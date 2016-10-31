Предлагаемая вниманию читателя монография — плод более чем пятнадцатилетней работы нашего авторского коллектива.

Эта работа — пионерская во вполне определенном смысле слова. Она не просто намечает новую область исследования; она демонстрирует, насколько нетривиальные исследовательские результаты могут быть достигнуты на пути логико-смыслового анализа.

Подзаголовок этой книги — «инаковость как проблема» — кратко выражает основной вопрос, которому она посвящена. Его можно сформулировать так: являются ли различия между культурами только содержательными, или они носят иной характер, и если да, то какой именно?

Различение инаковости и специфики культур является первым фундаментальным различением. Его необходимо очень точно уяснить и постоянно держать в памяти, чтобы избежать искажающего влияния установившихся шаблонов.

Россия и мусульманский мир: инаковость как проблема

Бессмертная О.Ю., Журавский А.В.. Смирнов А.В., Фёдорова Ю.Е., Чалисова Н.Ю.

Россия и мусульманский мир; Инаковость как проблема

Отв. ред. выпуска А.В. Смирнов

Языкы славянских культур , 2010 - 528 стр.

ISBN 978-5-9551-0400-3

Россия и мусульманский мир: инаковость как проблема - Содержание

Предисловие

Раздел 1. Смыслополагание и инаковость культур

Инаковость или специфика? Культура как способ смыслополагания

Смысл, осмысленность, смыслополагание: предварительный набросок понятий

Самосознание и сознание. Осмысленность как след целостности

Принцип логико-содержательной соотнесенности

Процедура смыслополагания: субстанциальный вариант

Логико-смысловая конфигурация для субстанциального варианта

процедуры смыслополагания

Субстанциальная логико-смысловая картина мира

Изменение и процесс

Процедура смыслополагания: процессуальный вариант

Процессуальная логико-смысловая картина мира

Логико-смысловая конфигурация для процессуального варианта процедуры смыслополагания

Процессуальная архитектоника арабо-мусульманской культуры

Целое и часть в процессуальном понимании

Методология логико-смыслового исследования

Итоги и перспективы развития логико-смысловой теории

Раздел 2. Православная миссионерская деятельность среди мусульман России

Исторический контекст

Особенности православной миссионерской деятельности.

Православная миссия среди мусульман

Миссионерские «противомусульманские» институты

Церковная противомусульманская полемика

Раздел 3. Мусульманский Восток в русской религиозно-философской мысли

Интеллектуальный контекст. Проблема Востока и Запада

П. Я. Чаадаев. Открытие монотеистического нехристианского Востока

Мировоззренческий раскол

Н. Я. Данилевский. Разложение магометанства

К. Н. Леонтьев. Апология туретчины

Евразийство. Ислам как потенциальное православие

Н. Ф. Федоров. Испытание вер

В. С. Соловьев. Исламодицея

Раздел 4. Культурный билингвизм? Игра смыслов в одной скандальной статье (из истории отношений мусульманских оппозиционеров и русских «государственников» в позднеимперской России)

Сюжет

Кто Хаджетлаше? Зачем Хаджетлаше?

Исследовательские категории, методы и контекст сравнения версий

Общее строение текста и соотношение версий

Таблица 1. Основные тезисы версий ОЖ и М

«Европейский культурный язык» обеих версий и их идеология

Подспудный смысловой пласт обеих версий — мусульманский?

«Мусульманская» логика статьи и «культурный билингвизм»?

Хаджетлаше, логико-смысловая теория и культурная специфика текста

Приложения

Таблица 2. Изменения текста в версиях ОЖ и М / ВММ

Таблица 3. Описание панисламистов-реформаторов по тематическим составляющим

Раздел 5. О непереводимом и непереведенном в газелях Хафиза

Вводные замечания

Об английских и русских переводах Хафиза Способы выражения смысла в газели: предыстория

Газель как жанровая форма персидской поэзии

Турк‑и шūрāзū: оригинал и переводы

Газель как целое: что объединяет бейты?

Приложение

Переводы Турк‑и шūрāзū Раздел 6. Переход «явное – скрытое» как механизм формирования смысла поэтического текста: беседы шейха Сан‘ана с его учениками в поэме ‘Аттара «Язык птиц» Аттар и его поэма

История шейха Сан‘ана

Логико-смысловой анализ бесед шейха Приложение Фарид ад-Дин Аттар. Отрывок из «Притчи о шейхе Сан‘ане» из поэмы «Язык птиц» Литература Указатель имен Авторы монографии

Россия и мусульманский мир: инаковость как проблема

В России (Российской империи) постепенно сложились три обширных, устойчивых мусульманских ареала: собственно российские мусульмане — татары, башкиры и частично исламизированные некоторые другие народы Поволжья; мусульмане Северного Кавказа, которые, несмотря на постоянную с момента вхождения в состав Российской империи борьбу за независимость, постепенно включились в российское общество; мусульмане Средней Азии, позже других вошедшие в состав империи и более всех других мусульман сохранившие культурную и религиозную самостоятельность.

Отношение к исламу в России варьировалось в зависимости от времени, исторической конъюнктуры, политической ситуации, различных слоев общества от полного неприятия и отторжения до признания его неотъемлемой частью русской культуры.

Первые письменные сведения на Руси об исламе относятся к XI в. Они проникали в древнерусскую литературу через переводы греческих хроник и полемических трактатов. Другим более поздним источником информации об исламе были свидетельства купцов и паломников, посетивших мусульманский Восток. Эти сведения носили преимущественно устный характер, но нашли частичное отражение в летописях.