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Россия и мусульманский мир

Россия и мусульманский мир: инаковость как проблема
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Category ESXATOS BOOKS, Religious Studies Atheism
Предлагаемая вниманию читателя монография — плод более чем пятнадцатилетней работы нашего авторского коллектива.
Эта работа — пионерская во вполне определенном смысле слова. Она не просто намечает новую область исследования; она демонстрирует, насколько нетривиальные исследовательские результаты могут быть достигнуты на пути логико-смыслового анализа.
Подзаголовок этой книги — «инаковость как проблема» — кратко выражает основной вопрос, которому она посвящена. Его можно сформулировать так: являются ли различия между культурами только содержательными, или они носят иной характер, и если да, то какой именно?
Различение инаковости и специфики культур является первым фундаментальным различением. Его необходимо очень точно уяснить и постоянно держать в памяти, чтобы избежать искажающего влияния установившихся шаблонов.

Россия и мусульманский мир: инаковость как проблема

Бессмертная О.Ю., Журавский А.В.. Смирнов А.В., Фёдорова Ю.Е., Чалисова Н.Ю.
Россия и мусульманский мир; Инаковость как проблема
Отв. ред. выпуска А.В. Смирнов
Языкы славянских культур , 2010 - 528 стр.
ISBN 978-5-9551-0400-3

Россия и мусульманский мир: инаковость как проблема - Содержание

Предисловие
Раздел 1. Смыслополагание и инаковость культур
  • Инаковость или специфика? Культура как способ смыслополагания
  • Смысл, осмысленность, смыслополагание: предварительный набросок понятий
  • Самосознание и сознание. Осмысленность как след целостности
  • Принцип логико-содержательной соотнесенности
  • Процедура смыслополагания: субстанциальный вариант
  • Логико-смысловая конфигурация для субстанциального варианта
  • процедуры смыслополагания
  • Субстанциальная логико-смысловая картина мира
  • Изменение и процесс
  • Процедура смыслополагания: процессуальный вариант
  • Процессуальная логико-смысловая картина мира
  • Логико-смысловая конфигурация для процессуального варианта процедуры смыслополагания
  • Процессуальная архитектоника арабо-мусульманской культуры
  • Целое и часть в процессуальном понимании
  • Методология логико-смыслового исследования
  • Итоги и перспективы развития логико-смысловой теории
Раздел 2. Православная миссионерская деятельность среди мусульман России
  • Исторический контекст
  • Особенности православной миссионерской деятельности.
  • Православная миссия среди мусульман
  • Миссионерские «противомусульманские» институты
  • Церковная противомусульманская полемика
Раздел 3. Мусульманский Восток в русской религиозно-философской мысли
  • Интеллектуальный контекст. Проблема Востока и Запада
  • П. Я. Чаадаев. Открытие монотеистического нехристианского Востока
  • Мировоззренческий раскол
  • Н. Я. Данилевский. Разложение магометанства
  • К. Н. Леонтьев. Апология туретчины
  • Евразийство. Ислам как потенциальное православие
  • Н. Ф. Федоров. Испытание вер
  • В. С. Соловьев. Исламодицея
Раздел 4. Культурный билингвизм? Игра смыслов в одной скандальной статье (из истории отношений мусульманских оппозиционеров и русских «государственников» в позднеимперской России)
  • Сюжет
  • Кто Хаджетлаше? Зачем Хаджетлаше?
  • Исследовательские категории, методы и контекст сравнения версий
  • Общее строение текста и соотношение версий
  • Таблица 1. Основные тезисы версий ОЖ и М
  • «Европейский культурный язык» обеих версий и их идеология
  • Подспудный смысловой пласт обеих версий — мусульманский?
  • «Мусульманская» логика статьи и «культурный билингвизм»?
  • Хаджетлаше, логико-смысловая теория и культурная специфика текста
  • Приложения
  • Таблица 2. Изменения текста в версиях ОЖ и М / ВММ
  • Таблица 3. Описание панисламистов-реформаторов по тематическим составляющим
  • Раздел 5. О непереводимом и непереведенном в газелях Хафиза
  • Вводные замечания
  • Об английских и русских переводах Хафиза
  • Способы выражения смысла в газели: предыстория
  • Газель как жанровая форма персидской поэзии
  • Турк‑и шūрāзū: оригинал и переводы
  • Газель как целое: что объединяет бейты?
  • Приложение
  • Переводы Турк‑и шūрāзū
Раздел 6. Переход «явное – скрытое» как механизм формирования смысла поэтического текста: беседы шейха Сан‘ана с его учениками в поэме ‘Аттара «Язык птиц»
  • Аттар и его поэма
  • История шейха Сан‘ана
  • Логико-смысловой анализ бесед шейха
Приложение
Фарид ад-Дин Аттар. Отрывок из «Притчи о шейхе Сан‘ане» из поэмы «Язык птиц»
Литература
Указатель имен
Авторы монографии

Россия и мусульманский мир: инаковость как проблема

В России (Российской империи) постепенно сложились три обширных, устойчивых мусульманских ареала: собственно российские мусульмане — татары, башкиры и частично исламизированные некоторые другие народы Поволжья; мусульмане Северного Кавказа, которые, несмотря на постоянную с момента вхождения в состав Российской империи борьбу за независимость, постепенно включились в российское общество; мусульмане Средней Азии, позже других вошедшие в состав империи и более всех других мусульман сохранившие культурную и религиозную самостоятельность.
Отношение к исламу в России варьировалось в зависимости от времени, исторической конъюнктуры, политической ситуации, различных слоев общества от полного неприятия и отторжения до признания его неотъемлемой частью русской культуры.
Первые письменные сведения на Руси об исламе относятся к XI в. Они проникали в древнерусскую литературу через переводы греческих хроник и полемических трактатов. Другим более поздним источником информации об исламе были свидетельства купцов и паломников, посетивших мусульманский Восток. Эти сведения носили преимущественно устный характер, но нашли частичное отражение в летописях.
Views 252
Rating 5.0 / 5
Added 31.10.2016
Author fadd
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5.0/5 (1)

Comments (1 comment)

K
kino511 9 years ago

Спасибо за книгу

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