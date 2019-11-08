Серафим Роуз - Душа после смерти

Тема смерти в жизни отца Серафима являлась самой главной, основным двигателем его мысли. Еще с юности он познакомился со смертью, когда его любимый пес был сбит автомобилем. Будущий о Серафим, тогда еще Евгений, взял его мертвого на руки, и, как он сам впоследствии говорил, смотря на него, смотрел смерти в глаза. Ему казалось, что такого явления, как смерть, быть не может, не мог же он вдруг исчезнуть. Закопал Евгений своего верного пса в саду за домом; и с тех пор стал часто задумываться о смерти.

Потом, когда я с ним познакомился, и как-то сказал, что я хочу писать сочинение о том, как умирали великие люди, он очень заинтересовался, и сожалел, что я эту работу так и не закончил. У О. Серафима был аналитический склад ума. Он смотрел как бы прямо в суть дела; и делал заключения только после того, как глубоко продумает. Очень часто молчал, и смотрел вглубь себя. А когда говорил, изречение рождалось всем его мировоззрением, которое он выработал, обучая себя всякими философиями. Обретя Православие, он заинтересовался не внешней его стороной, а стороной внутренней, Иисусовой молитвой, таинствами, которые как бы отрывали от внешней реальности, от внешней стороны религии.

После нашего знакомства его заинтересовала история моего отца, замученного коммунистами. Его сослали в Воркуту, где он и погиб. О. Серафим как-то мне даже сказал, что завидовал мне, что у меня в роду есть мученик, пострадавший и ушедший праведником в мир потусторонний. Он часто расспрашивал меня насчет жизни при коммунистах, где смерть была так близка всем. Когда мы решили с о. Серафимом, уехать в пустыню, то я явно видел, что он жаждал найти место, где упокоиться. Мы были в Платине на горе, и смотрели впервые на землю, которую решали покупать. Когда я говорил с продавцом о стоимости, Евгений отошел в сторону, и я увидел, как все его лицо изменилось. Я знал, что именно в этот момент, он ощущал, что нашел место для своего упокоения! Ему хотелось иметь этот кусок земли, и там быть похороненным. И вот это даровано.

Иером. Серафим Роуз - Душа после смерти

Москва, ООО “Издательскій Домъ “Русскій Паломникъ”, 2007, 365 стр.

ISBN: 978-5-98644-016-3

Иером. Серафим Роуз - Душа после смерти - Содержание

Как была написана эта книга

Предисловие

I. Некоторые аспекты современных опытов

1. Внетелесный опыт

2. Встреча с другими

3. “Светящееся существо”

II. Православное учение об ангелах

III. Явления ангелов и бесов в час смерти

IV. Современный опыт “Неба”

V. Воздушное царство духов

1. Первоначальная природа человека

2. Падение человека

3. Контакт с падшими духами

4. Открытие чувств

5. Опасность контакта с духами

6. Некоторые практические советы

Заключение

VI. Воздушные мытарства

1. Как понимать мытарства

2. Святоотеческое свидетельство о воздушных мытарствах

3. Мытарства в житиях святых

4. Современные случаи прохождения мытарств

5. Мытарства, перенесенные еще до смерти

6. Частный суд

7. Мытарства как пробный камень подлинности посмертного опыта

8. Учение епископа Феофана Затворника о воздушных мытарствах

VII. Опыты “выхода из тела” в оккультной литературе

1. Тибетская “ Книга мертвых”

2. Писания Эммануила Сведенборга

3. “Астральная плоскость” теософии

4. “Астральная проекция”

5. “Астральное путешествие”

6. Выводы относительно “внетелесной области”

Замечания о “перевоплощении”

VIII. Подлинные христианские опыты неба

1. Место “нахождения” неба и ада

2. Христианские опыты неба

3. Свойства истинного опыта неба

Замечания о видении ада

IX. Смысл современных “посмертных” опытов

1. Что доказывают современные опыты?

2. Связь с оккультизмом

3. Оккультное учение современных исследователей

4. “Миссия” современных “посмертных” опытов

5. Христианское отношение к смерти

X. Краткое изложение Православного учения о посмертной судьбе души. Архиепископ Иоанн (Максимович). Жизнь после смерти

Начало духовного видения

Встреча с духами

Первые два дня после смерти

Мытарства

Сорок дней

Состояние души до Страшного Суда

Молитва об усопших

Что мы можем сделать для умерших?

Воскресение тела

Приложение I.

Учение св. Марка Эфесского о состоянии души после смерти

Первая беседа. Опровержение латинских глав относительно очистительного огня

Из второй беседы о чистилищном огне

Приложение II.

