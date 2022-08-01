В основе любой мировоззренческой системы лежит определенный категориальный аппарат, знание которого служит ключом к пониманию данной философской или религиозной доктрины. Но обрести этот ключ, как правило, удается только тогда, когда изучаемая система понята и уяснена. Ибо от эпохи к эпохе, от одной системы взглядов к другой (и в пределах той же самой системы на различных ступенях ее развития) понятия наполняются различным содержанием, а семантическая эволюция обозначающих их терминов порой приводит даже к тому, что они на известном этапе приобретают смысл, прямо противоположный первоначальному. Отсюда важность контекстуального исследования понятий, конкретизации их содержания и объема, выяснения тех изменений, которые они претерпевали в ходе своего развития.

Подобные исследования приобретают особое значение, когда их объектом становятся понятия, используемые в культуре, развивавшейся более или менее независимо от той, в терминах которой их надлежит интерпретировать. Таковы, в частности, исследования, посвященные истолкованию в терминах западной культуры основополагающих понятий философской и религиозной мысли стран Востока. Сопоставительное изучение понятий, вырабатывавшихся в мировоззренческих традициях Запада и Востока, может обогатить и детализировать наши представления о закономерностях эволюции человеческого знания, единство которого, как известно, не является абстрактным тождеством, а предполагает необходимые, исторически обусловленные различия и особенности. Но такого рода штудии представляют и значительные трудности, чреватые опасностью появления неоправданных параллелей, модернизации, с одной стороны, и преувеличения специфики, вплоть до утверждения «непереводимости» системы категорий чужой культуры — с другой.

Приступая к рассмотрению тех значений, которые придавались термину «знание» на средневековом мусульманском Востоке, Ф. Роузентал пишет: «Будучи неотделимой составной частью именно той цивилизации, которая создавалась, как таковая, по их же разработкам, подобные концепции составляют особую трудность для представителей иной цивилизации с точки зрения верного их понимания и оценки. То, что лежит вне собственного опыта человека, не может быть понято им в истинных масштабах». Вместе с тем ученый признает, что «передача важных лингвистических явлений осмысленно и без слишком большого искажения их концептуальной способности не столь уж недосягаема». Справедливость последнего утверждения доказывается результатами предпринятого им исследования. Разумеется, задача, стоявшая перед автором, не была столь сложной, как, допустим, та, которую стремятся решить исследователи, занятые изучением понятия дхармы или кармы в индийской культуре и поисками их аналогов в европейской философии. Духовная культура мусульманского средневековья в обоих ее важнейших аспектах — религиозном и научно-философском — генетически родственна европейской культуре и нередко рассматривается с ней вместе в рамках единой средиземноморской цивилизации. И все же развивавшиеся в ее русле понятия, в том числе понятие «знание», наполнялись специфическим «фактическим и эмоциональным содержанием», обусловленным особенностями той социально-культурной среды, в которой они возникли и функционировали.

Франц Роузентал - Торжество знания. Концепция знания в средневековом исламе

М., Главная редакция восточной литературы издательства «Наука», 1978. - 372 с.

Франц Роузентал - Торжество знания. Концепция знания в средневековом исламе - Содержание

А. В. Сагадеев - «Знание» и познавательное отношение к действительности в средневековой мусульманской культуре

Предисловие автора

Введение

Глава первая. Знание, предшествующее знанию

1. Корень '-l-m

2. Свидетельство поэзии

Глава вторая. Раскрытие знания

1. Частотность словоупотребления и ее значение

2. Мотивировка коранического использования '-l-m

3. Человеческое знание и знание божественное

4. Джахилийа (jahiliyah)

5. Мудрость и знание

Глава третья. Множественное число термина «знание»

Глава четвертая. Определения знания

Глава пятая. Знание есть ислам (теология и религиозные науки)

1. Книги и главы «о знании»

2. Знание и вера

3. Божие знание

4. Человеческое знание бога

5. Шиитские представления о знании

Глава шестая. Знание — свет (суфизм)

Глава седьмая. Знание есть мысль (философия)

1. Греко-арабская переводная терминология

2. Логика, «наука знания»

3. Эпистемология как инструмент богословия и юриспруденции

Глава восьмая. Знание есть общество (образование)

1. 'Ilm — 'amal — adab: знание, действие, общее образование

2. 'Ilm в антологиях об адабе

3. Монографии в похвалу знанию и просветительная литература

4. Материалы для оценки знания как общественной силы

Заключительные замечания

Примечания редактора

Список сокращений

Библиография .

Указатель имен

Указатель терминов