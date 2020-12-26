Жизнь белого и черного духовенства в России издавна стала постоянной и справедливой мишенью для остроумных насмешек и гневной сатиры, обличавшей представителей духовного сословия за их пьянство и разврат, обжорство и тунеядство, стремление к личному обогащению любыми способами и прочие грехи мира. Любопытная деталь — не только русская, но и мировая литература, рисует духовенство в самом неприглядном виде. На это были и есть веские причины. Люди хорошо видели и понимали, что под покровом бедности в религии спрятано очень много лицемерия, ханжества и коварства.

Позолоченная медь, четки, великолепные одеяния, пышная служба, посты, чудеса, причастие, исповедь и т. п. — это внешний антураж, который создает общий фон. Для непосвященного он является занавесом, за который большинство верующих стараются не пускать. Ведь внутри не все так красиво, чинно и безоблачно. Там есть, чего стыдиться и совеститься.

Дмитрий Иванович Ростиславов - О православном белом и черном духовенстве в России. В 2-х томах. Том 1

(Серия "Гелиос")

Рязань: Александрия, 2011. — 656 с.

ISBN 978-5-94460-098-1

Дмитрий Иванович Ростиславов - О православном белом и черном духовенстве в России. В 2-х томах. Том 1 - Содержание

К читателю

Предисловие

Отд. 1. Противоречие в мнениях о благосостоянии белого духовенства

Отд. 2. О духовной цензуре

Отд. 3. Мнение русской заграничной и светской отечественной литературы о православном духовенстве

Отд. 4. Мнение правительства и духовной литературы о белом духовенстве

Отд. 5. О том, почему дело об улучшении белого духовенства и духовных училищ медленно подвигается вперед

Отд. 6. О том, что это сочинение издается за границей и что за такой поступок не следует обвинять автора

Отд. 7. О русском православном монашестве

Отд. 8. О доходах монастырей

Отд. 9. Взаимное сравнение монастырей и церквей по богатству

Отд. 10. Разделение монастырей на общежительные и необщежительные; о помещении, пище и одежде монахов и особенно настоятелей

Отд. 11. О том, чем занимаются монахи

Отд. 12. О денежных доходах монахов и особенно настоятелей, об искусственных средствах увеличивать доходы тех настоятелей, которые состоят ректорами семинарий и академий

Отд. 13. О бедности и доходах архиереев

Отд. 14. О доходных статьях белого духовенства

Отд. 15. О вредных последствиях, которые происходят от нынешней системы доходов белого духовенства

Отд. 16. О замещении священно- и церковнослужительских должностей

Отд. 17. О том, что наше белое духовенство беднее духовенств всех вероисповеданий и стран

Отд. 18. Взаимное сравнение белого и черного духовенства относительно наград, повышений, знаков отличия и пр.

Отд. 19. О снисходительности и потачливости духовных властей к монахам

Отд. 20. О причинах пристрастия духовного начальства к монахам

Отд. 21. Историческое развитие вражды между белым и черным духовенством: А) в восточных церквах; Б) в России

Отд. 22. О гордости как типическом качестве монахов

Отд. 23. О гордости наших старинных иерархов, особенно относительно белого духовенства

Отд. 24. О поклономании в духовенстве

Отд. 25. О том, как епархиальные архиереи обращаются с духовенством и вообще, и в частности при подавании им прошений; сцены в так называемых подачах

Отд. 26. О том, к кому архиереи более внимательны и приветливы: к духовным ли лицам, или к мирянам

Отд. 27. О том, почему архиереи неласковы и даже суровы к белому духовенству и, напротив, приветливы и благосклонны к мирянам

Отд. 28. О фаворитах архиереев

Дмитрий Иванович Ростиславов - О православном белом и черном духовенстве в России. В 2-х томах. Том 1 - Противоречие в мнениях о благосостоянии белого духовенства

Рассматривая положение русского православного духовенства, выслушивая мнения лиц едва ли не всех сословий в государстве об этом предмете, почти постоянно сталкиваешься со странными противоречиями и почти неизбежно доходишь до противоположных заключений. Поезжайте вы в любое из сел, где вместе с духовенством живут крестьяне, — вы часто заметите, что дома первого отличаются перед крестьянскими обширностью, внешней отделкой, стоят, не всегда сбоченясь на стороны, не кланяются вам, смотрят на вас иногда как-то весело и приветливо. Войдя в них, вы не везде встретите, особенно у священников, простую крестьянскую избу, которой половина занимается печью и чуланом, а другая составляет рабочую, спальню, столовую, даже приют для молодых телят, ягнят, цыплят, по крайней мере в холодное время. У многих духовных лиц, особенно священников, есть в избе маленькая прихожая, нечто вроде залы или гостиной, небольшая спальня и чуланчик для кухни, а часто кухня находится в особой избе; жилые, приемные покои, или, как говорят, горницы разделены на три-четыре комнаты, не имеют лавок, но уставлены стульями, креслами, даже диванами, оклеены часто обоями, нагреваются не русской, а голландской печью.

