный билингвизм»?
- Хаджетлаше, логико-смысловая теория и культурная специфика текста
- Приложения
- Таблица 2. Изменения текста в версиях ОЖ и М / ВММ
- Таблица 3. Описание панисламистов-реформаторов по тематическим составляющим
- Раздел 5. О непереводимом и непереведенном в газелях Хафиза
- Вводные замечания
- Об английских и русских переводах Хафиза
- Способы выражения смысла в газели: предыстория
- Газель как жанровая форма персидской поэзии
- Турк‑и шūрāзū: оригинал и переводы
- Газель как целое: что объединяет бейты?
- Приложение
- Переводы Турк‑и шūрāзū
Раздел 6. Переход «явное – скрытое» как механизм формирования смысла поэтического текста: беседы шейха Сан‘ана с его учениками в поэме ‘Аттара «Язык птиц»
- Аттар и его поэма
- История шейха Сан‘ана
- Логико-смысловой анализ бесед шейха
Приложение
Фарид ад-Дин Аттар. Отрывок из «Притчи о шейхе Сан‘ане» из поэмы «Язык птиц»
Литература
Указатель имен
Авторы монографии
Россия и мусульманский мир: инаковость как проблема
В России (Российской империи) постепенно сложились три обширных, устойчивых мусульманских ареала: собственно российские мусульмане — татары, башкиры и частично исламизированные некоторые другие народы Поволжья; мусульмане Северного Кавказа, которые, несмотря на постоянную с момента вхождения в состав Российской империи борьбу за независимость, постепенно включились в российское общество; мусульмане Средней Азии, позже других вошедшие в состав империи и более всех других мусульман сохранившие культурную и религиозную самостоятельность.
Отношение к исламу в России варьировалось в зависимости от времени, исторической конъюнктуры, политической ситуации, различных слоев общества от полного неприятия и отторжения до признания его неотъемлемой частью русской культуры.
Первые письменные сведения на Руси об исламе относятся к XI в. Они проникали в древнерусскую литературу через переводы греческих хроник и полемических трактатов. Другим более поздним источником информации об исламе были свидетельства купцов и паломников, посетивших мусульманский Восток. Эти сведения носили преимущественно устный характер, но нашли частичное отражение в летописях.
Спасибо за книгу