Некоторые недавние православные отклики на обсуждение вопроса о загробной жизни

1. Тайна смерти и загробной жизни

Великий спор между верующими и неверующими

2. Возвращение из мертвых в современной Греции

3. “Мертвые” являются в современной Москве

Приложение III.

Ответ критику

1. “Противоречия” православной литературы о состоянии души после смерти

2. Есть ли “внетелесный” опыт (до или после смерти) и “иной мир”, где обитают души?

3. “ Спит” ли душа после смерти?

4. Вымысел ли “мытарства”?

Заключение

Приложение IV.

Добавлено ко второму (посмертному) изданию книги на английском языке

Письмо о. Серафима (Роуза) по поводу критики епископом Феофаном учения епископа Игнатия.

Иером. Серафим Роуз - Душа после смерти - Предисловие

Эта книга имеет двоякую цель: во-первых, с точки зрения православного христианского учения о загробной жизни, дать объяснение современных “посмертных” опытов, возбудивших такой интерес в некоторых религиозных и научных кругах; во-вторых, привести основные источники и тексты, содержащие православное учение о загробной жизни. Если ныне это учение так плохо понимают, то это во многом следствие того, что в паши “просвещенные” времена эти тексты находятся в забвении и совсем “вышли из моды”. Мы пытались сделать эти тексты более понятными и доступными современному читателю. Нет нужды говорить о том, что они представляют собой бесконечно более глубокое и полезное чтение, чем популярные сейчас книги о “посмертном” опыте, в которых, даже если они и не являются лишь обычной сенсацией, все равно не может быть ничего, кроме внешней эффектности, потому что в них нет цельного и истинного учения о загробной жизни. Изложенное в этой книге православное учение, несомненно, подвергнется критике со стороны некоторых лиц как слишком простое и наивное, чтобы в него мог поверить человек XX века. Поэтому следует подчеркнуть, что это учение есть не учение нескольких изолированных или нетипичных учителей Православной Церкви, а учение, которое Православная Церковь Христова предложила с самого начала, которое изложено в бесчисленных святоотеческих творениях, в житиях святых и богослужениях Православной Церкви, и которое Церковь непрерывно передает вплоть до наших дней. “Простота” этого учения — это простота самой истины, которая — будь она выражена в том или ином учении Церкви — оказывается освежающим источником ясности среди путаницы, вызванной в современных умах различными заблуждениями и пустыми спекуляциями последних столетий. В каждой главе настоящей книги делается попытка указать на святоотеческие и агиографические источники, содержащие это учение.

Основным источником вдохновения при написании этой книги послужили труды епископа Игнатия (Брянчанинова), который был, возможно, первым крупным русским православным богословом, непосредственно занимавшимся именно той проблемой, которая встала так остро в наши дни: как сохранить подлинное христианское предание и учение в мире, ставшим совершенно чуждым Православию и стремящимся или к тому, чтобы опровергнуть и отбросить его, или перетолковать его таким образом, чтобы оно стало совместимо с мирским образом жизни и мышления. Остро ощущая римско-католическое и другие западные влияния, которые стремились модернизировать Православие даже в его дни, преосвященный Игнатий готовился к защите Православия как путем углубленного изучения православных первоисточников (чье учение он впитал в ряде лучших православных монастырей своего времени), так и путем ознакомления с наукой и литературой своего времени (он учился в военно-инженерном училище, а не в духовной семинарии). Вооруженный, таким образом, знанием, как православного богословия, так и светских наук, он посвятил свою жизнь защите чистоты Православия и разоблачению современных уклонений от него. Не будет преувеличением сказать, что пи и одной из православных стран XIX века не было такого защитника Православия от искушений и заблуждений современности; его можно сравнить лишь с его соотечественником, епископом Феофаном Затворником, который делал то же самое, но изложил более простым языком.

Один том собрания сочинений епископа Игнатия (том 3) специально посвящен церковному учению о загробной жизни, которое он защищал против римско-католических и других современных искажений. Именно из этого тома мы главным образом взяли для нашей книги обсуждение таких вопросов, как мытарства и явления духов, — учений, которые по ряду причин современный ум не может принять, но настаивает на их перетолковании или полном отвержении. Преосвященный Феофан, конечно, учил тому же, и мы также воспользовались его словами; а в нашем веке другой выдающийся русский православный богослов, блаженной памяти архиепископ Иоанн (Максимович) столь ясно и просто повторил это учение, что мы использовали его слова как основу для заключительной главы настоящей книги. То, что православное учение о загробной жизни столь ясно и четко излагалось выдающимися современными учителями Православия вплоть до наших дней, оказывает огромную пользу нам, стремящимся сегодня сохранить отеческое Православие не просто путем правильной передачи слов, но больше того — путем подлинно православного толкования этих слов.