Не всегда тут опрятно, не все прибрано к месту, но за всем тем виден комфорт, маленькое довольство, отзывается городом; ясное дело: здесь живет уже не мужик. Если вы вздумаете спросить крестьянина: «А что? Каково живет ваше духовенство?», то почти всегда услышите: «Попы что ль? Что им делается? Податей не платят, повинностей никаких не несут, постоя не знают, земли у них много, унавозить ее им есть чем, вспахивать ее и убирать хлеб мы помогаем, доход от нас большой. Чего они от нас не берут? И деньги за всякую требу, и хлеб осенью, и яйца со сметаной в петровки и пр. Эх! Им житье не то, что нашему брату». Когда в 1863 и 1864 г., по распоряжению палат государственных имуществ, спрашивали крестьян, не согласятся ли они принять на себя обязанность улучшить быт лиц приходского духовенства, то большей частью они с каким-то изумлением отвечали: «Да разве им плохо? На что же лучше им житья? А если плохо стало жить нашему попу, то пусть ищет себе другого места, а к нам охотников будет много». Потом разговорившийся с вами крестьянин в праздник прибавит, если идет по улице дочь или жена священника, дьякона и пр.: «Вот посмотри, батюшка, как их дочери и жены одеты; не то, что наши девки и бабы». И действительно, более уже 20 лет, как женская половина белого духовенства оставила кокошники, подзатыльники, повязки, сарафаны, сукни, полушубки и шубы овчинные, бугаи, чеботы, лапти и пр., ситец уже давно господствует в домах священно- и церковнослужительских. А ныне вы тут встретите не только ситцевые, но шерстяные и шелковые платья, кринолины, мантильи, бурнусы, накидки, чепцы, шляпки даже a la Garibaldi, услышите, пожалуй, толки о модах, иногда, хотя и редко, встретите модную картинку. Если бы вы вздумали с мужиком не согласиться касательно его отзыва о духовенстве, то он, по всей вероятности, прибавил бы: «Что вы говорите об их бедности? Вот наш поп недавно отдавал дочь замуж, тоже за попа; ах, господи, чего-то тут не было! Целых три сундука повезли одних платьев, да денег дано две или три тысячи. Какая тут бедность, батюшка?».

Дмитрий Иванович Ростиславов - О православном белом и черном духовенстве в России. В 2-х томах. Том 2

(Серия "Гелиос")

Рязань: Александрия, 2011. — 736 с.

ISBN 978-5-94460-099-8

Дмитрий Иванович Ростиславов - О православном белом и черном духовенстве в России. В 2-х томах. Том 2 - Содержание

Отд. 29. О Святейшем Синоде

Отд. 30. О духовных консисториях

Отд. 31. О благочинных

Отд. 32. О ревизиях, производимых епархиальными начальниками, и о различных экзаменах, которым подвергаются духовные лица

Отд. 33. О трудности быть хорошим наставником в духовно-учебных заведениях

Отд. 34. О преподавании светских наук в духовно-учебных заведениях

Отд. 35. О том, почему в духовно-учебных заведениях не любят светских наук 203

Отд. 36. О дурном преподавании богословских наук в духовно-учебных заведениях

Отд. 37. Общий взгляд на умственное образование в духовно-учебных заведениях

Отд. 38. Общий взгляд на нравственность духовенства в прежние и нынешние времена

Отд. 39. О воспитании семинаристов в духе монастырском и католическом

Отд. 40. О том, как в духовно-учебных заведениях пробуждают холодность и даже отвращение к молитве и богослужению

Отд. 41. О семинарском послушании

Отд. 42. О вредном влиянии семинарского воспитания на нравственность учеников

Отд. 43. О влиянии семинарского воспитания на религиозное настроение учеников

Отд. 44. О нерасположении духовных воспитанников к их училищам и о начавшейся борьбе между ними и начальниками

Отд. 45. О кастовом устройстве нашего белого духовенства

Отд. 46. О неуважении всех сословий к духовенству

Отд. 47. О женских духовных училищах

Отд. 48. О том, что время уже приступить к принятию серьезных, а не паллиативных мер для улучшения духовенства и духовных училищ

Отд. 49. О внешней отделке нового устава духовных семинарий

Отд. 50. О предлагаемых новым уставом семинарий мерах для приучения воспитанников к внешнему благочестию

Отд. 51. О духовнике семинаристов и о приобщении Св. Тайн

Отд. 52. О монастырском устройстве квартир для семинаристов по новому уставу

Отд. 53. Об огромной власти архиереев и ректоров в семинариях по новому уставу

Отд. 54. О том распоряжении, чтобы в духовно-учебных заведениях не было наставников с гражданскими чинами

Отд. 55. Об иезуитских тенденциях нового устава семинарии

Отд. 56. О том проекте, чтобы все кандидаты священства первоначально служили причетниками и дьяконами

Отд. 57. Об уничтожении кастового состояния духовенства

Отд. 58. О том, что монахам не следует быть начальниками духовноучебных заведений

Отд. 59. О преобразованиях в епархиальном управлении

Отд. 60. О безбрачии и единоженстве священнослужителей

Отд. 61. О том, что через улучшение умственного, морального, семейного и социального положения белого духовенства улучшился бы материальный его быт

Отд. 62. Об улучшении материального быта духовных лиц через освобождение их от разных налогов, податей, взяток и пр.

Отд. 63. О пенсионах духовным лицам

Отд. 64. О жалованье духовным лицам и о наделе их землей

Отд. 65. О содержании духовно-учебных заведений на свечные церковные доходы

Отд. 66. О богатстве наших монастырей

Отд. 67. О том, на что употреблялись и употребляются монастырские богатства

Отд. 68. О том, что монастырские доходы и капиталы следует употреблять на улучшение материального быта духовных училищ и особенно духовенства